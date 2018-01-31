DHA YURT BÜLTENİ-11

Reyhanlı\'ya 2 roket daha düştü

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- AFAD ekipleri inceleme yaparken

- Genel ve detay görüntüler

(98 mb)

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI,(Hatay),(DHA)

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İdlib Şehidi Tanboğa, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye\'nin İdlib kenti kırsalında hareket halindeki Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan DSİ çalışanı 39 yaşındaki Yasin Tanboğa, Adana\'da toprağa verildi.

İdlib\'te hareket halinde bulunan askeri konvoya dün akşam terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, çalışma arkadaşı Mahmut Pakyürek ve Uzman Çavuş Ömer Güneş de yaralandı.

BAKAN EROĞLU DA KATILDI

DSİ 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'nde 2012 yılından bu yana operatör olarak çalışırken göreve gittiği bölgede şehit düşen Yasin Tanboğa için memleketi Adana\'daki Kabasakal Mezarlığı\'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin babası Mustafa Tanboğa, güçlükle ayakta durabildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehit Tanboğa\'nın çocukları 9 yaşındaki Muhammet Mustafa ve 4 yaşındaki Miray ile akrabaları yakından ilgilendi. Şehidin annesi Neşe Tanboğa\'nın bir ay önce yaşamını yitirdiği öğrenilirken, eşi Esra ise fenalık geçirdi. Mezarlıkta görevlendirilen askerler de cenaze aracı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Namazın ardından askerlerin omuzunda taşıyıp cenaze aracına koyduğu şehit, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin naaşından genel ve detay görüntüler

- Cenaze töreninde nöbet tutan askerlerden genel ve detay görüntüler

- Şehidin cenaze törenine katılanlardan genel ve detay görüntü

- Şehidin kız kardeşinden görüntü

- Şehidin kızı Miray\'dan görüntü (açık pembe renk montlu)

- Kalabalıktan genel görüntü

- Sağlık ekibinin şehidin babasını getirmesi

- Babadan yakın görüntü

- Bakan Eroğlu\'nun gelişi

- Cenaze namazından görüntüler

- Şehidin naaşının götürülmesi

- Cenaze aracına konulması

- Vali ve bakanın şehit ailesinin yanında görüntüsü

- Genelh görüntüler

(220 MB)

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Interpol\'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ\'lı yakalandı

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi S.S., sahte belge ile yakalandı. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilen kişinin kimliği kontrol edildi. Üzerinden M.S. adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin yapılan araştırmalar sonucu S.S. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. S.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SURİYE\'DEN KAÇIP, AİLESİNİN YANINA YERLEŞMİŞ

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde polisin operasyonu ile yakalanan S.S.\'nin Suriye\'de DEAŞ terör örgütünün düzenlediği eylemlere katıldığı, daha sonra Türkiye\'ye gelerek M.S. adına düzenlenen belge ile yaşadığı öğrenildi. Rusya doğumlu olan Çeçen uyruklu S.S.\'nin bir süredir Körfez\'de ailesinin yanında kaldığı belirtildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Bursa\'da toprak kayması sonucu duvarları çatlayan 60 ev boşaltıldı

BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi\'nde, bir bina inşaatının neden olduğu toprak kayması sonucu risk altında olduğu belirlenen 60 ev boşaltıldı. Evlerde oturanlar geceyi yakınlarının yanında ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanede geçiren ev sahipleri ise çatlaklara geçen ay başlayan inşaat çalışmalarının neden olduğunu iddia etti.

Yıldırım ilçesi Uludağ yamaçlarındaki Mollaarap Mahallesi\'nde geçen ay başlayan bir bina inşaatı nedeniyle, iddiaya göre, bölgede toprak kayması meydana geldi, yakındaki bazı binalarda çatlaklar oluşmaya başladı. İnşaat sürerken, çatlaklar da giderek büyüdü. Ev sahiplerinin şikâyeti üzerine yapılan incelemenin ardından, valilik evlerin tahliyesine karar verdi. Gece saatlerinde 60 ev tahliye edildi. Bu arada, binalarda çatlaklara neden olduğu iddia edilen inşaat da mühürlenerek yapımı durduruldu.

Evlerinden ayrılan vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanelerde geçirdi. Bazı vatandaşlar günün aydınlanmasıyla birlikte evde bulunan bazı eşyalarını almak için mahalleye döndü. Yıldırım Belediyesi\'ne bağlı ekiplerle Bursagaz ve BUSKİ ekiplerinin, evlerin tamamen boşaltılmasından sonra su ve doğalgazın kesilmesi için çalışma başlatacağı öğrenildi. Taşınmak zorunda olan aileler kiralık ev arama telaşı yaşamaya başladı.

BAŞKAN AKTAŞ İNCELEMEDE BULUNDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evlerinin duvarları çatlayan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Uludağ’ın eteklerindeki Mollaarap Mahallesi’nde toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerden bulunan Başkan Aktaş, ilk günden itibaren büyükşehir belediyesi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Başkan Aktaş, \"Arazide açıklar oluşmaya başlamış. Tabii ki bununla alakalı mahallede yaşayanlar tarafından yapılan tespitler var. Yaşanan bu toprak kayması 3-5 günlük değil, bunun evveliyatında da oluşmuş bazı gelişmeler var. Bölge de bu gibi olaylara müsait bir bölge. İlk günden itibaren üzerimize düşeni yapıyoruz. Özellikle jeoloji ve harita mühendisleri bölgeyle alakalı bazı tespitler yaptı. 60 civarında hanenin boşaltılmasıyla alakalı bir karar alınması söz konusudur. Devletimiz güçlüdür. Gerekli destek ve katkılar sağlanacaktır. Kira desteği de verilecektir. Tabii ki gönlüm arzu eder, herkes kendi evinde hayatını idame ettirsin. Ama daha büyük bir sıkıntı yaşamamak adına nasıl bir tedbir alınması gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Bu konuda teknik sonuçların çıkmasını bekliyoruzö dedi. Yağmur veya kar yağışı olmamasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Çünkü zeminle alakalı farklı değişimler oluşabilirdi. Aşağıda yapılan bir inşaattan bahsediliyor. Biz tahminle hareket etmektense bir vatandaşın burnunun kanamadan ne yapabileceğimizin hesabı içerisindeyiz. Nihayetinde önümüzdeki hafta okullar açılacak. Evinde hastası olan var, belli bir kurulu düzeni var. Biz bu konuda durumu normalleştirmeye bakıyoruz. Bursa’ya ve bölgemize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden saklasınö diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Alinur Aktaş inceleme Yaparken

-Vatandaşları dinlerken

-Alinur aktaş açıklama

Süre: 4 dakika 15 saniye Boyut: 477 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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AK Partili kadınlar Mehmetçik için kan bağışladı

AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri, \'Zeytin Dalı\' harekatını gerçekleştiren askerlerin ihtiyacı olması durumunda kullanılması amacıyla Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi\'nde kan bağışında bulundu.

Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları üyesi 70 kadın, Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi\'ne gelerek kan bağışında bulundu. \'Zeytin Dalı\' harekatını gerçekleştiren Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, \"Mümkün olduğunca birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kan sadece insandan elde edilen bir şey. Stoklar anlamında yardımcı olabilmek ve aynı zamanda Afrin\'deki Mehmetçiğimizin ihtiyacı olduğunda bizlerin yanlarında olduğumuzu bilmeleri konusunda mümkün olduğunca duyarlı davranmaya çalışıyoruz. İlk olarak biz onların anneleriyiz, ablalarıyız ve burada onların yanındayız. Tüm Türkiye\'de bu kan bağışının mümkün olduğunca fazla olmasını ve herkesin buna duyarlı olmasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kan bağışında bulunmaları

-Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı\'nın kan bağışında bulunması ve röp.

-Detaylar

Haber-Kamera:Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

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Hayvanları için karlı dağlarda kızakla ot taşıyorlar

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yaz aylarında dağlarda biriktirdikleri otları kışın kızaklarla taşıyor.

İlçeye bağlı Yürekli Köyü\'nde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar,yaz döneminde dağlık kesimlerde yığınlar halinde biriktirdikleri otları, kışın kar yağışının etkili olduğu günlerde kızaklarla 3 kilometre getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Her yıl aynı yöntemle otları taşımak zorunda kalan köylülerden Husret Keği, hayvanlara günde iki defa ot verdiklerini belirterek, otların köyün kırsalında olması nedeniyle yazın dağlık alanda biriktirdikleri ot balyalarını kızaklara yükleyip çetin kış koşullarında hayvanlarına ulaştırdıklarını ifade etti. Köy Muhtarı Celal Başçı, köylerine bağlı 2 bin rakımlı dağlarda yazın biriktirdikmeri ot balyalarını, kışın kızakla hayvanlar için taşıdıklarını belirterek,\"Bu otlar olmazsa hayvanlarımızın çoğu telef olacak. Ovamız yetersiz olduğu için, mecburen bu zorlu şartlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Yazın köyümüzdeki dağlarda biçtiğimiz ot balyalarını, kış mevsiminde topluca kızaklarla birlikte indiriyoruz. Kışın karın çok olması bizim faydamızadır. Çünkü indirme açısından daha kolay oluyor.\" dedi



Görüntü dökümü:

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-Vatandaşlar, ot balyalarını kızaklara bırakılması

-Kızaklara yüklenen ot bağları

-Kızaklarla otların taşıması

-Güneş ışığın altında seyir halinde dağlardan indirilen otlar

-İndirlen otların atlarla köye götürülmesi

-Otların hayvanlara yem olarak verilmesi

-Köy Muhtarı Celal Başçı ile röportaj

-Köy sakinlerinden Husret Keği ile röportaj

-Genel Detaylar

-Kızakla ot taşınırken havadan çekilen \'Dron görüntüsü

Haber-Kamera:YAŞAR KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)



