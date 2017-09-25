DHA YURT BÜLTENİ-11

Arhavi’de sel gitti, çamur kaldı

ARTVİN’in Arhavi İlçesi’nde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selin ardından başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor. İlçenin tamamına yakınını etkileyen sel sularının çekilmesiyle geriye ise çamuru kaldı.

Arhavi İlçesi\'nde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu Kapisre Deresi taştı, mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte geriye kalan çamurun temizlenmesi için Arhavi Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İlköğretim Okulu ile Halk Eğitim Merkezi ve cami çevresinde de temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçede ilk belirlemelere göre 285 işyeri, 125 konut ile 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi sel sularından etkilendi. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, 3 saate metre kareye 248 kilogram yağış düştüğü ilçede büyük bir afet yaşadıklarını belirterek alt yapı ve tarım arazileri olmak üzere 2 ayrı komisyonun hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hekimoğlu, sürdürülen çalışmalarla hayatın normalle dönmeye başladığını belirtti. Bu arada Drone ile çamurla kaplı caddeler havadan görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taşan dere detayı

-Caddelerden detaylar

-Drone ile cacde ve sokak detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

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Orman yangını çabuk söndürüldü



ESKİŞEHİR Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarında piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yarımca Mahallesi\'ne 3 kilometre mesafede, Sarıcakaya Yoluna yakın bir yerde saat 12.20\'de başlayan orman yangınını Tandırtepe yangın gözetleme kulesi gördü. Yarımca ve Kocakır ilk müdahale ekipleri hızlıca yangın yerine sevk edildi. 10 dakika içinde yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemede yanan alanın 333 metrekare olduğu ve Dağküplü Mahallesi mülki sınırında kaldığı tespit edildi. 1260 rakımda, karacam ağaçlarının bulunduğu bölgede başlayan yangının, bir gün önce iyi söndürülmeden bırakılan piknikçi ateşinden çıktığı anlaşıldı. Söndürme çalışmalarında 1 Mühendis, 10 Yangın işçisi, 2 orman itfaiyesi ve 1 su tankeri görev aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, orman yangınlarının neredeyse tamamına yakın bir kısmının insan kaynaklı olduğuna değinerek \"ormanlarla iç içe olan köylülerimizin, çobanlarımızın, arıcılarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Çiftçilerimiz anız yakmasınlar. Her ağacın altına ateş yakıp, piknik yapılmaz. Vatandaşlarımızdan pikniklerini kontrollü mesire alanlarında yapmalarını rica ediyoruz. Bu seferki yangını, hızlı müdahale eden ekiplerimizin sayesinde tepe yangınına dönüşmeden söndürdük. Hemşerilerimizden ormanda gördükleri bir dumanı hemen Alo 177 hattımıza bildirmelerini istiyoruz\" dedi.

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Şarkılı, şiirli intihar girişimini polis engelledi

ADANA\'da, eşiyle kavga eden 3 aylık hamile 24 yaşındaki Sema Öcal, oturduğu evin damına çıkarak intihar etmek istedi. Elindeki cam parçasıyla kendini yaralayan Öcal, şiir okuyarak seslendiği eşinden geri dönmesini istedi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine Sema Öcal eline aldığı cam parçasıyla tek katlı evinin damına çıkıp aşağıya atlamak istedi. Mahalle sakinleri, Öcal\'ı ikna edemeyince, polisi arayarak yardım istedi. Polisin gelmesi üzerine cam parçasıyla kollarına zarar veren Öcal, eşine seslenerek geri dönmesi için şiir ve şarkı okudu. Yaklaşık 1 saat damda bekleyen Öcal, olay yerindeki polislere bulunduğu yerden sigara atarak içmelerini istedi. Geneç kadının yanına çıkan polisler, Sema Öcal\'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp intihar girişimini engelledi. Müdahale sırasında bir polis memurunun üniforması zarar görürken Sema Öcal, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kadının damdan polislere konuşması

- Kadının yere attığı bıçağın görüntüsü

- Yukardan polislere sigara atması

- Şarkı söylemesi

- Şiir okuması

- Polislerin dama çıkması üzerine kendini jiletlemesi

- Biber temizleyen kadınların işlerini devam etmesi

- Polislerin kadını yakalaması

- Kadının polis aracına götürülmesi

- Polis memurunun pantolonunun yırtılması görüntü

Süre: 05\'25\" Boyut: 330MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Bıçaklı gasp girişimi kamerada

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir büfeye müşteri gibi gelerek elindeki bıçağın sapıyla işletme sahibinin başına vurup, paraları gasp etmeye çalışan İran uyruklu 28 yaşındaki M.H. (Mehdi Hussain), yakalandı. O anlar ise büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 02.30 sıralarında, Çamlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Çamlık Büfe isimli işyerine müşteri gibi girip, sigara almak istediğini söyleyen ve başında şapka bulunan İran uyruklu M.H., büfe sahibi Sedat Uzdil\'in dalgınlığını fırsat bilip, elindeki bıçakla saldırdı. Bıçağın sapıyla koltukta oturan Uzdil\'in başına üç kez vurup, yaralayan ve yere düşüren M.H. daha sonra çekmeceleri açıp, paraları toplamaya başladı. Bu sırada yerden kalkan Sedat Uzdil, eli bıçaklı M.H.\'ye karşı koymaya başladı. Elinden yaralanan Uzdil, bir sopayla M.H.\'ye karşı koydu. M.H. kaçmaya çalışırken, büfe sahibi Uzdil peşinden sopayla kovaladı. Ancak M.H. kaçarak izini kaybettirdi. Uzdil\'in ihbarıyla büfeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Gasp girişiminde bulunan kişinin İran uyruklu M.H. olduğu belirlendi. M.H. kısa sürede saklandığı apart dairede yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.H. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntülerinden gasp anı

- Gaspçının büfeye gelmesi

- Bıçakla saldırması

- Boğuşmadan

- Sopayla kovalaması

- Büfe sahibinin olayı anlatması

- M.H.\'nin adliyeye çıkarılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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İki kaçak avcıya 74 bin 725 lira para cezası

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan iki avcıya toplam 74 bin 725 lira para cezası kesti.

Hatay\'ın merkez Antakya İlçesi Mansurlu Mahallesi kırsalında kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yırtıcı kuş avlayan H.A.\'yı yakaladı. Avcının silahına el konulurken yapılan araştırmada, kafaları kesilmiş ve tüyleri yolunmuş 8 yırtıcı kuşa rastlandı. Ekipler tarafından kaçak avcı H.A.\'ya avlanması yasak olan yırtıcı kuş başına 8 bin lira olmak üzere 64 bin lira tazminat ve bin 816 lira idari para cezası olmak üzere toplam 65 bin 816 lira para cezası uyguladı. Ayrıca merkez Defne İlçesi Döver Mahallesi kırsalında kaçak avlanan Ö.A.\'da suç üstü yakalandı. Kaçak avcının silahına el konulurken ekipler Ö.A.\'nın yanında vurulmuş bir arı kuşu buldu. Kaçak avcıya 8 bin lira tazminat ile 909 lira idari para cezası olmak üzere toplam 8 bin 909 lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, il genelinde kaçak avlanan şahıslara yönelik denetimlerin artarak devam ettiğini belirtti. Çağlar, \"Avcılık belgesi olmadan avlananlara ve avlanması yasak olan kuşları vuranlara ceza kesiyoruz. Son olarak 2 avcıya toplam 74 bin 725 lira para cezası uyguladı. Kaçak avcılara karşı önlemlerimiz devam ediyor\" diye konuştu.



Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)



