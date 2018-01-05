DHA YURT BÜLTENİ-11

Tankerden yola dökülen asit kazaya neden oldu: 3 yaralı (2) (Yeniden)

KÜTAHYA \'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asit nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen kamyonet takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tankerin lastiği de asit nedeniyle zarar gördü.

Kaza gecen Emet-Tavşanlı karayolunun 15\'inci kilometresindeki Köprücek köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir\'in Bandırma ilçesinden Emet\'teki borik asit fabrikasına asit getirmekte olan Hasan Balaban yönetimindeki 33 ALU 81 plakalı asit tankerinin vanasının bozulması nedeniyle yola asit döküldü. Tankerden dökülen asit, yaklaşık 10 kilometrelik yola saçıldı. Tanker lastiği de asitten zarar gördü. Asit tankeri bu nedenle şarampole girdi.

Tankerin döktüğü asidin yolu kayganlaştırması nedeniyle Yakup Kaplan\'ın kullandığı 33 ABY 08 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada araç sürücüsü ile eşi Havva Kaplan ve kızları Esma Kaplan (7) yaralandı. Yaralılar Emet Bor İşletmesi\'ne ait ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Karayolları, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Emet ve Hisarcık itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile asidin döküldüğü yaklaşık 10 kilometrelik yol temizlendi. İş makineleriyle yapılan temizleme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri araçların tek şeritten geçişini sağladı. Bu arada kazaya müdahale eden ekiplerden bazılarının giysilerinin asitten zarar görmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

-Geceleyin asit dökülen yolun,

-Ekiplerin,

-Kaza yapan aracın ve tankerin çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:EMET,(Kütahya),(DHA)

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27 yaşındaki Hakan, organlarıyla, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu

YOZGAT’ta yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki Hakan Bacanak’ın organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirerek Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Hakan Bacanak\'ın, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Bacanak\'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Ankara’dan organ nakli için Yozgat’a gelen 7 kişilik ekip, yaklaşık 3 saat süren operasyonla beyin ölümü gerçekleşen Bacanak’ın, kornea, karaciğer, böbrek, dalak ve kalbini aldı. Ankara\'ya götürülen organlar, nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Re Animasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Talih, beyin kanaması ile hastaneye gelen Hakan Bacanak\'a beyin ölümü tanısı koyulduğunu belirterek, ailenin onayı ile organ bağışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Hakan Bacanak’ın kuzeni Ali Olcay’da burada yaptığı açıklamada, “Hakan 27 yaşındaydı, yüksek tansiyondan hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşince organları yaşadığı için bizde organlarını bağışlamak istedik. Bir insan öldüyse yaşamaya çaba harcayan bir insan şifa bulsun istedik. Bağışladığımız organlarla bir can şifa bulsun istiyoruz. Bizi tek mutlu edecek o. Bütün organlarını bağışladık. İnşallah nakledilecek kişiler sağlık bulur diye düşünüyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yrd. Doç. Dr. Gamze Talih’in konuşması

-Ameliyathane girişinden görüntü

-Organların taşınması

-Organ nakil ekibinden görüntü

-Organları bağışlanan Hakan Bacanak’ın abisinin konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT (DHA)

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Van\'da 1 kişinin ölümüne neden oldukları iddasıyla 8 kişi gözaltında

VAN\'da geçen ay iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Van\'da 3 yıl önce Z.K. adlı bir kişi, hayvanını otlatmak üzere E.T.\'nin çobanlığını yaptığı sürüye verdi. Bu hayvanın ölmesi üzerine de açık kimlikleri verilmeyen Z.K. ile E.T. aileleri arasında husumet başladı. İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde geçtiğimiz ay 7 Aralık\'ta karşılaşan iki aile arasında çıkan kavgada başına aldığı darbelerle ağır yaralanan N.G. 24 Aralık\'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşanmasının ardından da Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ölüme sebep olan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları, tanık beyanları, teknik ve sokak çalışmaları sonucunda N.G.\'nin ölümüne sebep olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 1 Ocak\'ta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda M.T., Y.T., Enver T., Erkan T., S.T., Emrah T., A.O. ve H.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 33 çeşitli ebatlarda fişek, 11 sopa, 2 demir çubuk, 1 levye ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 8 kişi bugün adliye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin Emniyetten çıkarılışları

-Güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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2 kişinin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP\'te, farklı tarihlerde 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan ve operasyonla yakalanan \'Zinci\' lakaplı İbrahim Halil Doğruer, adliyeye sevk edildi.

Geçen yıl Nisan ayında İncilikaya Mahallesi\'nde hareket halindeki cipe, yanına yaklaşan başka bir araçtan tüfekle ateş açılarak sürücü Savaş Cengiz öldürüldü. Geçen yıl Kasım ayında ise Serinevler Mahallesi\'nde trafikte tartıştığı bir kişinin ateşlediği tabancayla Doğan Daşçı başından ağır yaralandı. Son olarak geçen Aralık ayında ise Vatan Mahallesi\'nde Fehmi Ataç, otomatik tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis yaptığı incelemelerde olayları gerçekleştiren kişinin \'Zinci\' lakabıyla tanınan İbrahim Halil Doğruer olduğunu belirledi ve yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağılı Cinayet Bürosu ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri önceki gün Doğruer\'in adresini belirledi. Kentteki uyuşturucu trafiğini kontrol ettiği ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu ayrıca \'cinayet, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, silahlı tehdit, belgede sahtecilik\' gibi 14 farklı suçun yanı sıra 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen Doğruer, özel harekatçıların da katıldığı operasyonla yakalandı. Emniyette sorgulanan Doğruer\'in ilk ifadesinde cinayetleri işlemediğini, Doğan Daşçı\'yı ise trafikte tartıştığı için sinirlenerek yaraladığını kabul ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Doğruer ve saklanmasına yardım eden eniştesi Nebi A. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelinin emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyyüp BURUN-Kamera:Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Petshoptan tasma ve oyuncak çalan iki kardeş yakalandı

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde bir petshoptan köpek tasması ve oyuncak çaldıkları belirlenen iki kardeş yakalandı.

Akyazı Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi\'nde bulunan petshopa giren iki kişi, köpek tasmaları ve oyuncak çaldı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisi olarak Mehmet ve Fatih T. isimli iki kardeşi belirledi. İki kardeş polisin yaptığı operasyonla yakalanırken, evlerinde bulunan tasmalar ve oyuncaklar petshopa teslim edildi. Mehmet ve Fatih T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

İki kardeşin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

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Çipras, 6 Ocak\'ta Kilimli\'de dini törene katılacak

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras\'ın yarın , Muğla\'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası\'na giderek dini törenlere katılacağı öğrenildi. Yunan savaş gemilerinin bugün öğle saatlerinden itibaren, Kardak kayalıkları ile yakınındaki Kalimnos Adası üzerinde bulunan askeri birlikte hareketliliğin arttırdığı görüldü.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın yarın sabah, Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Yunan adası Kilimli\'yi (Kalimnos), Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceği öğrenildi. Başbakan Çipras\'ın adayı ziyaret programı, Kilimli\'de yayın yapan yerel \'www.kalymnos-news.gr\' adlı haber sitesinde yayınlandı. Habere göre; Çipras\'ın, yarın saat 10.00\'da helikopterle Kalimnos havalimanına gideceği, orada Belediye Başkanı İoannis Galouzis ve meclis üyeleri tarafından karşılanacağı belirtildi. Çipras\'ın Kilimli Meydanı\'ndaki kutlamalara katılarak, Kutsal Haç\'ın denizden çıkarılış törenini izleyeceği, kendisine Kilimli Belediyesi tarafından \'Fahri hemşeri\' beratının takdim edileceği duyuruldu. Yunanistan\'daki bazı yayın organlarında ise Çipras ve Savunma Bakanı Panos Kammenos\'un törenlerden sonra Didim\' in karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) Adası\'na gideceği, öğle saatlerinde ise helikopter veya sahil güvenlik botuyla, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkartan, Gümüşlük Mahallesi\'ne 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Yunan Başbakanı Çipras\'ın ziyareti öncesinde Yunan savaş gemileri ile sahil güvenlik botlarının, Kilimli Adası ile Kardak kayalıklarında ve kayalıklara iki mil uzaklıktaki Kalimnos Adası etrafında hareketliliğini arttırdığı, devriye nöbeti yaptığı görüldü. Saat 13.00 sıralarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşması ardından Kalimnos Adası\'ndaki askeri birlikte hareketlilik yaşanması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yunan sahil güvenlik botu ve savaş gemisinin kardak kayalıklarında dolaşması

- Kilimli adasından görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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ÇOMÜ\'de FETÖ/PDY bağlantılı 328 personelin ilişiği kesildi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, şuana kadar yapılan mücadele kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu belirlenen toplam 328 personelin ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, rektör yardımcılarıyla birlikte Terzioğlu Yerleşkesi\'nde basın toplantısı düzenledi. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, akademik çalışmaların desteklenmesi, üniversitenin akademik kalitesinin arttırılması, üniversitede bürokratik işlemlerin daha iyi yürütülebilmesi ve yapısal, fiziksel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmaları anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) karşı verdikleri mücadeleye de değinen Rektör Acer, ÇOMÜ\'nün 2011-2015 yılları arasında FETÖ yapılanmasında talihsiz bir dönem yaşadığını söyledi. ÇOMÜ\'nün, bu yapının yuvalandığı bir kaç üniversiteden biri olduğunu belirten Rektör Acer, \"Kim zararlı unsurların uzantısı haline gelmişse, üniversitemizden temizlenmesine gayret gösterdik. 2017 yılı bu anlamda soruşturmaların büyük oranda yapıldığı, üniversitemizin büyük bir temizlik sürecinin tamamlandığı bir yıl oldu. Oluşturduğumuz soruşturma komisyonları halen çalışmalarına devam ediyor. Komisyonlar lav edilmiş değil. Halen inceledikleri hususlar var. Bu hep böyle olacak. Kim başta FETÖ olmak üzere, başka terör yapılanmalarıyla ilişkisi olduğu tespit edilirse, bu komisyonlardaki soruşturmalar marifetiyle hepsinin üniversitemizle ilişikleri kesilecektir\" dedi.

ÇOMÜ\'de daha önceki dönemde oluşan paralel yapılanmanın kararlı mücadele sonucunda geçen yıl büyük oranda temizlendiğini kaydeden Rektör Acer, mücadele kapsamında neler yapıldığını şu şekilde açıkladı: \"Bu çok dikkat ve çaba gerektiren olağanüstü bir dönemdi. Halen daha içinde bulunduğumuz bir dönem bu. Rakamlar gerçekten büyük. Şuana kadar 207 öğretim elemanı ve 77 idari personel üniversitemizden ihraç oldu. Toplam da şirket çalışanlarıyla beraber düşündüğümüz zaman 328 kişiyle üniversitemizin ilişiğini kestik. Ancak bu yapıyla ilişkili olan, bir iltisakı olan, bir üyeliği olan herkesi tespit ettik ve üniversitemizle ilişiğini kestik diyemeyiz. Bunu diyebilmemiz için bu sürecin, yargı süreçlerinin büyük oranda sonuçlanması, bu bilgilerin ortaya çıkması gerekiyor. Bizdeki bilgiler ışığında komisyonumuz, hem üniversite içerisinden hem devletin diğer kurumlarından temin edebildiği bilgiler ile tespit ettikleriyle ilişiğini kesmiş olduk. Ama bundan sonra yeni durumlar ortaya çıkmaz anlamına gelmez. Yani bu %100 sonuçlanmış bir süreçtir diyemeyiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü.

-Rektör Yücel Acer\'in konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Polisten \'Çığlık maskesine\' müdahale

KAYSERİ’de “Çığlık maskesiö ile sokak müzisyenliği yapan gençlere polis \"Çarşının ortasında maskeyle bu şekilde dolaşamazsınız, güvenlik açısından yasak\" diyerek müdahale etti. Gençlerde uyarıyı dikkate alarak maskelerini çıkardı.

Cumhuriyet Meydan’ında Sokak müzisyenliği yapan gençler, dikkat çekip harçlıklarını çıkarmak için ilginç bir yolu seçti. Yüzlerine bir korku filminden sonra yayılan “Çığlık maskesiö takan gençler, gitar ve darbuka çalıp, hem oynadı hem de şarkı söyledi. Ancak sokak müzisyenlerine sivil bir polis memuru müdahale etti. Sokakta yüzü kapatan maskeyle dolaşılamayacağını ifade eden polis memuru, önce kimliğini gösterdi ve ardından da gençleri uyardı. Sivil polis memuru gençlere yönelik olarak, “Çarşının ortasında bu şekilde dolaşamazsınız. Bu yaptığınız yasak. Ülkemizde de güvenlik açısından yasak. Avrupa’da da yasak. Maskelerinizi çıkarın, o şekilde yapacaksanız müziğinizi yapın ama, bu şekilde dolaşmayınö dedi. Polisin uyarısını pür dikkat dinleyen sokak müzisyeni gençler de, daha sonra maskelerini çıkardı. Öte yandan Türkiye’de 2014 yılında gündeme gelen güvenlik reformunda sokakta maske ile dolaşmanın yasaklandığı ve “Maske kullanılarak gösteri yapılamayacağıö ifade edilmişti.

Görüntü Dökümü:

-Polisin sokak müzisyenlerini uyarması

-Uyarının ardından maskeleri çıkaran müzisyenlerin çalıp, oynaması

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Kimliğinde \'00.00.1942\' yazan kadın ilk defa doğum gününü kutladı

KARABÜK\'te, nüfus cüzdanında doğum tarihi \'00.00.1942\' yazan 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü, ilk doğum gününü pasta keserek kutladı.

Eşi 2 yıl önce kanserden ölen, 3 çocuk annesi ve 7 torun sahibi Rahmiye Ertüngü\'nün nüfus cüzdanında doğum tarihi \'00.00.1942\' yazıyor. Bayır Mahallesi\'nde oğlu İbrahim Ertüngü ile yaşayan Rahmiye Ertüngü\'ye sürpriz doğum günü düzenledi. Hayatında ilk kez mum üfleyip, doğum günü pastası kesen Rahmiye Ertüngü, teşekkür etti. Rahmiye Ertüngü, doğum gününü bilmediği için hiç doğum gününü kutlayamadığını belirterek, \"Zaten yokmuşum dünyada. Ancak hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Hiçbir işimi aksatmadılar. Ne doktor ne de eczane hiçbir şey demedi. Annem ve babam cahil, doğum günümü nereden bilecek? Ağustos ayında ekin biçerken ablam beni sırtında anneme emzirmeye götürürmüş. Ağabeyimi de yazmamışlar. Bizi aynı şekilde kimliğe ikiz olarak yazmışlar. Çocuklarım, torunlarım eşimi doğum günlerinde ararlardı, beni hiç aramazlardı. Ne kızım, ne oğlum ne de torunlarım hiç aramadı. Allah razı olsun. Bugün doğum günümü kutladım. Bundan sonra doğum günüm için aramazlarsa şikayet ederim\" dedi.

İbrahim Ertüngün de bundan sonra 5 Ocak\'ta annesinin doğum gününü kutlayacaklarını, yeni alacakları nüfus cüzdanıyla bereber hataların düzeltileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rahmiye Ertüngü\'nün yaşadığı ev

-Kimlik görüntüsü

-Rahmiye Ertüngü\'nün pastayı kesmesi

-Rahmiye Ertüngü\'nün açıklaması

-İbrahim Ertüngü\'nün açıklaması

-Rahmiye Ertüngü\'nün oğluyla birlikte pasta kesmesi ve ikram etmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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