DHA YURT BÜLTENİ-11 

Bakan Fakıbaba\'yı bekleyen protokolün tipide zor anları

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın Ardahan\'a gelişini bekleyen protokol üyeleri kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Protokolle tokalaşan bakanın düşmemesi içinde korumalar koluna girdi.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a gelen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı Kars Harakani Havalimanı\'nda Ardahan Valisi Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar karşıladı. Daha sonra karayolu ile Ardahan\'a gelmek için yola çıkan Bakan ve beraberindekileri karşılamak için diğer protolol üyeleri Ardahan Üniversitesi kampüsündeki Hoca Ahmet Yesevi Camii önünde beklemeye başladılar. Vali yardımcıları Abdulrezzak Canpolat, Salih Kalkan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve kurum müdürleri Bakan Fakıbaba\'nın gelişini beklerken kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlandı. Üşümeye başlayan protokoldekiler, zaman zaman cami avlusuna girdiler. Yaklaşık yarım saat sonra camiye gelen Ahmet Eşref Fakıbaba protokol üyeleri ile tokalaşırken ayakta durmakta güçlük çekti. Korumalar ve Rektör Biber, Bakan Fakıbaba\'nın fırtına nedeniyle düşmemesi için koluna girdi.

Cuma namazı ardından Bakan Fakıbaba, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini vurgulayan Fakıbaba şunları söyledi: \"Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs; tüm müslümanlarımızın kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemiz gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesini susturmak, kendi omurguları olan terör örgütlerini bahane ederek müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslamın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşısına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye\'nin, insanlığın silüeti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletlerinin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslamın kalbile saplanma çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanlarının iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanı bekleyen protokol

-Tipide zorlanmaları

-Bakanın camiye gelişi

-Bakanın açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Akşener, Diyarbakır\'da 3 dilli pankartlar ile karşılandı (2)

AKŞENER, CİZRE\'DE ESNAFLARI DOLAŞTI

Diyarbakır\'dan karayolu ile Şırnak\'ın Cizre ilçesine geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada esnafları dolaştı. Akşener için ilçede polis olağanüstü güvenlik önlemi alırken, bazı esnaflar hendek-barikat operasyonhları ile mağdur edildiklerini evlerinin yakıldığını ancak yerel yönetimlerin ev yapmak yerine park yaptıklarını söyledi. Akşenir ise bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Cizre\'deki temasları sırasında kendisini takip eden gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesi ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi:

\"TRUMP\'IN MISIR VE SUİDİ ARABİSTAN İLE KONUŞMADAN BÖYLE BİR EYLEME GEÇECEĞİNİ SANMIYORUM\"

\"Sanıyorum ABD’de de artık dış politika iç politikanın öznesi olmaya başladı. Dünyada akıl firarda. ABD kabul etmişti zaten Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ama 6 ayda bir başkanlar erteliyordu. Birden kabul edildi. İslam dünyası açısından kabul edilebilir değil. Ama itirazlara bakınca çok cılız. Mısır ve Suudi Arabistan’la konuşmadan Trump’ın böyle bir hareket böyle bir eyleme geçebileceği bu sözleri söylemesi gerçekçi görünmüyor. Bizim açımızdan bakınca iktidarımızın verdiği tepkiye itirazımız yok. Fakat, İsrail’e bir tepki gösterirken Trump hakkında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kimsenin ağzından bir kelime duymadım. Kararı veren Trump İsrail’e salvo var. Eğer İsrail’i bu konuda sorumlu tutyorsanız Küreciği kapatın. ABD’yi sorumlu tutuyorsanız ona göre tavır almanız lazım. ‘Heyt Heyt’ sonu yok, arkası yok tavırlarla Türkiye’nin inandırıcılığını kaybettiğine inanıyorum.\"

\"LOZAN\'IN TARTIŞMAYA AÇILMASININ İKİ MOTİVASYONU VAR, MAN ADASI, ZARRAB DAVASI

Akşener, Lozan antlaşamı ile ilgili yapılan tartışmkalar konusunda ise, \"Kudüs, arkasından Lozan’ın tartışmaya açılması. Biz neyi tartışıyorduk bundan önce Man Adası’nı Zarrab davasını. Ben tarihçiyim üniversitelerde 15 yıl bu konuları anlattım. Bildiğim bir konu öncelikle ben bizi yönetenlere 100 sayfa tarih okumalarını tavsiye ediyorum. Lozan’ın tartışmaya açılmasının iki motivasyonu var. Birincisi Man Adası, Zarrab Davası, Kudüs konusunda bağırdın çağırdın da ne oldu sonra sorusunu örtmek üzere bir davranış olarak görüyorum. İkincisi ise, bu arkadaşlarımız yıllarca ‘Lozan zafer mi hezimet mi’ şeklindeki kitapları okuya okuya geldikleri için bununla ilgili bir şuur altları var. Lozan’ın lüzümsuz olduğuna dair bir şuur altları var. İç politikadaki dertleri örtmek için se bunu anlarım amenna. Ama geçmişin getirdiği şuur atları ise sakıncalı bir durum. Çünkü, Lozan bizim devletimizin kuruluş belgesidir. Anlaşma değildir, ‘Antlaşma’dır. Yalnızca Yunanistan’la Türkiye arasında değildir. Milli Mücadele sonrasında Türkiye’yi işgal eden herkesledir\"diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gösterdiği belgeler konusunda ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, \"Sayın Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği belgeleri görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim . Ama şöyle bir soru var, Sayın Kılıçdaroğlu buradan para gitti diyor. Sayın Erdoğan ‘Gitmedi, oradan geldi’ dedi. Ne enişteymişi öğretmen emeklisi 2,5 milyon doları nasıl biriktirdi. Bu paranın kaynağıdır esas olan. Ha gitmedi geldiyse neyin karşılığı geldi. Geldiğini kabul edelim nereden abi, gittiğini kabul edelim nasıl biriktirdin abi. İktidar medyasına bakıyorsunuz Zarab hain oldu, kripto FETÖ’cü oldu, Savama ajanı bile oldu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği belgeyi zaten herkes biliyormuş. Üzüldüğüm konu rüşvet konuşuluyor ABD’de yaşananlar ülkem adına itibar kaybettirici herkesi rahatsız ediyor\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Akşener\'in Cizre\'de esnafları dolaşması

-Akşener\'e bir gencin sorunları anlatması

-Akşener\'in esnaf ziyaretinden detaylar

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

Görüntüler, dhasondakika telefonuna atıldı

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Trabzon\'da İçişleri Bakanlığı\'nın toplantısında söz alan folklor kıyafetli vatandaş, dert yandı

TRABZON\'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Rehberlik ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya halk oyunları kostümüyle katılarak dikkatleri üzerine çeken emekli Yüksel Özdemir, söz alıp konuşma yaptı, engelli vatandaşların ve emeklilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Özdemir\'in \"Şimdi zamlar çok. Emeklinin, işçinin maaşı düşük. Yettiremiyoruz. Etmeyin gözünüzü seviyim Allah rızası için bu işe el altın\" şeklinde konuşması salonda alkış aldı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları Rehberlik ve İstişare Toplantısı, Kentte bir otelde düzenlendi. Toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyesi, idari birim amirleri, müdürler ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının ülke sorunlarının çözümü noktasında destekleriyle önemli katkıları olduğuna işaret ederek şunları söyledi: \" Güzel çalışmalar, inşallah daha iyi olacak. Milli sorunlarımız, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlar, toplumumuzun arzu ve hak ettiği ihtiyaçların karşılandığı durumların oraya çıkmasında ve varsa sorunların çözümünde STK\'ların karar mekanizması hükümetler, devlet kurumları üzerinde hem destek hem de yönlendirme bakımından etkisi günümüzde daha artıyor ve önemi daha da ortaya çıkıyor. Bu noktada da tüm hassasiyetinizi biliyorum. Bu manada tebrik ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın ortaya koyduğu bu güzel çalışma için, katkıları geçenlere teşekkür ediyorum. Burada 11 derneğimizce oluşturulan stantta çok değerli ürünleri tanıtılacak. Ayrıca danışmanlık anlamında uzman arkadaşlarımız yer alacak kendileriyle proje gibi birçok konuda bilgi alışverişinde bulunabilinecek\"

SÖZ ALAN VATANDAŞ İÇİNİ DÖKTÜ

Toplantıdaki konuşmaların sonunda söz alan Yüksel Özdemir, eline aldığı mikrofonla kürsüye yönelerek salonda bir konuşma yaptı. Üzerinde horonlarda kullanılan folklor kıyafeti giyinerek dikkatleri üzerine çeken Özdemir, toplantıya Giresun\'dan katıldığını belirterek yörede engelli vatandaşların kaldırımlarda güçlük çektiğini ve emekli maaşlarının da az olduğından yakındı. AK Parti\'li olmadığı halde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanları sevdiğini de dile getiren Özdemir şöyle konuştu: \"Buraya sayın bakanımız için geldim (Süleyman Soylu), ama yerine vekil gelen kişi benim için bakandır. Sayın Bakanım; ben Giresunluyum ama bana sorarsanız 81 ildenim. Her ilde çok sorunlar var. Birinci sorun; kaldırımlar işgal ediliyor, engelli vatandaşlar, yaşlılarımız yürümekte zorluk yaşıyor. Ne yapalım havada mı gidelim biz? Bu kaldırımlar bir çözüm bulun. İkincisi de 15 Temmuz\'da ilk sokağa çıkanlardanım. Hatta ben AK Parti\'ye karşıyım, sevmiyorum. Vatanımın, milletimin, Cumhurbaşkanın, Başbakan ve bakanların yanındayım. Ama şimdi zamlar çok. Emeklinin, işçinin maaşı düşük. Yettiremiyoruz. Etmeyin gözünüzü seviyim Allah rızası için bu işe el altın. Hepinizi öpüyorum\"

Konuşması sonrası Özdemir, protokol ve salondaki katılımcılar tarafınan da alkışlandı. Öte yandan toplantıda ayrıca katılımcılar 11 dernek tarafından yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları gezerek incelemelerde bulundu. Bu arada toplantı kapsamında bakanlıkla ilgili birçok kuruma ilişkin uzmanlar tarafından kurulan stantlarda da vatandaşlara bilgi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantıdan genel görüntüler

Vali Yavuz konuşma

Emekli vatandaş konuşma

Stantların gezilmesi ve detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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Ambulans şoförü olmak isteyen Berkant\'ın hayali gerçek oldu



MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde 4 Eylül İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir törene katılan Kaymakam Çetin Kılınç, 10 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Berkant Küçük\'ün isteğini kırmadı ve okul bahçesine ambulans getirtip Berkant\'ı şoför koltuğuna oturttu.

Sarıgöl\'deki Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ellerinde pankartlarla 4 Eylül İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini okullarında ziyaret etti. Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Anaokulu Müdürü Meryem Karakuş, İlkokul Müdürü Yalçın Duman, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Sarıgöl Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulu Müdürü Meryem Karakuş, çocukları kardeş okulda okuyan özel eğitime muhtaç öğrencilerle biraraya getirdiklerini belirterek \"Onlara birlikte olduğumuzu sezdirmek ve yeni arkadaşlar edinmelerini sağlamak istiyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özel eğitime muhtaç öğrencilerimizin de annelerini kutlamak istiyorum. Annelerin ne zorlukla çocuklarınının üzerine eğildiklerini gözlemliyoruz\" dedi. Öğrencilerin, şiir ve şarkılar söylemesinin ardından Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün hazırlattığı plaketler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin annelerine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç tarafından verildi. Törende Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç da öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

DİREKSİYONU UZUN SÜRE BIRAKMADI

Özel eğitimde 4\'üncü sınıf eğitimi alan Berkant Küçük adlı bir öğrenci Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç\'ın yanına gidip \"Ben ambulans şoförü olmak istiyorum\" dedi. Kaymakam Kılınç, bunun üzerine telefonla hastaneyi arayıp okula ambulans getirdi. Berkant, sevinçle ambulansın direksiyonuna geçerek hayalinin gerçeklemesinin heyecanını yaşadı. Annesi Aynur Küçük\'ün de yalnız bırakmadığı Berkant, uzun süre ambulansın direksiyonunu bırakmadı. Siren çalarak arkadaşlarına gülümseyen Berkant\'ın mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç\'ın öğrencilere hediyeler vermesinden görüntü,

-Berkant Küçük\'ün Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ile görüntüsü,

-Ambulansa oturan Berkant\'ın annesiyle birlikte görüntüsü.

Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Çanakkale\'de 32 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu Mevkii\'nden lastik botla denize açılıp, Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 32 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakaladı.

Bugün saat 05.00 sıralarında organizatörlerin temin ettiği dıştan takma motorlu lastik botla Kadırga Burnu sahilinden denize açılan kaçakları, TCSG 80 Bot Komutanlığı\'nca fark edildi. Kaçaklar, denizden iki mil açıkta operasyonla yakalandı. İran ve Afganistan uyruklu 32 kaçak, TCSG Botuyla Ayvacık\'ın Küçükkuyu Beldesi açıklarına getirildi. Kaçaklar, botlarla Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakoluna taşındı. Görevlileri tarafından kaçaklara battaniye, eşofman, ayakkabı, gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Küçükkuyu Beldesine getirilen kaçaklardan görüntü

haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Çanakkale\'de 32 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu Mevkii\'nden lastik botla denize açılıp, Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 32 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakaladı.

Bugün saat 05.00 sıralarında organizatörlerin temin ettiği dıştan takma motorlu lastik botla Kadırga Burnu sahilinden denize açılan kaçakları, TCSG 80 Bot Komutanlığı\'nca fark edildi. Kaçaklar, denizden iki mil açıkta operasyonla yakalandı. İran ve Afganistan uyruklu 32 kaçak, TCSG Botuyla Ayvacık\'ın Küçükkuyu Beldesi açıklarına getirildi. Kaçaklar, botlarla Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakoluna taşındı. Görevlileri tarafından kaçaklara battaniye, eşofman, ayakkabı, gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Küçükkuyu Beldesine getirilen kaçaklardan görüntü

haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Engelli çocuğa cinsel istismar girişimine 11 yıl 3 ay hapis cezası

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, futbol sahasının yanında 13 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ersin Demirsoy, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl Ekim ayında Çaycuma Yeni Mahalle\'de meydana gelen olayda, boyacı Ersin Demirsoy iddiaya göre, zihinsel engelli erkek çocuğu Ş.K.\'yi \"Sana tablet alacağım\" diyerek futbol sahasının arkasına götürdü. Demirsoy, burada çocuğa cinsel istismarda bulunmak üzereyken mahalleli tarafından fark edilince kaçmak istedi. Mahalle sakinleri tarafından yakalanarak tekme tokat dövülen şüpheli, ardından polise teslim edildi. Hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ersin Demirsoy, tutuklandı.

Ersin Demirsoy hakkında \'Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar\', \'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, sanığa son sözü soruldu. Demirsoy, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Ersin Demirsoy\'u 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü:

-Ersin Demirsoy\'un hastanedeki görüntüsü(arşiv)

-Hastaneden taburcu edilmesi(arşiv)

-Polis aracına bindirilmesi(arşiv)

-Hastaneden detaylar

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA)

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