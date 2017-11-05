DHA YURT BÜLTENİ-11

Karaman\'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia/EK

OLAYI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN 8 ÖĞRENCİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NE GÖTÜRÜLDÜ

Karaman\'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Olayın ardından siyan giyimli kişiyi gördüklerini ileri süren 8 öğrenci, ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü :

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- Öğrencilerin yurttan çıkması

- Polıs aracına bindirilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Kaçırdığı sevgilisinin kardeşi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP\'te, 24 yaşındaki Ali Pire, kaçırdığı sevgilisinin kardeşi Nuri K. tarafından tabacayla öldürüldü.

Olay, Güneykent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Pire ailesinden evlenmek için istediği ancak olumsuz aldığı 19 yaşındaki Sevda K.\'yi kaçırdı., Bu sabah telefonla Sevda K\'ya ulaşan ailesi, anlaşmak istediklerini söyleyerek çifti buluşmak üzere çağırdı. Ali Pire ve Sevda K., kaldıkları yerin adresini vermesi üzerine iki tarafın ailesi çiftin bulunduğu yere geldi. Evde bir süre konuşan çift ve aileler daha sonra dışarı çıktı. Bina önünde bekleyen Sevda K.\'nin kardeşi Nuri K., tabancayla Ali Pire\'ye ateş etti. Ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunlardan birisi de Sevda K.\'nin hafif yaralanmasına yol açtı. Ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ali Pire, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Pire\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından Nuri K. ile ismi açıklanmayan bir yakınını gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Pire\'nin fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Sivas\'ta otomobil TIR\'la çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS\'ta otomobille TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3\'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Demirçelik Kavşağı\'nda, meydana geldi. Ali Bahadır (35) yönetimindeki 55 GY 970 plakalı otomobil, kavşakta Burak Cin\'in kullandığı 58 AB 401 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Rezzan (28), çocukları Ömer Faruk (10), Muhammed Enes (7) ve Cennet Neda Bahadır (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Burak Cin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görnütüsü

(71.8 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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HDP Diyarbakır il yönetimi değişti



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanlığı\'na Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 2\'nci olağan kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı Konferans Salonu\'nda yapıldı. Bu sabah yapılan kongreye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Genel Başkan yardımcısı Nadir Yıldırım, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile milletvekilileri Dirayet Dilan Teşdemir, Feleknaz Uca, Ziya Pir, İmam Taşçıer ve Sibel Yiğitalp katıldı. Kongrede yapılan konuşmaların ardından delegeler yeni il yönetimi için oy kullandı. Yapılan oylamada HDP Diyarbakır İl Eş Başkanlığı görevine Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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AK Parti\'li Dağ: CHP’nin birtakım odaklar tarafından yönetildiği kanaatindeyim

AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Genel Kurul Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,\"CHP’nin birtakım odaklar tarafından yönetildiği kanaatindeyim\" dedi.

AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Genel Kurul Kongresi Bartın Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Başkanı Turhan Kalaycı ve partililer katıldı. Kongrede konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılışının yapıldığını hatırlatarak, CHP’yi eleştirdi. Dağ, şöyle dedi: \"Bu tarihsel süreci değiştirecek Kars’tan, Mersin’den, İstanbul’dan geçecek bir ticaret yolunun yeniden canlanması demek. Biz projeyi hayata geçirirken ne hikmetse CHP’nin gündemine bakın. CHP sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında faşist, diktatör gibi söz söyleme gafleti, delaleti ve cehaletini bu ülkeye yaşatmış oldu. Biz, bu ülkenin daha da büyümesi adına bu projeyi hayata geçirirken CHP’nin gündemi bu. Ben bunu iyi niyetli bir şey olarak da görmüyorum. Öyle bir günde böyle bir açıklama yapmayı ben CHP’nin birtakım odaklar tarafından yönetildiği kanaatindeyim. Çünkü dünya gündeminde, herkesin takip böyle bir süreçte CHP’nin böyle bir konuşma yapması sadece gaflet ve dalalet olarak addedilemez, bu aynı zamanda hıyanettir.\" CHP’ye sert sözler söyleyen Hamza Dağ konuşmasına şöyle devam etti: \"Açıkçası önümüzdeki seçim çok daha önemli. 15 yılda bu ülkeyi noktaya getirmek için çok uğraş verdik. CHP’de bir şeyler değiştiğini görsek anlayacağız. Ama 15 yılda ekonomide, demokraside, ulaşımda, sağlıkta emin olun bunlar çok kısa sürede bu ülkeyi çok daha geriye götürürler. Onun için önümüzdeki seçim çok daha önemli. Karşımızda delege seçimlerinde dahi kavga eden bir CHP var. CHP, bu ülkenin başına gelmiş en büyük imtihandır. Çok büyük bir imtihandan geçiyor bu ülke. Ama bu ülke ve siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi virüsünü vücudundan atacak kadar da bağışıklık kazanmıştır.\" Konuşmaların ardından yeni merkez ilçe başkanı için oylama yapıldı. Oylama sonucunda tek liste ile aday olan Yusuf Aldatmaz AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı oldu.



Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)