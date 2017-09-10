DHA YURT BÜLTENİ-11 

Siirt Valiliği: Kemerli Köyü saldırısını PKK\'lı teröristler yaptı, 5 kişi gözaltında

SİİRT Valiliği, Kemerli Köyü\'nde dün meydana gelen ve Mehmet Salih Arslan\'ın yaşamını yitirdiği saldırının PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiğini açıkladı. Valilik olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, dün yaptığı açıklamada olayın PKK saldırısı olmadığını, PKK\'nın köy basması diye bir olayın olmadığını ve münferit bir olay olduğunu açıklamıştı.

Siirt Valiliği, dün Kemerli Köyü\'ne yapılan silahlı saldırı sonucu Mehmet Salih Arslan adlı vatandaşın öldürülmesi olayını, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: \"9 Eylül 2017 günü saat 21.00 sıralarında Siirt\'in Merkez ilçesi Kemerli Köyünde silahlı saldırı sonucu Mehmet Salih Arslan’ın yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili olarak, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tahkikatta yapılan araştırma ve elde edilen bulgular sonucu, meydana gelen bu hain saldırının PKK/KCK terör örgütünce işlendiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma genişletilerek devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: SİİRT,(DHA) -

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Şehit polis Adnan Saka\'nın cenazesi memleketi Sivas\'a getirildi (2)

\"ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI\"

Van\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta bulunan ve şehit olan polis memuru Adnan Saka\'nın cenazesi 5 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hastane morgundan alınan şehit Adnan Saka\'nın cenazesi ilk olarak Kızılırmak Mahallesi\'ndeki babaevinin önüne getirilerek burada helalil alındı. Yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

\"BU NASIL ACI ALLAHIM\"

Babaevinde alınan helalliğin ardından Cenaze daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami\'ne getirildi. İkindi Namazı\'na müteakiben kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı musallaya konulduktan sonra tabutun başına gelen şehidin kardeşi Kenan Saka tabuta uzun süre sarılarak, \'Bu nasıl acı Allah\'ım. Gardaş bu bayrak bize emanet. Gardaş yıkılmadık gardaş\' diye feryat etti. Şehidin babası İbrahim Saka ise \'Adnanım\' diye gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Adnan Saka Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği\'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

-Evden helallik alınması

-Cenazenin camiye getirilişi

-Şehidin kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Cenaze namazı

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta, İsrail bayrağı ile Barzani fotoğrafı yakıldı



KAHRAMANMARAŞ\'ta Milliyetçi Gençlik Platformu üyeleri, Irak\'ın kuzeyinde 25 Eylül\'de yapılacak bağımsızlık referandumuna tepki gösterip Barzani\'nin fotoğrafı ile İsrail bayrağı yaktı.

İl Özel İdaresi binası önünde toplanan grup adına açıklamayı platform üyesi Ökkeş Ekberoğlu yaptı. Barzani\'nin İsrail\'in işbirlikçisi olduğunu öne süren Ekberoğlu şunları söyledi: \"Bu referandumun gerçek amacı Kürtlere bağımsızlık sağlamak değil, bölgede ikinci bir İsrail inşa edilmesidir. Bunun bir sonraki safhası Türkiye\'den toprak talebi olacaktır. Barzani o kadar çizmeyi aşmış ve şaşırmıştır ki, Kerkük\'ü bile sahiplenmeye başlamış ve bu uğurda gerekirse Türkiye ile savaşacağını söyleyerek Türkiye\'ye meydana okumaya kadar gitmiştir. Bilindiği üzere bu süreç, devletimizin en üst kademeleri tarafından beka sorunu olarak tarif edilmiştir. Atalarımızın emaneti olan Musul\'u, Kerkük\'ü Barzani\'nin ellerine bırakmayacağız.\"

Basın açıklamasında sık sık tekbir getiren grup daha sonra İsrail, sözde Kürdistan bayrağı ve Mesut Barzani\'nin fotoğrafını yaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan kalabalık

- Ökkeş Ekberoğlu\'nun açıklama yapması

- Tekbir getirmeleri

- İsrail bayrağının yakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Ceylanpınar’da Suriyeli\'ler, PYD’yi protesto edecek

ŞANLIURFA’da, bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeli\'ler, 17 Eylül’de sınır hattındaki Ceylanpınar’da terör örgütü PYD\'yi protesto edeceklerini duyurdu.

Haleplibahçe Mahallesi\'nde bulunan amfi tiyatroda toplanan ve kendilerine Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği adını veren bir grup Suriyeli, basın açıklaması yaptı. Polisin önlem aldığı açıklamada Türkçe ve Arapça pankart hazırlayan Suriyeli\'ler adına konuşan Hişam El Mustafa, Suriye topraklarında haksızlığa uğrayanların sesi olmayı amaçladıklarını belirterek şöyle dedi:

\"Bugün işbirlikçi hain PYD terör örgütü Suriye’de evleri yıkıp yakarak, insanları göç etmeye zorlayıp, diğer terör örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. Suriye’deki PYD terör örgütünün işgaline boyun eğmeyeceğiz. Bu nedenle 17 Eylül günü Ceylanpınar’da PYD\'yi protesto edeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın açıklaması için bir araya gelen Suriyeliler

- Polis ekiplerinin alanda önlem alması

- Türkçe ve Arapça açıklamada bulunan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Bakan Arslan: Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma sahip çıkıyor

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Arakan\'da müslümanların katledilmesinin saklanmak istendiğini belirterek, \"Arakan diye bir yer var mı, saklamaya çalışıyorlar. Soykırıma uğrayanlar var mı, saklamak istiyorlar. Ama Allah\'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma, mağdura sahip çıkıyor\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Bakan Arslan daha sonra partisinin Adapazarı ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan Bakan Arslan, Arakan\'da müslümanlara yapılan zulmün saklanmaya çalışıldığını ifade ederek, \"Sadece 80 milyon değil, gönül coğrafyamızın da bizden beklentisi var. Dünyadaki mazlumların ve mağdurların da beklentileri çok yüksek, şahit oluyorsunuz. Arakan diye bir yer var mı, saklamaya çalışıyorlar. Ülke olarak mağdur olan, soykırıma uğrayanlar var mı, saklamak istiyorlar. Bunları saklamak istiyorlar. Ama Allah\'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma, mağdura sahip çıkıyor. Sahip çıkma yolunda da biliyor ki sizin desteğiniz arkasında\" dedi.

Gezi olaylarında kesilen ağaçlardan çok daha fazlasının dikildiğini belirten Arslan, eyleme katılanların dış güçlerin maşası olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

\"Gezi olaylarını hatırlamamız lazım. Pazarlığa oturdular, pazarlığa otururken kestiğiniz 3-5 ağaçtan vazgeçin demediler. 3-5 ağaç kesilirken milyonlarca ağaç dikiliyor. 3. köprüde de, 3\'üncü havalimanlarında da diktiğimiz ağaç sayısı 5 milyonun üzerinde. Neyin pazarlığını yaptılar. Dediler ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki bağlantı yollarından vazgeçin. Osmangazi Köprüsü de dahil İstanbul-İzmir arası Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, İzmir\'i ekonomik olarak büyütecek olan bu projeden vazgeçin. İşte Gezi olaylarının arka planını okumak için oradaki planların yöneticisi, karar vericisi kim, cevap belli. Bu projeler Türkiye\'yi büyütecekse, Türkiye dünya ticaretinden pay alacaksa Türkiye\'deki herhangi vatandaşın buna karşı çıkması mümkün mü, değil. İşte o gün karşı çıkanlar bu coğrafyada dış güçlere maşalık edenler, onların ağzıyla konuşanlardı\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Valiliği ziyaret etmesi

Partisinin kongeresinde konuşması

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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Siverek\'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi\'nde meydana geldi. Yusuf Oğat yönetimindeki 63 N 3615 plakalı otomobil karşı yönden gelen Yunus Emre Ağırağaç yönetimindeki 63 EV 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralanan otomobillerin sürücüleri Yusuf Oğat ile Yunus Emre Ağırağaç, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve otomobiller

- Çevredeki kalabalık ve yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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