DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MÜTEAHHİTLİK OFİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI (EK)

Konya\'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren şüphelinin 48 yaşındaki Cem Küççüktürk olduğu belirlendi. jandarmaya teslim olan Küççüktürk\'ün olayı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için katliam yaptığı öne sürüldü. Katliamı da bunun için yaptığı belirtildi. Zanlının öldürdüğü komşularının isimleri İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65), Şaban Kurtsal (57) ve Savaş Kaynak olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Müslüm Gök (53), ise Ereğli Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildiği ifade edildi.Cem Küççüktürk\'ün ilk ifadesinde, \"Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhit devretti. Biz hisselerimizi devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem de annem çok baskı görüyordu. Ben de binanın yıkım kararı için komşularımız ve müteahhidin toplantı yaptığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim.\" dediği öne sürüldü. Zanlı Cem Küççüktürk\'ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından \"Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururumuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz\" yazdığı görüldü. Gözaltındaki Cem Küççüktürk\'ün sorgusu sürüyor.

(Görüntü dökümü:

--------------------------------------------

-Olay yeri müteahhit ofisinden görüntüleri

-Yaralıların ambulansa alınışı

-Cenazelerin çıkarılışı

-Su kuyusuna atılan cesedin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)

=================================================

2)CHP\'Lİ AĞBABA: 2019\'DA TÜRKİYE\'Yİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN YÖNETEMEYECEK

KASTAMONU\'da partisinin İl Kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"2019\'da Türkiye\'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019\'da Türkiye\'yi Mustafa Kemal Atatürk\'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek\" dedi. Kastamonu CHP İl Kongresi Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan kongrede ilk olarak CHP\'li Özel konuştu.

Özel, \"16 Nisan\'da şaibeli, mühürsüz olan ama meşru olmayan bir Anayasa o tek adamın hevesini şimdilik kursağında bırakmıştır. Bir kez daha sorulacak, nasıl. 16 Nisan bunlar tarafından bir referandum olduğu halde biz \'içeriğini, Anayasa mahkemesini, HSK\'yı, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını konuşalım\' derken Nasıl birileri \'ey Kılıçdaroğlu\' deyip o referandumu bir genel seçime çevirip kazanmaya çalıştılarsa, karşılarında bir onlar kadar bu rejim değişikliğine \'hayır\' diyecek güçlü bir iradeyi kararlılığı gördülerse önümüzde yapılacak il seçimi bu kez bir referanduma dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye\'de birileri ittifak konuşuyor. Aslında iki korkak kendi yarattıkları karanlıktan Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlarö dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi ilgili de konuşan Özel, \"Darbeden çok çekmiş bir partiden sağıda solu da çok iyi bilen bir partiden 15 Temmuz gecesi bir darbeci çıkmadı. Ama senin AKP dediğin parti karnı yarık gibi açıldı. İçinden 100 bin tane FETÖ\'cü çıktı, çıkmaya da devam ediyor bir o kadarda içerde varö diye konuştu.

Veli Ağbaba ise, \"2019\'da Türkiye\'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019\'da Türkiye\'yi Mustafa Kemal Atatürk\'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Salondan detay

-Özel ve Ağbaba\'nın konuşması

-Detay

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

=================================================

3)TARSUS CEZAEVİ\'NDEN FİRAR ETTİ, ADANA\'DA YAKALANDI

MERSİN\'in Tarsus ilçesindeki cezaevinden firar eden 37 yaşındaki Ramazan Kavak, Adana\'da polislerce yakalandı.\'Nitelikli yağma\' suçundan aldığı 25 yıl 4 aylık hapis cezasını çektiği Tarsus Ceza İnfaz Kurumu\'ndan 31 Aralık 2017\'de firar eden Ramazan Kavak her yerde aranmaya başlandı. Kavak\'ın Adana\'da olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi\'nde olduğu bilgisine ulaştı. Caddede yürürken görülen Kavak, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinde kimlik çıkmayan ve parmak izi incelemesinde bilgilerine ulaşılan Ramazan Kavak, sağlık kontrolünün ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adlı Tıp Birimi tabelası görüntüsü

- Firar eden zanlı Adli Tıh Birimi\'ne götürülürken

- Adle Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:55\" BOYUT:56MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

==============================================

4)GAGASINA OLTA TAKILAN MARTIYI, ASKER KURTARDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, başta gagası olmak üzere çeşitli yerlerine olta takılınca yaşam mücadelesi veren martıyı, askerler yardım eli uzattı. Bodrum açıklarında devriye görevi yapan 101 Nolu Sahil Güvenlik Botundaki askerler, kıyıdan 1 mil açıkta, başta gagası olmak üzere çeşitli yerlerine olta takılınca deniz üzerinde çırpınarak kurtulmaya çalışan martıyı fark etti. İndirilen botla martıyı kurtaran askerler, Bodrum Eskiçeşme Mahallesi\'ndeki Animal Center Veteriner Kliniği\'ne götürdü. Veterinerler Erkan Sözbilen ve Ahmet Kurt tarafından müdahale edilen ve röntgeni çekilen martının kanadında, gövdesinde ve gagasında 5 büyük olta tespit edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla martının vücudundaki olta uçları çıkarıldı.

Ardından askerler, 101 Nolu Sahil Güvenlik Botunun bağlı bulunduğu liman içerisinde martıyı doğal yaşamına bıraktı. Veteriner Erkan Sözbilen, \"Kurtarılan martı, gerçekten çok şanslıymış. Askerlerimizin dikkati sonucu fark edilmiş ve hemen denizden alınarak buraya getirildi. Biz de oltaları çıkardık ve gerekli ilaç tedavini uyguladıktan sonra yine askerlere verdik ve doğal yaşamına bırakıldı. Martı oltalara takıldığı yerde uzun süre kalsaydı hem yaraları daha büyük olur, hem de yaşama şansı çok azalırdı\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Martının yakalandığı oltalar veterinerlerin müdahalesi ve doğaya bırakılması

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

=======================================================

5)ÇEŞME\'DE 42 KAÇAK KURTARILDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmek isterken, bindikleri lastik bot su alınca boğulma tehlikesi yaşayan Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 08.00\'de, Uçburun açıklarında bir lastik bot tespit etti. Su aldığı için batma tehlikesi geçiren bottaki Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklar, getirildikleri Çeşme İskelesi\'nde ıslanan ayakkabılarını ve giyeceklerini kurutmaya çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de göçmenlere yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçaklar daha sonra, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kaçakların Çeşme İskelesinde bulunan çadırdaki görüntüleri

- Jandarmaya sevk görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

======================================================

6)ŞOFÖRLERE GELİŞİM VE İLETİŞİM SEMİNERİ

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde taksi, otobüs ve minibüslerle taşımacılık yapan şoförlere, kişisel gelişim ve iletişim semineri düzenlendi.

Kemer Belediyesi tarafından organize edilen, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nın destekleriyle ilçedeki şoförlere yönelik hazırlanan Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri\'nin 3\'üncüsü Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de düzenlendi. Programa Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş ile ilçede taşımacılık yapan 510 civarında şoför ve aileleri katıldı. Eğitim seminerinde şoförlere giyim, davranış ve iletişim konularında bilgiler kişisel eğitim uzmanı Adem Karafilik tarafından verilirken, eğitim sırasında uygulama da yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Büyüyen bir Kemer\'in, Çıralı\'dan Beldibi\'ne kadar olan bütün taksici, dolmuş kullanan şoför arkadaşlarımıza böyle bir eğitim vermek istedik. Şehir turları yaptığımızda da verilen eğitimlerin ne kadar olumlu olduğunu ve Kemer\'deki taşımacılarda büyük bir değişiklik olduğunu gördük. Onun için de bu sene 3\'üncüsünü düzenliyoruz. Bunu ilk yaptığımızda 330 şoförümüzün katılımıyla yapmıştık. Geçen sene 464 şoför arkadaşımızla yaptık. Bu sene de 510 civarında şoför arkadaşımız böyle bir eğitime katıldı. Tabi eşleriyle birlikte 1000-1500 kişi civarında\" dedi.

Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını kaydeden Başkan Gül, \"Ondan dolayı biz de zaman zaman ders alıp giyinme, davranış, selamlaşma gibi konuların birçok kuralları var bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Kemer\'deki turizmin daha iyi gelişebilmesi için bizim her zaman söylediğimiz bir sloganımız var, \'Turist havalimanına iniyor ilk gördüğü insan şoför, giderken de uçaktan önce en son gördüğü insan yine şoför.\' Onun için biz şoförlerin çok önemli ve değerli olduklarını biliyoruz. Onlara burada kendilerine küçük de olsa eğitim vermeye çalışıyoruz. Seyahat acentelerine baktığımızda artık Kemer\'in taşımacılık konusunda, davranışlarda bir tık öne geçtiğini ve bunun iyi bir noktaya geldiğini gördük\" diye konuştu. Etkinlik akşam Latif Doğan\'ın sahne alacağı galayla sona erecek.

Görünüt Dökümü

-------------

- Afişlerden detay

- Toplantı salonundan detay

- Seminerden detay

- Başkan Gül ve Oda Başkanı Tıraş yakın detay

- Salondan genel detay

- Şoförlerden yakın detay

- Uygulamalı ders detayı

- RÖP: Belediye Başkanı Mustafa Gül

- Salondan genel detay

222 MB /// 03.38\"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)



===========================================