DHA YURT BÜLTENİ-10

1)NİĞDE\'DE ÇIĞ ALTINDA KAYBOLAN 2 DAĞCIDAN HİLAL KURTARILDI (EK GÖRÜNTÜLER)

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Kadın dağcının helikopter ile kurtarılma anı (FARKLI AÇIDAN DAHA NET GÖRÜNTÜ)

- Askeri bir personelin helikoptere alınma anı

SÜRE:35\" BOYUT:65 MB

Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE,(DHA)

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2)ENGELLİ ASANSÖRÜNE ENGELSİZ İLGİ

İSTANBUL Taksim Metro İstasyonu\'nda engelliler için yapılan asansörü engelsiz olmayan vatandaşların kullanmaları dikkat çekti.

İstanbul\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Taksim Metrosu İstasyonu\'nda, önceliği engelli, hamile ve yaşlı vatandaşların kullanımı için tahsis edilen asansörleri, engelsiz vatandaşlar ile turistlerin yoğun olarak kullanması dikkat çekerken, bu durum engelli vatandaşların da tepkisine neden oldu. Kalp ve iç hastalıkları rahatsızlığı nedeniyle yüzde 56 engelli olduğunu söyleyen Adil Işıl(63), engellilerin haklarının hiçe sayıldığı söyledi. Engelli olmayan vatandaşların engelli asansörünü yoğun kullanması nedeniyle asansörün bozulup engelli vatandaşlara hizmet veremediğini anlatan Işıl, \"Artık engelli, engelsiz fark etmiyor, kimse dikkate alıp engellilerin haklarına saygı göstermiyor. Ben yürümekte zorluk çekiyorum. Aynı zamanda kalp hastasıyım. Burada engelli asansörlerini engelli olmayan vatandaşların kullanması çok acı\" dedi.

\'ASANSÖRÜ KULLANAN ENGELLİYİ DÖVDÜLER\' İDDİASI

Engelli asansörünün hemen yanında simit satan Özkan Bilgin, tekerlekli sandalye ile asansöre binmek isteyen vatandaşı engelli olamayan bir vatandaş tarafından dövülerek darp edildiğini ileri sürdü. Bilgin, \"Engelliler biniyor ama çok az. Sağlam sporcular bile engelli asansörünü kullanıyor. En çok sağlamlar biniyor. Hatta engelli olmayanlar binmek için sıra kavgası bile yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde iki bacağı olmayan engelli bir vatandaş binmişti tekerlekli sandalyesi ile engeli olmayan vatandaş, \'sen ineceksin dedi\' engelliye vurdu ve vatandaşlar tepki gösterince kaçtı\" diye konuştu.

Engelli asansörünü kullanan vatandaşlarda, yanlarında yükleri olduğunu bahane ederek engelli asansörünü kullanmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Engelli asansörünün hemen yanında bulunan yürüyen merdivenlerin kullanılmaması ise dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Asansörü kullanan vatandaşlar

-Asansörden inenler

-Engelli Adil Işıl ile röp.

-Yürüyen merdivenlerden detay

-Muhabir, Ali Can Zeray anons

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/İSTANBUL,(DHA)

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3)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, ARABA ANAHTARI ŞEKLİNDE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

BURSA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, araba anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri basın mensuplarına \"Adaletin bu mu?\" diye tepki gösterdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düğmeye basan ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operaonda araba anahtarı görünümlü hassas terazi, 100 gram metamfetamin, 40 gram esrar, bir miktar bonzai ve çok sayıda extacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için anahtar şeklinde terazi kullandıkları kaydedildi. Gözaltına alınan G.Ö. , M.P. , S.T. , M.G. , K.G. , H.V. ve E.A., haklarında uyuşturucu ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri görüntü alan basın mensuplarına \"Adaletin bu mu?\" diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adlilyye sevk olması

- Uyuşturucu maddelerden ve hassas teraziden görüntüler

SÜRE: 0.56 saniye BOYUT: 103 MB

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4)TÜFEKLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, POLİSE \'BECEREMEDİM\' DEDİ

KARABÜK’te, işsiz olduğu için bunalıma giren Cemal A.(43), av tüfeği ile yaşamına son vermek istedi. Sol omuzundan yaralanan Cemal A., polis ekiplerine, \"Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim\" dedi.

Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Akdere Sokak\'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 aydır işsiz olduğu için bunalıma giren Cemal A., av tüfeğini kendisine doğrultarak ateşledi. Bu sırada sokakta olan Dürdane A., eve geldiğinde eşini kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca 112 Acile haber verdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cemal A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cemal A., polise \"Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim.\" dedi.Hayati tehlikesi bulunmayan Cemal A.\'nın 2 yıl önce de İnönü Caddesi\'nde bir iş yerinin çatısından sarkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cemal A.\'nın ambulanstan indirilmesi, hastaneye götürülmesi

-Olay yeri polisin incelemeleri

Dosya adı:krbintihargirisimi Süre:(02.13) Boyutu:(247 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)KARADENİZ\'DE HAMSİ BOLLUĞU

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. İlçede 3 gün içinde yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

Palamut sezonunun bereketli geçtiği Karadeniz\'de hamsi de balıkçıların yüzünü güldürdü. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz\'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri, 3 günde yaklaşık bin 500 ton hamsi ile limana döndü. 3 gün boyunca gece gündüz avlanan balıkçılar tarafından avlanan hamsiler İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi. Balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı.

İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çelebi, 3 günde İnebolu’dan yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi. Trabzonlu balıkçı Yaşar Akyazı da bu yıl palamuttan sonra hamside de bolluk yaşandığını söyleyerek, \"Bolluk ne kadar daha devam eder bilemeyiz. Çünkü genelde sezon başlangıçlarında hamsi bol olur. Daha sonraki günlerde azalmaya başlar. İnşallah bu sene bolluk süreklilik gösterir ve aynen devam eder. Vatandaşlarımız taze balık yesin. Hem biz kazanıyoruz hem vatandaş ucuz bir şekilde hamsi tüketiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Limanda hamsi sevkiyatı

-Balıkçılar ile röp.

-Kasalardaki hamsiler

Süre: 01:13 Boyut: 177 MB

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)

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6)KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİ, ÖĞRENCİLERİ UĞURLADI

DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde otomobiliyle beton elektrik direğine çarptığı kazada yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren matematik öğretmeni 30 yaşındaki Ömer Gündoğar, toprağa verildi. Gündoğar\'ı, öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencileri uğurladı.

Kaza, dün (pazar) saat 03.00 sıralarında Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Yorga Hacı Fatma Topalan Ortaokulu\'nda matematik öğretmeni Ömer Gündoğar, yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobille, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan Gündoğar, ambulansla kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi\'nde öldü.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Gündoğar için bugün Nikfer Mahallesi Çarşı Camii\'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gündoğar\'ın öğrencileri de katıldı. Kılınan namazın ardından Gündoğar\'ın tabutu, mahalle mezarlığına kadar, insan koridoru oluşturularak omuzlarda taşındı. Gündoğar burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze başında öğrencilerden görüntü

- Cenaze namazının kılınmasından

- Cenazenin taşınmasından görüntü

- Ömer Gündoğar\'ın fotoğraflarından

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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7)KAMYON ÇALDI, KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

AKSARAY-Ankara Karayolu üzerinde polis tarafından durdurulan kamyonun sürücüsü, araçtan atlayıp kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve kamyonu Ankara\'da çaldığı belirlenen Necdet Gökka (32), tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Polis, 06 AY 3642 plakalı kamyonu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Kamyon sürücüsü Necdet Gökka, bu sırada araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda Gökka, yakalandı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralandığı belirlenen Necdet Gökka, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma olay yerine inceleme ekiplerin incelemesinde ise Ankara\'da kamyonun sağ camının kırılarak kapısının açıldığı ve düz kontak yöntemi ile çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Gökka\'nın kamyon hırsızlığından sabıkası olduğu ve basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi. İfadesi tamamlanan Necdet Gökka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Kamyondan görüntüler

(Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA))

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