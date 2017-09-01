DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BİNGÖL\'LÜ ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BİNGÖL\'ün Alıncık Köyü kırsalında dün gece PKK\'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nesip Özen\'in cenazesi düzenlenen törenden sonra toprağa verilmek üzere Genç ilçesine bağlı Dereköy köyüne uğurlandı.Merkeze bağlı Alıncak Köyü kırsalında PKK\'lı teröristlerin etsisiz hale getirilmeleri için dün gece güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Nesip Özen için Genç ilçesi Kaymakamlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ali Mantı, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Emniyet Müdürü Metin Akay, STK temsilcileri, vatandaşlar, şehidin yakınların katıldığı törende saygı duruşundan sonra şehit güvenlik korucusunun özgeçmişi okundu. Törende konuşan Bingöl Valisi Mantı, Özen\'i şehit eden terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü ifade ederek, \"Bir tesellimiz Nesip kardeşimizi şehit eden alçak, hain telef oldu gitti. Ülkemizi içeride ve dışarıda bölmek isteyen hain güçler ve bunların içerideki, dışarıdaki maşaları maalesef hainliklerini şeytanlıkları na devam ediyorlar. Milletimiz nice badeler atlattı. Nice zor günler geçirdi. Hiç bir zaman hürriyetini istikbalini bir başkasına ipotek etmedi. Bizim için ölüm, yok ediş değil bir başlangıçtır. İnanmayanlar için, alçaklar için, teröristler için, bölücüler için ölüm yok oluştur telef oluştur. Zaten onlarda telef oluyordur. Maalesef görüyoruz ki, bir değil,10 değil, bin değil bir sürü hain birleşmiş bu yüce milleti bu Anadolu’yu, bu ana topraklarını yok etmek için bizi bir birimize düşürmek için her ne ellerinden geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar ve maalesef bir birleriyle ittifak etmeye çalışıyorlar. İnşallah bu millet bunların hain tuzaklarını yok edecek, çözecek sonuna kadar mücadelesine devam edecektir\" diye konuştu.

Vali Mantı\'nın konuşmasının ardından şehit Özen\'in naaşı meydandan alınarak, Merkez Yeni Camii\'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Genç İlçesine bağlı Dereköy köyüne uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin cenazesi katafalka konulması

-Saygı duruşu

-Kuranı kerim okunması

-Vali’nin Konuşması

-Cenaze nazmının kılınması ve detaylar

-Genel ve detay görüntü

BİNGÖL/DHA

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2)BAKAN ELVAN, BAYRAM NAMAZINI MEMLEKETİ KARAMAN\'DA KILDI

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, bayram namazını memleketi Karaman\'da kıldı. Namaz sonrası da hemşerileriyle bayramlaştı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bölgesi Mersin\'e giderken bayram namazını kılmak için memleketi Karaman\'da mola verdi. Aktekke Camisi\'nde bayram namazını kılan Bakan Elvan, namaz çıkışında vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. İslam aleminin bayramını kutlayan Bakan Elvan, \"Bugün Karaman\'dayız, Karamanlı hemşerileriminde bayramını tebrik ediyorum. Yine bu bayramda vatanımız ve milletimiz için mücadele eden, sınırlarımızı koruyan bizim güvenliğimizi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, emniyet mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Her birinin bayramını teker teker kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu bayram bizim birliğimizin beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur. Daha fazla kenetlenmemize katkı sağlar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, Ortadoğu\'da müslümanın, müslümanı kırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi inşallah daha da kuvvetlendirsin.\" dedi.

Bakan Elvan daha sonra Karaman Polisevi\'nde yaptığı kahvaltının ardından seçim bölgesi olan Mersin\'e hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- Elvan\'ın camiden çıkması

- Bayramlaşması

- Elvan röpb

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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3)SİİRT VALİSİ HEREKOL DAĞI\'NDA ASKERLE BAYRAMLAŞTI

SİİRT\'te, Vali Ali Fuat Atik, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari İlçesi\'ne bağlı Yazlıca (Herekol) dağı eteklerinde bulunan Doğan Köyü\'ndeki askeri üs bölgesinde görev yapan mehmetçikleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Atik, beraberinde 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Kıdemli Albay Kemal Benek ile birlikte, üs bölgelerinde görev yapan askerleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. PKK\'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonların yapıldığı Herekol dağı\'ndaki Doğan askeri üs bölgede askerlere tatlı ikramında da bulunan Vali Atik, askerlerle bir süre sohbet etti. Askeri üs bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Vali Atik, zor şartlarda görev yapan askerlere hitap ederek, \"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine, bu coğrafyada bin yıldır devam eden kardeşlik hukukumuzun tesis ve devamı için zor tabiat şartlarda görev yaparak, terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden mehmetçiklerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Kutsal vatan toprakları uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum\"dedi.

VALİ ATİK, ÇEMİKARİ YAYLASINDA

Vali Ali Fuat Atik, Doğan askeri üs bölgesindeki ziyaretinin ardından Pervari İlçesine bağlı 1700 rakımlı Herkol dağı eteklerinde yer alan Çemikari yaylasında incelemelerde bulundu. Doğan Köyü\'nden karayolu ile Çemikari Yaylası\'na geçen Vali Atik, Siirt-Pervari, Van-Şırnak güvenlik yolunda incelemelerde bulunarak, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra Çemikari Yaylası, Gezer Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü tarafından Doğan askeri üs bölgesinden mayın aramasıyla görevlendirilen Zırhlı Kirpi araca ve içerisindeki personele, yapılan hain saldırı olay mahallinde incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik kuvvetlerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak bayramlarını kutlayan Vali Atik, “PKK terör örgütünün yatırımlara ve masum vatandaşlarımıza yönelik yaptığı hain saldırılarla, bölgede yaşayan halka en büyük ihaneti ve zulmü yapıyor. Milli servet niteliğindeki iş makinelerini yakarak, devasal nitelikteki yatırımları engellemeye çalışan terör örgütü, bölgemizin ekonomik olarak kalkınmasında en büyük engeldir. Ancak, devletimizin kararlı mücadelesi terör örgütünü bitirme noktasına getirmiştir. Bu azim ve kararlılık artarak devam etmektedir\" diye konuştu.

DOĞAN KÖYÜ ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Cemikari Yaylası\'nda incelemelerini tamamlayan Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Doğan Köyü şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Şehit yakınları ile sohbet eden Vali Atik, şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi. Doğan köyünün terörle mücadelede sergilediği kahramanlıklarından dolayı kutladığını dile getiren Vali Atik, \"Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatan ve bayrak için canlarını siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin aileleri ve yakınları devletimize birer emanettir. Bu emanete sahip çıkmak bizlerin asli ve vazgeçilmez görevidir\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Valinin köye helikopterle gitmesi

-Valinin karşılanması

-Vali ve beraberindekilerin asker ile bayramlaşması

-Vali\'nin nöbet tutan asker ile bayramlaşması

-Genel ve detay görüntküler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU/SİİRT,(DHA)

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4)1\'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI\'NDA BAYRAMLAŞMA

ESKİŞEHİR\'deki 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda, vatani görevlerini yapan askerler komutanlarıyla bayramlaştı.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na bağlı 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda, bayram namazının ardından bayramlaşma töreni düzenlendi. 1\'inci Ana Jet Üs Komutan Vekili Hava Pilot Albay Gökhan Ergün, vatani görevlerini yapmakta olan er ve erbaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Bayramlaşmanın ardından Albay Gökhan Ergün, yemekhanede askerlerle birlikte sabah kahvaltısı yaptı.

NÖBETÇİ ASKER TELEFONLA BABASIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli subaylar, Kurban Bayramı nedeniyle kulelerde nöbet tutan askerleri de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. 5 No\'lu Kulübedeki nöbetçi er Emrah Öztürk, Gümüşhane\'deki babası Sürmeli Öztürk ile telefonla görüştürüldü. Komutanın cep telefonundan babasının bayramını kutlayan er Emrah Öztürk bir hafta sonra terhis olacağını belirtti. Baba Sürmeli Öztürk oğlunun komutanlarına teşekkür etti. 1\'inci Ana Jet Üs Komutan Vekili Albay Gökhan Ergün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı nizamiyesinde görevli askerlerin de bayramlarını kutladı.

Görüntü dökümü:

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-Albay Gökhan Ergün\'ün gelişi,

-Ergün\'ün üstteki akserleri selamlaması ve bayramlarını kutlaması,

-Erlerin Albay Gökhan Egün ve komutanlarla tokalaşması,

-Askererin kahvaltı için yemekheneye geymesi, yemek duasının yapılması,

-Kulede nöbet tutan er Emrah Öztürk\'ü bir subayın ziyaret etmesi ve bayramını kutlaması,

-Subayın eri cep telefonuyla babasıyla konuşturması,

-Babanın sesinden komutanara teşekkür edilmesi,

-Albay Gökhan Ergün\'ün nizamiye önündeki askerlerle tokalaşıp bayramlarını kutlamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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5)BURSA\'DA KAÇAN BOĞA KAHVEYE SIĞINDI

BURSA\'nın merkez Yıldırım İlçesi\'nde, kaçan kurbanlık boğa, kahveye sığındı. Boğayı kahvehaneden çıkarma anları vatandaş tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Olay, dün gece merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi\'nde meydana geldi. Kurban pazarından eve getirilirken kaçan boğa kahvehaneye daldı. Vatandaşlar ve sahipleri kaçan boğayı yakalamak için uzun çaba sarf etti. Kahvedeki vatandaşların arasında bir süre şaşkınlıkla etrafı izleyen boğa kısa sürede etkisiz hale getirildi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Boğanın kahveye girmesi

-Vatandaşların boğayı çıkartmaya calısması

SÜRE: 0. 53 saniye

BOYUT: 170 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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6)İZMİR\'DE KURBAN BAYRAMI\'NDA MANZARA DEĞİŞMEDİ

İZMİR\'de Kurban Bayramı kutlamalarında geçen yıllardaki kesim manzaralarının bir benzeri yaşandı. Kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazileri tercih edip, çocukların gözleri önünde kurbanlarını kesti. Bayramda ilginç manzaralar da ortaya çıktı. Küçükbaş kurbanlığını kucaklayarak taşıyanlar oldu.

Kentte bayram namazından sonra kurban kesme telaşı başladı. Kurbanlarını günler öncesinden satın alanlar, kurban pazarlarına gitti. Bu pazarlardaki kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazileri tercih etti. Bu arazilerdeki kesimler, hijen koşullarından uzakta yapıldı. Geçen yıllardaki manzara bu yıl da değişmedi. Arazinin bir bölümüne kesilen kurbanlardan geriye kalan atıklar bırakıldı, diğer bölümünde ise, et parçalama işlemleri yapıldı. Bu anlarda insanların et parçalama çabaları sırasında ilginç görüntüler da yaşandı. Kimisi, kestiği kurbanının cep telefonuyla fotoğrafını çekti, kimisi de, etleri taşıyıp kesmekte zorlandı. Bunun yanı sıra tüm uyarılara rağmen çocukların da kesimleri izlediği dikkat çekti.

KOYUNU KUCAĞINDA TAŞIDI

Kurban pazarlarında bayram günü de alışveriş devam etti. Bazı vatandaşlar, fiyatların daha uygun olabileceğini düşünüp ilk gün gelip kurban almaya çalıştı. Pazarda bir yandan ucuza kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile elinde kalan hayvanlarını satmak isteyen satıcıların pazarlıkları sürdü. Vatandaşlardan bazıları büyükbaş kurbanlıkların yüzünü kapatıp, güçlükle götürdü, kimisi de küçükbaş kurbanlığını kucaklayarak taşıdı. Bazı kurbanlıklar ise sahiplerinin elinden kurtulup kaçtı. Bir koçun trafikte hızla koşması sürücüler tarafından görüntülenip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kurban pazarından görüntü.

- Kurban kesimlerinden görüntü.

- Kaçan bir koçun trafikte ilerlemesi

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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7)ACEMİ KASAPLAR ACİL SERVİSLERE AKIN ETTİ

SAKARYA\'da, Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar acil servislere akın etti.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü sabahı acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Sabahın erken saatlerinde kurban kesimi yaparken kendisini yaralayan vatandaşlar hastanelerin acillerine başvurdu. Kazayla kendisini kesen çok sayıda vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kesi yarası olan acemi kasaplar, il merkezi ve ilçelerde hastanelere giderek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Hastanenin aciline gelen yaralılardan görüntü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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8)ŞANLIURFA’DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

ŞANLIURFA\'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Bayram namazının ardından, kurbanlarını keserken büyükbaş hayvanların tekme ve boynuz darbeleriyle ya da kesim sırasında bıçağın kayması sonucu el ve ayaklarından yaralanan çok sayıda kişi hastanelere koştu. Acil servislere başvuran acemi kasaplar, ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 39 MB

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9)ACEMİ KASAPLAR HASTANEYİ DOLDURDU

Kentte kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında bazı vatandaşlar başta el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere akın etti. Numune Hastanesi acil servisindeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Numune Hastanesi\'ne 64, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne ise 2 kişi olmak üzere öğlen saatlerine kadar toplam 66 kişinin bıçak kesiği ve çeşitli yaralanmalar nedeniyle başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane acilinden görüntüler

-Yaralı olarak gelen vatandaşlar

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

(240 mb)

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10)YALOVA’DA ACİL SERVİSİ ACEMİ KASAPLAR DOLDURDU

YALOVA’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar Yalova Devlet Hastanesi’ne akın etti.Kurban Bayramı\'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar Yalova Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan acemi kasaplar yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yalova’da sabahtan öğlene kadar kurbanlıkları keserken kendini yaralayan 22 kişi Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Hastaneden yapılan açıklamada Plastik Cerrahi Birimi’nin ise her ihtimale karşı nöbetçi olarak bulundurulduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane acil kısmından genel görüntü

-Acemi kasapla röportaj

(boyut: 32 mb) (süre:1 dk)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA

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11)DAĞDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ AKUT BODRUM EKİBİ KURTARDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, tırmandıkları Aspat Dağı\'nda hava kararınvca yollarını kaybedip, kayalıklarda mahsur kalan baba-oğul ile yardım için gidip, kayalıklara sıkışan bir komşuları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından, 8 saatlik operasyonla kurtarıldı. Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi\'nde tatilini geçiren 63 yaşındaki Bilgin Karakaş ile müzisyen oğlu 35 yaşındaki Burak Karakaş, dün (perşembe) \'Tarçın\' isimli köpekleri ile 3 kilometre mesafedeki 450 rakımlı Aspat Dağı\'na tırmandı. Buradaki Aspat Kalesi ve harebeleri gezen baba-oğul, havanın kararmasıyla birlikte dönüş yolunu kaybedip, kayalıklarda mahsur kaldı. Baba-oğul durumu telefonla yakınlarına bildirdi. Komşuları 45 yaşındaki Arsan Arslan, baba-oğula yardım için dağa tırmandı. Ancak, o da kayalıklar arasına sıkışarak dağda mahsur kaldı. Bunun üzerine mahsur kalan 3 kişi AKUT Bodrum ekibini arayıp, yardım istedi. Sadettin Uslu liderliğindeki 16 kişilik AKUT Bodrum ekibi, saat 22.00 sıralarında bölgeye ulaştı. 4 saatlik bir arama sonucunda mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. İlk olarak 60 metrelik uçurumun kenarında kayalıklarda sıkışan Arslan kurtarıldı. Ardından da 2 metre yüksekliğindeki bir kayanın üzerinde mahsur kalan baba-oğul, bulundukları yerden saat 06.00 sıralarında indirildi.Kurtarılan Bilgin Karakaş, Aspat Dağı\'nın hep tırmandıkları bir yer olduğunu belirtip, \"Ancak, karanlık bastırınca yolumuzu kaybettik. Soğukkanlı olarak yardım için gelecek ekipleri bekledik. İyi ki AKUT ekibi var. Kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi.Kurtarılıp, dağdan indirimlen 3 kişi, Bilgin Karakaş\'ın eşi Hülya Karakaş ve diğer yakınları tarafından karşılandı. AKUT lideri Sadettin Uslu da \"Kaybolan baba-oğulu 50 metrelik uçurumun kenarında, iki metrelik bir kayanın üzerinde, yardım için gidip kaybolan diğer kişiyi de yine uçurumun kenarında kayalara sıkışmış olarak bulduk. Onları tecrübeli ekibimiz sayesinde halat yardımı ile kurtardık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarılan Bilgin Karakaş ve oğlu Burak Karakaş ile röp.

-Kurtarılan 3 kişinin dağdan indirilmeleri

-AKUT Bodrum ekibinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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