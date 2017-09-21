DHA YURT BÜLTENİ-11

BM\'nin yardım tır\'ları Suriye\'ye gitti

BİRLEŞMİŞ Milletlere (BM) ait yardım TIR\'larının Suriye\'ye geçişi bugün de devam etti.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde bulunan BM\'ye ait depolardan yüklenen 17 TIR Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan geçerek Suriye\'ye gitti. TIR\'lardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacak. Yardım TIR\'ların güvenlik birimleri ve BM araçları de eşlik etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- BM araçları ve yardım tırları

- Cilvegözü\'ne gelirken

- Gümrük sahasına girerken

(SÜRE: 1\'20\')( BOYUT:43 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

==========================================

Çevreci çiftin katili eşofman lastiğiyle boğulmuş (EK)

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNAN YAMUÇ\'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Antalya\'nın Finike İlçesi\'nde çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu\'nun cinayet şüphelisi Ali Yamuç\'un cenazesi, memleketi Finike İlçesi\'nde toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenaze, Turunçova Mahallesi\'ndeki Menevşelik Camii\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra Yamuç\'un cenazesi, Menevşelik Mezarlığı\'nda defnedildi. Tören sırasında Yamuç\'un yakınları gözyaşı döktü. İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, cenaze töreni ve defin sırasında olası bir olaya karşı önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Antalya klasörü)

------------------

- Mezarlıktan görüntü

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)

============================================

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Bizi korkutan Marmara\'da beklenen deprem

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara açıklarında beklenen depremin kendilerini korkuttuğunu belirterek bu tehdite karşı önlem aldıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için Sakarya\'ya geldi. Bakan Özhaseki, ilk olarak Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Marmara açıklarında beklenen depremin kendilerini korkuttuğunu belirterek, \"Deprem ülkemizin bir gerçeği. Halihazırda topraklarımızın yüzde 66\'sı 1. derecede ve 2. derecede deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 71\'i bu bölgelerde yaşıyor. 2012\'de çıkarılan yasayla yapılan girişimler ülkemizde hızla devam ediyor ama biz bu hızı yeterli görmüyoruz. Bizi korkutan yakında Marmara açıklarındaki deprem bu bölgeyi de içine almak üzere bir tehdit daha oluşturuyor. Biz çok hızlı davrandık, önümüzdeki bir takım engelleri aşarak depreme hazırlıklı hale gelmek zorundayız.\" dedi. Yakın zamanda yeni deprem yasasının yürürlüğe gireceğini belirten Bakan Özhaseki, \"Yasal alt yapıyı da hazırladık. Önümüzdeki günlerde çalışma trafiği içinden bir an önce çıkaracağız veya bir kanun hükmünde kararname ile acile yeni depreme hazırlık yasası çıkmış olacak. Büyük hedeflerimiz var, bu anlamda bütün illere giderek belediye başkanı arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Nasıl yapılabileceğimizi hazırlıyoruz. Getirebileceğimiz, yenilik, kolaylık, teşvikler nelerse onları söylüyoruz. İnşallah 2018\'den itibaren yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyerek devam edeceğiz, dile kolay. Bütün bunların hesapları yapıldı. Büyük bir gayret içindeyiz. Yeni bir dönem, çığır açılacak burada yapılacak epeyce işler var diye düşünüyorum.\" diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Erenler\'de yapılan kentsel dönüşüm projesini incelemek için valilikten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Bakan Özhaseki valilik ziyareti

-Bakan açıklama

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

============================================

Eskişehir\'de orman yangını

ESKİŞEHİR\'de bugün henüz belirlenemeyen bir nedenden orman yangını çıktı. Orman Böle Müdürlüğü ekipleri yangı kontrol altına almaya çalışıyor.

Daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Danışment Köyü yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına ilk olarak Orman Bölge Müdürlülüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 arazöz, 2 su ikmal tankı ve 1 iş makinasıyla müdahalede bulundu. Yetkililer yangını kontrol alma çalışmalarının sürdüğünü ve çevre ilerden de helikopter desteği talebinde bulunduklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Yangının uzaktan ve havadan çekilmiş kısa görüntüsü

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

=============================================

Gasp mağduru hamile kadın, üzüntüden düşük yaptı

ANTALYA\'da 7 haftalık hamile 33 yaşındaki E.D.\'nin boynundaki altın kolyeyi gasp eden 23 yaşındaki Ender A., olaydan 12 gün sonra yakalandı. Olay sonrası psikolojisi bozulan E.D. ise 2 gün sonra düşük yaptı.

Polisi alarma geçiren gasp olayı, 8 Eylül günü saat 23.45 \'te Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. E.D.\'nin bindiği otobüse binen Ender A., ineceği durağa kadar kadını takip etti. Yeşilyurt Mahallesi\'nde E.D\'nin ardından otobüsten inen Ender A., kadını karanlık bir sokakta yere yatırıp ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi gasp etti. E.D.\'nin yardımına sokakta bulunanlar koşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak gasp zanlısı Ender A. izini kaybettirdi.

ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI

Olay sonrası psikolojisi bozulan 7 haftalık hamile E.D., iki gün sonra düşük yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender A. olduğunu tespit etti. Sabit bir adresi bulunmayan Ender A.\'nın parklarda kaldığını belirleyen polis, otobüs durakları ve parklarda önlem aldı. Dün akşam saatlerinde gasp zanlısının Konyaaltı İlçesi Doyran Mahallesi\'nde bir evde saklandığı ihbarını alan polis, operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan Ender A., gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasp ettiği ortaya çıkan Ender A.\'nın, çaldığı kolyeyi ise bir kuyumcuda 270 TL\'ye sattığı belirlendi. Ender A., ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Zanlının şubeden çıkışı

- Ekip otosuna binmesi

- Şube dış plan

- Otobüs içinde güvenlik kameraları görüntüsü





\'239 MB 3 DK 39 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

==============================================

Silahla adam yaralayan kardeşler yakalandı

KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde tartıştığı A.G.\'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan H.K. ve kardeşi M.K polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Çayırova İlçesi\'nde 25 Haziran günü A.G isimli vatandaş silahla yaralanmıştı. Olayın ardından güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri saldırganların kimliğini tespit ederek saldırganların 7 ayrı suçtan 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.K ve kardeşi M.K olduğunu belirledi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayın ardından yaptığı çalışmalar sonucunda H.K\'nın adresini Sakarya\'nın Karasu İlçesi\'nde kardeşi M.K\'nın adresini ise İzmit\'te olduğunu belirledi. Polis ekipleri eşzamanlı yapılan operasyonlarla saldırganları gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirdi. Burada yapılan işlemlerin ardından saldırganlar Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Saldırganların asayısten çıkartılması

-Ekip otosuna bindirilip adliyeye götürülmesi

HABER-KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),(DHA)