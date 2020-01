DHA YURT BÜLTENİ-11

1)YIKIMI YAPILAN 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, YAN BİNA HASAR GÖRDÜ

ŞANLIURFA\'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makinesiyle yıkımı yapılan 6 katlı bina, gürültüyle çöktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda çöken binanın yanında bulunan apartmanın 3 dairesinde hasar oluştu.Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi\'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan 6 katlı bina, gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, içeride işçilerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan bina, yan tarafta bulunan başka bir binanın üst üste dairelerinin 3 balkonunun da yıkılmasına yol açtı.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Yıkım sırasında çöken bina

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- İş makineleri çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

===================================================

2)DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VEREN EREN\'İN SINIFINDA YAS

MUŞ’ta dün okul bahçesinde fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen ağacın altında kalarak yaşımını yitiren 6\'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eren Özkan\'ın sınıfında bugün gözyaşı ve sessizlik hakimdi.Merkeze bağlı Tekyol Köyü\'ndeki okul bahçesinde dün meydana gelen olayda yaşamını yitiren Eren Özkan\'ın cenazesi, dün gece köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eren\'in okulunda ise bu sabah hüzün vardı. Hayatını kaybeden Eren Özkan\'ın fotoğrafını sırasında tutan arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anların yaşandığı derste, öğretmenler tarafından öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu. Ölen Eren\'in üzüntüsünü yaşayan sınıf arkadaşları, yoğun bakımda ve yaralı olan arkadaşları için de dua etti. Öğrencileri teselli eden öğretmenler yaptıkları konuşmalarda, şunları söyledi:

\"Dün 29 Ekim\'i kutlarken İstiklal Marşı okunduğu anda hepimizin istemeyeceği, hayal edemeyeceği, kabus gibi bir gün yaşadık. Hepimiz acılıyız, hepimizin içi yanıyor, içi parçalanıyor. Bizimle birlikte sadece Tekyol köyünün değil Tüm Türkiye\'nin içi yandı. Maalesef 6/A sınıfından Eren Özkan\'ı kaybettik. Bütün öğretmenler olarak buradayız. Biliyoruz bu çok acı bir olay tarifi mümkün değil, anlatılmaz. Ama hayat devam ediyor, okul devam ediyor, bizler buradayız. Bunun böyle olması bu olayın yaşanması hepimizi çok üzdü. Bizim için burada konuşmak gerçekten çok zor. Yani şu anda bir öğretmen olarak burada ve size dersi anlatmak gerçekten çok zor. Okulumuz eğitim öğretime devam edecek. Bizim bu saatten sonra daha güçlü olmamız lazım, birlikte olmamız lazım. Eren arkadaşımız için dua etmemiz lazım. Fırat arkadaşımızın kurtulması için daha da çok dua etmemiz lazım. Acımız çok taze, çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Ama zamanla her şey yoluna girecek.\"

Rüzgarın etkisiyle üzerine devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Eren Özkan\'ın sınıf arkadaşı Rana Dindar, Eren\'i anlatırken, hıçkıra hıçkıra ağladı. Eren\'in çok iyi biri olduğunu anlatan Dindar, \"Onu çok özleyeceğiz\" dedi. 3 yıl önce Eren\'in 18 yaşındaki ablasını trafik kazasında kaybeden Özkan Ailesi, Eren\'i kaybetmekle ikinci kez büyük bir acıyı yaşıyor. Aynı ailede ikinci bir felaketi yaşadıklarını ifade eden Eren\'in amcası Selahattin Özkan ise \"3 yıl önce Eren\'in ablasını bir trafik kazasında kaybettik. Bu ikinci bir felaket Allah kimsenin başına getirmesin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Okul bahçesinden detay

- Ağacın düştüğü alandan detay

- Ağaçtan detay

-Sınıfta öğretmenler tarafından moral motivasyon dersi verilmesi

-Öğretmenlerin öğrencilere yaptığı konuşma

-Gözyaşlarını tutamayan öğrenciler detay

-Gözyaşlarını tutamayan Eren\'in sınıf arkadaşı Rana Dindar Röp.

-Genel detay

-Eren\'in amcası Selahattin Özkan Röp.

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

===================================================

3)PANDOMİM SANATÇISINA ÖNCE GÜRÜLTÜ CEZASI ARDINDAN HACİZ KARARI

İZMİR\'de, sokakta yaptığı pandomim (sözsüz oyun) gösterileriyle tanınan ve şimdilerde yurt dışındaki festivallere davet edilen İlker Kılıçer, 5 yıl önceki gösterisi sırasında 82 TL para cezası aldı. Sokak oyununda sessiz olmasına rağmen zabıtadan aldığı gürültü cezasını tepki için ödemeyen Kılıçer, bir şok daha yaşadı. Karşıyaka Belediyesi, cezayı ödemediği gerekçesiyle sanatçı hakkında haciz takibi başlattı.Kentte çoğunlukla Karşıyaka Çarşısı\'nda pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer, müzik setinden çaldığı müzikle gürültü yapıp, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta görevlileri ile karşı karşıya geldi. Zabıta ekipleri, Kabahatlar Kanunu kapsamında, Kılıçer\'e 2012 yılının Nisan ayında 82 TL para cezası uyguladı. Sessiz gösterisine aldığı gürültü cezasını ödemeyen Kılıçer, kararı protesto etti.Aradan geçen 5 yıl sonunda, Kılıçer, Türkiye\'yi Hindistan\'daki festivalde temsil etmeye hazırlandığı sırada aldığı bildirimle şok yaşadı. Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak zamanında yazılan cezayı ödemediği gerekçesiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kılıçer hakkında haciz işlemi başlattı. Ceza tutarının tahsili için sanatçının evindeki eşyanın haciz edileceği duyuruldu.

\'SANAT, NE ZAMANDAN BERİ SOKAKLARI KİRLETMEYE BAŞLADI?\'

\'Sokakta sanat yapmak suç mu?\' diye soran Kılıçer, yaşadıklarını şöyle anlattı:\"Beş yıl önce \'çevreyi sanatla kirlettiğim\' için ceza alan ilk pandomimci ben oldum, sanırım. Zabıta, bana \'yüksek sesle çevreyi rahatsız etmek\'ten bu cezayı kesti. Sanat, ne zamandan beri sokakları kirletmeye başladı? Sokakların, kaldırımların ve betonun soğukluğunun ancak sanatla ısınacağını inanıyorum. Mücadelem, bunun için. Ben de sanatım için bu cezayı ödemedim. Belediye hem bana ceza yazıyor hem de gösterilerine çağırıyor. Para mı veriyorlar, ceza mı yazıyorlar; belli değil.\" Zabıtanın, kendilerini \'seyyar satıcı\' gibi gördüğünü savunan Kılıçer, cezayı ödemenin suçu kabullenmek olacağını da belirterek, şunları söyledi:\"Kabahatler Kanunu kapsamında sokakta seyyar satıcı neyse biz de oyuz, onlar için. Aynı muameleyi görüyoruz. Çevre kirliliği, yer işgali ve gürültü cezaları veriliyor. Sanat, benim kimliğim olduğu için ben de bu cezayı ödemedim; çünkü o zaman suçu kabul etmiş olurdum. Sanatıma ihanet etmiş olurdum. Ben, suçu kabul etmiyorum. Bu suçu işlemekten memnunum. Ben, cezayı ödemeyince de icra duyurusu geldi. Gülümsüyorum sadece. Uluslararası birçok festivalde ülkemi, İzmir\'i temsil ediyorum. Hindistan\'a gideceğim. Macaristan\'a, Rusya\'ya davet edildim. Bizlere destek olunması gerektiği yerde ceza alıyoruz. Ceza eski Belediye Başkanı Cevat Durak zamanında yazıldı, ideolojik siyasi yaklaşmıyorum. Derdim daha evrensel. Bu konuda biz sokak sanatçıları için yasal bir düzenleme yapılmalı.\"



CEZAYI BAŞKAN ÖDEYECEK

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, pandomim sanatçısına kesilen cezayı kendisinin ödeyeceğini söyledi. Başkan Akpınar, \"Borcun, sanatçı kardeşimize ait olduğunu öğrendiğim anda icra takibini durdurdum. Arkadaşımıza destek olmak ve hatayı düzeltmek adına borcu ben ödeyeceğim\" dedi.Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, pandomim sanatçısı İlker Kılıçer hakkında kendisinden önceki dönemde yazılan cezanın borcu nedeniyle başlatılan icra takibini durdurduğunu söyledi. Sanata ve sanatçıya destek verdiğini, Kılıçer\'in borcunu kendisinin ödeyeceğini belirten Başkan Akpınar, \"Bizim dönemimizden önce, beş yıl önce kesilen bir ceza ile ilgili gelir birimindeki arkadaşlarımız isme yönelik çalışma başlatmış ve rutin bir işlem olarak borcun tahsilini öngörmüş. Borcun, sanatçı kardeşimize ait olduğunu öğrendiğim anda icra takibini durdurdum. Arkadaşımıza destek olmak ve hatayı düzeltmek adına borcu ben ödeyeceğim. Sanata ve sanatçıya en çok destek veren belediyenin başkanı olarak İlker Kılıçer’e yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında da destek olabileceğimizi iletmek isterim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

-Pandomim sanatçısının gösterisinden görüntü

İZMİR

===================================================

4)LİSELİ MERT\'TEN ULUSLARARASI BAŞARI

İZMİR\'de, Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları 11. sınıf öğrencisi Mert Ege Arıcı, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan antikorların tanınması, saflaştırılmasına yönelik projesiyle uluslararası Mostratec proje yarışmasında üç dalda birincilik elde etti. Bu başarısını arkadaşları, ailesi ve öğretmenleriyle paylaşan Arıcı, kimya alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları 11\'inci sınıf öğrencisi Mert Ege Arıcı, \'Antikor tanınması ve saflaştırılmasına yönelik polimerik membran sistem geliştirilmesi\" adlı proje gelişti. Öğretmenlerinin ve ailesinin de desteğiyle Mert, bu projesiyle Brezilya\'da 23 - 27 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada biokimya kategorisinde birincilik, Türk katılımcılar arasında \'en iyi proje\' ve \'en iyi uluslararası proje\' ödüllerini elde etti.

\"KİMYA ALANINDA KENDİMİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİM\"

Arıcı, hastalıkla mücadele ve tedaviyi kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:

\"Dünyada çok sayıda insan Alzehimer, kanser, diyabet gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde antikorlarlar kullanılıyor. Projemle bu tedaviyi daha ekonomik bir şekilde sunmayı amaçladım. Bunda da başarılı olduk. Uzun süre proje ekibindeki öğretmenlerimle kaynak taraması yaptık. Bir yıldır üzerinde çalıştığım projemde antikorların tanınması ve saflaştırılması için yeni bir malzeme önerdim. Proje yarışmasına bir çok ülkeden 800\'den fazla proje katıldı. Ürettiğim yeni malzeme antikorların saflaştırılmasının maliyetini düşürüyor. Bundan sonra kimyaya olan ilgimi devam ettirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak istiyorum.\"

Proje danışmanlarından Cansu İlke Kuru da projenin iki önemli amaç edindiğini vurgulayarak, \"Geliştirdiğimiz polimer tabanlı membran, antikorların tanınmasını sağladığı gibi onların saflaştırılması amacıyla da kullanılıyor. Kullandığımız malzeme, çok kısa sürede sentezlenebiliyor. Yüksek kapasiteli saflaştırma özelliğiyle daha fazla molekülü daha az miktarda malzeme kullanarak saflaştırılmasını sağlaması nedeniyle ekonomik\" dedi. Bu projesiyle Nepal\'deki Genç Bilim İnsanları Asya Pasifik Konferasına katılacak olan Mert Ege Arıcı\'nın annesi Hanife Arıcı da, çocuklarının çok disiplinli çalıştığını, bunun sonrasında da önemli başarıyı elde ettiği için mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Mert Egea Arıcı\'yla röportaj.

- Projeyle ilgili röportaj.

- Anneyle röportaj.

- Mert\'in çalışmalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

==========================================================



5)KAPALIKALE TARAFTARLAR GRUBU SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

Kayserispor Kapalıkale taraftar grubu, son 2 yılda 19 proje geliştirip, 8 kütüphane kurdu.

İlk olarak Halep’e kırtasiye ve iaşe yardımı ile sosyal sorumluluk projesine start veren Kapalıkale taraftar grubu Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu Mustafa Said Akşit, “Projelerimize, “Polarınla ısıt, atkınla kuşatö kampanyası ile başladık. 2016’nın Aralık ayında yapılan bu proje ile Halep’e yarısı kırtasıye yarısı iaşe olmak üzere bir TIR dolusu malzemeye yolladık. Daha sonra 10 ay olmadan 19 proje ve toplamda 8 kütüphaneyi hizmete sunduk. Gaziantep\'in Kilis’te bulunan Atatürk İlkokuluna 3 bin kitap götürdük. Oradan geldikten sonra Kayseri\'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu’na bin adet kitap yardımında bulunduk. Şu anda binbeşyüz kitaplık kütüphane için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Kulübümüzün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve medya desteği ile bu proje de tamamlanmak üzere. Bir çok sivil toplum kuruluşundan daha fazla projeyi hizmete soktuk. Önümüzdeki ay hayata geçirmeyi düşündüğümüz bir proje daha var. Onu da hayata geçirirsek her ay iki projeyi hayata sokmuş olacağız. Kulübümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Kapalıkale taraftar grubumuzun her bir üyesine teşekkür ediyoruz. Kapalıkale sadece bir taaftar grubu değil, her zaman halkın yanında olan bir taraftar grubudur. Yardım etmek isteyenler Kayserispor Store’ye getirebilirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kapalıkale taraftar grubu Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu Mustafa Said Akşit ile röportaj

- Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

3 dakika 2 saniye / 341 MB