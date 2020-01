DHA YURT BÜLTENİ-11

Doğu Karadeniz yaylalarında 4 bini aşkın kaçak yapı yıkılacak

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'ndeki yaylalarda inşa edilen kaçak yapılar için harekete geçen valilikler, 4 ilde ilk etapta 4 bin 106 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirecek. Bölgede dünyaca ünlü turizm merkezleri Ayder Yaylası ve Uzungöl Tabiat Parkı için Kentsel Dönüşüm projesi uygulanacak. Yıkım kararı alınan yaylalarda çok sayıda betonarme yapı ve apartman inşa edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize\'deki Ayder Yaylası için \'Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\' çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da \'Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak\' açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri harekete geçti. İlk etapta Trabzon\'da 1750, Giresun\'da 1700, Rize\'de 350, Gümüşhane\'de ise 306 olmak üzere 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabit Parkı\'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon\'un Çaykara İlçesi\'nde başladı. İlçede 6 yaylada tespit edilen 573\'ü tamamlanmış, 203\'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçen ekipler önceki gün Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası\'nda ilk yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım kararı alınan yaylalarda çok sayıda betonarme yapı ile apartman inşa edildiği ortaya çıktı. Yapı yoğunluğunun arttığı yaylaların doğal güzellikleri de bozuldu. Bölge illerinde yıkım çalışmalarının planlandığı ve gelecek günlerde başlayacağı öğrenildi.

AYDER VE UZUNGÖL\'E KENTSEL DÖNÜŞÜM

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde kaçak yapılarla gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezleri Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'ndeki Ayder Yaylası ile Trabzon\'un Çaykara İlçesi\'ndeki Uzungöl Tabiat Parkı\'nda ise Kentsel Dönüşüm Projeleri uygulanacak. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile \'Turizm Merkezi\' ilan edilen Ayder Yaylası 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Belediye Mücavir Alanı da olan yayla son olarak 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, \'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi\' ilan edildi. Koruma Amaçlı İmar Planı yapılamayan yaylada tüm koruma kararlarına rağmen kaçak yapılar yükselmeye devam etti. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı, 290 yapıdan 158\'i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası\'nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlanıyor. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.

UZUNGÖL\'DE İMAR KİRLİLİĞİ

Trabzon\'un Çaykara İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'de otel, pansiyon ve işyeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu gündeme getirdi. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl\'de imar sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Önceki yıllarda, \'İmar Kanunu\' ve \'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında dava açılmasına rağmen bölgede yaşanan sorun bir türlü çözülemedi. Turizm gelirinden pay almak isteyen çevre sakinlerinin evlerini pansiyon ve apart otele dönüştürmesi de imar kirliliğini artırdı. Son dönemde, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl\'de otel, apart otel, pansiyon ve işyeri sayısının plansız şekilde artışıyla birlikte imar kirliliğindeki artış da tavan yaptı. Uzungöl Tabiat Parkı\'da Kentsel Dönüşüm Projesine tabi tutulacak.

3 YENİ YAPAY UZUNGÖL

Bu arada, Trabzon\'da Uzungöl benzeri 3 ayrı tabiat turizm merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Belirlenecek alternatif yerler mera, arkeolojik SİT ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştırılacak, hazırlanacak rapordan sonra belirlenecek yeni merkezlerde yapay gölün de yer alacağı tesisler inşa edilecek. Uzungöl\'e alternatif turizm merkezi olarak düşünülen yerlerin başında Tonya İlçesi\'nde bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası geliyor.

SİSDAĞI YAYLASINDA YER KALMADI!

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve 2 ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası\' da Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Son yıllarda artan kaçak yapılar nedeniyle adeta yer kalmayan yaylanın doğal güzelliği de yok oldu. Kaçak yapılar için yıkım kararı alınan yaylada 1 evin yıkımı da gerçekleştirildi.

\"BİRAZ FAZLA OLDU\"

Sisdağı Yaylası\'nda yaz aylarında yaşayan vatandaşlar yıkım kararına karşı çıkıyor. Yayla sakinlerinden Mehmet Kemal, atalarından kendilerine kalan yaylada yıllar itibariyle ev yaptıklarını belirterek \"Baba, ağabey, kız kardeş, dayı, yeğen ev yapınca haliyle yaylada alan biraz daraldı. Hayvanları otlatmaya da pek yer kalmadı. Herkes bir yapı yapınca sayı arttı. Biraz fazla oldu. Yaylada yapılar sıklaştı. Biz zamanında bunları yaptık. Şimdi yıkılmasına karşıyım. Bizim bir rahatsızlığımız yok\" diyerek yıkıma karşı çıkacaklarını söyledi.

\"DEVLET KENDİ ARAZİSİNE SAHİP ÇIKAMADI\"

Yaylada yaşayan emekli öğretmen Mehmet Civil ise yaylanın artık beldeyi andırdığını belirterek \"Bu yapılaşma belli bir plan dahilinde olsaydı çok daha iyi olurdu. Burası devletin arazisi ama devlet kendi arazisine sahip çıkamadı. Şimdi yapılar yıkılacak deniyor ama bu evler yapılmadan önce önlem alınsaydı daha iyi olurdu\" dedi. Ömer Uzun\'da insanların yayladan yer kapmak için ev yaptığına dikkat çekti, \"Burada yaşamak için kimse ev yapmıyor. Burada dursalar hem susuzluktan hem de pislikten birbirlerini öldürürler. Evin dışı var ama içinde bir şey yok\" ifadelerini kullandı. Devletin önlem almakta geç kaldığını anlatan Halil Güzel ise \"Devlet bir standart gösterseydi herkes ona göre ev yapardı. Devlet bu yapılaşmayı kontrol edemedi. Buraya yol yaptı, elektrik verdi. Şimdi bu yapılaşmayı engellemek için yıkmak doğru değil\" diyerek yıkım kararına karşı olduğunu belirtti.

ÇOBANDAN YAPILAŞMA TEPKİSİ

Yayladaki çobanlarda yapılaşma yoğunluğu nedeniyle hayvancılık yapamaz duruma geldiklerinden yakındı. Çoban Emsal Öztürk, \"Bu yaylada hayvancılık yapan nadir kişilerdenim. Yaylada aşırı yapılaşma var. Yazın bu yayla çok kalabalık oluyor o nedenle buradan hayvancılık yapamıyorum. O nedenle başka yaylalara gidiyorum. Ev yapıyorlar ve evinde etrafını çeviriyorlar. Bize yaylada yer kalmadı\" dedi.

Çeyrek asır süren mağduriyet yönetmelikle giderildi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 1995\'te tarımsal sulama ve içme suyu amacıyla yapılan Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı Göleti çevresinde 5 mahalleyi kapsayan baraj havzası koruma yönetmeliğini değiştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan yeni su koruma yönetmeliğe göre, çeyrek asırdır yapılaşmaya izin verilmeyen baraj kıyısında mutlak mesafe dışında kalan yaklaşık 2 bin parselde, daha önceden imar kararı olanlara yapılaşma izni verilmiş oldu.

Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı koruma havzasında yer alan Su Kirliliği Yönetmeliği nedeniyle baraj çevresinde bulunan Hürriyet, Kayıhan, Cumhuriyet, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde, 1995\'ten bu yana süren imar mağduriyeti, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı\'nın yeni hazırladığı yönetmelikle ortadan kaldırıldı. Baraj çevresindeki su koruma yönetmeliğinin değişmesiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 2 yıldır yapılan çalışmayla hazırlanan yeni yönetmeliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını ve mecliste de kabul edildiğini, 2 bine yakın parsel sahibinin mağduriyetinin giderildiğini söyledi. Başkan Zolan, baraj çevresinde yeni koruma alanları oluşturulduğunu belirterek, \"Bu barajda su kirliği yönetmeliği var. Yönetmeliğe göre mutlak mesafe, kısa mesafe ve orta mesafe şeklinde değişik kademelerle koruma kararları var. Her konum içinde yapılabilecek ve yapılaması yasaklanan hususlar belirtilmiştir. Bu yasaklar içinde çeşitli yapılaşmalar durdurulmuş, bazı binalar yarım kalmış, 1995 yılından buyana vatandaşlarımız sıkıntı çekmiş. Vatandaşlarımızın da sıkıntılarını gidermek için yeni bir yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmelik suyun koruma ve kullanma dengesini sağlamasının yanında, bazı mağduriyetleri giderici ama suyun da temiz kalması için ciddi kararları olan bir yönetmelik. Yönetmelik gereğince, belirlenen alanlarda 1995 yılından önce ya da sonrasında usulüne uygun alınmış bir imar kararı varsa bu imar kararları geçerlidir\" dedi.

BARAJDA 3 AYRI KORUMA ALANI VAR

Gökpınar Barajı alanında 3 ayrı koruma alanı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, \"Baraj kıyısına 300 metre mesafedeki mutlak koruma alanında yasaklar aynen devam ediyor. Orta ve kısa mesafe alanlarda ise daha önce yasak olan yapılaşmaya, mevcut imar planları olan parsellerde yapı izinleri verildi. Daha önce temelini atmış, ya da yarım kalmış, kaba inşaatını yapmış olan vatandaşlarımız için alınan bir karardır\" diye konuştu.

\"BARAJ SUYU İÇME SUYU OLARAK KULLANMIYORUZ\"

Başkan Zolan, barajdaki suyun içme suyu olarak kullanılmadığının altını da çizerek, \"Baraj hem içme suyu hem de tarımsal sulama için yapılmış bir yatırımdır. Pamukkale Ovası\'nın büyük bir bölümün suluyor. İhtiyaç olduğunda da içme suyu olarak rezerv anlamında elimizde tutmaya devam edeceğiz. Şu anda içme suyu olarak kullanmıyoruz. Rezerv olarak tutuyoruz\" diye konuştu. Baraj çevresindeki mahallelerde havza içinde kalan arsa sahiplerinin yapılaşma yasağı ile yaşadığı sorunlar tepkilere neden oluyor, bu nedenle 2 bine yakın parsel sahibinin arsalarında çivi dahi çakmasına izin verilmiyordu.

10 yıl hapis cezası ile aranırken, oto yıkamacıda çalışırken yakalandı

HAKKINDA kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan M.S., Adıyaman\'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl önce Bursa\'da yaralama ve yağma suçundan yargılandığı davada 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.\'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polisin araştırmasında M.S.\'nin bir oto yıkama firmasında çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis M.S.\'yi çalıştığı işyerinde gözaltına aldı. Yakalama işlemi yapılan M.S. daha sonra cezaevine gönderildi.

Tekirdağ\'da TIR\'da 152 kilo eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ\'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TIR\'da yaptıkları aramada 152 kilo 610 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili TIR sürücüsü Ramazan B. gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, Tekirdağ üzerinden İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini tespit etti. Polis, uyuşturucunun taşınacağı 34 JC 1813 çekici 35 HD 1319 plakalı TIR\'ı takibe alarak Malkara İlçesi girişinde durdurdu. TIR, detaylı arama yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü parkına çekildi. Burada özel eğitimli Narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada aracın dorse tabanında boş olması gereken bölümün \'V\' şeklinde parçalarla kapatıldığını fark edildi. Ekipler, bu parçaları kaldırarak yaptıkları çalışmada koli bantlarıyla sarılı 300 paket halinde 152 kilo 610 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili olarak TIR sürücüsü Ramazan B. gözaltına alındı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.



İSDEMİR\'de toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

HATAY\'ın İskenderun Demir Çelik Fabrikaları\'nda (İSDEMİR) ile Çelik-iş Sendikası arasında 2 aydan bu yana yürütülen Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. \'Uyuşmazlık Tutanağı\' imzalanarak arabuluculuk sürecine girildi.

İSDEMİR\'de çalışan 3 bin 165 işçiyi kapsayan TİS görüşmeleri 2 Ağustos\'ta başladı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde masadaki 72 maddeden 52\'sinde uzlaşma sağlandı. Ancak diğer maddelerde uzlaşma sağlanamadı. Kanuni süre içerisinde anlaşma sağlanamayınca 29 Eylül\'de \'Uyuşmazlık Tutanağı\' imzalanarak arabuluculuk sürecine girildi. Çelik-İş Sendikası İskenderun Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Güngör, toplu iş sözleşme için bugüne kadarki sürecinin tamamlandığını söyledi. Arabuluculuk sürecine girildiğini belirten Güngör, \"İSDEMİR\'de görüşmelere 2 Ağustos\'ta başladık. Yasal olan sözleşme görüşmelerini 2 ay içerisinde bitiremediğimiz için arabulucuya gidildi. Gelinen son noktayı işçi arkadaşlarımızla paylaşacağız. Resmi arabulucunun devreye girmesinden sonrada ilişkileri koparmadık. Gayri resmi olarak ikili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki sözleşmemiz masada bitecek. İşçi işverenin mutlu olabileceği bir sözleşme olacak\" dedi.

Evin duvarı yazı tahtasına döndü

ISPARTA\'da oturan Sıtkı Demirli, evinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldığını belirterek, birçok kez şikayetçi olmasına rağmen konuya çözüm bulunamamasına ve duvara yazı yazanlara tepki gösterdi.

Yıllardır yurt dışında yaşayan 75 yaşındaki Sıtkı Demirli emekli olduktan sonra memleketine döndü. Modernevler Mahallesi\'nde eşi Cemile Demirli ile birlikte yaşayan Sıtkı Demirli, evinin duvarına sürekli sprey boyayla çeşitli yazılar yazılması nedeniyle mağdur oldu. Birçok kez şikayetçi olduğunu ancak sorununa çözüm bulamadığını anlatan Sıtkı Demirli, \"5 sefer badana yaptım. Badana yaptım içeri kahve içmeye girdim tekrar yazı yazdılar. Buraya yazı yazanlar talebe. Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne de sesleniyorum. Bütün mahallede bu şekilde yazılar var\" dedi. Gençlerin kendisine sözlü hakaret ettiklerini de iddia eden Demirli, \"Yurt dışında yaşıyorum. Oralarda böyle bir şey görmedim. Yetkililere sesleniyorum. Tedbirlerini alsınlar. Buraya daha önce kamera koydurdum. Kırdılar çatıya attılar. Tel örgü içerisine aldım evin etrafını. Bahçemdeki meyveyi yesinler. Helali hoş olsun. Ama hasar yapmasınlar. İlgilerden rica ediyorum. Onlar düşünsün ve onlar karar versin\" diye konuştu. Mahallede çok sayıda evin duvarına yazılar yazıldığını kaydeden Demirli, \"Mahallede her taraf aynı. Sosyal tesis var oralar ve mahalleyi dolaştığınız zaman göreceksiniz ki her taraf aynı. Ne şekilde yazılar yazılmış bakıp görebilirsiniz\" dedi.

Gaziantep\'te \'öğrenci servisi\' eylemi

GAZİANTEP\'te, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Dülük İlkokulu ve Ortaokulu\'nda eğitim ve öğretim gören 600 öğrenci ve velileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında servis verilmesi için eylem yaptı.

Dülük Mahallesi\'nde oturan 600 öğrenci, mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan, eğitim ve öğretim gördükleri Dülük İlkokulu ve Ortaokulu\'na yürüyerek gidiyor. Öğrenciler, ailelerinin maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle taşımalı eğitim sistemi kapsamında kendilerine öğrenci servisi verilmesini istedi. Velileriyle birlikte mahalle meydanında ellerinde dövizlerle eylem yapan öğrenciler, bir süre \"Servis istiyoruz\" sloganı attı. Öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının bulunduğunu belirten ve kendisi de daha önce bu bölgede oturan avukat Umut Yılmaz, \"Bu okulda ulaşımla ilgili bir problem oldu. Okul, mahallenin 2 kilometre ilerisinde. Çocuklar okula gidip gelmekte, servis hizmetinden faydalanamıyor. Daha önce bunu mahalleli kendi arasında topladığı minibüsle yapmaya çalıştı. 14 kişilik servislere 50 kişi istifleyerek. Ancak mahallelinin minibüsü trafik ekipleri tarafından bağlanınca çocuklar okula gönderilemez hale geldi. Önümüz kış. Yarın yağmur ve çamur olacak. Çocukların en küçüğü 5-6 yaşında. Gaziantep\'te servis taşımacılığı yapılıyor. Oradaki rakam 250 lira. Mahallelinin 2 çocuğu olduğunda asgari ücretle geçinen aile aylık 500 lira servis ücreti verecek. Bu nedenle biz görevlileri sorumlu olan kişileri bir an önce gereğini yapmak için göreve davet ediyoruz. Bu çocukların servis ücretlerini karşılasın. Yoksa mahalleli çocuklarını okula göndermemeyi düşünüyor\" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ali Cibekir ise lösemi hastası oğlu ile bazı öğrencileri kendi aracıyla okula götürdüğü sırada \'S\' plaka olmadığı için polislerin 2 bin 600 lira para cezası kestiğini öne sürerek, \"Bu mahalle seçim zamanı isteniyor da okul zamanı dışlanıyor mu? Biz yardım bekliyoruz. Çocuklarımızı okula göndermek istiyoruz\" diye konuştu. Mehmet Ali Demir de öğrencilerin mahalle dışında olan okula gitmekte güçlük çektiğini ve kışın okul yolculuğunun çileye dönüştüğünü anlattı.

Erciş\'te 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde Muharrem ayı nedeniyle Kaymakamlık tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erciş Kaymakamlığı tarafından organize edilen aşure dağıtımı, Kaymakamlık binası önünde yapıldı. Öğle namazının ardından yapılan aşure ikramına, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsicileri de katıldı. Aşure kazanlarının başına geçip, vatandaşlara aşure ikram eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, Murarrem ayı nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek,\"Bugün Muharrem ayı. Ercişli vatandaşlarımıza aşure dağıttık.Hepsine afiyet olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir daha Kerbelalar, 15 Temmuzlar yaşatmasın\" dedi.

