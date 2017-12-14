DHA YURT BÜLTENİ-11

Dikili\'de kaçaklar kayalıklarda mahsur kaldı (EK)

1)\"TÜRKİYE\'YE TEŞEKKÜR EDERİZ\"

İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isterken, olumsuz hava koşulları nedeniyle üzerinde oldukları botun çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 51 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Dikili Limanı\'na getirilen 15\'i çocuk 51 kaçağa burada gıda ve kıyafet yardımı yapıldı. Ölümden dönen kaçaklardan Suriyeli Muhammed Ahmad, \"Botumuz kayalara çarpınca zor anlar yaşadık. Türk ekiplerine haber verdik. Zor şartlarda bizi kurtardılar. Hayattayız, Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz. Ölümden döndük\" dedi. Kaçaklar buradaki ifadelerinin alınmasının ardından Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

Öte yandan Bademli sahilinde de yasadışı yollarla Yunanistan\'a geçme hazırlığında olan 32 kaçak lastik bota binemeden karada yakalandı.

Görüntü Dökümü

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- Kaçaklardan görüntü

- Muhammed Ahmad ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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2)EGE\'DE TÜRK VE YUNAN BOTLARI ARASINDA SICAK ANLAR

EGE Denizi\'nde uluslararası sularda avlanan Türk balıkçılar, bu sabah Yunan sahil güvenlik botlarının tacizine uğradı. Balıkçılardan ağlarını bırakarak gitmelerini isteyen Yunan sahil güvenlik botlarına, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. O anlar balıkçılar tarafından görüntülendi. Muğla\'nın Bodrum ilçesi ile Aydın\'ın Didim ilçesi arasındaki uluslararası sularda ağ atan Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Saat 08.45\'te bölgede avlanan 6 Türk balıkçı teknesinin yanına gelen Yunan sahil güvenlik botu, balıkçılardan ağlarını bırakarak bölgeden ayrılmasını istedi. Türk balıkçılar, ağlarını bırakmayacaklarını belirtti ve Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesinde konuşlu 302 Nolu Sahil Güvenlik botu bölgeye yetişti. Türk botu, balıkçılar ile Yunan sahil güvenlik botunun arasına girdi. Türk ve Yunan botları birbirine yakın mesafede 2 saat boyunca vaziyet alıp bekledi. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balıkçıların bölgeden ayrılmasıyla Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgede devriye görevine başladı. Bölge avlanan Göltürkbükülü Rıfat Kaptan teknesinin sahibi balıkçı 48 yaşındaki Rıfat Kayhan, \"Ağlarımızı atmıştık ve bekliyorduk. Yanımıza gelen Yunan sahil güvenlik botundaki askerler, Yunan sularında olduğumuzu belirterek, ağları bırakıp, gitmemizi, aksi takdirde tutuklayacaklarını söyledi, İngilizce küfürler savurdu. Biz de sahil güvenliğimizden yardım istedik. Türk sahil güvenliği gelerek hem bizi hem de denizdeki ağlarımızı kurtarmamıza yardımcı oldu. Kesinlikle onların sularında değildik. Son zamanlarda Yunan botlarının tacizleri arttı. Ağları topladıktan sonra gerginlik artması diye bazı balıkçılar, Didim limanına, bazı balıkçılar ise Göltürkbükü limanına geri döndü\" dedi. Bölgede halen iki Yunan botu ile iki Türk sahil güvenlik botunun devriye görevi yürüttüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yunan ve Türk sahil güvenlik botu yan yana dururken,

- Bölgede avlanan balıkçılardan genel detay görüntü

- Türk ve Yunan botlarının bölgedeki görüntüsü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: MÜSLÜMAN ÜLKELER BİR OLSA SORUNLAR, ÇÖZÜM ÜRETİLEBİLİR HALE GELECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın İstanbul zirvesinde alınan kararların, dünyada geniş yankı bulduğunu söyledi. Işık, \"Başımıza gelen pek çok sorun, İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olamamasından kaynaklanıyor. Eğer Müslüman ülkeler, bir ve beraber olsa bu ülkelerin sorunlarının büyük bir kısmı, ya hiç yaşanmaz ya da çok kolay çözüm üretilebilir hale gelecektir\" dedi. Başbakan Yardımcısı Işık, çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere uçakla Kars\'a geldi. Işık, Harakani Havalimanı\'nda Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Vekili Yakup Yıldız, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra Kars Valiliği\'ne geçerek, burada yatırımlarla ilgili brifing aldı. Valilikte, İstanbul\'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini değerlendiren Işık, üye ülke liderlerinin dünyada yankı bulan kararlar aldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın bölgeyi uzun süre kaosa sürükleyeceğini belirttiği kararı öncesi yapılan uyarıların dikkate alınmadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle konuştu:

\"Başkan Trump\'a bu yönde de ciddi çağrılar oldu. Böyle bir kararın alınmaması ve alınan bu kararın bölgenin barışına asla katkı sağlamayacağı, bölgedeki süreci bozacak ciddi bir sıkıntının olacağı pek çok ülke ve lider tarafından ifade edildi. Bu karara tepki gösterebilecek en güçlü örgüt, Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın dönem başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanı\'mızdı. Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerine çağrı yaptı ve dün İstanbul\'da fevkalade başarılı bir zirve gerçekleşti. Oradaki çağrı da bütün dünyada geniş bir yankı buldu. Bütün İslam ülkeleri, Doğu Kudüs\'ün bağımsız Filistin Devleti\'nin başkenti olduğunu tanıma çağrısı oldu. Dünkü zirve, bu konuda atılmış büyük bir adımdır. İnşallah, bu adımlar sonuç verir.\"

İsrail ile ABD\'ye yönelik bazı İslam ülkelerinin tepkisiz kaldığını savunarak, bu durumu eleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, Latin Amerika ülkelerinde de Filistin hassasiyeti olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kudüs konusundaki tavrını net olarak ortaya koyduğuna dikkat çeken Işık, \"Bu tavrın bütün ülkeler tarafından gösterilmesiyle birlikte ben, inanıyorum ki İsrail, kendini bu kadar güçlü hissedemez. İsrail\'e destek veren güç ve yapılar, kendilerini bu kadar güçlü hissedemez. Başımıza gelen pek çok sorun, aslında İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olamamasından kaynaklanıyor. Müslüman ülkelerin kendi önceliklerini bir kenara koyup, ortak bir zeminde, ortak paydalarda buluşamamasından kaynaklanıyor. Bir ülkenin değil, birçok ülkenin ortaklık yapması gerekiyor. Eğer Müslüman ülkeler, bir ve beraber olsa bu ülkelerin sorunlarının büyük bir kısmı, ya hiç yaşanmaz ya da çok kolay çözüm üretilebilir hale gelecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Başbakan yardımcısının uçaktan inişi

Kars Valisi Rahmi Doğan ve protokol tarafından karşılanışı

Partililerle selamlaşması

Valilik binasında hatıra defterini imzalaması

Kars Valisi Rahmi Doğan’ın konuşması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

(327 MB - 4 DK 52 SN)

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4)KAZADA YARALANAN POLİS ADAYI, ORGANLARIYLA 3 KİŞİYE CAN OLACAK

ERZİNCAN\'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Hüseyin Arslan\'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye hayat verecek. Erzincan\'ın Çağlayan beldesi yolunda geçen 8 Aralık\'ta 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Arslan\'ın tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde geçen 12 Aralık günü beyin ölümü gerçekleşti. Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde öğrenimi tamamlayan ve mezun olmayı bekleyen gencin yakınlarına ulaşan hastane yetkilileri organ bağışı konusunda ikna etti. Arslan\'ın böbrekleri ve akciğeri dün gece yapılan operasyonla alınarak Erzurum\'da organ bekleyen 3 hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Bekar olan Hüseyin Arslan\'ın cenazesi Geçit Beldesi Cemevi\'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ufuk Kuyruklıyıldız, şunları söyledi:\"Tabii aile için zor bir süreç geçti. Yaklaşık 24 saat sonra kendileri düşündüler ve oğullarının organlarını bağışlayabileceklerini söylediler. Hastanın organları bizim organ nakil ekibi tarafından gerekli iletişimler yapılarak, hastamızın iki böbreği ve karaciğeri Erzurum\'dan gelen bir ekip tarafından alındı ve Erzurum’da nakil yapılmak için götürüldü. Biz evladımızı, gencimizi kaybettik ama en az 3 kişiyi, 3 genci, 3 hayatı yeniden canlandırdık. Şunu unutmamalıyız. Tüm insanlara bunu söylüyorum. Hepimiz bir organ yetmezliği, organ bağışçısı olabiliriz. Dolayısıyla bir gün hepimizin organa ihtiyacı olabilir. Şunu bilmeliyiz ki organ bağışladığımız müddetçe yeni hayatlara can vereceğiz. Bu konuda herkesin biraz daha duyarlı olmasını, biraz daha farkında olmasını ve ellerinden geldiğince bu konuda bilinçlenmesini bekliyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Organların taşınması

-Cenazenin morgdan alınması

-Cenaze namazından görüntü

-Başhekim açıklama

( Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

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5)DÜZCE\'DE KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

DÜZCE\'de, yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliği kazalara neden olurken, iki bisikletlinin çarpışması ve vatandaşların yere düşen kişileri kaldırması görüntülendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Mobese izleme merkezi, şehir merkezinde yaşanan kazaların görüntülerini paylaştı. AFAD kavşağında yaşanan kazada otomobilin önünde gitmekte olan bir otomobile arkadan çarpması, Öztürkler kavşağında soldan sağa dönmek isteyen otomobile TIR\'ın çarpması, Olimpiyat kavşağında sağ şeritte ilerleyen bir otomobilin sol tarafa dönmeye çalışırken, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtulması, AFAD kavşağında kontrolsüzce kavşağa çıkan hafif ticari araca otomobilin çarpması görüntülere yansıdı. Yine AFAD kavşağında meydana gelen bir kazada otomobilin elektrik direğine çarpması, Olimpiyat kavşağında otomobilin bisikletli kişiye çarpması ve aracın kaçması görüntülendi. En ilginç görüntü ise iki bisikletlinin çarpışması olurken, yere düşen bisikletlileri vatandaşlar yerden kaldırdı. Kaydedilen kaza görüntülerin tamamında aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliğin ön planda olduğu gözlemlendi.

Görüntü Dökümü

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Mobese görüntüleri

Haber- Kamera:Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA) -

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6)6 BİN SULAMA BORUSUNU YAKTILAR

NİĞDE’de, İsmail Yılmaz’ın çiftliğindeki tarla sulamada kullanılan 6 bine yakın sulama borusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülüp yakıldı.Altunhisar ilçesine bağlı Altınova mevkiinde İsmail Yılmaz’a ait çiftlikte bulunan sulama boruları geçtiğimiz gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülüp yakıldı. Sabah çiftliğe gelen Yılmaz, sulama borularını kullanılamaz halde buldu. 500 bin lira zararı olduğunu belirten İsmail Yılmaz, Sulama borularını benzin döküp yakmışlar. Mağdurum yetkililerden ilgi bekliyorum. Olayın aydınlatılmasını bekliyorum yaklaşık 500-600 bin yakın kaybım var. 6 bin 500 borum vardı. Bu 30 yılın bir emeğiydi. Yangın evime sıçrayabilirdi. Bu yakanların kim olduğunu biran önce bulsunlar. Ben ekim yapacağım, su borularım yandı, tarım malzemelerim yandı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Can güvenliğim yokö dedi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan borulardan görüntü

- Detay görüntüler

- İsmail Yılmaz’ın açıklaması

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Borular yanarken

Süre: 03\'51\" Boyut: 438 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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7)ÇANAKKALE\'DE 101 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 101 kaçak, jandarma ekiplerince drone\'la tespit edilip, yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Ayvacık\'ın Behramkale Köyü\'nün Yeşil Liman ve Kadırga Koyu\'nda, bir grup kaçak olduğunu drone\'la tespit etti. Jandarma ekipleri, iki farklı bölgede bulunan yabancı uyruklulara karşı operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 101 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüs ve otobüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. 101 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında 1 kamyonete de el konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak göçmenlerden görüntü

( Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)



