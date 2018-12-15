DHA YURT BÜLTENİ -10

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci\'nin oğlu Atilla Zeybekci ile Bursalı işadamı Ergün Serkan\'ın kızı Elif Sertkan\'ın nikah töreni için İstanbul\'dan Denizli\'ye geldi. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan\'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli nikah şahitliği yaptı.

Nikah töreninde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taylan YILDIRIM, Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Ceylanpınar sınırında hendek kazısı başlatıldı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye\'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.

İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kepçe yardımı ile yapılan kazılar

- Kazılarla ilgili detay görüntüler

- Sınırın diğer tarafındaki binalar

- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Sobadan zehirlenen çifte ambulans helikopterli sevk

Malatya\'nın Darende ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet (36) ve Büşra Yılkınç (24) çifti, ambulans helikopterle sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

Darende ilçesi Sugur Mahallesi\'nde Mehmet ile Büşra Yılkınç çiftinden haber alamayan yakınları, eve gitti. Kapıyı çalan yakınları, açan olmayınca içeri girdiklerinde Yılkınç çiftini hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yılkınç çiftini ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından da çift, ambulans helikopter ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne sevk edildi. Yılkınç çiftinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Mehmet Yılkınç\'ın helikoptere konulması

- Hava ambulansın

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Kahramanmaraş\'ta, jandarmadan kış denetimi

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekipleri, yük taşımacılığında kullanılan araçlar üzerinde kış denetimi yaptı.

İlçenin değişik noktalarında denetim yapan jandarma ekipleri, kamyon, çekici, tanker cinsi araçlarda kar lastiği, zincir, takoz, arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektörleri kontrol etti.

Denetimlerde eksikleri tespit edilen sürücülere para cezası kesildi. Ekiplerin kış denetiminin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ekipleri

- Askerin lastiğini incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5.24 MB

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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\'Çürük\' raporu alamadığı için doktora saldırmış (2)

TUTUKLANDI

Şanlıurfa\'da, çürük raporu alamadığı için Dr. Ebru Kılıç\'a saldıran ve polis tarafından yakalanan A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı mahkemece \'kasten yaralama\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA,(DHA)