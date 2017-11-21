DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ERCİYES\'TE KAR KALINLIĞI 20 SANTİME ULAŞTI

KAYSERİ merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Erciyes Dağı\'nda yağış kara dönüştü. Bölgede kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Erciyes Dağı\'nda, Tekir Yaylası olarak bilinen 2 bin 150 metredeki oteller bölgesinde kar kalınlığı sabah 15 santim, ögleden sonra ise 20 santime ulaştı. Karla karışık yağmurun etkili olduğu kent merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye, gündüs ise eksi 8 dereceye kadar düştü. Trafik ekipleri, Kayseri-Erciyes-Develi karayolunda güvenlik önlemi alıp, kar lastiği olmayan veya zirciri bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Erciyes dağından karlı görüntüler

-Genel detay

Haber - Kamera: Oktay ENSARİKAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2.58 / 82 MB

====================================================

2)KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR ULAŞIMI AKSATTI

KARABÜK-Bartın yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı.

Karabük\'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalar oldu. Karabük-Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler ve Kirkille mevkilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkan sürücülerin geçişine izin vermedi. Bu araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Bartın yönüne giden bir TIR, Ahmet Usta mevkisinde kar nedeniyle kaydı. TIR\'ın kurtarılması çalışması sırasında yol ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından TIR, kurtarılarak yola devam etti. Yol da yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Bağlar ve Köyiçi mevkilerinde bulunan tarihi konak ve evler kar örtüsü altında kaldı.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Bekleyen araçlar

-Kara küreme çalışması



Süre:(02.07) Boyutu:(96 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=====================================================

3)KAPADOKYA\'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

TÜRKİYE\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya\'ya mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde yağmurla karışık yağan kar, ilerleyen saatlerde etkisini gösterdi.

Peribacaları karla birlikte beyaza büründü. Bölgeye gelen turistler, özellikle Uçhisar Cevizli ve göreme esentepe mevkinde mevkiinde yağan kar altında doğayı fotoğrafladı

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Uçhisar ve göremede vadiden genel ve detay görüntü

-Göreme esentepe mevkinde turistler manzara karşısında fotoğraf çektirmelerinden genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 21 Saniye 148-MB

=======================================================

4)SİMİT-POĞAÇA SATICISINI SAHTE PARAYLA DOLANDIRDILAR

SİVAS\'ta seyyar olarak simit ve poğaça satarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Mustafa Kavak, kendisinden poğaça alan bir kişi tarafından sahte 50 liralık banknot verilerek dolandırıldı. Kavak, paranın sahte olduğunu fatura yatırmak için gittiği bankada öğrendi.

Sivas\'ta simit-poğaça satarak 3 çocuğuna bakan Mustafa Kavak dün orta yaşlardaki bir erkek müşterisine tanesi bir liradan 4 adet poğaça verdi. Müşteri poğaça ücreti olarak 50 lira verdi. Kavak, 50 lira üzeri olarak 46 lira vererek aldığı parayı cebine koydu. Kavak, bugün fatura yatırmak için gittiği bankaya dün müşterinin verdiği 50 lirayı uzattı. Banka görevlisi parayı inceledikten sonra sahte olduğunu ileterek üzerine delik açarak Kavak\'a iade etti.

\"ÇOK ZORUMA GİTTİ\"

4 poğaça karşılığında aldığı paranın sahte çıkmasının çok zoruna gittiğini söyleyen Kavak \"Dün vatandaşın birisi geldi 50 lira verdi, 4 tane poğaça aldı bu parayı verdi gitti. 2 tane okula giden çocuğum var. Ayaklarım sakat, raporum da var. Akşama kadar dolaşıp 1 liraya poğaça satarak para kazanmaya çalışıyorum. Sahte olduğunu anlamadım. Sabah fatura yatırmak için bankaya gittim, orada bana \'Bu para sahte\' dediler. Sonra sahte parayı deldiler. Orada polis memuru da vardı. \'Şikayetçi misin\' diye sordu. \'Nereden bulayım da, nereden şikayetçi olayım\' dedim. Sahte para elimde kaldı.\" diye konuştu.

Sabahtan akşama kadar sokaklarda genellikle aç gezdiğini ifade eden Kavak \"Ben akşama kadar 80 lira kazanıyorum. Kazandığımın 50 lirası gitti. Özellikle bu parayı benim gibi bu şekilde geçinmeye çalışan birine vermeleri zoruma gitti. Bunu başka insanlara da yapabilirler. Bunları devletimiz, adaletimiz yakalar inşallah.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Simitçinin görüntüsü

-Tepsi ile dolaşması

-Verilen sahte paranın görüntüsü

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(220 mb)

==========================================================

5)SİVEREKLİ ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT ÖĞRETMENİN ANNESİNE MEKTUP

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçen Haziran ayında Tunceli’de kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın annesine ulaştırılmak üzere mektup yazdı.

İmam Hatip Lisesi\'nde eğitim gören 11/B sınıfı öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve annesine duygu ve düşüncelerini aktardılar. Öğrencilerden Necati Özkan imzasıyla yazılan mektupta şu ifadeler kullanıldı:

\"Necmettin öğretmenimizin Melek annesine. Merhaba sevgili annemiz; sen koca yürekli bir annesin bunu biliyor musun? Çünkü sen bu vatan uğruna, oğlunu şehit vermiş bir annesin. Allah bizi de öğretmenimiz gibi bir mertebeye ulaştırır inşallah. Öğretmen demek anne demek, baba demek, Necmettin öğretmen o çocukların hem annesi ve hem de babası oldu. Ben o çocuklardan birisi değilim ama bizim baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk öğretmenliğin yüksek bir makam olduğunu öğretti. Kim bilir daha o çocuklara sevmeyi, gülümsemeyi öğretecekti. seni aramızdan alan hain terör örgütü, yüreğimiz de gülen yüzünü ışığını hiçbir zaman söndürmeyecek. Sevgili annemiz, onlar bilsinler ki senin gibi anneler var oldukça, Necmettin Yılmaz gibi öğretmenlerimiz ve Ömer Halisdemir gibi askerlerimiz oldukça bu vatanı kimse bölemez.\"

Mektup ve üzerinde; \'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve en saygın unsurlarıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Necmettin Yılmaz\' yazılı plaket, 24 Kasım öğretmenler gününde şehidin annesine ulaştırılmak üzere postaya verildi.

Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abbas Polat, duyarlılığından dolayı öğrencilerini kutladı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Sınıf ve öğrenciler

- Yazılan mektup ve plaket

- Öğrencinin konuşması

- Okul müdürünün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 539 MB

===================================================

6)KÖPEĞİNİ, OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA TAŞIDI

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, bir sürücünün otomobilinin arka koltuğunda köpeği ile yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

Siverek-Kahta karayolunda 46 PD 980 plakalı otomobilin arka koltuğunda Kangal cinsi çoban köpeğini görenler kısa süreli şaşırdı. Yoldan geçen sürücüler, köpeğin otomobildeki yolculuğunu cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Otomobilin karayolunda ilerlemesi

- Arka koltukta bulunan köpek

- Köpeğin çevreyi izlemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 109 MB

=================================================

7) 2 METRE YÜKSEKLİKTEKİ GARAJ ÇATISINDAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

KARAMAN\'da 70 yaşındaki Bedri Uğuzay, yaklaşık 2 metre yükseklikteki garajın çatısına çıkıp, iğde ağacı dallarını budamaya başladı. Dengesini kaybedip çatıdan düşen Uğuzay, beton zemine başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Cumhuriyet Mahallesi 674\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. Bedri Uğuzay, bahçesindeki iğde ağacının garajın üzerine gelen kısımlarını budamak için 2 metrelik garajın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Uğuzay, beton zemine düştü. Uğuzay’ın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Uğuzay\'ın öldüğünü belirledi. Uğuzay’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Olay yerinden ve cesetten detay

- cesedin, cenaze aracına taşınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

====================================================