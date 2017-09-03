DHA YURT BÜLTENİ-11 

PKK\'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirildi



HAKKARİ merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK\'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen PKK\'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

Bombalanan bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

-hedeflerin imha edilme anı

Haber: HAKKARİ, (DHA) -

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Yalova\'da tatil dönüşü yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler evlerine dönmek için erken dönüşü tercih etti.

Birçok tatilcinin geçiş güzergâhı olan Yalova’da, tatilciler dönüşlerinde karayolunun yanı sıra hem Osmangazi Köprüsü’nü hem de İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Hattı’nı aktif olarak kullanıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar Yalova-İzmit Karayolu’nda ve deniz taşımacılığı yapılan iskelelerde yoğunluğa neden oldu.

YALOVA’DA TRAFİK YOĞUN ANCAK AKICI

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren tatilciler, D-130 Yalova-İzmit Karayolu’nda yoğunluğa neden olsada Yalova\'da eski sıkışıkllıklar yaşanmadı. Osmangazi Köprüsü’nün aktif olarak kullanılması, İDO’nun Topçular-Eskihisar Hattı’na feribot takviyeleri yapması ve Yalova’daki Tonami Kavşağı’nın açık tutulması araç yoğunluğunu önledi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Yalova Jandarması da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini aldı.

Öte yandan İDO’ya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer yoğunluk yaşanmaya başladı. İDO’ya ait Eskihisar-Topçular İskelesi’nde feribot sayısının artırıldığı gözlendi. İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yaparak sayıyı 17’e çıkarttıklarını bildirdi. İDO’ya ait Yalova’daki Topçular İskelesi’nin istif alanında yer yer yoğunluklar oluştu

Görüntü dökümü.,

-Tatilcilerin dönüşü

-Topçular iskelesi görüntü

-İstif alanı görüntüsü

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-

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Bursa-İzmir karayolunda dönüş çilesi

KURBAN Bayramını Baıkesir\'in sahil ilçeleri ile Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren tatilciler karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İzmir-Bursa karayolunda oluşan uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 günlük tatili fırsat bilen talillerini Balıkesir\'in sahil ilçeleri, Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren aileler dönüş için son günü beklemedi. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolu üzerinde Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM\'den başlayıp 10 kilometrelik kuyruklara neden oldular. Havanın sıcak olması nedeniyle uzun süre bekleyen tatilciler tuvalet ve su sıkıntısı yaşadı. Jandarma ekipleri, trafiğin sıkıştığı bölgelerii drone ile takip edip müdahale ettiler.

Tatil dönüşü karayolundaki yoğunluğun bu gece ve yarında devam etmesi bekleniyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -

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4 yaşındaki Murat, otomobilde havasızlıktan öldü



ŞANLIURFA’da 4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için bindiği otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. Murat Birinci, ailesinden habersiz, evlerinin önünde park halindeki 63 PA 750 plakalı otomobile bindi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, Birinci güneşin altındaki otomobilde aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayıldı. Oğulları Murat\'ın uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulundu. Aile bireyleri, otomobilin camını kırıp, dışarı çıkardıkları Murat Birinci\'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Murat Birinci, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılmadı.

Murat Birinci\'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Haber: ŞANLIURFA, (DHA) -

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Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarırken boğuldu



BURSA\'da, Uludağ\'ın zirevisinde bulunan Kilimli Göl\'nde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Burak Uygun\'u, bir arkadaşıyla birlikte suya atlayıp kurtaran 25 yaşındaki İbrahim Doğan, boğularak yaşamını yitirdi.

Uludağ\'ın zirvesindeki Kilimli Göl kıyısında kamp kuran Uygun ailesinin çocukları Burak, bugün öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi. Yüzme bilmeyen Burak Uygun, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bölgedeki Gözede Köyü sakinlerinden İbrahim Doğan ve yanındaki bir arkadaşı, durumu fark edip göle atladı. Burak Uygun\'u kıyıya ulaştıran iki arkadaştan İbrahim Doğan, sudan çıkmayı başaramadı. Kaybolan Doğan\'ın kurtarılması için jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine JAK\'ın yanı sıra Bursa\'dan gelen AFAD, NAK, BUDAK ve Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı iki dalgıç polis sevk edildi.

Dalgıç polisler, yapılan çalışmalar sonucu İbdahim Doğan\'ın cesedine ulaşıp, sudan çıkardı. İbdahim Doğan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Burak Uygun\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

Ceset çıkarma çalışmaları

Cesedin sudan çıkartılması

Ambulansa konması

Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) -

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Diyarbakır\'daki STK\'lardan Tahir Elçi\'nin kabrine bayram ziyareti

DİYARBAKIR Barosu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü gününde, 2015 yılında saldırı sonucu hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi\'yi, kabrini ziyaret etti.

Merkez Sur İlçesi\'ndeki tarihi Dört Ayaklı Minare’de 28 Kasım 2015 günü çıkan silahlı çatışmada başından vurularak, hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi, Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır Barosu öncülüğünde aralarında İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipler Birliği\'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup, merkez Bağlar İlçesi\'ndeki Yeniköy Mezarlığı\'nda bulunan kabri başında anıldı.

Elçi\'nin kabri başında yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Ahmet Özmen, Tahir Elçi\'nin cinayetinin failli meçhul cinayet olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, zanlıların bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Özmen, şöyle konuştu: \"Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 günü henüz adresi bilinmeyen bir kurşunla katledildi, alçakça bir şekilde aramızdan alındı. Ne yazık ki failleri henüz bulunmuş değil. Diyarbakır Barosu olarak, her cuma günü aynı saatte adliye önünde Tahir Elçi\'nin faillerinin bulunmasını yüksek sesle haykırıyor ve adalet talep ediyoruz. Bugün de mezarı başında, kendisinin huzurunda aynı talebi, devlet ve kamuoyuna tekrar haykırıyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı ve Dünya Barış Günü aynı güne denk geldi. Sevgili Tahir Elçi, bütün yaşamını adalet, barış ve özgürlük mücadelesine adadı ve bu uğurda da canını verdi. Coğrafyamızda yaşanan çatışmalı sürecin Kürt halkına ve diğer halklara hiç bir fayda sağlanmayacağını haykırırken tarihi eserlerimizi, geçmişimiz, kültürümüzü korunmasını savunurken, onları bedeniyle müdeafa ederken alçakça bir kurşunla katledildi. Tahir Elçi, anne babasının, eşinin yanında alınan, işkencede öldürülen onlarca insanın failini bulmaya hayatını adadı. Ama ne yazık ki kendisi bir faili meçhul cinayete kurban gitti. Daha önce de söylediğimiz gibi Tahir Elçi cinayetini, failli meçhul cinayetler kervanına eklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, Tahir Elçi\'nin katillerini bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz.\"

Yapılan konuşmanın ardından, Tahir Elçi mezarına karanfil bırakan grup, daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Elçi\'nin kabrinden görüntü

-Anma programına katılanlar

-Mezara karanfil bırakılması

-Duaların okunması

-Özmen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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