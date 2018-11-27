DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BİTLİS ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL\'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan (41), memleketi Bitlis\'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Sancaktepe\'de dün UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan evli ve 3 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan\'ın cenazesi, uçakla önce Muş\'a, oradan da helikopterle memleketi Bitlis\'in Güroymak ilçesine getirildi. Şehit Şahin Aslan için ilçedeki spor salonunda tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tugay Komutanı Tuğgeneral Taner Atay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI

Törenin yapıldığı salona gelen şehidin annesi Sakine Aslan, tek erkek evladı için Kürtçe ağıtlar yaktı. Gözyaşı döken şehidin annesiyle emekli güvenlik korucusu babası Adem Aslan, kız kardeşleri Leyla, Şükran, Ceylan, Güldünya Aslan ve eşi Zeynep Aslan\'ı askerler teselli etmeye çalıştı. Şehidin ablası Ceylan Aslan törene askeri kamuflajla katıldı.

Şehidin cenazesi salona getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü N. Faysal Geylani tarafından okunan duanın ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan\'ın cenazesi gözyaşları arasında Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde defnedildi.Şehidin Umut, Edanur ve 40 günlük Ebral adında 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/GÜROYMAK (Bitlis), (DHA)-

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2)GRİYE BOYANAN ÇORLU DERESİ\'NDE İNCELEME

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinden geçen ve atıklar nedeniyle griye boyanan Çorlu Deresi\'nde Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.Trakya\'da kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri\'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiği Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde dün griye bürünerek akmaya başladı. Çevresinde birçok fabrika bulunan deredeki kirliliğe çevrede oturan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, derenin sürekli kirlendiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Tekirdağ Çevre İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, kirliliği ile yeniden gündeme gelen Çorlu Deresi\'nde bugün inceleme yaparak, numuneler aldı.Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, \"İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte derede incelemede bulunduk. Ekipler numune aldılar. Şuan dere normal akıyor\" dedi.Derede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Çorlu Deresi\'nde renk değişimi meydana geldiği yönünde ihbar üzerine hareket geçtiklerini söyledi. Albayrak, \"Bugün denetim ekibi arkadaşlarımız derede numune alma çalışması yaptı. Dere boyunca bulunan fabrikalarda denetimlerimiz devam edeceğiz. Sabah aldığımız numunelerde parametrelerde bir kirliliğe rastlanılmadı. Anlık bir kirliliğin geldiğini düşünüyoruz. Suyun renginde herhangi standartları aşan bir durumun olmadığını gördük. Olayla ilgili dere boyunca ekiplerimiz çalışmalarını sıklaştıracak. Anlık bir kirliliğini düşünüyoruz. Nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi yok.Laboratuvar sonuçları çıktıktan sonra sizler paylaşacağız\" dedi.

KIRIMIZI AKMASINA NEDEN OLAN İŞLETMEYE PARA CEZASI

Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune almıştı. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etmişti. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dereyi kirlettiği tespit edilen tesise 58 bin lira ceza kesildi. İl Müdürü Ömer Albayrak, \"O işletmeye idari işlem uygulandı. Bazı analizler devam ediyor. Para cezası uygulandı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Dereden detaylar

İl Müdürü Albayrak\'ın inceleme yapması

Albayrak\'ın açıklaması

İncelemelerden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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3)ODTÜ\'LÜ İREM, SON YOLCUĞUNA, DUVAK VE MEZUNİYET CÜBBESİYLE UĞURLANDI

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük (21), memleketi Konya\'da son yolculuğuna uğurlandı. İrem Kütük\'ün tabutun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi örtülürken, cenazede okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100. Yıl Mahallesi’ndeki A4 Kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi. ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü\'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonet yokuş çıkarken, aniden kasasının kapaklarından biri açıldı. Kapak, bu sırada kaldırımda yürüyen Psikoloji Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük’ün başına çarptı. Ağır yaralanan İrem Kütük, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrem Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan İrem Kütük\'ün cenazesi, Konya\'ya getirildi. İrem Kütük\'ün cenazesi Parsana Camii\'ne götürüldü. Baba Ali Rıza ve anne Saadet Kütük, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İrem\'in tabutunun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazede İrem Kütük\'ün okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İrem Kütük\'ün cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı\'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze namazı

- Ailenin taziyeleri kabul etmesi

- Tabutun üzerine cübbe serilmesi

- İrem Kütük\'ün arkadaşlarının ağlaması

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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4)MARDAN PALACE, TİTANİC HOTELS\'E KİRALANDI

ANTALYA\'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel\'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic Hotels grubuna kiraladı.

Antalya\'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank\'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels grubu arasında bir süredir devam eden görüşmeler geçen hafta itibarıyla sonuçlandı.

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan Palace Hotel\'i Halkbank\'tan geçen hafta itibarıyla 10 yıllığına kiraladıklarını ve imzaların atıldığını söyledi. Aygün, otelde \'resort\' olarak ne eksik varsa onların tamamlanacağını, Mardan Palace Hotel\'i en güzel zamanda mevcut otelleriyle aynı şekilde ve hatta daha iyi hizmet verecek hale getireceklerini, Nisan ayında da hizmete açacaklarını söyledi.

Mardan Palace Hotel\'in geçmiş dönem işçiler de dahil alacaklarıyla ilgileri olmadığını da belirten Mehmet Aygün, \"Alacaklı olanlar kimden alacakları varsa onlara müracaat etmeleri gerekiyor, bizimle alakası yok. Haciz yoluyla Halk Bankası almış ve biz de Halk Bankası\'ndan kiraladık. Alacaklıların bizimle hiç alakası yok. Evin kirasını ödemediniz, yeni kiracı mı ödemesi gerekiyor. Biz grup olarak böyle bir tesisin kapalı kalmasından üzüldüğümüz için en kısa sürede hayata geçirmek için kiraladık\" dedi. Aygün, Nisan ayında açılacak otel için 10 milyon euro\'nun üzerinde yatırım planladıklarını da söyledi.

180 BİN METREKARE ALANA KURULU

Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

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5)MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, inşaat halindeki evine dayadığı tahta merdivenden düşen Hasan Kılıçaslan (68) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarayaltı Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evinin ikinci katına tahta merdivenle çıkmaya çalışan Hasan Kılıçaslan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kılıçaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıçaslan\'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87MB

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6)BALÇIĞA SAPLANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

ADANA\'da Seyhan Gölü\'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü\'ne avlanmak için gelen balıkçı Timuçin Yıldırım, vücudunun yarısı balçığa saplanmış halde bir ceset olduğunu gördü. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balçıktan çıkarttı. 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini belirlemek ve ölün nedenini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Cesetten genel ve detay görüntüler

- Olay yerindeki kalabalık

- Balıkçı Timuçin Yıldırım\'ın konuşması

- Olay yerinden genel görüntüler

- Şahsın çamurlu ayakkabısı

- Olay yerindeki polislerden detaylar

SÜRE: 02\'08\" BOYUT:237 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)



