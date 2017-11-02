DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ŞEHİT CENAZELERİ VAN\'A GETİRİLDİ

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker ile 2 güvenlik korucusu\'nun cenazeleri helikopterle Van Jandarma Filo Komtanlığına getirildi. Şehit cenazeleri burada bekletilen ambulanslarla Van Askeri Hastanesine götürüldü.

Şehit asker ve korucalar için bugün akşam saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığında tören yapılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: VAN (DHA)

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Isparta\'ya şehit ateşi düştü (EK)

2)ARKADAŞININ İNTİKAMI İÇİN HAKKARİ\'DE KALMIŞ

Şemdinli\'de şehit olan 6 asker ve 2 korucudan sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın, yaklaşık 4 yıldır Hakkari bölgesinde görev yaptığı belirtildi. Bir süre önce Sercan Kara\'nın da bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiği ve Konyalı 1 arkadaşının şehit olduğu aktarılırken, bu olay sonrası izne ayrılan Sercan Kara\'nın memleketi Gelendost\'a bağlı Yenice Köyü\'ne geldiği belirtildi. Tayini İzmir\'e çıkan Sercan Kara\'nın \"Arkadaşımın intikamını almadan başka bir yere gitmem\" diyerek Hakkari\'ye dönmek istediği ve izninin yarısında görev yerine döndüğü kaydedildi.

\"ÖYLE ÇOK YAĞMUR YAĞIYOR Kİ\"

Şehit Sercan Kara\'nın en son dün akşam ağabeyi Sinan Kara ile telefonda görüştüğü ve \"Buraya öyle çok yağmur yağıyor ki 1 metre ilerimi göremiyorum. Komutanlar istirahate çekti. Yarın sabah tekrar içtimaya çıkacağım\" dediği kaydedildi.

\"BIRAKACAĞIM BU İŞİ\"

Şehit Sercan Kara\'nın bir süre önce amcasının kızının eşine, \"Ağabey ocak ayında bırakacağım bu işi, alacağım 50-60 koyun işime bakacağım\" dediği, şehit olması durumunda ise kardeşlerinin rahat edeceğini söylediği belirtildi.

KARDEŞİ DE SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTEDİ

Şehit Sercan Kara\'nın ağabeyi ve babasının balıkçılık yaptığı, kendisinin de sözleşmeli er olmadan önce bu işle uğraştığı belirtildi. Şehidin kardeşi Adil Kara\'nın ise daha önce astsubaylık için dün de sözleşmeli er olmak için başvurduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin babasının evden çıkışı

- Şehit babasının eve gelişi

- İş makinesinin evin önünde çalışma yapması

- İş makinesinin çalışması

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HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Taner ERDEM- Hasan UĞUR/GELENDOST (Isparta), (DHA)

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3)CHP\'Lİ ERKEK\'TEN SİYANÜRLE ALTIN MADENCİLİĞİ TEPKİSİ: \"ÇANAKKALE\'YE İHANETTİR\"

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Muharrem Erkek, Çanakkale\'de çevre konusundaki soruna dikkat çekerek, \"Atıkhisar barajımızın üstünde bir siyanürlü altın madenciliği işletmesine yol açılması Çanakkale\'ye ihanettir\" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Muharrem Erkek, bugün saat 10.00\'da, Truva Oteli\'nde basın mensupları ile toplantı yaptı. CHP\'li Erkek, ülke ve Çanakkale gündemini değerlendirdi. Sözlerine sabaha karşı Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehidin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan CHP\'li Erkek, referandumda \'Evet\' çıkarsa, terör bitecek diyenleri de istifaya davet etti. Son dönemde Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'a yönelik algı operasyonu yürütüldüğünü, Çanakkale halkının ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında gereken cevabı verdiğini söyledi.

Çanakkale\'deki yaşanan çevre sorununa dikkat çeken CHP\'li Erkek, Çanakkale milletvekilleri olarak temel görevlerinin bu toprakları, havayı, suyu ve çevreyi korumak ve çocuklara temiz bir çevre bırakmak olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

\"Çanakkale\'de Kazdağları\'nda altın madenciliği faaliyetleri, Biga Yarımadası\'nda ve birçok ilçede termik santral projeleri Çanakkale\'nin bu müstesna coğrafyanın, kazdağlarının, verimli topraklarımızın, yeraltı sularımızın, hepsini tehlikeye atıyor. Çanakkale ve çevresi ciddi bir tehdit altında. Bakın ilimizin, kentimizin tek su kaynağı olan Atıkhisar Barajı\'nın uzak koruma sahası içerisinde Kanadalı Alamos şirketi siyanürlü altın madeni işletmeciliği için Çanakkale İl Özel İdaresine Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı almak için başvurdu. Bununla ilgili mecliste de konuşma yaptım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına soru önergesi de verdim. Bu ruhsat verilirse, Çanakkale\'nin tek içme suyu kaynağı olan Atıkhisar Barajımız ve bütün bölge yeraltı sularımız, ciddi tehdit altına girecek. Çanakkale bir tarım, tarih, kültür ve turizm kentidir. Tarıma dayalı sanayisiyle çok önemli bir kenttir. Maalesef Çanakkale\'nin vizyonuna aykırı projeler, hep geleceğimizi tehdit altında bırakıyor. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale Valiliğini ve AK Parti Çanakkale milletvekillerini görev ve sorumluluğa davet ediyorum. Bu ruhsat verilmemelidir. Bu ruhsatın verilmesi ve bizim Atıkhisar barajımızın üstünde bir siyanürlü altın madenciliği işletmesine yol açılması Çanakkale\'ye ihanettir. Bunu da yakından takip ediyoruz.\"

\"YENİCE\'DE HERKES ÇOK TEDİRGİN\"

Yenice Çırpılar Termik Santrali\'nin bölgeyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirten CHP\'li Erkek, \"Yine gündemde Agonya\'nın en verimli toprakları üzerinde Yenice Çırpılar Termik Santrali. Devlet buraya ciddi yatırımlar yaptı. Sulama kanalları, tarımsal sulama amaçlı çok ciddi yatırımlar yaptı ki çok verimli topraklar. Yenice\'de herkes çok tedirgin. Birçok Yeniceli muhtar ve bu konuyu takip eden birçok kişi, Tarım ve Köyişleri Bakanı\'mızdan randevu istediler ama hala randevu verilmedi. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı\'nda devam eden süreçte de ÇED onayı çıkacak gibi duruyor. Çırpılar Termik Santrali Agonya bölgemizi, o verimli toprakları ve Yenice\'yi, Kazdağları\'nı son derece olumsuz etkileyecek bir projedir\" dedi.

\"GESTAŞ AK PARTİNİN, BİRİLERİNİN ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR\"

Çanakkale\'de son dönemde sorunların büyüdüğünü belirten CHP\'li Erkek, \"Çanakkale halkının vergilerini, parasını yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Gestaş. Gestaş bir anonim şirkettir. Ama sermayesi kamu sermayesidir. Çanakkale halkının parasıdır, Gestaş\'ın sermayesi. Gestaş AK Parti\'nin, birilerinin çiftliği değildir. Bugün Gestaş\'ta çalışan birçok kişinin, Gestaş\'ın hizmetleriyle ilgisi olmayan alanlarda çalıştırıldığını görüyoruz. Gestaş\'tan bütün masrafları karşılanan araçların belli kişilerin makam aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Gestaş\'la ilgili çok ciddi iddialar var. Evet, müfettişlerin burada olduğunu ve inceleme yaptığını biliyoruz ama artık bu memlekette namuslu, cesur müfettiş ve savcı kaldı mı onu da çok merak ediyoruz. Birileri herhalde Gestaş\'ı kendi şirketi gibi görüyor. Partisinin, iktidarının çiftliği gibi görüyor. Ama bu böyle devam etmeyecek. Çanakkale halkı zamanı geldiğinde bunlara da en güzel cevabı verecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısından görüntü

- Muharrem Erkek açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)KARS36 SPOR\'UN TUR ÖNCESİ ELEKTRİĞİNİ KESTİLER

ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü turda Altınordu\'yu yenerek adını 5\'inci tura yazdırıp tarihi bir dönem yaşayan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3\'üncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kars36 Spor\'un, tesislerin, borcu nedeniyle elektriği kesildi.

Kupa hem de ligde başarılı bir sezon geçiren Kars36 Spor\'un 2014\'ün Aralık ayı ile 2015\'in Nisan ayı arasındaki 15 bin 600 lira icra borcu nedeniyle 1 Kasım\'da gün boyu karanlıkta kaldı. Kulüp yöneticilerinin Vali Rahmi Turan ile görüşmesi üzerine sabah kesilen elektrkiler akşam saatlerinde yeniden verilmeye başlandı. Takım kaptanı Aykut Demirdelen, elektrik kesintisi nedeniyle antrenmanları iptal ettiklerini söyledi. Ağlanacak halde olduklarını belirten Demirdelen, şöyle dedi: \"Sabah görevliler gelip elektiriği kesmiş. Sular da akmayınca antrenmanları iptal ettik. İhtiyaç gidermek için yakındaki benzin istasyonuna gidiyorduk. Tur öncesi bu bize yapılmamalıydı. Kurada belki de Süper Lİgin 4 büyük takımından biri gelecek. Kars için başardığımız tarihi gün maalesef karanlığa gömüldü. Bu takıma sahip çıkılsın.\"

Futbolculardan Yusuf Tansel bu tür olumsuzlukların takımı etkilediğini vurgulayarak, \"Gün boyu elektrik ve suyumuz yoktu. İdmanda olmamız gerekirken tesislerde oturduk. Hafta sonu önemli bir maçımız var ama antrenman yapamadığımız gibi moral ve motivasyonumuz dibe vurdu\" dedi. Takımın Mali uyruklu forvet futbolcusu Bouna Kante de ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve garipsediğini söyledi.

Kars36 Spor\'un, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turdaki rakibi, bugün yapıcak kura çekiminde belli olacak.

Görüntü Dökümü

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-Sporcularla röp

-Tesislerin dış görüntüsü

-Elektrik direkleri

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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5)VALİ, HALK GÜNÜNÜ MAHALLEYE TAŞIDI

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, valilikte belirli zamanlarda düzenlenen halk günü toplantılarının, daha fazla kişiye ulaşılması ve sorunların yerinde dinlenip, çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla mahallelerde yapmaya başladı. Karagöl ve İnönü mahallerinde başlayan mahalle buluşmalarının ikincisi Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesinde gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, kendisine iletin sorun ve talepleri not aldı, çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Bilmez\'in konuşması

-Belediye Başkanı Köksoy\'un konuşması

-Katılımcıların konuşması

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMURA/ARDAHAN, (DHA)

(Süre: 96 Mb. 03.02 Dk)