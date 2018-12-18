DHA YURT BÜLTENİ -10

Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (2)

ZOR MAĞAR KÖYÜ SESSİZ

Suriye sınırında, terör örgütü PYD/PKK\'nın elindeki sınır köylerine sessizlik hakim oldu. Çocukların kısa bir süre öncesine kadar oyun oynadığı Gaziantep\'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde, sokakların boş kaldığı görüldü. Sessiz kalan köyde teröristlerin hareketleri ise sınır birlikleri tarafından anbean takip ediliyor. Sınır hattında 24 saat zırhlı araçlarla devriye görevi yapan TSK birlikleri, olası olumsuzluğa karşı hudut karakollarında, eli tetikte hazır bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zor Mağar köyünden görüntü

- Zor Mağar köyünde üç gün önce çocukların olduğu görüntüler

Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM, Eser PAZARBAŞI, Erdal KATIRANCI- KARKAMIŞ-GAZİANTEP-DHA)

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ŞEHİT POLİS NAZIM TUNCER\'İN CENAZESİ MEMLEKETİ UŞAK\'A GETİRİLDİ

Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde, takibe alınan PKK/KCK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar Köyü\'ne getirildi.

Diyarbakır\'ın Hani ilçesi Kalaba Yolu Turalı mevkisinde dün (pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün, terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibi sırasında çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurlarından Nazım Tuncer, aynı gün kaldırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde çiftçilik yapan babası Mehmet Tuncer (61) ile anne Ayşe Tuncer\'e (60) şehadet haberi, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar tarafından verildi.

\"ÜÇ OĞLUM DAHA VAR VATANA FEDA OLSUN\"

Şehit polis memuru Nazım Tuncer\'in Türk bayrağına sarılı naaşı bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü\'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak\'a gönderildi. Şehidin eşi Sevilay Tuncer ile kızları da aynı uçakla geldi. Uşak Havalimanı\'na getirilen şehidin cenazesi, burada babası Mehmet Tuncer, annesi Ayşe Tuncer, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal tarafından karşılandı. Şehidin annesi Ayşe Tuncer, burada gelini Sevilay Tuncer ile birbirlerine sarılıp, ağladı. Ayşe Tuncer\'in, daha sonra oğlunun tabutu meslektaşlarının omzunda alana taşınırken, \"Ben seni böyle mi karşılayacaktım? Üç oğlum daha var. Onlar da vatana feda olsun\" demesi yürekleri dağladı. Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin annesine sarılıp, teselli etmeye çalıştı. Duygulanan Vali Kocabıyık, gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi daha sonra araç konvoyu eşliğinde, polis eskortu ile baba ocağının bulunduğu Banaz\'ın Kızılhisar Köyü\'ne getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağının önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Evin önünde hellalik alınmasının ardından şehit polis memuru Tuncer\'in cenazesi, Kızılhisar Yeni Cami\'ye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit polis memuru Nazım Tuncer\'in fotoğrafı

-Şehidin cenazesinin havalimanında karşılanmasından görüntü

-Şehidin cenazenin meslektaşladrının omzundan taşınmasından görüntü

-Şehit polisin eşi Sevilay Tuncer\'in eşine sarılmasından görüntü

-Şehidin annesi Ayşe Tuncer\'in tabuta sarılması ve oğlunun ardından ağıt yakması

-Cenazenin konvoy ve polis eskortu eşliğinde baba ocağının bulunduğu Uşak\'ın Banaz ilçesi Kızılhisar Köyü\'ne götürülmesi

-Şehit polisin annesi Ayşe Tuncer\'in gelini Sevilay Tuncer\'e sarılıp ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Feyzi DAVULCU / BANAZ (Uşak), (DHA)

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BAŞINDAN 9 SAÇMA ÇIKARILAN KEDİ HAYATA TUTUNDU

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, tedaviyle yaşama döndürüldü. Başından 9 saçma çıkarılan kediye \'Umut\' adı verildi.

Manavgat\'ın Bahçelievler Mahallesi\'nde vatandaşlar tarafından 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi. Başından vurulan ve ölmek üzere olan kediyi hemen ameliyata alan barınak görevlileri, isabet eden 9 saçmayı çıkardı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi\'nde 15 gündür tedavisi devam eden ve ameliyat izlerinin de kaybolmasıyla sağlığına kavuşan kediye barınak görevlileri tarafından \'Umut\' adı verildi. Umut kediye sıcak bir yuva arama çalışmasına başlanıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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BALIK FİYATLARINDA ARTIŞ YOK

Mersin\'i etkisi altına alan olumsuz hava şartlarına rağmen, denizden sofralara zorlu bir yolculuk yapan balığın kilogram fiyatında artış yaşanmadı. Hamsi ve sardalyanın kilosu 8-10 TL\'ye satılırken, 15 ila 30 TL ödeyen bir kişi 1 kilogram barbunya veya çipura alabiliyor.

Mersin başta olmak üzere Adana ve Antalya gibi Akdeniz illerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hem kara hem de denizdeki yaşantıyı olumsuz etkiledi. Balıkçılar son 2 haftadır etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeni ile denize açılıp avlanma imkanı bulamadı. Bu olumsuzluğa rağmen tezgahlardaki balık fiyatlarının sabit kalması ise yüzleri güldürdü. Hamsi ve sardalyanın 8-10 TL\'den satıldığı Mersin Balık Pazarı\'nda, 15-30 TL ödeyerek 1 kilogram barbunya, çipura almak mümkün.

Hava durumuna bağlı olarak balık fiyatlarını değerlendiren Mersin Balıkçılar Derneği Başkanvekili Adnan Polat, \"Fırtınalı havalarda balıkçıların denize çıkma imkanı olmuyor. Fırtınalarda balık çıkma oranı düşüyor. Soğuk havaların gelmesiyle balıklar da derinlere kaçıyor. Balık fiyatları eskisi gibi, herhangi bir artış yok. Yılbaşının da gelmesi itibari ile fiyatlarımızı sabit tuttuk. \'Fiyatlar yükselecek\' denilse de balık fiyatları çok uygun. Yılbaşını bekliyoruz\" dedi.

HER BÜTÇEYE BALIK

Balığın doğallığını yitirmeyen tek besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Polat, \"Bu nedenle deniz mahsullerinin diğer gıdalardan ayrı tutulması gerekiyor. Şuan 10 TL\'ye hamsi, sardalya satıyoruz. Barbunya 15-20-25 TL arasında gidiyor. Çipuralar 25-30 TL arasında gidiyor. Kalamar, karides her çeşit deniz ürünü mevcut. Halkımız bol bol balık tüketsin. En ucuz balık 10 TL. 50 TL\'ye de balık var. Halkımızın bütçesine göre balık çeşitleri mevcut. 4 kişilik bir aile 20 TL\'ye evinde balık pişirebilir, yiyebilir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sahil görüntüsü

- Denizde yağmurun detay görüntüsü

- Kent görüntüsü

- Barınaktaki balıkçı teknelerinden genel ve detay görüntüler

- Balık pazarındaki balıkların genel ve detay görüntüleri

- Adnan Polat ile röportaj

- Balıklardan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'14\" BOYUT: 353 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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ATATÜRK\'ÜN SİVAS\'TAN AYRILIŞI TEMSİLİ OLARAK CANLANDIRILDI

Sivas\'ta 108 gün kalarak, milli mücadelenin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk\'ün kentten ayrılışının 99\'uncu yıl dönümü temsili olarak canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1919\'da Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 99\'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Sivas\'ta faaliyet gösteren bazı derneklerin üyelerinden oluşan grup, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Necip Günaydın, 18 Aralık 1919\'da Atatürk\'ün Sivas\'tan ayrılışını anlattı. Günaydın \"Milli mücadele döneminin hazırlık evresinde Erzurum\'dan gelen Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye, 2 Eylül günü Sivas\'a teşrif ettiler. Tam 108 gün boyunca Milli Mücadele Sivas\'tan yönetildi. Onun için tüm Milli Mücadele döneminin çok önemli bir kesiti Sivasımızda yaşandı. Çok önemli tarihi olaylara sahne olan bu sürecin sonunda 18 Aralık 1919 günü Ankara yeni merkez olarak belirlendi. Çünkü demiryolları, telgraf hatları, Batı Cephesine yakınlık, İstanbul\'daki gelişmeleri izlemek gibi sebeplerle Ankara\'ya gitmek üzere Sivas\'tan uğurlandı. İşte 18 Aralık 1919\'da Sivas halkının büyük katılımıyla yapılan bu coşkulu uğurlama töreninin 99\'uncu yıl dönümü vesilesiyle bir arada bulunuyoruz\" dedi.

Konuşmanın ardından gruptakiler Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi önüne geçerek, Atatürk\'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun\'u yolcu etti. O döneme ait bir araca binen Olgun yol üzerindeki vatandaşları selamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Progradan görüntüler

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Necip Güneydın\'ın açıklamaları

-Temsili Atatürk\'ün uğurlanışı

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 5 BİN LİRA CEZA

Eskişehir\'de bir akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Eskişehir-Kütahya karayolunun 4\'üncü kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, S.A. otomobiliyle istasyonda drift yaptı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda S.A., ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı. Polisler, S.A.\'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesti, otomobilini de 2 ay süreyle trafikten men etti.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde otomobilin akaryakıt istasyonuna gelişi ve drift yapmasından görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

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SENDİKA BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRININ 7 ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış\'a (37) düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 1\'i polis memuru 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili oldukları öne sürülen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 28 Kasım\'da Bozüyük\'ün Kasımpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı olan ve aynı Bozüyük Dernekler Büro Şefliği\'nde görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından vurulan Akış, yaralandı. Saldırdan kaçarken Mustafa Akış, hastanede tedavi edildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Polis, saldırının şüphelileri oldukları belirlenen M.K.A., H.G., M.F.P., T,D., İ.M., M.G. ve polis memuru F.K.\'yi 4 gün önce Eskişehir ile Bozüyük\'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar ifade verme işlemleri süren şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. 7 şüpheli cezaevine gönderilirken, polis, olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber: Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)-