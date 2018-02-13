DHA YURT BÜLTENİ-11 

HAVADAN DA BOMBALANDI

Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait belirlenen hedefler, havadan da ateş altına aldı. Türk jetlerinin sortileriyle bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi. Bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgeden yükselen dumanlar, Kilis\'ten de görüldü.

Görüntü dökümü

------------------------------------

- Dağın eteklerinin havadan bombalanması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ, Hasan DÖNMEZ-KİLİS-DHA)

=================================================

\'O ŞEHİT ANNESİ: 2.5 LİRA İÇİN BENİ AZARLADILAR\' HABERİNE EK GÖRÜNTÜ

Görüntü Dökümü

----------------------

- Şahsın emniyet\'den çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Emniyet müdürlüğü dış görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

==================================================================

ŞEHİT YAKINLARI İÇİN YARDIM TOPLADILAR

ZONGULDAK\'ın Elvanpazarcık belde halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin yakınları için bağış topladı. Belde halkı gönüllü askere alınmaları için doldurdukları dilekçeleri de askerlik şubesine teslim etti.

Zonguldak Elvanpazarcık beldesi gençleri, operasyonda şehit olan Mehmetçiğin ailelerine destek olmak için yardım kampanyası başlattı. Evleri dolaşan gençler, belde halkının talebi üzerine gönüllü askere gitmek isteyenlerden de dilekçe topladı. Gönüllü olarak askere katılmak isteyenlerin verdiği imzalar Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na teslim edildi. Şehit askerlerin yakınları için toplanan 5 bin TL para ise Mehmetçik Vakfı\'na gönderildi. Gençler kampanyanın devam ettiğini, toplanacak paraların vakfa yatırılacağını bildirdi.

Elvanapzarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, askerlik şubesi önünde yaptığı açıklamada Mehmetçiğin ülkenin bekası için Afrin\'de kahramanca destan yazdığını söyledi. Elvanpazarcık gençlerinin Mehmetçiğe destek olmak için tüm beldeyi gezdiğini anlatan Uzun, \"Gençlerimiz şehitlerimizin aileleri için mahallede ve kendi aralarında para toplamışlar. Bunu Mehmetçik Vakfı\'na teslim ediyoruz. Ayrıca 40\'ın üzerinde vatandaşımız da askere alınmak için imza toplayarak dilekçe ile müracaat etti. Örnek olmak için buradayız. Beldemiz genelinde bu oluşuma geniş çaplı olarak devam edeceğiz. İnşallah kahraman Mehmetçiğimiz, Afrin\'de teröre büyük darbe vererek ülkemizin bekası için sınır güvenliğini sağlayacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Askerlik şubesinde toplanan gençler

-Belediye Başkanı ile röportaj

-Mahalle sakinlerinin imza ve para yardımından detaylar

-İmza verenlerden açıklamalar

-Askerlik şubesinden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)



=======================================================

İHH’DAN, SURİYELİLERE YARDIM

İNSAN Hak ve Hürriyetleri,(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından, çatışma bölgelerinden kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara yerleşen Suriyeli ailelere yardım paketi hazırlanıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İHH merkezinde kolilerin hazırlandığını ve gün içerisinde gönderileceğini söyledi. Doğu Hama ve Güney İdlib’te devam eden çatışmalardan dolayı daha güveli gördükleri Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden 10 binlerce insanın kamplara yerleştiğini belirten Tosun, “Bunun sonucu olarak belli insani ihtiyaçları oluştu. İHH olarak çatışma bölgelerinden kaçan Suriyeli ailelere 3. kamp kurduk. Bunun yanında ailelere düzenli olarak battaniye, gıda ve hijyen kolisi ve benzeri barınma ürünleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Gıda kolileri hazırlanıyor. Bugün bin 550 aile için gıda kolisi hazırlıyoruz. Yardım kolilerini Serakip ve İdlib merkezden ve Revahi’den gelenlere teslim edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Koliler hazırlanırken

- Görevliler çalışırken

- Eşyalar taşınırken

- Selim Tosun konuşması

- Araçlarla kamyonlara yüklenirken

Haber Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

====================================================

MİNİK YÜREKLERDEN MEHMETÇİĞE BÜYÜK DESTEK

SİVAS\'ın Divriği ilçesinde yaşları 9-12 arasında değişen çocukların, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacı ile ettiği komando yemini büyük ilgi çekti.

Divriği Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesindeki çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DAEŞ\'li teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlattığı ve 25\'inci gününe giren \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na \'Komando yemini\' ile destek verdi. Yaşları 9-12 arasında değişen 18 erkek öğrenci, hep birlikte komando yemini etti. Yemin sonunda Türk bayrağı açan öğrenciler Afrin\'deki Mehmetçiklere selam gönderdi. Öğrencilerin yemin ederken çekilen görüntüleri büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Öğrencilerin görüntüsü

-Yemin etmeleri

Haber:Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)

==================================================

İŞ KAZASINI PROTESTODA 15 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

KOCAELİ Üniversitesi kampüsünde çalıştığı inşaattan düşen Ali Çalışkan\'ın yaşamını yitirmesi üzerine \'İş cinayetlerine hayır\' adı altında yürüyüş yapan 15 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.Geçen hafta Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ali Çalışkan dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Ali Çalışkan Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Ali Çalışkan önceki gün toprağa verildi. Kocaeli Üniversitesi\'nde yaklaşık 40 öğrenci bugün kampüs içerisinde \'İş cinayetlerine hayır\' adı altında yürüyüş yapmak istedi. Üniversite özel güvenlik görevlilerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine öğrenci grubu ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine kampüse gelen Çevik Kuvvet ve çok sayıda polis ekibi 15 öğrenciyi gözaltına alındı. Öğrenciler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından öğrenciler ifadeleri alınmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Gözaltına alınan öğrencilerin hastaneye sevk edilmesi

-Hastaneden detaylar

HABER:DİNÇER AKBİR-Uğur AYDIN-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-(DHA)

======================================================

ÇANAKKALE\'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik düzenledikleri operasyonda, şebeke üyesi oldukları öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale merkezli oyerasyonda, Balıkesir ve İstanbul\'da 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler A.H.C., U.M., Ö.S., A.D., M.T., M.Ç., H.A., R.Ç. ve İ.K.\'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 19 cep telefonu, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca fişeği, 3 flash bellek ve 2 el telsizi ele geçirildi.

Suç örgütünün kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin euro karşılığında İstanbul\'dan büyük teknelerle İtalya\'ya götürmeye çalıştıkları, bazı kaçak göçmenleri ise İstanbul\'dan karayolu ile Çanakkale\'ye getirip, 2 bin euro karşılığında Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçirmeye alıştıkları tespit edildi. Ayrıca, örgütün deşifre olmamak için tekneleri satarak, başka tekneler aldıkları ve bu zamana kadar kaçak göçmenlerden de 3 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki sorguları devam ederken, olayla ilgili firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Jandarmanın operasyon sonrası baskın yapılan evlerden arama görüntüsü.

-Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmaya getirilişinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=====================================================

KUZULARIN ANNELERİYLE BULUŞMA ANI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, sabahları meraya otlatmaya götürülen koyunların akşam dönüşte yavrularıyla buluşma anlarında, ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor.

Koyunların yavrulama dönemiyle birlikte, anne ve yavruların ağıllardaki buluşma anlarında ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyünde, Abdullah Gezgin ve İlker Küçükerdal’a ait sürüde 150 koyun bulunurken, bu koyunlardan 175 yavru dünyaya geldi. Koyunlar, gündüzleri çobanlar tarafından meraya götürülürken, yavrular ise ağılda bekliyor.

Sabah saatlerinde barınaklarından ayrılan koyunlar, başlarındaki çobanlarla gün boyu meralarda otlanıyor. Akşam koyunlar meradan barınaklara dönüyor. Sürü sahipleri ağılda koyunlarının sütünün bir kısmını sağdıktan sonra yavruların anneleriyle buluşmalarını sağlıyor. Kapıların açılmasıyla anne ve yavru kuzular buluşuyor. Ancak kalabalık sürü içinde, yavruların annelerini bulmaları zaman alıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. Bu görüntüler, yavrular büyüyünceye kadar 3 ay boyunca her akşam tekrarlanıyor.

\'YAVRUYU KOKUSUNDAN BULUYOR\'

Yıllardır koyun yetiştiriciliği yapan İlker Küçükerdal (45), merada otlayan koyunların sütünün bir kısmını sağıp, bir kısmını annelerini bekleyen kuzulara bıraktıklarını belirterek, \"İki ayrı bölümde tuttuğumuz kuzuları ve koyunları kavuşturuyoruz. O kalabalıkta koyunlar yavrularını kokusundan buluyor ve emziriyor. Kendi yavrusu olmayanı emzirmez. Bu kokuyu yavruları doğduğunda onları yalayarak ve koklayarak alıyorlar. Yavrular gece annelerinin yanında kalıyorlar. Sabah tekrar yavrularından ayırdığımız koyunları meraya çıkarıyoruzö dedi.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Merata otlayan koyunlardan görüntü.

-Koyunların sahibi İlker Küçükerdal ile röp.

-Koyunlar ile yavrularının buluşma anından genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

=================================================

İHD: 2017 YILINDA BÖLGEDE 45 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ, 13\'Ü İNTİHAR ETTİ

İNSAN Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından Doğu ve Güneydoğu\'da 2017 yılında yaşanan hak ihlalleriyle hazırlanan raporda, 45 kadının öldürüldüğü, 13 kadının da intihar ettiği belirtildi.

İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 2017 yılında Doğu ve Güneydoğu\'da yaşanan hak ihlaleriyle ilgili hazırlanan raporu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Raporu açıklayan Bilici, bölgede devam eden silahlı çatışma ortamı, aralıksız bir biçimde devam ettiğini söyledi. Bilici, \"2017 yılında da devam eden çatışma ortamında asker, polis, örgüt militanı ve siviller olmak üzere yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Diyalog dışı çözüm yöntemlerinde ısrarın bir sonucu olarak, bugün bölgemizde toplumsal yaşamı derinden etkileyen korkunç ve acı bir çatışma tablosuyla karşı karşıya bulunmaktayız. Geçmişten bugüne denenmiş ancak sonuç vermemiş şiddete ve çatışmaya dayalı politikalar, maalesef gerisinde can kayıpları bırakıyor, toplumumuzda telafisi imkânsız yaralar açıyor. İnsan hakları ihlallerinin çatışma ortamının etkisiyle tırmanış gösterdiği yine bu süreçte, hukuk anlayışında ve adalet duygusunda ciddi bir tahribat meydana gelmiş bulunmaktadır\" dedi.

\'SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI MAĞDURİYETLER YAŞATTIYOR\'

Bölgede insan hakları ihlallerinin 2017 yılında, artış göstererek devam ettiğini ileri süren İHD Genel Başkan Yardımcısı Bilici, operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasakları mağduriyetlere yol açtığını söyledi. Bilici, \"OHAL uygulamaları ve çatışmalı ortam nedeniyle bir başka hak ihlaline yol açan konu ise, askeri operasyonlardan kaynaklı yaşanan ihlaller, özel güvenlik bölgeleri ve sokağa çıkma yasakları ilanları oldu. Kırsal yerleşim bölgelerini de kapsamına alan yüzlerce bölge, askeri operasyonlar yapılacağı gerekçesiyle özel güvenlik bölgeleri ilan edilmiş, yine pek çok kez sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. Yasakların ilan edildiği kırsal yerleşim alanlarında yaşayan yurttaşlar, rutin hayat akışını sürdürememekte ve mağduriyetler yaşamaktadır. Kırsal araziler ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlarda, maddi kayıplar meydana gelmiştir\"dedi.

\'ŞİDDET SONUCU 37 KADIN YARALANDI, 5\'İ DE FUHUŞ YAPMAYA ZORLANDI\'

İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, kadınlara yönelik şiddetin 2017 yılında da bölge kentlerinde devam ettiğine dikkat çekerek, \"Toplumsal yaşamda, kadınların sözüne, yaşam biçimine tahakküm kurmanın bir tezahürü olarak karşımıza çıkan erkek şiddetinden kaynaklı bölgemizde, 45 kadın katledildi, 13 kadın da intihar etti. Yine şiddet sonucu 37 kadın yaralandı, 8\'i cinsel saldırıya maruz kalırken, 5\'i de fuhuş yapmaya zorlandı. Aynı şekilde çocuklara yönelik şiddet ve hak ihlalleri, bu süre içerisinde devam etti. Şiddet sonucu katledilen çocukların yanı sıra yurt, okul gibi kapalı kurumlar başta olmak üzere toplumsal yaşamda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarındaki artış dikkat çekmektedir. 2017 yılında bölgemizde, şiddet sonucu 12 çocuk katledilirken, 8 çocuk da intihar etti. 2 çocuk fuhuş yapmaya zorlanırken, 95 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Toplantıya katılanlar

-Bilici\'nin açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

=================================================

