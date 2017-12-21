DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DURMUŞ\'A KIYAFET TEPKİSİ

BATMAN\'da faaliyet gösteren 56 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrencilere yönelik kıyafet uygulaması nedeniyle Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Aydın Durmuş\'a, tepki amaçlı ortak açıklama yaptı. Rektör Durmuş\'u istifaya çağıran STK temsilcileri, \"Tamamen kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü olanlar olağan şüpheli ilan edilmiştir. Rektör derhal istifa etmelidir\" dedi.

Batman Üniversitesinde, röktörlüğün İslami İlimler Fakültesi kampüsündeki bazı öğrencilerini kıyafetlerinden dolayı uyardığı ve gereğinin yapılmasını istediği yazıyı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bir öğretim üyesinin görevden uzaklaştırılmasının ardından, bugün de 56 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ortak basın açıklaması yaparak Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş\'u istifaya çağırdı. Dekan Yardımcısı Davut Okçu\'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından aralarında Memur-Sen\'in de olduğu 56 STK temsilcisi, Düşünce ve İnanç platformu bileşenleriyle ortak basın açıklaması yaptı. Üniversite merkez kampüsü önünde toplanan STK temsilcilerinin ortak açıklamasını dönem sözcüsü olan Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Ergin okudu. Rektör Durmuş\'un derhal istifa etmesini isteyen Ergin, \"Rektör Durmuş imzasıyla üniversitenin İslami İlimler Fakültesi\'ne gönderdiği resmi yazıda, \'tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü vaziyette bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı\' iddialarıyla dekanlıktan öğrenciler hakkında \'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında işlem yapılmasını talep etmiş, dekanlık makamı da öğrencileri uyarmak maksadıyla rektörlük emirlerini 400\'ün üzerindeki öğrenciye sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaştırmıştır\" dedi.

28 Şubat ruhunun hortlatıldığını ileri süren Ergin, \"28 Şubat ruhunun hortladığı bu yazıda \'tamamen kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü\' olanlar, olağan şüpheli ilan edilmiştir. Rektör, kız öğrencilerin kılık ve kıyafetinden kaynaklı olarak bugüne kadar ne tür tehlike arz eden durumların yaşandığını, hangi kesimlerin endişe ve tedirginlik duyduğunu, bu açıklamayla hangi merkezlerin ve kimlerin hassasiyetlerini merkeze aldığını izah etmelidir. Güvenlik endişesiyle kılık kıyafete müdahaleye hazırlanan rektörlük, 3 yıldır faaliyette bulunan ve 5 okulunun öğretim yaptığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına bir tek kamera bile taktırmamıştır. Öğrencilerin tanınmamasını, güvenlik gerekçesi olarak sunan rektör iyi bilmelidir ki, biz bu mantığı çok iyi tanıyoruz. Bilindiği gibi kıyafet konulu yazı tüm öğrencilere dekanlık tarafından tebliğ edilmiş, hocalar bu yazıdan, öğrenciler vasıtasıyla haberdar olmuştur. Bu gerçeklere rağmen hedef şaşırtmak kurnazlığını seçen rektör, İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderilen yazının ortaya çıkmasından Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu\'yu sorumlu tutmuş ve açığa almıştır. Oysa sosyal medya ve yazılı-görsel basında Davut Okçu\'nun bu konu ile ilgili hiçbir paylaşımı olmamıştır. Yaptığı hukuksuzluklara sessiz kalmayan kişileri açığa almak için bu tür fırsatlar kollayan anlayış, üniversite yönetmeye muktedir değildir\" diye konuştu.

STK temsilcileri, basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağılırken, \"Rektör istifa\" dövizleri taşıdıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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Basın açıklamasının okunması

Kalabalıktan görüntü

Basın açıklamasına katılan bayanların görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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2)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONSER GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü\'nde okuyan 6 öğrenci, kurdukları müzik grubu ile verdikleri konserlerden elde ettikleri geliri, ihtiyaç sahibi aileler için kullanıyor. Van\'da bir kafede sahneye çıkan gençler, kentte maddi durumu iyi olmayan 6 kişilik aileye bot aldı. Müzik Öğretmenliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Emre Aydın, 5 arkadaşı ile birlikte \'Kerin Çığlık Müzik Grubu\' nu kurdu. Van Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu\'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Aylin Koç da yoksul aileler için \'Umutlu Yarınlar\' projesi hazırladı. Grubun bir araya gelmesiyle de bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Gençler, dargelirli ailelere verdikleri konserlerden elde ettikleri gelirle yardımcı olmaya çalışıyor.

Müzik grubu üyesi gençler, dün akşam da Hakkari\'den 3 yıl önce Van\'a göç eden 3\'ü öğrenci 6 kişilik Dayan ailesi için sahneye çıktı. Van kent merkezindeki kafede sahneye çıkan öğrenciler, verdikleri konserle davetlileri eğlendirirken, sabah saatlerinde bir mağazaya giderek gecede elde ettikleri parayla Dayan ailesinin bütün fertlerine bot aldı. Hediyelerini öğrencilerin ellerinden alan aile büyük mutluluk yaşadı. Projeye öncülük eden güvenlik görevlisi Aylin Koç, 3 yıldır yoksul aileler için projelerini sürdürdüklerini söyledi. Koç, \"Arkadaşlarımızla birlikte kentin mahallerinde köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapıyoruz. \'Umutlu Yarınlar\' projesi ile 3 yıldır birçok öğrenciye destek olduk. Verilen konserin geliriyle, Hakkari merkez ve Çaldıran ilçesindeki fakir ailelerin çocukları için de kışlık mont ve bot alınacak\" dedi

Söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla, konsere katılan davetlilere keyifli bir gece yaşatan Emre Aydın ise, kırsal kesimlerdeki köy ve mahalle okullarında okuyan öğrenciler için bu yıl 4\'üncü kez konser verdiklerini anlattı. Aydın,\"Böyle bir görev üstlendiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara bir ayakkabı, bir bot, bir çanta alabilmek çok güzel. Sahnede onlar için varız. Verdiğimiz bu konserin tüm gelirlerini, çocuklar için kışlık ayakkabı ve mont alacağız. Bunun dışında Ağrı ve Hakkari\'de de bu konserleri vereceğiz. Burada elde edilen gelirlerle de oradaki çocuklar için kışlık mont ve ayakkabı olacağız. Duyarlı bütün insanları bu projemize destek olmaya çağırıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Konsere gelenlerden genel ve datay

-Konseri veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Küzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Aydın

-Aydın\'ınaçılış konuşması

-Davetliler

-Ellerinde cep telefon fenerlerini yakıp müziğe eşlik edendavetliler

-Söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar

-Proje öncüsü Aylin Koç ile röportaj

-Konsere gelenler eğlenirken detay

-Konsere gelen Ezgi Öner isimli bayan ile röportaj

-Konserde eğlenenlerden genel ve dataylar

-Halay çekmeleri

-Konseri veren Emre Aydın ile röportaj

-Emre Aydın ve beraberindeki Recep Taylan Sönmez ile Dayan ailesinin evine giderlerken

-Ellerindeki ayakkabıları ile kapıyı çalmaları

-Eve girerkenken

-Mutluluk yaşayan öğrenciler

-Öğrencilere ayakkabıları giydirmeleri

-Yakın plan görüntü

-Büyük mutluuk yaşayan çocuklar

-Detaylar

BOYUT:405 MB

SÜRE:6 DK 39 SN

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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3)TOPLU TAŞIMADA TEMASSIZ ÖDEME DÖNEMİ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Kentkart işbirliği ile toplu taşımada kullanım amacıyla hayata geçirilen \'Temassız Mastercard\' uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Gaziantep\'te toplu taşıma kullanıcıları artık bozuk para ya da bilet ile uğraşmadan, temassız Mastercard kredi kartlarını veya mobil cüzdanlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak ödemelerini yapabilecek. Gaziantep\'e gelen misafirlerin rahatlıkla toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi için kolaylık sağlanıyor. 15 Ocak\'a kadar Pazartesi günleri ilk iki şehir içi yolculuğu ücretsiz olacağı projenin tanıtım toplantısına; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Mastercard Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, Kentkart Kurucu ortağı Ahmet Basmacı\'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye geneli tek kart sistemine geçiş yapıldığında en hazır şehrin Gaziantep olacağını söyleyen Fatma Şahin, \"Kentkart Türkiye\'deki tek kart sistemine geçecek olduğu zaman buna en hazın alt yapıya sahip şehir Gaziantep olacak. Geçmişte toplu taşıma aracında yaşanan sıkıntıları vatandaşa yansıtmadan gidermek için çalışmalar yaptık. 6 ay gibi kısa bir sürede mevcut sistemi kontrol edip vatandaşların şikayetlerini azalttık. Diğer ülkelerle yarışan bir sisteme entegre olup Türkiye\'nin en iyi modelini oluşturabilme noktası gelebilmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum\" dedi

Toplantı sonunda soru-cevap şeklinde devam etti. Mastercard Başkan Yardımcısı Onur Kurşun\'a plaket verildi. Programın ardından Fatma Şahin dışarıda bulunan otobüste Mastercard\'ı deneyerek otobüse bindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Soru-Cevap kısmı

- Plaket verilmesi

-Otobüste Mastercard\'ın kullanılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

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4)APARTMAN DAİRESİNDE KORKUTAN YANGIN

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katındaki evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 62 yaşındaki Hasan Kaçan hastaneye kaldırıldı. Alevler ise diğer odalara ve üst kata sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Zafer Mahallesi, Adem Dertsiz Sokak\'taki dört katlı bir apartmanın üçüncü katındaki Hasan Kaçan\'a ait dairede yangın çıktı. Oturma odasında elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, perdelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Kaçan, alevlere kendi imkanı ile müdahale etmek istediyse de başarılı olamadı. Alevleri farkeden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak yoğun dumandan etkilenen Kaçan\'ı dışarı çıkardı. Kaçan, 112 Acil Servis ambulansı ile Ödemiş Devlet Hastarnesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak diğer odalara ve üst katlara sıçramadan, 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Kaçan\'ın birlikte yaşadığı oğlu 18 yaşındaki Barış Kaçan\'ın ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Evnin yanan oturma odasından görüntü

-Dumandan etkilenne Hasan Kaçan\'ın amsbulansla götürülmesinden görüntü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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5)PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI

BURDUR\'da Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin \'Geriatri Alanında Hemşirelik Özel Bakım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi\'nin kapanış toplantısı yapıldı.Burdur Öğretmenevi salonundaki toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile kaymakamlar, projeye katılan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Proje Koordinatörü Nihal Doğan, projenin 2016 yılı teklif döneminde Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında Burdur Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Burdur merkez ve ilçelerinde bulunan 4 lisede, 4 öğretmen ve 30 öğrenciyle uygulandığını belirterek, projenin Almanya, İtalya ve İspanya\'dan ortakları olduğunu söyledi.

Projeyle öğrencilerin teoride aldıkları bilgi ve becerilerini Avrupa\'daki ortaklarıyla uygulama imkanı bulduğunu vurgulayan Doğan, \"Öğrencilerimiz yapmış oldukları staj sonucunda yaşlı bakımının doktor, hemşire, hasta bakıcı, psikolog, fizyoterapist ve diğer personellerle daha kapsamlı bir şekilde yapıldığını gözlemleyerek, modern teknik ve teknolojileri kullanarak yaşlı bakımıyla ilgili daha sağlıklı ve verimli bilgi ve beceri edindiler. Ayrıca yeni çıkan bilgi iletişim teknolojilerinin mesleki eğitim bünyesinde uygulanmasını yerinde gördüler, biyomedikal cihazların kullanılması hususunda bilgi edinip beceri kazandılar\" diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz da \"2016- 2017 öğretim yılında geliştirilen bu projeyle öğrencilerimizin öncelikle mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ülkemizde yeni gelişen geriatri bakımıyla ilgili tecrübelerin paylaşılması kapsamında başarılı bir proje gerçekleştirildi. Proje koordinatörü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılar diliyorum\" dedi.

Projeye katılan öğrenciler de proje gereği gittikleri Almanya, İtalya ve İspanya\'da mesleki anlamda tecrübe kazandıklarını söyledi.

Görüntü DÖKÜMÜ

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- Nihal Doğan\'ın sunumu

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Nihal Doğan\'la röportaj

- Öğrencilerle röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6)BİLGİSAYAR HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

KAHRAMANMARAŞ\'ta girdikleri binada 2 bilgisayar çalan 2 kişi, güvenlik kameralarını inceleyen polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, pazartesi günü, Sakarya Mahallesi\'ndeki bir binada meydana geldi. Binaya giren kimliği belirsiz kişiler, 2 dizüstünü çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda hırsızların Uğur K. ve B.T. olduğu belirlendi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanırken, çaldıkları bilgisayarlar da ele geçirildi.

Sorgularında suçlarını itiraf eden Uğur K. ile B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların gelişi

- Binaya girmeleri

- Binadan bilgisayarlarla ayrılmaları

(Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB