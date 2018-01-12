DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SURİYE\'DE EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SURİYE’nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Kilis\'in Elbeyli ilçesinin Çobanbey köyünün karşısında bulunan Suriye’nin Rai bölgesinde terör örgütü DEAŞ\'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın olduğu bölgedeki bir Suriyeli yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir Suriyeli ise ambulansla sınır hattına ulaştırıldı. Burada kurulu olan Sıhhi Tahliye noktasında ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralı Suriyelinin sedye ile taşınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:174 MB

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Bakan Tüfenkci, Malatya\'da kolektör hattının temelini attı (2)

2)SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi\'nin Kültürel Kent Konseyi ile düzenlediği, Mescid-i Aksa ve Filistin halkından farklı karelerin yer aldığı \'Yüz Yıllık Yalnızlık Kudüs Mescid-i Aksa\' isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Soykan Parkı meydanındaki fotoğraf sergisinin açılışını yapan Bakan Bülent Tüfenkci, Kudüs\'ün insanlık ve İslam ümmeti için özel bir konumda olduğunu ifade ederek, \"Geçtiğimiz ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump\'ın almış olduğu karar neticesinde oluşan, hem milletimizdeki hassasiyet hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde tüm insanlığın vicdanını harekete geçirilmesi, BM kararıyla da tescillenen Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmayacağı noktasında kararlı bir duruş sergilenmiştir. Kudüs\'ün Mescid-i Aksa\'nın o manevi ortamının, yaşamdan kesitlerinin fotoğraflanması, dile getirilmesi, hassasiyet uyandırma noktasında önemli böyle bir serginin açılışında olmaktan onur duydum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sergiden görüntüler

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB

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3)NİĞDE\'DE CHP\'LİLERDEN HAVAALANI TEPKİSİ

NİĞDE\'de CHP üyeleri, kentte havaalanı yapılmamasına tepki gösterdi.

CHP Niğde İl Örgütü üyeleri, Niğde - Ankara Yolu üzerinde 1995 yılında temeli atılan Niğde Havaalanı sahasına üzerinde Niğde yazan uçak fotoğraflı pano yerleştirdi. Daha sonra davul zurna ile sembolik olarak uçaktan inen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer halkı selamladı.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, \"Her seçimde ‘Durmak Yok yola devam dediler’, söz verdikleri alan işte görüyorsunuz doğal bir havaalanı. Toz ve çimen kokusuyla mükemmel bir havaalanı. Burada gördüğünüz apronda deve kesecektik ama ithal etler geldiği için ondan da vazgeçtik. AK Parti hükümetine teşekkür ediyoruz 15 yıldır verdiği sözü tuttuğu için. Yarın Niğde’ye Başbakan Binali Yıldırım Niğde’ye gelecek o gelmeden biz test ettik çok güzel güvenli bir şekilde uçakla indikö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-NİĞDE,(DHA)-



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4)ÇANAKKALE\'DE CHP\'LİLERDEN OHAL TEPKİSİ

ÇANAKKALE\'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, Olağanüstü Hal\'in (OHAL) uzatılmayarak, kaldırılmasını istedi.

CHP Genel Merkezi\'nin, 81 ilde ‘OHAL’in kaldırılması ve Türkiye’nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısı üzerine, CHP İl Örgütü bugün saat 11.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanvekili Ramazan Etik, partililer, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.

CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Türkiye\'nin 18 aydan bu yana OHAL rejimi ile yönetildiğini söyledi. 15 Temmuz 2016\'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz \'da ilan edilen OHAL\'ın milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerine yönelik bir karşı darbe halini aldığını belirten İl Başkanı İsmet Güneşhan şunları söyledi:

\"Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. İktidara gelirken OHAL\'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL\'den beslenen ve bir baskı rejimi KHK\'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden hızla uzaklaşılırken, OHAL altında gidilen referandumda mühürsüz seçim olarak tarihe geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir. Toplum tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçilerden yargıya, medyadan eğitime kadar, herkese dokunan OHAL\'in bir kez daha uzatılması gündemde iken, CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. Bu olağanüstülüğü normalleştirmeye çalışanlara karşı CHP, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar olarak bir kez daha ifade ediyoruz; OHAL\'e artık yeter, OHAL kaldırılsın.\"

Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet Meydanındaki basın açıklamasında atılan sloganlardan görüntü.

-CHP İl Başkanı ismet Güneşhan açıklama görüntüsü.

-Basın açıklamasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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5)GAZİANTEP\'TE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

GAZİANTEP\'te, Ahmet Y.\'nin (31), aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bıçakladığı Uyan Deniz Cankı (42) hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Tekel Caddesi\'nde aralarında para anlaşmazlığı bulunan Ahmet Y. ile Uyan Deniz Cankı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Ahmet Y., Cankı\'yı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Cankı\'yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste müdahale edilen Cankı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Cankı\'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olay sırasında ikilinin yanında bulunan ortak arkadaşı Ercan M., Karşıyaka Polis Merkezi\'ne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Ahmet Y.\'yi olayda kulllandığı bıçakla saklandığı evde gözaltına aldı.

2 şüphelinin emniyette sorgulaması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB



