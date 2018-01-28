DHA YURT BÜLTENİ-11

(YENİDEN)

1)BURSEYA DÜŞTÜ

Afrin\'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan ÖSO mensupları, en yüksek noktaya kırmızı flama taktı. Bu arada Kilis\'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin\'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

TSK: BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLMİŞTİR

Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 14.30 sularında Burseya Dağının ele geçirildiğini duyurdu. Bölgenin teröristlerinden temizlenmesine devam edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

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-Burseya dağına türk bayrağının çekilmesi

-ÖSO komutanıAbdullah Halil ile röp

-İrfan Sapmaz ın anonsu

-Sevinç gösterileri

-Afrin in ormanlık alandaki yangından görüntü

İrfan SAPMAZ-BURSEYA-DHA

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2)SINIR KAPISINDA \'BURSEYA\' SEVİNCİ

Suriye\'nin Afrin kentindeki Burseya Dağı\'nın ele geçirilmesinin ardından Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısında ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup, sevinç gösterisi yaptı. Zeytin Dalı Harekatına katılan askerler lehine slogan atıp tezahüratlarda bulunan kalabalık, bir süre Burseya Dağının ele geçirilmesini kutladı.

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-Sınır kapısırnda sevinç gösterileri

Eser PAZARBAŞI-KİLİS/DHA

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3)ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN; REYHANLI\'DA KONUŞTU

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesine gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçiğin sivil vatandaşlara zarar gelmemesi için canını ortaya koyduğunu söyledi. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu\'nu makamında ziyaret eden Bakan Arslan, Türkiye\'nin hiçbir ülkenin toprağında veya bütünlüğünde gözü olmadığını belirtti. Bakan Arslan, \"Biz istiyoruz ki ülke bütünlüğü devam etsin, komşuda huzur olsun ki komşuda çıkan yangından kaynaklı bizim evimize de bahçemize de sirayet etmesin. Londra, Paris, Amerika, Almanya ve Danimarka\'da olduğu gibi teröristler masumları hedef alıyor. Dünya ülkeleri de terör örgütlerinden medet ummamalı. Her ne kadar bazı ülkelerden çatlak sesler çıksa da Zeytin Dalı Harekatı\'nın çok sayıda ülkenin nezdinde kabul gördü\" dedi.

AMACINI ANLATTI

Harekatın amacını anlatan Arslan, şöyle dedi:

\"\'Biz istiyoruz ki komşularımız ülkemize keyiflerinden gezmeye gelsinler. Canlarını kurtarmak için gelen durumuna düşmesinler. Ülkemiz sınırlarında oluşturulmak istenen terör örgütlerinden yararlanarak oluşturulmak istenen pozisyon ve durum, oradaki insanları çok mağdur ediyor. Reyhanlımızı ve ülkemizi de yoruyor. Bilinmeli ki Afrin\'deki harekatının sebebi komşumuzda herhangi bir karışıklık olmaması, o karışıklıktan kaynaklı insanımızın mağdur olmaması ve bize gelen misafirlerimizin huzurlu bir şekilde ülkelerine illerine ilçelerine köylerine dönebilmesidir.\"

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- Bakan Arslan\'ın konuşması

- Ziyaretten detaylar

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Hasan DÖNMEZ/REYHANLI,(Hatay),(DHA)

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4)ANKARA’DAN AFRİN OPERASYONUNA 27 TON UN GÖNDERİLDİ

ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesi, Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçikler ve çadır kentlerde yaşayan bölge halkı için bölgeye bir TIR dolusu 27 ton un gönderdi.

Şereflikoçhisar İmam Hatip Mezunları Derneği, bugün düzenlenen bir törenle dualar eşliğinde Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçikler ve çadır kentlerde yaşayan Suriyeliler için 27 ton un gönderdi.

Terminal Camii önünde toplanan hayırseverlere bir konuşma yapan Dernek Başkanı Nedrettin Sarıkaya, “Ordumuzun Afrin’de başarılı olması ve zaferler kazanması için dua ediyoruz. Şefkat elini dünyanın bütün mazlumlarına uzatan devletimiz, Suriye’de mülteciler için farklı kentlerde çadır kentler kurmuştur. Bizde hem askerimizin yanında olduğumuzu göstermek hem de mültecilere yapılan yardımlara katkı şaplamak için bir TIR dolusu unu, Suriye’ye gönderiyoruz. Bu derneğimizin 10’ncu TIR un yardımıdırö dedi.

Duaların ardından bir TIR dolusu un Şereflikoçhisar’dan Suriye’ye yola çıktı.

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR, (Ankara) (DHA)

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5)ANTALYA\'NIN EN İŞLEK CADDESİNDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

ANTALYA\'da, plakasız otomobilin sürücüsü, aracın arkasına yüklediği yaklaşık 6 metrelik demir parçasıyla yolda giderken görüntülendi. Aracının iki arka kapısı açık, demir parçasının uçları ise dışarı çıkmış ve yoldaki iki şeridi de kapatmış halde giden sürücü, görenlere büyük şaşkınlık yaşattı. Olay, öğle saatlerinde, kent merkezine girişteki şehirlerarası geçiş güzergahında yer alan Antalya Caddesi\'nde meydana geldi. Bir sürücü, plakasız otomobilinin arka koltuğunun üzerine yatay olarak yüklediği yaklaşık 6 metrelik demir parçasını, aracının arka iki kapısı açık halde taşırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentin en işlek caddesinde, her iki yanından da yaklaşık 2\'şer metre dışarı taşan demir parçasıyla giden sürücü, kara yolundaki iki şeridi birden kapattı. Sürücü, çevresindeki diğer araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobilin sürücüsüyle ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı bilinmiyor.

Görüntü Dökümü

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- Demiri taşıyan otomobilin gidişi

HABER: Hasan UĞUR- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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6)GÜÇ DENEMESİ İÇİN TRAKTÖRLERİ YARIŞTIRDILAR

ISPARTA\'nın Keçiborlu ilçesinde güç denemesi yapmak için arka kısımlarından birbirine halatla bağlanan traktörler yarıştırıldı.

Keçiborlu\'ya bağlı Aydoğmuş köyünde oturan iki kişi, birbirlerine traktörünün güçlü olduğunu ispat etmek için yarışa girişti. Bu amaçla köy meydanına getirilen traktörler halatla arka kısımlarından birbirlerine bağlandı. Araçlarının direksiyonuna geçen iki kişi halatın diğer ucundaki traktörü çekebilmek için gaza bastı.

Diğer köylülerin de heyecan içinde izlediği yarış anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yarış anından cep telefonu görüntüleri

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA, (DHA)