DHA YURT BÜLTENİ-11

ŞIRNAK\'TA İÇİ SU DOLU KUYUYA DÜŞEN 2\'Sİ KARDEŞ 3 KİŞİ ARANIYOR (EK)

1)VAN\'DAN SU ALTI KURTARMA EKİBİ BEKLENİYOR

Şırnak\'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışmaları sonuçsuz kalınca, Van\'daki su altı arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin helikopterle Van\'dan Şırnak\'a gelmesi beklenirken, aramalara da devam edildi.

Su kuyusuna düşen 2\'si kardeş 3 kişinin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kuyunun girişinde bekleyen sağlık görevlileri, ambulansa aldıkları bu kişilere müdahale ederek, sakinleştirmeye çalıştı. Çok sayıda Şırnaklı da kuyu çevresindeki tepelerde oturarak, çalışmaları izledi. Kuyu girişinde ve çevredeki hakim tepelerde konuşlanan jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

ŞIRNAK/DHA

================================================

2)YAVRU KEDİYE İŞKENCE YAPAN ER: NİŞANLIMDAN AYRILDIĞIM İÇİN BUNALIMA GİRDİM

ERZİNCAN\'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H. (25), adliyeye sevk edildi. Şüpheli ilk ifadesinde, kendisinin de hayvan beslediğini, iki gün önce nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiğini, olay günü aldığı alkolün etkisi ile yaptıklarını hatırlamadığını öne sürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan kent merkezindeki subay orduevinde meydana geldi. Hafta sonu çarşı izninden dönen er Taner H. akşam saatlerinde orduevine döndü. Bir süre sonra nizamiyeye gelen Taner H., burada yakaladığı yavru kediyi yumruklamaya başladı. Taner H. ardından, çevredeki asker ve sivillerin dehşet dolu bakışları arasında kediyi yere fırlatıp tekmeledi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen vahşet, sosyal medyada büyük tepki çekti, polis, Taner H.\'yi yakaladı. Yapılan kontrolde 2.21 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H. daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı. Er Taner H. bugün sabah saatlerinde Erzincan Adliyesi\'ne getirildi. Şüpheli ilk ifadesinde, kendisinin de askerden önce İstanbul\'daki evinde hayvan beslediğini anlatarak, iki gün önce nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiğini, hafta sonu izninde de aldığı alkolün etkisi ile yaptıklarını hatırlamadığını öne sürdü. Savcılık talimatıyla, Taner H., kanında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Askeri araçla hastaneye getirilen Taner H.\'nin görüntüsünün alınmaması için hızla içeri sokuldu. Taner H., kan örnekleri alındıktan sonra yeniden adliyeye götürüldü.

Sosyal medyada yayılan vahşet görüntülerine, Türkiye\'nin dört bir tarafından tepki yağdı. Bugün de saat 15.00\'te, Erzincan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği ile vatandaşlar basın açıklaması yaparak olayı protesto edecek.

Coşkun MENEK/ERZİRCAN, (DHA)-

=================================================

3)TRAFİK KAZASINDA ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gün önce otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor eski Yönetim Kurulu Üyesi iş adamı Köksal Sadıkları\'ın oğlu 21 yaşındaki Alpaslan Sefa Sadıklar toprağa verildi. Cenazede acılı baba Köksal Sadıklar oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Çağlayan Merkez camiinde öğlen vakti kılınan cenaze namazı öncesi baba Köksal Sadıklar ve oğlu İbrahim Sadıklar taziyeleri kabul etti. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulubü eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulubü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı cenazede acılı baba Köksal Sadıklar oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan Sefa Sadıklar\'ın cenazesi Çağlayan Beldesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaza, 2 gün önce Çamlıhemşin-Ayder Karayolu üzerinde meydana geldi. Selim Can Aydın\'ın kullandığı 06 GD 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Selim Can ile 2 arkadaşı yaralandı, Alparslan Sefa Sadıklar ise hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü

--------------------

Taziyelerin kabul edilmesi

Babanın tabuta sarılması

Cenaze namazı detayları

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

===================================================

4)OKUL MÜDÜRÜ, CEZA KESEN POLİSLE TARTIŞTI, CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI

KÜTAHYA\'da imam hatip ortaokulu müdürü A.Ş., otomobiliyle hız sınırını aştığı gerekçesiyle kendisine ceza kesen trafik polisleriyle tartıştı. Tartışma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyiip Erdoğan\'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ş., gözaltına alındı. Bölücek Mahallesi\'nde, imam hatip ortaokulu müdürü A.Ş. otomobiliyle giderken hız sınırını aştığı gerekçesiyle radar kontrolü yapan trafik polisleri tarafından durduruldu. İddiaya göre, müdür A.Ş., kendisine 206 lira para cezası kesen polislerle tartıştı. Tartışma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ş., gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi\'ne götürüldü. A.Ş., ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Oğuzhan KILIÇ- KÜTAHYA, (DHA)

====================================================

5)EŞİNİ SATIRLA ÖLDÜREN KOCAYA MÜEBBET HAPİS CEZASI

ŞANLIURFA\'da, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses\'i (60) uyurken, satırla defalarca vurarak öldürmekle suçlanan Halil Adil Gürses (63), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Mart 2017 tarihinde, Süleymaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Şoförlük yapan Halil Adil Gürses, sabah namazı sonrası eşi Necmiye Gürses ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Halil Adil Gürses, mutfağa gidince Necmiye Gürses de odasına çekilip, yatağına girerek, uyudu. Halil Adil Gürses, daha sonra mutfaktan aldığı satırla yanına gittiği Necmiye Gürses\'e vurmaya başladı. Sesler üzerine uykularından uyanan çocuklar, odaya girerek, Necmiye Gürses\'i yatağında kanlar içinde yatarken buldu. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürses\'i ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Gürses, yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin ölümüne neden olan Halil Adil Gürses ise mahkemece, \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, geçen 29 Aralık\'ta görülen duruşmaya tutuklu sanık Gürses ve avukatları katıldı. Gürses, mahkemede, eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses\'i \'kasten öldürdüğü\' gerekçesiyle Halil Adil Gürses\'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi; ancak ceza, sanığın duruşmadaki \'iyi hali\' de dikkate alınarak, ömür boyu hapse çevrildi.



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -

==================================================

6)BURSA\'DA CHP’YE SIZAN FETÖ ŞÜPHELİSİ İTİRAFÇI OLDU

BURSA’da CHP’nin Nilüfer ilçe Gençlik Kolları’na sızan FETÖ şüphelisi Ali Taşvuran itirafçı olurken, örgütten aylık 2 bin 200 lira aylık aldığını söyledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kollarına sızan Ali Taşvuran’ı, \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirleyerek 1 ay önce gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ali Taşvuran tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığı’nca yapılan soruşturmanın ardından Ali Taşvuran hakkında Bursa 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ali Taşvuran ise etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü\'nü kazandıktan sonra Sakarya\'dan Bursa\'ya geldiğini ifade eden Ali Taşvuran, ortaokul öğrencilerine \'Ev abiliği\' yaptığını belirterek şunları anlattı:

\'CEMAAT AK PARTİ YA DA CHP\'YE GEÇMEMİ SÖYLEDİ\'

\"Halit\' isimli \'Cemaat abisi\' kendisine güzel anlamlı isim verilmesini söyleyince ben de \'Şems\' ismini önerdim. O da anlamı olmayacağını söyleyerek, \'Akşemsettin\' olmasını istedi, daha sonra \'Şemsettin\' dedi. O günden sonra kendimi \'Şemsettin\' olarak tanıttım. 17-25 Aralık döneminden sonra kampa katıldım. Cansun Sarıyıldız’ın yanında \'İl abisi\' yardımcısı \'Yavuz\' kod isimli kişi benimle özel görüşmek istedi. Siyaset yapıp- yapmayacağımı sordu. İstemediğimi söyleyince \'Serdar\' ve \'Tahir\' kod isimli kişiler odaya girip, Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği varsa iptal ettirmemi, bundan sonra cemaatten kimseyle görüşmemem gerektiğini söylediler. AK Parti ya da CHP’den birine geçmemi de söylediler. Ben de CHP’ye geçtim.ö

CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları\'na 2014 yılında üye olduğunu dile getiren Ali Taşvuran, “İstanbul’da özel diksiyon, etkili sosyal medya kullanımı gibi kişisel eğitimler aldım. Bursa’da bir eve yerleştim. Ev ve cep telefonu giderlerim örgüt tarafından karşılandı. Aylık en fazla 2 bin 200 lira para alıyordum. Bu paranın 1000 lirası kira ve faturalara, 500 lirası CHP\'deki etkinlikler ve dışarıda yapmış olduğum harcamalara, 250 lirası da iaşeye gidiyordu. Daha sonra 2017 yılı içinde başka bir daireye taşındım. Kira fiyatları yüksek olduğundan dolayı en fazla 2 bin 200 lira veriyorlardı.ö Tabletine \'ByLock\' yüklediğini itiraf eden Ali Taşvuran, CHP’deki görevini bırakmak istediğini, ancak bu işin örgüt için önemli olduğu söylediklerini dile getirdi. Taşvuran’ın yargılanmasına 2018 yılı Mart ayında 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-



