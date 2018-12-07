DHA YURT BÜLTENİ -10

BAKAN KURUM\'DAN YEMEN\'E YARDIM ÇAĞRISI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya\'da katıldığı ödül töreninde, 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık başlayan Yemen\'e yardım çağrısında bulundu. Kurum, \"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yemen için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunulması için davet ediyoruz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen \'2\'nci Uluslararası İslam Sanatları Yarışması\'nın ödül törenine katıldı. Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, kıtlık yaşanan Yemen halkı için yardım çağrısında bulundu. 20 milyon Yemenlinin açlık ve sefalet içinde olduğunu belirten Kurum, \"Mevlana\'nın memleketinden, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yemen için başlatılan yardım kampanyasına tüm Konyalıları bağışta bulunmak için davet ediyoruz. Bizler burada huzur içinde yaşarken, Yemen\'deki sefalete \'Dur\' demek adına, destek olunmasına adına herkesi yardım kampanyasına katılmasını önemsiyorum\" diye konuştu.

Bakanlık olarak İslam sanatlarının sürdürülmesi için belediyelere destek verdiklerini de belirten Murat Kurum, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) -

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YOZGAT KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yozgat’ta dün başlayan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Güne, beyaz örtü ile uyanan Yozgat’ta, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, çarşı esnafı, iş yerlerinin önünü temizledi. Beyaz örtüye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına en çok sevinen ise yine çocuklar oldu. Kartopu oynayıp karın tadını çıkarttılar.

Yozgat kent merkezinde, kar yağışı aralıklarla devam ederken, karayollarında ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Patinaj yapan otomobil

-Detay görüntüler

-Kartopu oynayan çocuklar

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-

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ALMAN TURİSTLERİ DOLANDIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 38 GÖZALTI

Türkiye\'ye tatile gelen 25 Alman turisti, \'Vergi borcunuz var, başınız belada\' diyerek korkutup, yaklaşık 1 milyon Euro dolandırdıkları iddia edilen 38 şüpheli, Antalya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Türkiye\'ye farklı zamanlarda tatile gelen 25 Alman vatandaşı, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranılarak, \"Türkiye\'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın\" denildi. Almanlar, çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatırdı. Tatilciler, bir süre sonra yeniden aranınca durumdan şüphelenip, Almanya\'da polise başvurdu.

ALMANYA\'DAN BİLGİ GELDİ

Alman Polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya\'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla\'nın Bodrum ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp, \'vergi borcunuz var, başınız belada\' diyerek, korkuttuğunu tespit etti.

38 KİŞİ YAKALANDI

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, bu sabah Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Muğla\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. \'Guten morgen (Almanca günaydın)\' adı verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda, çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tatilcilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı ajanda, sim kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.

25 ALMAN VATANDAŞINDAN 1 MİLYON EURO ALMIŞLAR

Şüphelilerin 25 Alman vatandaşını aynı yöntemle yaklaşık 1 milyon Euro dolandırdıkları ortaya çıktı. Antalya\'da yakalananlar sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilirken diğer illerde gözaltına alınanlar da Antalya\'ya getirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Evlerinden çıkarılması

- Evde yapılan arama görüntüsü

- Ele geçirilen silah ve uyuşturucu, kimlik görüntüsü

- Şüphelilerin, mağdurlarla telefonda konuşurken görüntüleri

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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SEVGİLİSİNİN POMPALIYLA YARALADIĞI KADIN, MAHKEMEYE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ

BURSA\'da, geçen Şubat ayında, sevgilisi Aslı Çıkıkçı\'yı (26) tartışma sırasında pompalı tüfekle sol bacağından yaralayan ve Bursa 11\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından, Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\'ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara (34), hakim önüne çıktı. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen Çıkıkçı, \"Pompalı tüfekle bacağıma yakın mesafeden ateş etti. Sonra da hastaneye götürüp, \'Vurulmuş galiba\' diyerek beni bırakıp kaçtı; şikayetçiyim\" dedi.

Olay, Gürsu ilçesinde geçen Şubat ayında meydana geldi. İddiaya göre, Gemlik Yarı Açık Cezaevi\'nden izinli çıkan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı Aslı Çıkıkçı\'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak Canbazlar Mahallesi\'ne götürdü. Çıkıkçı\'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran Kara, kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sırasında koltuğun altından çıkardığı pompalı tüfekle genç kadını sol bacağından vurdu. Ahmet Kara, ardından, kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı\'yı hastaneye götürdü. Çıkıkçı hastanede tedaviye alırken, kaçan Kara ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Kara hakkında Bursa 11\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'yaralama\' suçundan dava açıldı, ancak mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ

Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sanık Kara\'nın \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya, tedavisi süren Aslı Çıkıkçı, annesi Aygül Çıkıkçı\'nın yardımıyla tekerlekli sandalyede geldi. Duruşmada, sanık Ahmet Kara, avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Sanık Kara, \"Aslı ile 2,5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bir olaydan dolayı cezaevine girdim. Olay gecesi Aslı\'yı evinden alıp, otomobille gezmeye çıktık. Aslı ile ilgili alkol ve uyuşturucu kullandığı ve beni aldattığı yönünde sözler duydum. Duyduklarımı sordum. Aramızda çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle bacağına ateş ettim. Bacağını aşırı kan kaybını önlemek için telefon şarj kablosuyla bağladım ve hastaneye götürdüm. Eşimi vurduğumu söyledim. Öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum\" dedi. Hakimin, \"Aldattığı yönünde sözleri kimden duydun?\" sorusuna ise Kara, \"Kendi ağzından duydum\" yanıtını verdi.

\'KAVAL KEMİĞİM KESİLDİ\'

Ahmet Kara ile 3 yıl birlikte olduğunu ve kendisini bekâr diye tanıttığını belirten Aslı Çıkıkçı ise olay gecesini şöyle anlattı:

\"Evime bir arkadaşıyla birlikte araç ile geldiler. Beni ve ağabeyimi arabaya aldı. Bir süre araçla dolaştıktan sonra arkadaşını evine bıraktı. Daha sonra ağabeyimi araçtan indirip, \'1 saat dolaşıp geleceğiz\' dedi. Arabada bana vurmaya başladı. Sabaha kadar gezdirdi. Beni bir boş tarlada araçtan indirdi. Pompalı tüfeği bana doğru tutarak, \'Seni öldüreceğim, hadi anlat. Tüfekte iki mermi var, birini sana sıkacağım, diğerini kendime\' dedi. Bizi görenler olunca yeniden arabaya bindirdi. Arabada, bacağıma doğru pompalı tüfekle ateş etti. Arabanın camında ve dikiz aynasında et parçalarını gördüm. Şarj kablosunu alıp bacağıma bağladım. Beni hastaneye götürdü. Orada bulunanlara \'Bir kız var, vurulmuş galiba\' dedi. Sonra da beni bırakıp gitti. Geçirdiğim ameliyat sonucu kaval kemiğimden 12 santimetre kesildi, ayrıca ayak baş parmağım da alındı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum.\"

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve sanık Ahmet Kara\'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Görüntü dökümü:

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-Aslı Çıkıkçı\'nın adliyeden çıkışı

-Çıkıkçı ile röp.

-Zanlının fotoğrafları

-Detaylar

01 dk 08 sn - 126 mb

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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OKULDA GÖREVLİ POLİS MEMURUNDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Tokat\'ta okul irtibat görevlisi olarak görev yapan polis memuru Cuma İkiz\'in yazlık ayakkabılar ile okula geldiklerini tespit ettiği 14 öğrenciye bot hediye edildi.

Kent merkezinde Plevne İmam Hatip Ortaokulunda görevli polis memuru Cuma İkiz, taşımalı eğitim ile köylerden gelen bazı öğrencilerin yazlık ayakkabılar giydiğini fark etti. Bunun üzerine okul yönetimi ile görüştü. Bu durumdaki öğrencilerin sayısını öğrendi. Polis memuru İkiz, durumu meslektaşlarına anlatarak yardım istedi. Belirlenen 14 öğrenci için polisler aralarında topladıkları parayla bot satın aldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve beraberindeki polisler Plevne İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Mermertürk\'ü ziyaret ederek botları teslim etti.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \'Güvenli Okul\' projesi kapsamında okullarda polis görevlendirdiklerini belirterek, \"Polis arkadaşımız servisle gelen çocuklardan kışlık ayakkabıları olmayanları fark etmiş, Onları görünce üzülmüş. Bu soğukta hastalanmasınlar diye diğer durumu mesai arkadaşları ile paylaşmış. Diğer polis memuru arkadaşlarımız da bu duruma üzülmüşler. Çocuklar da tespit edildi. Memur arkadaşlarımızın kendi maaşlarından almış oldukları botları okul müdürümüze teslim edeceğiz. O da çocuklarımıza ulaştıracak\" dedi.

\'KIŞ GÜNÜ ARTIK AYAKLARI ÜŞÜMEYECEK\'

Örnek bir davranışa imza atan polis memuru Cuma İkiz ise \"Köylerden taşımalı eğitimle gelen ihtiyaç sahibi öğrencileri gördüm. Kış mevsiminde ayaklarında botları yoktu. Bu duruma üzüldüm. Meslektaşlarıma konuyu anlattığım. Onlar da gönüllülük esasına göre her çocuğa birer ayakkabı, çorap almak istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu kış gününde çocuklar için güzel bir şey olacağı için sevindim. Müdürümüze konuyu açtık, okul müdürümüzle de öğrencileri tespit ettik ve birer adet emniyet adına bot aldık. Bu konuda da tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben de bu konuda çok mutlu oldum. Kış gününde o çocukların artık ayakları üşümeyecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürü ve polislerin okul ziyareti

-Botladrın emniyet müdürüne teslimi

-Emniyet Müdürünün konuşması

-Polis memurunun konuşması

(439 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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DENİZLİ\'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4\'Ü İRAN UYRUKLU 6 KİŞİYE TUTUKLAMA

Denizli\'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ev ve şüphelilerin içinde bulunduğu bir otomobile düzenlediği operasyonlarda 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 52 gram eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4\'ü İran uyruklu 6 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki \'torbacı\' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik

önceki gün (Çarşamba) operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu satıldığı tespit edilen Pelitlibağ Mahallesi\'ndeki 2 ayrı evde, özel eğitimli narkotik köpeği \'Jiby\' ile arama yapıldı. Aramada, mutfak dolabı içinde 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 12 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 İran vatandaşı gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında polis, şüphelilerin içinde bulunduğu bir otomobili takibe aldı. Polisin \"Dur\" ihtarına uymayıp, kaçan otomobil, kovalamaca sonunda durduruldu. İçindeki, 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 52 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4\'ü İran uyruklu toplam 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin İranlı şüphlilerin evine operasyon düzenlemesinden görüntü

-Gözaltına alınan şüphelilerin kelepçelenmesinden görüntü

-Evde özel eğitimli narkotik köpeği Jiby ile arama yapılmasından görüntü

-Mutfak dolabında uyuşturucu madde metamfetamin bulunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)