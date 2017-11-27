DHA YURT BÜLTENİ-11

Tunceli\'de 4 PKK\'lı etkisiz hale getirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel harekat timleri, Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde bir grup PKK\'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çatışmanın yaşandığı bölgede, Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.Devam eden çatışma sonucu 2 \'si kadın 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pülümür Vadisi Zağge bölgesinde sabah erken saatlerinde kış üstlenmesi için hazırlık yapan kalabalık bir terörist grubun yerinin teknik cihazlar ile tespit edilmesinden sonra helikopterler ile bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Karadan da Pülümür Vadisi içine çok sayıda jandarma timi gönderildikten sonra öğlen saatlerinde yerleri tespit edilen PKK\'lı grup ile sıcak temas sağlandı. Etrafları tamamen kuşatılan ve sarp kayalık alanda gizlenen teröristler ile zaman zaman yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Devam eden çatışma sonucu 2 \'si kadın 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında çatışmaların yaşandığı bölgeden geçen Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiği kapatıldı. Bölgede çatışmaların halen devam ettiği ve operasyonun tamamlanmasından sonra karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

Haber:TUNCELİ, (DHA)



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Bodrum\'da sağanak etkili oldu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde öğlende başlayarak aralıklarla süren sağanak yağmur, evlerde su baskınlarına yol açtı.

Bodrum\'da sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren yağış, Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı\'ndaki derelerin taşmasına neden oldu. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallelerinde ise dere taşkınlarıyla bazı evlerde su baskınına yol açtı. Evlerine dönmek isteyen vatandaşlar yollarda güçlükle ilerledi. Bitez ile çarşı merkezindeki bazı caddeler göle döndü. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarları ve dere yataklarını açma çalışmalarına başladı. Sağanak yağışın etkisini yarın (salı) akşama kadar sürdüreceği, çarşamba gününden itibaren havanın normale döneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sele dönen cadde ve sokaklardan görüntü

- Mazgalları açmaya çalışan işçiler

- Bir vatandaş ile röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Prof. Dr. Öztürk: Genç kızlar evlenene kadar hastalığını gizliyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, epilepsi hastası çocukları polikliniklerde tesadüfen bulduklarını belirtirken, \"Genç kızlar evlenene kadar hastalığını gizliyor. Evlendikten sonra ilk nöbetle bize geliyorlar. Epilepsi hastalarının hayatlarının değiştirilmesi gerekir, burada büyük görev ailelere düşüyor\" dedi.

Türk Nöroloji Derneği tarafından bu yıl 53\'üncüsü 24- 30 Kasım tarihleri arasında Antalya\'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi ile ilgili basın toplantısı yapıldı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, İkinci Başkan Prof. Dr. Yeşim Parman, Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, Sayman Prof. Dr. Cavit Boz, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent Elibol, Prof. Dr. Ali Akalın, Prof. Dr. Neşe Çelebisoy ile Epilepsi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. İbrahim Öztura, MS\'den inmeye tüm nörolojik hastalıkların masaya yatırıldığı, yerli ve yabancı 2 bin katılımın olduğu kongre ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

\"GENÇ KIZLAR EVLENENE KADAR HASTALIĞINI GİZLİYOR\"

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, epilepsi hastası çocukları polikliniklerde tesadüfen bulduklarını söyledi. Öztürk, \"Tedavi almamış, evde güvenli bir odada tutulmuş, tedaviye götürülmemiş, bir iş imkanı sağlanmamış, çalışabileceği düşünülmemiş, eğitimi bile yarıda bırakılmış bu gençlerin. Siz aileye \'çocuğunuz çalışabilir, tedavi edilebilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir\' dediğiniz zaman hayatlarının değiştiğini görüyorsunuz. Aile bu bilgiye şaşırıyor. Genç kızlar evlenene kadar hastalığını gizliyor. Evlendikten sonra ilk nöbetle bize geliyorlar. Sorulduğunda hastaların çoktan tedavi alması gerekirken, gizlendiği için tedavisini almamış olduğunu, hastalığın ilerlediğini görüyoruz. Ailelerin bu hastalığı da herhangi bir tıbbi bir hastalık gibi ve tedavi edilebildiğini görerek, tedavi yollarını aramaları gerekir. Herkesin başına gelebilen bir hastalık. Ama hayatlarına, sosyal yaşamlarına engellenmeden hastaların gelişmelerine ailelerin izin vermesi gerekir. Epilepsi hastalarının hayatlarının değiştirilmesi gerekir, burada büyük görev ailelere düşüyor\" dedi.

\"40 ÜZERİNDE NÖBET TÜRÜ VAR\"

Prof. Dr. İbrahim Öztura, epilepsinin toplumun yaklaşık yüzde 1\'inde görüldüğünü belirterek, Türkiye\'de 750 bin hasta olduğunu kaydetti. Çocukluk çağından yaşlılığa kadar epilepsinin yaşamın her alanında ortaya çıkabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Öztura, hastalığın tanısında sıkıntı yaşandığını kaydetti. Epilepsinin Türkiye\'de kabul edilebilir ya da tartışılabilir olmadığına vurgu yapan Öztura, \"Toplumdaki bazı önyargılar nedeniyle hastaların hekime ulaşmasında ve tedavi edilmesinden sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları aşmak gerekir. 40 üzerinde nöbet türü var. Büyük nöbetlerde tanı sıkıntımız yok, küçük nöbetlerde hekime gitme oranı oldukça düşük. Bu hastalar ya farklı hekimlerde ya da hekim dışı alanlarda tedavi deniyorlar. Hastalığın toplumda damgalamaya yol açması nedeniyle tedavi sürecinde sıkıntı var. Hastaların görülmemesi için aileler uğraşıyorlar. Bu tedaviyi etkiliyor\" diye konuştu.

\"BİRİNCİ AMACIMIZ İLAÇLA TEDAVİ ETMEK\"

Epilepsi hastaların çalıştığı işyerinde geçirdiği nöbetin iş hayatında sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Öztura, şöyle devam etti: \"Ancak özürlülük anlamında yasal olarak geçerli bir özürlülük oranına sahip değiller. Bu hastalar için ciddi bir sıkıntı kaynağıdır. Hastaları tedavi ederken birinci amacımız ilaçla tedavi etmek. Ama aynı zamanda karşınızda sağlıklı sosyal hayatı olan, iletişimi iyi olan, en azından mutsuz olmayan bir hastayı tedavi ediyorsunuz. Ama ilaçla tedavi ederken gelecekle ilgili planlarını bir sıkıntı, iş hayatında çözmediği sıkıntı olması ve bunun kaynağının mevcut hastalığı olması hekimin de tedavisini zorlaştırıyor. Bu önemli sıkıntılarımızdan birisidir.\"

\"YÜZDE 80\'İ TEDAVİ EDİLEBİLİR\"

Epilepsi hastalarının yüzde 60\'ını bir ya da iki ilaçla tedavi edebildiklerini belirten Prof. Dr. Öztura, \"Yüzde 10\'luk grubunu ikiden fazla ilaçla, yüzde 30\'u pil ve cerrahi yöntemlerle tedavi ediyoruz. Olguların yüzde 80\'i tedavi edilebilir, uygun zamanda, uygun hekime, sosyo- kültürel damgalama korkusundan dolayı çok gecikmeden başvuru yapmaları gerekir\" dedi.

YAKLAŞIK 13 BİN HASTA VAR

Prof. Dr. Ali Akalın da son yıllarda tedavisi olmayan kas hastalıklarının tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını aktardı. Bu hastalıklardan en bilinenin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) olduğunu vurgulayan Akalın, \"SMA\'nın basında çok yaygın olarak \'tedavisi bulundu\' diye yer aldığını görüyoruz. Tedavi edilen hastalıkta yapılan çalışmalar çok kısıtlı bir hasta grubunda başarıdır. O da tam bir başarıyı göstermiyor. Yeni doğan döneminde tedavi verirseniz hastaların bir miktarı iyileşiyor, bir miktarına faydası olmuyor. Siz bu konuyu, \'hastalığın tedavisi bulundu\' diye söylerseniz karşınıza çıkan tablo şu. Çünkü bu hastalıktan kaybedilenler var. 20, 40 yaşında olanlar var. \'Tedavisi bulundu\' dediğiniz zaman bu ilacı temin etmeniz gerekir. Bu ilacın yıllık maliyeti 750 bin dolar. Türkiye\'de yaklaşık 13 bin civarında bu hastanın olduğunu varsayarsanız maliyet ortada. 20 yaşındaki bir hastaya yapılan bilimsel bir çalışma yok, yeni doğanda o da erken dönemde verirseniz. O zaman bir yanılgı oluşuyor hastalarda, \'evet bu hastalığın tedavisi bulunmuş ama ben neden ulaşamıyorum.\' Bu ilacın orada faydalı olma imkanı yok, ipucumuz yok ki. Endikasyonları yaparken, tedavileri yaparken çok dikkatli davranmak ve sansasyonel bir hadise gibi bakmamak yararlıdır. Çok tehlikeli, bu insanlar bu ilaçları kullanacaklar fayda görme oranları çok düşük. Paraları gidecek ve bir süre sonra ihtiyacı oranda bu ilaca ulaşamayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı başlangıcı detay

- Şerefnur Öztürk\'ün konuşması

- Prof. Dr. Ali Akalın\'ın konuşması

- Salondan detay

- Prof. Dr. İbrahim Öztura\'nın konuşması

06.18

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Devlet korumasına alınan çocuğunu geri isteyen baba intihar girişiminde bulundu

ADAPAZARI\'nda, terk edilen 5 aylık çocuk devlet korumasına alınırken, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ö.G. çocuğunu geri istediğini belirterek Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nün çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Ö.G. ikna edilerek çatına aşağı indirildi.

Adapazarı\'nda bir süre önce terk edilen 5 aylık erkek çocuk Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Adapazarı Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki müdürlük binasına gelerek çocuğun babası olduğunu iddia eden Ö.G\'ye resmi makamlara başvuru yapması gerektiği söylendi. Babası olduğu kesinleşmediği için çocuğu alamayan Ö.G. binanın çatısına çıktı. 2 katlı çatının kenarına oturarak \"Çocuğumu istiyorum, yoksa intihar edeceğim\" diyerek bağıran Ö.G\'yi çalışanlar ikna etmeye çalışırken, itfaiye ve polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Ö.G\'yi ikna ederek çatıdan aşağı indirdi. Ö.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatıdaki kişiden görüntü

-Çatıdan aşağı indirilmesi

-Polis aracına bindirilmesi

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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ÖZEL-Şanlıurfa\'da, alacak kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA\'da, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra İmam Keskin Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin sonlandırdığı kavgada, hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye gönderildi.

Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Yerde bulunan fişekler

- Çevrede incelemelerde bulunan polis

- Toplanan meraklı vatandaşları polis dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)