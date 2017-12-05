DHA YURT BÜLTENİ-11

Suriye sınırındaki Kilis\'e askeri sevkiyat



Kilis\'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Batı illerinden getirilen topçu bataryaları ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Suriye sınırındaki Kilis\'e geldi. Askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri arasında, sınır hattındaki karakollara konuşlandırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda ilerleyen araçların görüntüsü

-Genel ve detay

Haber: KİLİS,(DHA)

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Şırnak\'ta kömür ocağında ölen 3 madenci gece toprağa verildi/EK

GERİDE 3 EŞ VE 11 ÇOCUK BIRAKTILAR

Şırnak\'ın Balveren beldesi Araköyde dün eski bir kömün ocağındaki eşyalarını almak isterken metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ve İdris İnsal\'ın geride gözü yaşlı 3 eş ve 11 çocuk bıraktıkları belirtildi. Şırnak\'ta, 11 Ekim\'de 1\'nolu kömür ocağında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği olay sonrası Şırnak\'ta bulunan kömür madenlerinden kömür çıkarılması yasaklanırken, çalıştırılmayan madenden malzemelerini almayan giden Abdurrahman Tunç\'un önce zehirlendiği, ardından kardeşi Ömer Tunç\'un onu kurtarmaya giderken kendisininde zehirlendiği ve kuyu şeklindeki ocaktan çıkamadığı belirtildi. Tunç kardeşlerinin zehirlendiğinin farkına varan İdris İnal\'ın ise, bunları kurtarmaya çalışırken zehirlenip 80 metre derinlikte kuyuya düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden madencilerden Abdurrahman Tunç\'un 5, Ömer Tunç\'un 3, İdris İnal\'ın ise biri Üniversite öğrencisi olmak üzere 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Kömür ocakları devlet tarafından yasaklandıktan sonra Tunç kardeşler ve İnal\'in madenciliği bıraktığını anlatan Balveren sakinlerinden Ahmet Bayram, 3\'ünün de akrabası olduğunu söyledi. Bayram, \"3\'ünü de tanıyorum, akrabayız. Abdurrahman işçi biriydi. Ocaklarda çalışan bir işçiydi. Kömür ocakları devlet tarafından yasaklandıktan sonra bıraktılar. Çalışmadılar. Şırnak Valisi bir gün Balveren beldesini ziyaret etti. Ben vali beye bu kömür ne zaman açılacak dediğimde, Vali, \'Çalışmamız var ve kömür ocakları bu şekilde çalışmaz\' dedi. Yani bizim kuyu sistemi çalıştırdığımız kuyular çalıştırılmayacak. Tabi bunlarda bizzat validen öğrendikten sonra, gidip her şeylerini toplayıp getirmek istediler. Her 3\'ü de yasaya dayanarak, malzemelerini almaya çalışmışlar. Maalesef hayatlarını kaybettiler\"dedi.

HDP\'LİLERDEN ACILI AİLELERE TAZİYE ZİYARETİ

HDP Milletvekilleri Leyla Birlik, İmam Taşçıer, Aycan İrmez ve Berdan Öztürk ile parti yöneticileri dün hayatını kaybeden 3 maden işçisi için Balveren beldesindeki taziye evine gelerek, acılı ailelere başsağlığında bulundu. HDP\'lilerin yanı sıra Şırnak merkez olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi madenciler için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Balveren\'e gelişleri sürüyor. Öte yandan taziye nedeniyle beldede bugün iş yerlerinin kepenklerinin açılmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Bayram\'ın konuşması

-HDP\'lilerin taziye ziyaretinden görüntüler

-Taziye yerinden görüntüler

-Kapalı kepenklerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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Pazarcık\'ta PKK operasyonu: 15 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP eski İl Başkanı Metin G.\'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Irak\'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK\'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine savcılık kararıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP eski İl Başkanı Metin G.\'nin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında geçen ay yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9\'u tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- HDP Eski İl başkanı Metin G. (ortada bıyıklı) polisler arasında

- Polislerin arasındaki şüpheliler

- Şüphelilerin emniyete götürülüşü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

Haber-Kamera: Mustafa KILIÇLI/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Kadınlardan Zelal Topçu\'nun kaçırılmasına tepki

MERSİN\'de kadın kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteli Zelal Topçul\'un (20), evlilik talebine ret yanıtı verdiği akrabasının da bulunduğu kişiler tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırılmasına tepki gösterdi.

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) Müdür Yardımcısı Asiye Üzel, 2 yıl önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından öldürülen Özgecan Aslan\'ın ardından yine bindiği minibüsten kaçırılan Zelal Topçul olayıyla toplu taşıma araçlarının güvenliğinin sorgulanır hale geldiğini söyledi. Üzel, \"Özgecan olayından sonra pazar günkü Zelal olayı artık bu konuya yetkililerin daha da duyarlı olması gerektiğini gösteriyor. Biz MERKAM olarak hazırız. Toplu taşımaların insanların güvenliğini riske atan birçok yönü ortaya çıktı. Zelal olayında gördüğümüz gibi sürücü ne kımıldıyor ne dolmuştaki diğer insanlar. Duyarsız bir şekilde kızın minibüsten indirilmesini seyrediyorlar\" dedi. Üzel, toplumun her geçen gün duyarsızlaştığını belirterek, şunları kaydetti: \"Toplum olarak nereye geldiğimize bir bakmak lazım. Niye bu kadar duyarsızlaştık? Zorla indirilen bir kız çocuğu var. \'Niye, bu kız hak etmiş mi?\' bahanelerini uyduruyoruz. \'Bu kız mini etek mi giymiştir, uygun olmayan saatlerde mi dışarıya çıkmıştır?\' Toplum nereye gidiyor? Bunu gerçekten sormamız lazım. Kadınlar için sokaklar güvenli değil mi? Her gün güvenlik konusunda gelişeceğimize, daha güvensiz ortamlar mı oluşturuluyor? Ne yapılabilir; niye bir şey yapılmıyor? Bir Özgecan olayı daha mı bekliyoruz?\"

\'BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE İZLEDİK\'

Kadın hakları aktivisti ve gazeteci Zeliha Akkuş da Özgecan Aslan olayının kamuoyunu uzun süre meşgul etmesine rağmen Zelal Topçu olayının yaşanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: \"Biz bu filmi daha önce de izledik. Bir erkek, hayırın \'hayır\' demek olduğunu anlamıyor. Üstüne bir yakını, zaten başımıza ne geliyorsa yakınlarımızdan geliyor, bu yakını yanına erkek arkadaşlarını alarak bir minibüsten genç bir kadını indirebiliyor. O minibüste şoför acaba kendi kız kardeşi olsaydı, o şekilde indirilmesini ister miydi ya da ne yapardı? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın; kimin kadınına kızına ne olursa olsun, zihniyetine mi geldik? Bu şoförlerin Özgecan olayından sonra denetimleri, eğitim çalışmaları yapılmadı mı? Bunu hayretle karşılıyorum.\" Akkuş, Zelal\'in ailesine teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamanın da çok düşündürücü olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: \"Demek ki halk şöyle bir şey bekliyor; bir şeyler olursa bu kızın başına bir şeyler gelmeli. Zelal bir şey yapılmadığını açıkladığına göre halk buna bile bile göz yumuyor. Buna rağmen halktan tık yok. Nasıl bir şey, bu nasıl dönüştürülebilir? Medya bu dili değiştirecek. Medyanın dilini değiştirmesi demek, yöneticilerin de dilini değiştirmesi olacak. Kadın kısmı, kız kısmı sokakta olacak, olmaya da devam edecek. Bugün 5 Aralık Kadın Seçme ve Seçilme Günü\'nde, kadın seçen olacak. Hayır dediği zaman da hayırına da kimse karşı çıkmayacak, böyle bir davranış da gösteremeyecek.\"

\'HEPİMİZİN PAYI VAR\'

Mersin Bağımsız Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Oran Aykın da Zelal Topçul\'a yapılan saldırıyı kınadığı ifade ederek, \"Mersin\'de cereyan eden, Özgecan ile de perçinlenen Zelal\'e yapılan bu saldırının temelinde çok ciddi sorunlar yatıyor. Zelal olayında akrabalık bağı dolayısıyla o feodal yapının yaptırımı sonucunda, tercihi yok sayıldı. Bu yok sayılmalık kadının insan haklarına aykırı bir durumdur. Bunu kınıyoruz. Kamuya açık bir alanda dolmuştan indirilerek, organize çetevari bir şekilde bunlara nasıl izin veriliyor? İnsanların gözü önündeki bu duvarsızlığı da kınıyorum. Bu durumda hepimizin payı olduğunu düşünüyorum. Bir duyarsızlaşma, yabancılaşma var.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- MERKAM Müdür Yardımcısı Asiye Üzel\'in açıklaması

- Kadın hakları aktivisti ve gazeteci Zeliha Akkuş\'un açıklaması

- Mersin Bağımsız Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Oran Aykın\'ın açıklaması

(BOYUT:466,17 mb) (SÜRE:07,38 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu/EK

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Batman\'ın Kuyubaşı köyü yakınlarındaki bir tarlada, Veysel Yıldız ile Sevdet Keskin\'nin otomobilde cesetlerinin bulunmasıyla ilgili sır perdesi aralandı. Dün saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayda, Veysi Yıldız\'ın, kardeşinin kayınpederinin imam nikahlı olan ikinci eşi Sevdet Keskin\'i tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından da silahı şakağına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldız ile Keskin\'in otopsileri tamamlanırken, jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Morg önünde bekleyenlerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)