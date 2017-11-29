DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TENDÜREK DAĞI\'NA BÜYÜK OPERASYON; SIĞINAK VE MAĞARALAR BİR BİR VURULDU

FIRTINA OBÜSLERİ VE HELİKOPTERLER 3 GÜN BOYUNCA TENDÜREK DAĞI\'NI ATEŞ ALTINDA TUTTU; İŞTE O SICAK GÖRÜNTÜLER...

Ağrı\'da güvenlik güçleri, PKK\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tendürek Dağı\'nı ablukaya aldı. PKKlı teröristlerin bulunabileceği değerlendirilen sığınak ve mağaralar gece gündüz gözetlenerek, \'ATAK\' helikopterleri ve fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Operasyon 3 gün sürdü.

O operasyonun sıcak görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Askerlerin operasyon bölgesine intikal etmesi

-Fırtına obüsünün yaptığı atış

-Helikopterlerin bölgeyi ateş altında tutması

-Genel ve detaylar

(Haber: İhsan YALÇIN - Kamera:AĞRI/ DHA)

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2)ÜNİVERSİTELİLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi, Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Aynı bölümde okuyan öğrenciler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 1\'nci sınıf öğrencisi Halil Kurtdiş ile Ferhat Ertukuş yaralandı. Yaralanan üniversiteli gençler, Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Diyarbakır doğumlu Halil Kurtdiş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ertakuş\'un tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜ: ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Kars\'ta üniversite öğrencisi Halil Kurtdiş\'in öldüğü, Ferhat Ertukuş\'un da yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Ali Dursun Aydın, açıklama yaptı. Aydın, Sarıkamış merkezinde meydana gelen üzücü olayın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin olayı araştırdıklarını belirten Aydın şunları kaydetti:

\"Okulumuz öğrencilerinden iki grup kendi aralarında kavga etmişler. Bir öğrencimiz ağır yaralanmış, Sarıkamış Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış. Sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiş ve maalesef burada hayatını kaybetmiştir. Ailesi gelip cenazeyi teslim aldı, oradan Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na götürdüler. Diğer öğrencimiz de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Şu anda yaralı öğrencimizin durumu iyi. Sarıkamış merkezinde gece saat 22.00 sıralarında iki öğrenci önce telefonla aralarında konuşmuşlar sonra bir araya gelmişler ve ondan sonra kavga etmişler. Kolluk kuvvetlerinin araştırmaları sürüyor. Üniversite camiası olarak hepimiz üzüntü içerisindeyiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Ölen gencin fotoları

-Hastaneden dış plan görüntü



SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)-

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3)ALADAĞ YURT FACİASINDA 1 YIL ACILARLA GERİDE KALDI-EK GÖRÜNTÜLER

Görüntü Dökümü

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- Mezarlardan görüntü

- Facianın yıl dönümünde vatandaşların mezarlıkta dua etmesi

SÜRE:33\" BOYUT:34 mb

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ALADAĞ (Adana), (DHA)

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4)SEYYAR SATICIYI KURU ÜZÜMÜ EKSİK TARTTIĞI İDDİASIYLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

NİĞDE\'nin Bor ilçesinde, satın aldığı kuru üzümü eksik tarttığını idda ettiği seyyar satıcı Esat Kıran’ı (29) boğazından bıçaklayarak öldürmekle suçlanan İbrahim B. (65) tutuklandı.Dün öğle saatlerinde babasıyla ilçe merkezindeki semt pazarında kuru üzüm alan İbrahim B., seyyar satıcı Esat Kıran\'la aldığı ürünü eksik tarttığını iddia ederek tartıştı. Diğer esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan İbrahim B. babasını eve bıraktıktan sonra pazara tekrar döndü.

İbrahim B., tekrar sözlü tartışmaya girdiği Esat Kıran\'ı boğazından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kıran, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı İbrahim B. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Boğazından bıçaklanan seyyar satıcı Esat Kıran’ın yerde kanlar içinde görüntüsü

- Yerdeki kanlar

- Olay yerindeki kalabalık

- Esat Kıran\'ın sağlık fotoğrafları

SÜRE:40\" BOYUT:41,4 MB

Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE,(DHA)

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(ÖZEL HABER )

5)FINDIKTA SERTİFİKALI FİDAN ÜRETİMİNE GEÇİLİYOR

GİRESUN Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındık bahçelerinin yüzde 80’i için yeni dikim sistemleri, uygun dikim mesafesi ve bulunduğu yere göre uygun fındık çeşitleriyle yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirterek bunun için sertifikalı fidan üretimine başladıklarını söyledi. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, Doğu Karadeniz Bölgesindeki fındık bahçelerinin çok uzun yıllar önce dikildiğini, bu nedenle de verimin düşük olduğunu belirtti. Fındık köklerinin artık topraktaki bitki besin elementlerini yeteri kadar alamamasından dolayı bahçelerin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Akar, \"Fındık bahçelerinin yüzde 80’i için yeni dikim sistemleri, uygun dikim mesafesi ve bulunduğu yere göre uygun fındık çeşitleriyle yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için de bazı altyapıların hazırlanması gerekiyor. Fındık üretim alanına baktığınızda Türkiye’de 702 bin hektarlık bir alan var. Bu alanın peyder pey yenilenmesi gerektiğinin düşünüldüğünde milyonlarca yeni fındık fidanına ihtiyaç varö dedi.

Kitlesel anlamda yeni fındık fidanı üretmeleri gerektiğini ifade eden Akar, şunları dedi:

\"Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü\'nün koordinasyonuyla kitlesel anlamda fındık fidanı üretim çalışmalarını bir yıldır yapıyoruz. Bunu üretirken de temel üretim materyaline ihtiyacımız var. Temel üretim materyali de fındık fidanının çeşidinin belirli, aynı zamanda virüsten ve kök nematotlarından ari olması gerekiyor. Enstitü olarak iki tane sera kurduk ve içerisinde üretim materyalimizi yetiştirmeye başladık. Virüsten ve kök nematotlarından ari, doğru çeşitlerimizi saksılarda koruma altına aldık. Sertifikalı fındık fidanı üretiminin ilk aşaması olan ön temel üretim materyalinin şu anda sertifikasını almış bulunmaktayızö

Gelecek yıl ünite ikiyi tamamlayarak sertifika alacaklarını da hatırlatan Akar, \"Gerek bakanlık, gerekse fındık fidanı üreticileri üretim materyali istediğinde rahatlıkla bunu sağlamış olacağız. Bu Türkiye’de ilk yapılan bir çalışma. Sertifikalı fidanın ilk aşamasını Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ortak çalışmasıyla beraber başarmış bulunmaktayız.\" îfadelerini kullandı.

Aysun Akar, 18 çeşit sertifikalı fındığın bulunduğunu seralarında ise bunlardan 10’u için üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Fındık seraları detayları

Aysun Akar\'ın açıklamaları

Haber-Kamera:Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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6)DOĞAL ARITMA İLE BARAJIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesine bağlı Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, beldenin iki deresine kamışlardan doğal arıtma tesisi kurup pis suları arıtarak Atatürk Barajının kirlenmesini önledi. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Akıncılar beldesinde lağım suları iki dereye akarak Atatürk Barajına karışıyordu. Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, bu kirliliği önlemek için arıtma tesisi kurmak istedi. Fakat beldenin dar imkanlarıyla işin altından çıkamayacağını anlayınca vazgeçti. Alternatif arayan Başkan Çetinkaya çareyi doğal arıtma ile çözmede buldu. Her iki dereye de su havuzları yaptırıp kamış ekerek doğal arıtma tesislerini kuran Çetinkaya, “Daha önce Atatürk Barajına dökülen pis sular şimdi kurduğumuz doğal arıtmanın havuzlarına akıyor. Havuzun dibine belli ölçülerde ilk katı taş, ikinci katı çakıl, üçüncü katı kum ve dördüncü katı toprak ile kapladık. Bu teknikle havuza akan pis sular dinlenip kamışlar sayesinde temizlendikten sonra baraja karışıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Havuz ve kamışlar

- Oluşturulan tesis

- Başkanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT - ADIYAMAN -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB



