DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SİLVAN\'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA İKİ TERÖRİST YAKALANDI



DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 2 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Silvan ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapmaya hazırlanan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiye ait evlerde yapılan aramalarda patlayıcı ele geçirildi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan B.N. ve R.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)-

=====================================================

2)KAZADA MİNİK GİZEMNUR ÖLDÜ, AĞABEYİ YARALI

ŞANLIURFA\'da çarpışan iki otomobilden biri, okula giden iki kardeşe çarptı. Hastaneye götürülen kardeşlerden anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut (5) öldü, ağabeyi Mehmet Akbulut\'un (12) tedavisi sürüyor.Kaza, bu sabah Onikiler mahallesinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki 06 FG 8052 plakalı otomobil ile plaka ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil, Eyyüp Peygamber Caddesi\'nde çarpıştı. Çarpışmayla savrulan otomobillerden biri, okula giden Mehmet ve Gizemnur Akbulut kardeşlere çarptı. Kazada otomobil ile kapalı işyerinin kepengi arasında sıkışan ana sınıf öğrencisi Gizemnur Akbulut ile ağabeyi Mehmet Akbulut yaralandı.Kazayı gören çevrede bulunanlar yaralı kardeşleri sıkıştıkları yerden çıkarıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kazaya karışan otomobil sürücü bölgeden ayrılırken, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Acil serviste tedavisi süren Mehmet Akbulut\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kazada kayıplara karışan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Bahçede bekleyenler

- Cenaze aracının gelmesi

- Minik Gizemnur\'un tabutunun araca konulması

- Kaza yeri

- Vatandaşların yaralı çocukları kurtarması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB, 17 MB

================================================

3)BODRUM\'DA DEPREM ÇALIŞTAYI BAŞLADI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Depremi ve Tsunami Çalıştayı düzenlendi. 21 Temmuz\'daki 6.6 büyüklüğündeki depreminin bilimsel bir platformda tartışıldığı, yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen panele, Bodrumlular ilgi gösterdi.İMO Bodrum Temsilciliği tarafından yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamının katılımıyla Salmakis Otel\'de düzenlenen \'Bodrum Deprem ve Tsunami Çalıştayı\' başladı. Yunanistan, Portekiz, Rusya, Japonya ve Türkiye\'den 15 akademisyen gün boyunca sunumlarını yaparak, Bodrum depremi ve tsunami ile ilgili görüşlerini paylaşmaya başladı. Toplantıya; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Taner Uslu, İMO Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit, Bodrum\'da oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi\'nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, \"21 Temmuz\'da Bodrum\'da yaşanan deprem, önemli bir uyarı yapmıştır. Bu depremin artçı sarsıntıları da daha sonra devam etmiştir. Aslında benzer olaylar küçük depremler, deprem fırtınaları olarak bölgede olmaktadır. Tarihe bakıldığında önemli depremler vardır. Çok sık olmasa bile bölgede önemli depremler vardır. Belli zaman sürecinde yine önemli depremler yaşanabilir. Ancak bu Bodrum\'da olmayabilir başka yerde olabilir\" dedi.Karada ve Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası arasında deniz tabanında bir çökme meydana geldiğini belirten Yalçıner, fayın hareketlerinin de bunu doğruladığını belirterek, \"Gümbet Koyunda, deprem sonrasında oluşan olaylar gelgit değildir. Gelgit her gün olur, gelgit depremden sonra olmaz. O nedenle gelgit dalgası olarak belirtmemiz doğru değildir. Depremden sonra deniz tabanındaki fay hareketleri, fayın deniz tabanındaki oynatmasından dolayı denize geçen enerji bir dalga yaratmıştır. Bu dalga özellikle Gümbet Koyuna odaklanarak getirmiştir. Bunun sebebi Gümbet açıklarında depremin yarattığı taban hareketlenmesinin daha fazla olmasından dolayı diyebiliriz. Depremden 5 dakika sonra deniz çekilmiştir. 13 dakika sonra ise deniz ilerleyerek kıyılara gelmiştir. Oluşan bu dalganın özellikleri Japonya\'daki tsunamiye göre yüzde 1 kadardır. Yani her ikisinin de adı tsunami olarak belirtilebilir ancak isme bakmaya gerek yok. Depremden sonra bu tür dalgalar oluşabilir. Bu bize en az zarar vererek, en iyi dersi veren bir dalga olarak görelim. Denizde oluşan depremler tarihte de olduğu gibi kıyılarımızda tsunamiler yaratabilir ama büyük depremlerin yüzde 10\'u tsunami yaratır. Ege Denizi\'nde 1956 yılında Yunanistan\'ın Santorini Adası açıklarındaki iki ayrı depremde oluşan tsunami, Bodrum yarımadasının kuzeyinde ve Güllük Körfezi\'nde birçok yerde çok etkili olmuştur\" dedi.

İMO Bodrum Temsilciliği Başkanı İlhan Özyiğit ise, \"Biz bu çalıştayı 21 Temmuz depreminden sonra toplumda ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yapmaya çalıştık. İleriki tarihlerde ki çalışmalara ön kaynak olması, bilgi birikimi olması açısından gerçekleştiriyoruz. Ama bu çalıştay burada kalmayacak, toplamda 5 çalıştay olarak planladık. Çalıştay ile ilgili \'bodrumdepremçalistayi.org\' isimli web sitemiz var. Burada sunum yapan akademisyenlerin sunumlarına da ulaşılabilir. Çalıştaya Portekiz, Yunanistan, Rusya, Japonya ve Türkiye\'deki çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler var. Türkiye\'nin seçkin üniversitelerinden gelen akademisyenlere var. Onların katılımıyla bu çalıştığımızı gerçekleştiriyoruz. 15 Sunum olacak. 15 sunumuntamamı görsel ve yazılı olarak da bu bahsettiğim Bodrum deprem çalıştaya web sayfasında da yayınlanacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Çalıştaydan görüntü

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile röp.

- İMO Bodrum Temsilciliği Başkanı İlhan Özyiğit ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ( DHA)

======================================================

4)KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: KUDÜS İSRAİL\'İN BAŞKENTİ OLAMAZ.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"Kudüs Yahudilerin, İsrail devletinin başkenti olamaz. Kudüs bütün insanlığın ortak malıdır\" dedi.

Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Eskişehir\'de, kamu denetçileriyle birlikte Tasigo Otel\'de basın toplantısı düzenledi. Malkoç, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını eleştirdi. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olamayacağını söyleyen Molkoç konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşınmasına karar verdi. Bu dünyada büyük bir infial oluşturdu. Bu infial haklı bir infialdir. Çünkü Kudüs Yahudilerin, İsrail devletinin başkenti olamaz. Kudüs bütün insanlığın ortak malıdır. Gelmiş ve gelecek olan bütün insanların da ortak malıdır ortak mirasıdır. Müslümanların ilk kıblesidir. Kuran-ı Kerim\'de bahsedilen 3 kutsal beldeden birisidir. Bunu sadece Siyonizmin başkenti, İsrail\'in başkenti olarak tanımlamanın hiç kimseye faydası yoktur. Amerika Birleşik Devletleri\'ne de faydası yoktur, Ortadoğu\'ya da, dünyaya da faydası yoktur. Bu karar dünyanın huzuruna, barışına atılmış olan bir dinamittir, sabotajdır.\"

\'OMBUDSMANLARA MEKTUP GÖNDERECEĞİZ\'

Dünyanın ayağa kalkmasını, tepki göstermesini olumlu bulduklarını ifade eden Malkoç, \" Bunlar neticeye ne tesir eder, önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Fakat önemli olan bu hukuksuzluğu, bu ahlaksızlığı, bu insanlığa karşı yapılmış suikastı protesto etmektir, buna karşı tavır belirlemektir. Avrupa Birliği\'nin, Asya ülkelerinin, Afrika ülkelerinin, Güney Amerika ülkelerinin tutumu bu anlamda önemlidir. Tabi burada en önemli olay Türkiye\'nin tavrıdır. Çünkü biz millet olarak yüzyıllarca Kudüs\'ü yönetmişiz. Milletimizin büyük çoğunluğu Müslüman\'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bir insan hakları kuruluşu olarak, kamu denetçiliği kurumu olarak sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye\'nin bu konuda atacağı eylemlerin yanında ve arkasında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca dünyadaki bütün ombudsmanlara Amerika Birleşik Devletleri\'nin ve İsrail\'in, siyonizmin bu tutumunu, tavrını protesto eden, buna karşı dünyadaki bütün insan hakları örgütlerini tavır almaya teşvik edecek bir mektup gönderiyoruz. Mektubumuzu bugün yarın dünyadaki bütün ombudsmanlara göndereceğiz\" diye konuştu.

EN ÇOK ŞİKAYETLER EĞİTİMDEN

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) vatandaşla idare arasında köprü olmak üzere, vatandaşla idare arasındaki sorunların mahkemeye gitmemesi için, çözüm aramak için kurulmuş olan bir kurum olduğunu belirten Şeref Malkoç şunları söyledi:

\"Kurumumuz oldukça yeni bir kurum. Çok fazla tanınıp, bilinmiyor. Tanınıp, bilindikçe insanımız tarafından sevildiğini biliyoruz. 5 yıldan beri görevini sürdürmektedir. 5 yıl içerisinde 35 bin civarında şikayet başvurusu almıştır. 2017 yılında şikayetlerde eğitim birinci sırada. Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okullar, ÖSYM ve YÖK olmak üzere. Kamu personelinin şikayetleri ikinci sırada, üçüncü sırada da yerel yönetimler, mahalli idareler, dördüncü sırada adliye ve Adalet Bakanlığı\'na bağlı kurumlar yer alıyor. SGK ile ilgili başvurularda geçen yıllara göre artmış vaziyette. Bunun sebebi de SGK\'daki sorun çözmedeki kapasitemizin artması. \"

Görüntü dökümü:

------------------------

-Toplantıya katılanların,

-Şeref Malkoç\'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

========================================================

5)BATMAN\'DA AMERİKA VE İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

AMERİKA\'nın İsrail\'in başkenti olarak Kudüs\'ü tanıması, Batman\'da düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir gösteri ile protesto edildi. Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 2 bin kişi, Atatürk Parkı önünde toplandı. Kudüs ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından konuşan Batman Düşünce ve İnanç Platformu dönem sözcüsü Mehmet Ergin, \"Kudüs\'ü işgal eden İsrail\'e, İsrail\'e destek veren ABD\'ye ve sessiz kalarak destek veren devletlere sesleniyoruz; Kudüs, Müslümanlar\'ın ilk kıblesi ve kanayan yarasıdır. İnsanlığın ortak mirası olan Kudüs\'ün özgürlüğü, Müslümanlar için cihad sebebidir ve imanlarının bir parçasıdır. ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasına karar vermesi dünya barışını dinamitlemiştir. Bir kez daha görülmüştür ki Trump, siyonizmin kuklası olarak görev yapmakta ve İslam alemini oyalamakta, attığı her adımla Müslümanların nabzını yoklamaktadır. ABD\'nin kararı, üç din için manevi ve tarihi kıymete sahip, barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüşmüştür\" dedi.

Basın açıklaması sonrası vatandaşlar Kudüs için dua okuyarak sessiz bir şekilde alandan ayrıldı.

Görüntü Dokümü

------------------------

-Kalabalıktan görüntüler

-Vatandaşların İsrail ve ABD aleyhine slogan atması

-Basın açıklamasının yapılması

-Dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

=========================================================

6)TOKAT’TA KUDÜS PROTESTOSU

TOKAT’ta sivil toplum kuruluşları (STK), Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında toplanan 25 sivil toplum kuruluşu ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına tepki göstererek protesto etti. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde kalabalık, ellerinde \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\', \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\' pankartları ile zaman zaman tekbir getirdi ve \'Kudüs\'e selam, direnişe devam\', \'Tokat’tan Kudüs\'e direnişe bin selam\' diye sloganlar attı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Koordinatörü Hasan Sarman, şöyle dedi:

\"Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzenin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa, Bosna’da yaşanan soykırım hafızalarımızda taze iken, Suriye’de her gün bir insanlık dramı yaşanırken milyonlarca insan yerlerinde yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Bir yandan gönül coğrafyamızda ölümler yağdırırken, bir yandan kutsallarımız çiğnenip, topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın son noktası olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Tramp’ın aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist temelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, saldırgan medeniyetin mensuplarını birazcık da olsa insanlığa davet ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Grubun görüntüsü

-Döviz ve pankartlar, atılan sloganlar

-Grup adına yapılan açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(207 mb)

=====================================================

7)ŞANLIURFA\'DA \'KUDÜS\' PROTESTOSU

ŞANLIURFA’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterip, ABD ve İsrail\'i protesto etti.Öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş merkezi önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'un, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Kudüs\'ün savaşın değil, barışın şehri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Buradan tüm yüreğimizle haykırıyoruz, korsan İsrail ve ABD Kudüs\'ü başkent yapmak gibi bir rüyadan uyanmalıdır ve bütün dünya şunu anlamalıdır ki, artık bu kararla İsrail\'in başkenti Kudüs değil, Washington olmuştur.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Ahmet Bahçıvan İş Merkezi

- Toplananlar

- Gurup adına konuşan İbrahim Coşkun

- Grubun slogan atması

- Pankartlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

=====================================================

8)ADIYAMAN\'DA \'KUDÜS PROTESTOSU\'

ADIYAMAN\'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterip, ABD ve İsrail\'i protesto etti. Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle ABD Başkanı Donald Trump\'un, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, insanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı ifade ederek, şunları söyledi:

\"Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak bizler, ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs’ü işgal eden Siyonist İsrail’e, İsrail’e destek veren ABD’ye ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte tüm insanlığa dönük bu ihtarımızın nedeni de, hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası ve \'Özgürlük Kudüs’ün hakkı\' iradesini yansıtmak için buradayız.\"

Yapılan açıklama ardından toplan grup dua ederek ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Demokrasi Parkı

- Toplanan üyeler

- Açıklama yapılması ve dua edilmesi

- Toplanan kalabalık dağılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB