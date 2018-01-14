DHA YURT BÜLTENİ-11

Erdoğan\'ın Yozgat programına olumsuz hava rötarı /EK

KARAYOLUYLA YOZGAT\'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Yozgat’a karayoluyla geldi. Tokat’tan havalanan Erdoğan\'ı taşıyan helikopterin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat\'ın Zile ilçesine inmesinin ardından Erdoğan ve beraberindekiler, saat 18.00 sıralarında Yozgat’a karayoluyla geldi. Erdoğan, AK Parti Yozgat İl Kongresi’nde partililerine seslenecek.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU- Mustafa TURAPOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Suriye sınırında polisten \'güven konvoyu\'

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler, zırhlı araçlarla \'güven konvoyu\' oluşturup şehir turu attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine yönelik top atışlarının ardından sınır hattındaki Ceylanpınar İlçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçlarla \'güven konvoyu\' oluşturup ilçede tur attı. Vatandaşların da araçlarıyla katılıp klakson çalarak destek verdiği ekipler, sınırda yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kontrol noktasında bekleyen zırhlı araçlar

- Kontrol noktasından detay

- Şehir turuna çıkan zırhlı araçlar

- Konvoyun ilerlemesi

- Sivil araçlar

- Genel görüntü detayı



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)

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Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi/EK

İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynaren, 1,5 derinliğindeki içi su dolu çukura düşen Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tenciroğlu (5), dipteki çamura saplandı. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan iki kardeş, yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Karabağlar\'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen iki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı.

ÇOCUKLAR FARK ETTİ

İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen iki kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen iki kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalerere rağmen yaşamını yitirdi.

MARAŞ\'TAN GELMİŞLER

Yusuf ve kardeşi Ali\'nin ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş\'tan İzmir\'e geldikleri, Uzundere bölgesinde zaman zaman çadırda zaman zaman ise kiraladıkları evlerde kaldıkları, hurda toplayıp gelir elde ettikleri öğrenildi. Ailenin yaz aylarında ise farklı illere ya da memleketleri Kahramanmaraş\'a döndüğü aile yakınlarınca ifade edildi. 3 çocuk sahibii ailenin bir de kızları olduğu öğrenildi. Öte yandan iki kardeşin ölümüne neden olan çukurun iş makinasiyle açıldığı, ne amaçla kim tarafından kazıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, bu yöndeki araştırmalarının da sürdüğü ifada edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünden görüntü

-Ailenin sinir krizi geçirmesi

-Genel ve detay

-Karabağlar Kaymakamının açıklaması

Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Bakan Kurtulmuş\'tan erken rezervasyon müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ülkelere göre yüzde 20- 60 oranında değişen erken rezervasyon haberleri aldıklarını belirterek, “Bu çok güzel sinyal. Bu yıl 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiç de hayal değil\" dedi.

Antalya\'da 3 gündür çeşitli ziyaretlerin yanı sıra turizm ve medya temsilcileri ile programlarda buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kentteki programının son gününde tarihi Kaleiçi\'ni gezdi. Eşi Sevgi Kurtulmuş\'un da katıldığı Kaleiçi gezisine, Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel ve Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de eşlik etti. Esnafla sohbet eden Bakan Kurtulmuş, Kaleiçi\'yle özdeşleşmiş Kesik Minare\'de de incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, fotoğrafçısının makinesini alarak eşinin yanı sıra, Vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın fotoğraflarını çekti. Geziye eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Kaleiçi\'nde gençlerin fotoğrafını çekti.

\'ANTALYA TURİZMİNİ PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR\'

Bakan Numan Kurtulmuş, Kaleiçi\'nde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Antalya\'nın turizmde bu yıl adeta dipten yeniden yükseldiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye genelinde de 32.4 milyon turistin 26 milyar dolar bıraktığını söyledi. Bu yıl turistik destinasyonların çok daha hareketli olmasını beklediklerini belirten Kurtulmuş, “Antalya\'daki deniz, kum ve güneş turizmini nasıl çeşitlendirebiliriz çalışmaları yapıyoruz. Tarihi mekan ve yaylaları destinasyona ekleyerek Antalya turizmini daha da çeşitlendireceğiz. Antalya\'da dünya standartlarının üstünde otelcilik var. Antalya turizmini daha parlak bir gelecek bekliyor\" diye konuştu.

\'ANTALYA SPOR TURİZMİ İÇİN ÇOK İDEAL\'

Herakles Lahdi\'nin Antalya\'ya büyük prestij sağladığını kaydeden Kurtulmuş, kaçırılan eserlerin ait olduğu yerlere döndürülmesinin kentlere büyük fayda sağlayacağını aktardı. Yıl içinde 1500 takımın Antalya\'da kamp yaptığını kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:\"Mevsimsel olarak dünyada herhalde Antalya dışında ideal bir iklim koşulu yok. Hava sıcaklıkları ve rutubet oranı oyuncuları daha dinç ve dirençli hale getiriyor. Spor turizmi anlamında önemli bir potansiyelimiz var. Bu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapacağız.\"

ERKEN REZERVASYONDA İYİ SİNYAL

Kurtulmuş, sağlık turizminin Antalya için diğer önemli başlıklardan biri olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinden gelecek turistlerin uzun dönem sağlık turizmi için Antalya\'da kalabileceğini söyledi. Antalya\'nın turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak için çalışacaklarını aktaran Kurtulmuş, şöyle dedi:\"Türkiye\'nin geneli için 2018\'in beklediğimizden daha iyi geçeceğini gördük. Erken rezervasyon oranlarına baktığımızda yüzde 20 ile 60 oranında ülkelere göre değişen erken rezervasyon haberleri alıyoruz. Bu çok güzel sinyal. ABD ile vize sorununun çözülmesinin ardından kruvaziyer turizmi açısından önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Bu yıl 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiç de hayal değil. Bunun 30 milyar dolar getirmesini hedefliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Numan Kurtulmuş ve beraberindekilerin Kaleiçi bölgesini gezmeleri

- Tavla oynayan vatandaşla sohbet etmeleri

- Bakan Numan Kurtulmuş protokol üyelerinin fotoğrafını çekmesi

- Bakan Numan Kurtulmuş bagi araçla Kaleiçi’nde gezmesi

- Vatandaşla sohbet etmesi

- Bakan yardımcısının gençlerin fotoğrafını çekmesi

- RÖP: Bakan Numan Kurtulmuş

- Detaylar

601 MB /// 05.22

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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11 gündür aranan kişinin kayalıkların arasında cesedi bulundu



Elazığ\'da, 3 Ocak\'tan bu yana hakkında kayıp başvurusu bulunan Sabahaddin Erdem\'in (47) Harput Kalesi\'ndeki kayalıkların arasında cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Harput Mahallesi, Harput Süt Kalesi’nin altında bulunan kayalıkların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, ölü olarak bulunan kişinin 3 Ocak 2018 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Sabahaddin Erdem olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm tespitinin yapılması için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-AFAD, Polis ve sağlık ekipleri

-Ekiplerin kayalıktan aşağı inmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

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Kars’ın kabus kavşağı

Kars’ta öğrencilerin yoğunlukta olduğu İstasyon Mahallesi’ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) İlköğretim Okulunun olduğu kavşak, sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle adeta kabusa dönüştü.

Kavşakta her hangi bir trafik ışığının bulunmaması nedeniyle halk, ölüm korkusuyla karşıdan karşıya geçiyor. Dört yoldan da kontrolsüz gelen araçların karıştığı kazalar zaman zaman başta öğrenciler olmak üzere mahalle sakinlerini mağdur ediyor. Sadece hız kesicilerin bulunduğu bölgede kış aylarında bunlarında kaldırılması kazalara davetiye çıkarıyor. Bu da insanların hayatını riske atıyor. Semt sakinleri, yetkililerin bir an önce harekete geçip kabusa dönüşen kavşağa ışık konulmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mabese kameralarına yansıyan trafik kazaları

-Bir öğrenciye arabanın çarpma anı

-Diğer görüntüler

13 MB - 1 DK 09 SN -

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)



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Tekvando kuşak sınavında \'uyuşturucuyla mücadele sözü\'

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde Gençlik ve Spor Kulübünün 150 sporcusu tekvando kuşat sınavında salona girdikten sonra \'uyuşturucuya karşıyız, Uyuşturucuyla mücadele de bizde varız\' diye bağırdı.

Malkara\'da tekvando branşı kuşat sınavları 14 Kasım Kapalı spor salonunda yapıldı. Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Sertaç Kadir Gülersönmez, Tekirdağ İl Hakem Temsilcisi ve Ulusal Hakem Metin Yıldırım, Tekvando Antrenörü Özkan Akkaya ve Beden Eğitimi Öğretmeni Menekşe Çelik gözetiminde gerçekleştirilen terfi sınavı 150 sporcu katıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1\'nci Dönem GIP sınavı terfi sınav yönetmeliği hükümlerine göre otuz altı (36) antrenmanı dolduran 150 sporcunun katılımıyla kuşak terfi sınavı düzenlendi. Malkara Gençlik ve Spor Kulübü’nden sınava katılan 150 sporcudan başarılı olan 130 sporcu bir üst kuşağa terfi etti. Sporcular tekvando kuşat sınavında salona girdikten sonra \'uyuşturucuya karşıyız, Uyuşturucuyla mücadele de bizde varız\' diye bağırdı. Sınavda çocukları izleyen anne ve babalar büyük heyecan yaşarken, çocuklarda gösterdikleri başarılı performansla Katılımcılardan büyük alkış aldı. Malkara Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamdi Çevik, \"Amacımız geçlerimize ve sporcularımıza her türlü desteği vererek tekvando sporunu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. İlimizde ilçemizde ve ülkemizde başarılı sporcular yetiştirmek bizleri çok mutlu edecektir. Sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum\"dedi. Protokol, yapılan terfi sınavının ardından bir üst kuşağa terfi eden sporculara başarı belgelerini ve kuşaklarını verdi. Gerçekleştirilen Kuşak Sınavına, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap, Malkara Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Remzi Barış, Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Sertaç Kadir Gülersönmez, sporcular ve aileleri katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Uyuşturucuya karşı bizde varız diye bağırmaları

-Sınava katılan sporculardan detay

-Sınava katılan öğrencilerin gösterileri

-Salondan ve katılımcılardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Balıkesir AK Parti\'de \'Vefa Yemeği\'

Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı ve Kadın Kolları\'nın düzenlediği, \'Vefa Yemeği\'nde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Vefa yemeğine, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Eskişehir Milletvekili Murat Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ile partinin kuruluşundan bu güne görev almış tüm partililer katıldı.Vefa yemeğinin açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, partinin kuruluş aşamasında, henüz kimsenin katılmadığı dönemde, elini taşın altına koyan, davanın büyümesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan, davanın tohumlarının atılmasında, filizlerinin yeşermesinde, güçlü bir çınar olmasında en büyük katkıyı sağlayan herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman vefadan bahsettiğini hatırlatan Demiraslan şunları söyledi:\"AK kadroların en önemli özelliği birbirlerine vefalı olmalarıdır. Kurulduğu 14 Ağustos 2001’den bu yana AK parti teşkilatlarında görev almış milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, gençlik ve kadın kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize ve tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye’nin demokrasisi ekonomisi, kalkınması, güvenliği, için seve seve fedakarlık yapan herkese buradan teşekkür ediyorum\" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, vefa yemeğine icabet eden partililere seslenirken, diriliş vaktinin geldiğini söyledi. Kafaoğlu, “Bu güne kadar bu yolda beraber yürüdük, beraber ıslandık. Islanmaya devam edeceğimizin göstergesi de il başkanlığımızın düzenlediği bu yemeğe gelen sizlersiniz. İl başkanımızla bir araya geldiğimiz de oyumuzu, Balıkesir’de Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için söz verdik. 2004’te partimizin Türkiye oy ortalaması yüzde 42, Balıkesir ortalaması yüzde 44’tü. Bandırma, Erdek, Balya belediye başkanlıkları bizdeydi, sonra kaybettik. Şimdi önümüzde bir fırsat var. 30 Mart 2019’da inşallah, bu ilçelerimizi tekrar aldığımız gibi diğer 20 ilçenin hepsini alacağızö dedi.

BİZ VEFA YEMEKLERİ YAPARKEN CHP KAVGA EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Murat Yıldırım ise, uyumun olduğu yerde başarının olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:\"Balıkesir’de bu uyumu görüyoruz. Bu uyum bize inşallah 2019 yerel seçimlerinde, büyükşehir belediye başkanlığı ile birlikte diğer ilçelerin başkanlıklarını, hem Meclisi, hem Cumhurbaşkanlığını getirecek. Biz vefa yemekleri yaparken, CHP’ye bakıyoruz, kongrelerinde kavga var, yumruk var. Bizde ise sevgi var, birbirine karşı saygı var. İşte AK Parti’nin farkı bu. Bu gün askerimiz Afrin’de göğüs göğüse savaşırken, bizim teşkilatlarımızda burada, sayın Cumhurbaşkanımızın emperyalistlere karşı dik durması için onun arkasında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Arkasında olduğunu göstermemiz lazım. Güç birliğini ortaya koymamız gerekiyor. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti değil, yalnız Türki Cumhuriyetleri değil tüm İslam ülkeleri, masum ve mazlum insanların gözü bizdedir. Türkiye ne kadar güçlü olursa, ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursa, onlarda orada rahat edeceklerdir.\"

ALİ EREN DEMİREZEN’E PLAKET

AK Parti’nin vefa yemeğinde, Olimpiyat sporcusu, süper ağır sıklet Ali Eren Demirezen, galip ayrıldığı son karşılaşmanın eldivenlerini AK Parti Balıkesir il Başkanı Hasan Demiraslan’a verdi. Demiraslan ve Yıldırım da Demirezen’e başarılarından dolayı plaket takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hasan Demiraslan’ın konuşması

-Vefa yemeğinden detay görüntüler.

-Zekai kafaoğlunun konuşması

-Murat Yıldırımın konuşması

-Ali Eren Demirezen eldivenlerini veriyor

-Demiraslan ve Yıldırım plaket veriyor

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

