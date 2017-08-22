DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Eroğlu: Cennet Koyu\'nda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz (2)

TOPLU TEMEL ATMA TÖRENİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Niğde\'ye yaptırılacak 14 tesis için düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı. Ömer Halisdemir Üniversitesi Konferans Salonu\'nda yapılan törende; Çamardı Ören Barajı Sulaması, Bor Kemerhisar Gökbez Barajı ve Sulaması, Bor Halaç Barajı ve Sulaması, Ulukışla İmrahor Barajı ve Sulaması ile farklı yerlerdeki taşkın koruma tesislerinin temeli atıldı. Bakan Eroğlu, törende orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını da yaptı. Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, \"Niğde için verdiğim 50 tane müjdenin 36 tanesi bitirdik. 14 tanesi de hemen hemen bitmek üzere bazısı yüzde 95\'te, yüzde 70\'de. Bunlarında tamamı yıl sonu bitecek. Bu sefer Niğde\'ye 19 tane müjde ile geldim. 161 milyon TL\'lik yatırım\" dedi. Törenin sonunda vatandaşlara ıhlamur, ceviz ve iğde türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidan da ücretsiz olarak dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- Törenin yapıldığı salondan detay

- Bakanın konuşması

- Toplu açılıştan görüntü

- Sertifika verilmesi

- Vatandaşlara fidan dağıtılması

SÜRE:02\'43\" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Ailesi, kaçırılan 15 yaşındaki Sümenye\'yi arıyor

TOKAT\'tın Almus ilçesinde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyden biri tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Sümenye Aktaş\'tan 6 gündür haber alınamıyor.

Almus ilçesine bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi 78 yaşındaki Rıza ve 70 yaşındaki Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Sümenye Aktaş 6 gün önce ortadan kayboldu. Kızlarını köydeki evlerine bırakıp yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti ertesi gün yayladan döndüklerinde kızlarını evde bulamadı. Kızlarını evde bulamayan çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi Komşu köy olan Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almaları yönünde telkinde bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. Köyde bulunamayan ve il dışına çıktığı sanılan S.A.\'nın izine şu ana kadar rastlanmadı.

\"HEPİMİZ PERİŞAN OLDUK\"

Genç kızın ağabeyi Arif Aktaş, \"Annem ve babam yayladayken kardeşim köydeki evimizde yalnız kalmış. Yayladan geldiklerinde kız kardeşimin kayıp olduğunu öğreniyorlar. Durumu jandarmaya bildiriyorlar. Şu anda kız kardeşim 6 gündür kayıp. Kız kardeşimi kaçıran şahız bizi aradı. Telefonda bana \'Kızınızın yaşı küçük olduğu için bizi ömür boyu bulamazsınız. Şikayetinizi geri alın\' dedi. Biz de Almus Adliyesi önünde bekliyoruz. Bize net bilgi veren yok. Hepimiz burada perişan olduk. Kardeşimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi. Anne Kezban Aktaş ise, \"6 gündür kızımdan hiçbir haber alamadım. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum sağ mı? Ölü mü? Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ailesinin görüntüsü

-Ağabeyinin konuşması

-Annesinin konuşması

-Genç kızın fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ALMUS(Tokat),(DHA)

(182 mb)

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Pompalı tüfekle işyerine ateş açanları vurdu

DÜZCE\'de iddiaya göre ücretsiz bira istedikleri büfe sahibiyle tartışan iki kişi pompalı tüfekle işyerine ateş açtı. Tabancasını çeken büfe sahibi ateş açan kişileri vururken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kalıcı Konutlar 8\'inci bölgede meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Ç. ve Emre Y., tekel bayisine giderek ücretsiz bira almak istediler. İki genç kendilerine bira vermek istemeyen büfe sahibi Mesut M. ile tartıştıktan sonra araçlarına dönüp pompalı tüfeği alarak işyerine ateş açtılar. Belinden tabancasını çekip ateş ederek karşılık veren Mesut M. iki kişiyi bacağından ve başından yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından sevk edildikleri Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındılar. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken Mesut M., Yenikent Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Yaralanan şüphelilerden Muhammet Ç.\'nin kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik kamera görüntüleri

HABER-KAMERA:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)

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Trabzon’da 4 kişinin öldüğü kazada, tutuksuz yargılama kararına imzalı tepki



TRABZON’un Yomra İlçesi\'nde 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden ehliyetsiz sürücü 20 yaşındaki Berk Hacıhamzaoğlu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, ölenlerin yakınları imza kampanyası başlatarak tepki gösterdi.

Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde 4 Temmuz günü meydana gelen kazada, Rize\'den Trabzon yönüne giden Berk Hacıhamzaoğlu yönetimindeki 61 LJ 707 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı ve aynı yönde seyreden Nuran Çakır yönetimindeki 16 EGR 61 plakalı araca çarptı. Savrulan ve orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen araç önce Nihal Bülbüloğlu\'nun kullandığı 61 BA 626 plakalı otomobile, ardından da Ozan Kuvvet yönetimindeki 61 AL 083 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada aynı araçta bulunan Nihal Bülbüloğlu (38), Zekiye Gürsoy (54), Sevgi Gürsoy (57), Ayşe Memişoğlu (55) hayatını kaybetti. Zincirleme kazada Yunus Emre Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Yiğit Bülbüloğlu, sürücü Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ve Berk Hacıhamzaoğlu da yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, olaya neden olan 61 LJ 707 plakalı aracın sürücüsü Berk Hacıhamzaoğlu\'nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

AİLE İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Olayın ardından kazada ayağı kırılan ve bir süre polis gözetiminde tedavisi süren sürücü Hacıhamzaoğlu\'nun sağlık durumunun cezaevinde kalmaya el vermediği gerekçesiyle tutuksuz yargılanması kararına, kazada ölenlerin aile fertleri tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin akrabası olan öğretmen Emine Gürsoy, serbest kalan sürücünün tutuklanması için imza kampanyası başlattı. Yakınları olan 4 kişinin günahsız yere yaşamlarından olduğunu belirten ve kazaya yol açan sürücünün serbest kalmasına tepki göstermek için imza kampanyası başlattığını anlatan Emine Gürsoy “Aracı kullanan Berk Hacıhamzaoğlu adlı şahıs ehliyetsiz ve araba altında yollarda hız yapıp zig zag yaparak gezen bir zengin çocuğu. Dava görülene kadar tutuksuz olarak serbest bırakıldı. Dava görülene kadar tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bir imzada siz atın duyulsun birilerinin kulağına gitsin artık bizimde içimiz soğusunö dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve birçok kuruma gönderilmek için ‘change. org.’ adlı internet sitesinde “Adalet istiyoruz, trafik canavarı cezasız kalmasınö başlığı altında başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 540 kişi destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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-Kaza sonrası cep telefonu görüntüleri

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)

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Kocaeli\'de yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

ESNAFLAR MAĞDUR OLDU

Kartepe İlçesi\'nde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Köseköy Sanayi Sitesi\'nde mazgalların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Esnaflar iş yerlerini basan suları süpürgelerle tahliye etmeye çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su basan iş yerlerinden su tahliye pompaları ile yağmur sularını boşaltmaya çalıştı. Sanayi sitesinde bulunan bir otobüs ise daha önce kazı yapılan alandan geçerken toprağa saplandı. Esnaflar, su baskını nedeniyle gerekli önlem alınmamasına tepki göstererek, mağdur olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sanayi sitesinden görüntüler

-Esnaflardan görüntü ve röp.

-Toprağa saplanan araçtan görüntü

Haber: Ergün AYAZ-Orhan UZUN/KOCAELİ,(DHA)

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Yalova\'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi (2)

YALOVA’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağıştan Çınarcık İlçesi’ne bağlı Koru Beldesi de nasibini aldı. Koru’da bazı vatandaşların evlerini su bastı. Koru’da daha önce su taşkını nedeniyle mağdur olan vatandaşların ve çiftçileri bu yağışın ardından ziyaret eden Çınarcık Kaymakam Vekili olan Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, gerekli incelemelerde bulundu. Kaymakam Sezer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakamın vatandaşlarla konuşması

-Kaymakamın incelemeleri

(süre:1.15 dk) (boyut: 40 mb)

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Kurbanlık için bıçaklar bilenmeye başladı

ŞANLIURFA’da, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçaklar da tezgahlarda yerini aldı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bıçakçı Pazarı, yoğunluk yaşamaya başladı. Vatandaşlar, kurbanlık kesimi için yeni bıçak almak ve eski bıçaklarını bileme makineleriyle keskinleştirmek için Bıçakçı Pazarı’nın yolunu tutuyor. Bayram için yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdikleri bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Bıçak Ustası Mustafa Kamacı, gün geçtikçe hem satış hem de bileme olarak işlerinin iyi gittiğini belirterek, \"İşlerimizde kıpırdama var, geçen seneye göre işlerimiz daha iyi oluyor\" dedi. Bıçak fiyatlarına da vurgu yapan Kamacı, bıçak bilemenin 2, satır bilemenin de 3 lira olduğunu ve bıçak fiyatlarının da 5 ile 30 lira arasında değiştiğini söyledi. Bıçakçı Ustası Osman Pak ise, Kurban Bayramı’na doğru yaklaştıkça işlerinin iyiye ittiğini kaydederek, vatandaşların en çok bileme için Bıçakçı Pazarı’na geldiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bıçakçı pazarı

- Tezgaha konulan bıçaklar

- Ustaların bıçakları bilemesi

- Vatandaşların bıçakçılardan alışveriş etmesi

- Bıçakçı Ustası Mustafa Kamacı ile röportaj

- Bıçakçı Ustası Osman Pak ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 304 MB