DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MİLLETVEKİLİ YÜKSEL\'İN CENAZESİ GAZİANTEP\'TE

TBMM\'deki çalışma ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu götürüldüğü hastanede 55 yaşında vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım\'ı da taşıyan uçakla Gaziantep\'e getirildi. TBMM\'de düzenlenen törenin ardından özel uçakla seçim bölgesi Gaziantep\'e getirilen Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi, Başbakanlığa ait ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Yüksel\'n eşi Kadriye ve çocuklarının da bulunduğu uçakla Gaziantep Havalimanı\'na geldi. Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Yüksel\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracın taşınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Gaziantep Havalimanı

- Uçağın gelişi

- Uçaktan inenler

- İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım

- Tabutun uçaktan alınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: MB

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GELİBOLU\'DA BİR AİLE SU BASKINI NEDENİYLE MAHSUR KALDI (EK)

2)TEMİZLİK YAPILIYOR

Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçeler Mevkii\'nde meydana gelen sel sonrası, evlerdeki ve yollardaki çamurlar temizlenmeye başladı. Selden, sahilde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlara ait tekneler ile av malzemeleri de nasibini aldı. Sel sularıyla beraber dağdan denize inen çamurlar, karadaki ve kıyıya yakın noktada denizde bağlı olan teknelere zarar verdi. Bazı teknelerin yan yattığı, bazılarının ise battığı görüldü. İş makineleri desteğiyle ekipler, tekneleri kurtarmak için çalışma yapıyor. Zararlarının büyük olduğunu söyleyen balıkçılar, su ve balçık içinde kalan ağlarının kurtarmaya çalışıyor.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, \"Sel felaketi nedeniyle mahsur kalan toplam 13 vatandaşımız, arama ve kurtarma ekibimiz tarafından mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde komisyonlar oluşturarak hasar ve zarar tespit çalışmalarını hemen başlattık. Tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sahildeki zarar gören balıkçı teknelerinden görüntüler

-Balıkçıların ağlarını kurtarma görüntüleri

-Balıkçıların iş makineleri ile teknelerini kurtarma görüntüleri

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, (DHA)

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3)DENİZLİ\'DE O DAYAĞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, uyuşturucu satmak suçundan bir süre cezaevinde kalıp tahliye olan 51 yaşındaki H.S.\'nin (Hasan Selek), iddiaya göre, daha önce birlikte olduğu 19 yaşındaki N.D. isimli genç kıza tekrar mesaj atarak uyuşturucu verebileceğini yazdığı iddiasıyla yediği dayağın cep telefonuyla çekilmiş görüntülüleri ortaya çıktı.

Pamukkale\'nin İncilipınar Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapmaktan cezaevine giren ve bir süre sonra tahliye olan H.S., daha önce birlikte olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan N.D. isimli genç kıza cep telefonundan mesaj attı. İddiaya göre H.S., genç kıza gönderdiği mesajlarda tekrar uyuşturucu verebileceğini yazdı. N.D.\'nin cep telefonundaki mesajları gören babası, yakınlarından yardım istedi. H.S.\'nin mesajlarına karşılık tekrar mesaj yazan N.D.\'nin yakınları, H.S.\'nin kaldığı yeri öğrendi. Genç kızın yakınları F.T. ile M.Ö. geçen pazar günü saat 22.30\'da, bir apartın girişinde yakaladıkları H.S.\'yi tekme tokat dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Dayaktan kurtarılarak ambulansa bindirilen H.S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, darp edilen H.S. ile onu döven F.T. ve M.Ö.\'nün ifadelerini aldıktan sonra savcının talimatıyla serbest bıraktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

DAYAK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

H.S.\'nin iki kişi tarafından dövülürken cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü ve vücudunun çeşitli yerleri darp sonucu kanlar içinde kalan H.S.\'nin tekme tokat dayak yediği görülüyor. Görüntüde uyuşturucu satmakla suçlanan H.S., uyuşturucu satmadığını, inşatta kaldığını söylüyor. Genç kızın yakınları ise, öfkeli şekilde yerde kanlar içinde kalan H.S.\'yi dövmeye devam ediyor. N.D. isimli genç kızın yakınları, uyuşturucu satmaktan cezaevinden tahliye olan H.S.\'nin geçen yıl mahallede uyuşturucu sattığını, genç kızı da uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdü. Genç kızın uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirten yakınları, N.D.\'nin H.S. ile görüşmek istemediğini, tekrar korkutarak uyuşturucuya alıştırmaya çalıştığını söyledi. H.S.\'nin, genç kızı korkutmak için evine pompalı tüfekle ateş açtırdığını da öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

- H.S. kanlar içinde yerde yatarken

- Çevresindekilerin ona bağırması

- Vurmaları ve üzerine ayaklarıyla basmaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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YUNAN ADALARINA TİCARİ YAT SEFERLERİ YASAKLANDI

4)DÜZENLİ SEFER YAPAN YOLCU GEMİLERİNE DE YASAK GELİYOR

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yunan adalarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların liman çıkışlarını bugünden itibaren yasakladı. Düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin de 12 Ekim\'den itibaren Yunanistan karasularına sefer yapmaları yasaklanırken, liman çıkışlarına izin verilmeyeceği belirtildi. Denizciler, bu karardan rahatsız olurken, kararın gözden geçirilmesini istedi.

Son aylarda Kos ve Rodos Limanları\'na sefer yapan Türk bayraklı 6 gemi ve 5 turistik ticari yatın, Paris Memorandumu (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu tutuklanmasıyla birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önlem amaçlı bir karar aldı. Bu kapsamda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017\'den, düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren, Yunanistan karasularına sefer yapmasını yasakladı. Bakanlık tarafından, Bölge Liman Başkanlıkları\'na gönderilen yazıda, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren liman çıkışlarına izin verilmemesi gerektiği ifade edilirken, düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017\'den itibaren liman çıkışlarına izin verilmeyeceği ve vatandaşların mağdur edilmemesi için bilet satışlarının bu tarihten itibaren yapılmaması gerektiği belirtildi.

Karardan en çok etkilenecek yerlerin başında gelen Muğla\'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın\'ın Kuşadası, İzmir\'in Dikili ve Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde, denizciler, kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi. Liman başkanları da dün (pazartesi) Ankara\'da konuyla igili düzenlenen geniş kapsamlı toplantıya katıldı.

\"SORUN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR\"

Bakanlığın kararını değerlendiren Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum ve Marmaris gibi kıyı kentlerimizde üretilen ve tamamen Ege\'nin mimari özelliklerini yansıtan gulet ve ahşap yatlara gemi muamelesi yapan Yunan makamlarının işin dozunu iyice kaçırdığını söyledi. Yunan makamlarının denetlenmemesi gereken yatları bile denetime tabi tutmaya başladığına dikkati çeken Demiröz, \"12 metrelik tekneye, gemi muamelesi yaparsanız, sıkıntıyı aşamazsınız ve eksik belge bulursunuz. Yunan adalarının önemli bölümü şu anda Türkiye\'den besleniyor. Türk yetkililerinin böyle bir karar almaya yönelmesi sadece Türk denizciler, yat şirketleri için değil Yunan adalarında yaşayan esnafı da zor durumda bırakacak. Böyle bir kararın alınmasından önce yapılacak farklı şeyler olabilirdi. Konuyu çözümsüzlükten çok çözebilecek seviyeye taşımak gerekir. Yunan makamları, Uluslararası Gemi Taşımacılığı Yönetmeliği\'ni bizim yatlara uygularken, bu şartların uymayacağını zaten biliyor. Biz de bu konuyu biliyoruz. O zaman yapacağımız şey, bizim yatları uluslararası taşımacılığı uygun hale getirecek yeni düzenlemelerin yapılması veya bizim yatlarımızın bu yönetmelikten muaf tutulmasını sağlamak olmalı. Bu da karşılıklı tepkiler, yasaklamalarla değil diyalog yoluyla yapılabilir. Alınan bu kararın ve Yunan tarafının sert tutumunun çok uzun süreceğini sanmıyorum\" dedi.

BEYAZ BAYRAK\'TAN GRİ BAYRAK\'A GEÇME KORKUSU

Türk yatlarının uluslararası yolcu taşıma yönetmeliğindeki en iyi ve uygun şartlara sahip \'Beyaz Bayrak\' sınıfında olduğuna da dikketi çeken Demiröz, \"Şimdi 11 yat ve gemimiz Yunan makamları tarafından tutuklandı. Eğer bir yat veya gemimiz daha tutuklanırsa deniz taşımacılığında kaliteyi simgeleyen beyaz bayraktan \'Gri Bayrağa\' düşmüş olacağız. Sonra da siyah bayrak geliyor, ilgili bakanlık bunları göz önüne alıyor\" diye konuştu.

\"KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİNE İNANIYORUZ\"

Bodrum Feribot İşletmeleri Limited Şirketi Genel Müdürü Metin Önder ise \"12 Ekim\'den itibaren adalar arasında yolcu taşıyan feribotların da ve ticari gemilerin de Yunan adalarına gidişinin yasaklanacağını öğrendik. Tabii ki, bu karar tartışılır. Çünkü, Yunan sahil güvenliğinin cezalandırdığı yatların büyük bölümü Bodrum tersanelerinde yapılan yatlar, yani yöresel tipik yatlar. Gemi vasfı taşıması zaten mümkün değil. Ancak feribotlara da aynı yasağın getirilmesi kış aylarında Yunan adalarına sefer yapan ve sayıları ciddi oranda artan şirketleri sıkıntıya sokar. Bu kararın bir kez daha gözden geçirileceğine inanıyoruz\" dedi.

\"SAĞDUYU İLE SORUNUN AŞILACAĞINA İNANIYORUM\"

Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz ise bu durumun sadece bu yıl değil geçtiğimiz yıllarında sorunu olduğunu vurgulayıp, \"Ancak, şimdi patlak verdi. Yunan makamlarının gemi diye gösterdiği 15-30 metre arasındaki yatlarda yapılan aramalarda tabii ki Gemi Yönetmeliği belgesi bulunması mümkün değil. Bu konuda bizim de eksiklerimiz olabilir. Uluslararası sulara çıkacak tüm yatlarımızın belgelerinin tam olması gerekir. Şu an iki ülke arasında denizde yaşanan bir kaos var gibi görülse de Türk ve Yunan denizcilerin sağduyu ile hareket edip, bu krizin kısa zamanda aşılacağına inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bodrum ve İstaköy Limanı\'ndaki yatlardan görüntü

-Bodrum Feribot İşletmeleri Limited Şirketi Genel Müdürü Metin Önder ile röp.

-Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ile röp.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)MERKEZEFENDİ\'DE GOALBALL SPOR SALONU HİZMETTE

DENİZLİ\'de Merkezefendi Belediyesi, Görme Engelliler Okulu\'nun depo olarak kullandığı yeri 75 bin lira harcayıp restore ederek görme engelliler için goalball spor salonu haline getirdi. Protokol üyeleri açılışı gerçekleştirilen tesiste, gözlerine maske takarak görme engellilerle goalball oynadı.Merkezefendi Belediyesi tarafından İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Merkezi\'nde yapılan toplantı salonu ve Çamlık Özel Eğitim, Mesleki Eğitim Merkezi\'ndeki Bakım ve Güzellik Salonu düzenlenen törenlerle açılışı yapıldı. Törenlerde belediyenin \'Arabadan iniyoruz, bisiklete biniyoruz\' projesi kapsamında, okuldaki özel öğrencilere bisiklet hediye edildi. Açılış törenlerine; Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ile çeşitli kurumların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ESKİ DEPO, SPOR SALONU OLDU

Merkezefendi Belediyesi ayrıca Görme Engelliler Okulu\'nun depo olarak kullandığı kısmı da 75 bin lira maliyetle restore ettirerek goalball spor salonu haline getirildi. Tesisin açılış töreninde gözüne maske takarak konuşma yapan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, görme engelli olarak yaşamanın güç olduğunu söyledi. Tin, \"Goalball\'da çocukların başardıkları kolay değil, azimlerini takdir ediyorum. Bizim görevimiz bu zor durumu kolaylaştırmak olmalı. Yapılan çalışmalar ve eğitime desteğinden dolayı Merkezefendi Belediyesi\'ni kutluyorum\" dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan ise görme engellilerin spor yapabileceği bir tesis kente kazandırıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Güzel bir tesis olmuş. Burada nice sporcular yetişecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

PROTOKOL, GOALBALL OYNADI

Spor salonunun açılışında iki görme engelli takım arasında goalball müsabakası yapıldı. Görme engellilerin mücadelesi, seyircilerin ve protokol üyelerinin alkışını aldı. Daha sonra ise protokol üyeleri gözlerine maske takıp sahaya çıkarak, görme engelli sporcularla goalball oynadı. Ardından Finlandiya\'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katılarak 2. olan goalball milli takımında yer alan Reyhan Yılmaz ve Şeyda Nur Kaplan\'a protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

ÖZEL EĞİTİME 3 YENİ TESİS

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, kentteki 3 engelli okuluna yeni tesisler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Subaşıoğlu, Görme Engelliler Okulu\'nda bulunan depoyu 3 ay içerisinde restore ettiklerini belirterek, \"3 farklı okulda yaklaşık 200 bin lira maliyetle güzel tesisler kazandırdık. Engellilerimize imkanlar sağlamış olduk. Artık yeni yaptığımız goalbool tesisimizde görme engelli öğrencilerimiz çalışacaklar, maçlarını burada yapacaklar. Bu sporda daha iyi yerlere gelerek ülkemizi bu alanda temsil edebilecekler\" diye konuştu.

MİLLİLERİN HEDEFİ ALTIN

Türkiye goalball milli takımı sporcularından Şeyda Nur Kaplan, uzun süredir bir spor salonlarının olmasını beklediklerini belirterek, \"Artık çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir spor salonumuz var. Beton sahalarda çalışarak azmimiz sayesinde milli takıma yükseldik. Bu yıl Avrupa Şampiyonası\'nda ikinci olduk. 2020 Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya hedefliyoruz\" dedi.

Milli goalball sporcularından Reyhan Yılmaz ise, eskiden antrenman yapmakta güçlük çektiklerini, yeni yapılan sopr salonuyla çalışmalarını daha rahat sürdüreceklerini ifade ederek, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu\'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Toplantı salonu ve bakım ve güzellik salonu açılışından detaylar

- Goal Bool spor salonundan detay

- Vali PHasan Karahan ve Ak Parti Milletvekili Şahin Tin\'in konuşması

- Görme engellilerin goalbool oynaması

- Protokol ve görme engellilerin goalbool oynaması

- Madalyaların verilmesi

- Merekezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu röp.

- Milli sporcular Şeyda Nur Kaplan ile Reyhan Yılmaz röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)