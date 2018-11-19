DHA YURT BÜLTENİ 10

KURA NEHRİ BUZ TUTTU

ARDAHAN\'ın Göle İlçesi\'nden doğan Kura Nehri, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10.4 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi\'ne dökülen Kura Nehri\'nin yüzeyi buz tuttu. Kura Nehri\'nin bu yıl geç donduğunu söyleyen vatandaşlar, \"Kura Nehri havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Buzun kalınlığı 4-5 santim kadar. İlerleyen günlerde buzun kalınlığı 20-30 santimi bulur. Buzun üstünde halaylar çekiyoruz, Kızakla kayıyoruz, hatta üzerinde araçlarımızla dirift atıyoruz\" dediler.

Ardahan merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.5 derece ile Yanlızçam Kayak merkezinde ölçülürken, Göle ilçesinde sıfırın altında 15.6, Damal ilçesinde sıfırın altında 12.5, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 10, Hanak ilçesinde sıfırın altında 9.7 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kura nehrinden genel görüntü

-Ardahan Köprüsü ve kalesinden görüntü

-Vatandaşla röp.

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Kendisine \'Pislik\' diyen eniştesini \'Rambo bıçağı\' ile ağır yaraladı

SAMSUN\'da, Muhammet Ö. (43), daha önce kendisine \'Pislik\' dediği için aralarında husumet olan, akaryakıt istasyonu görevlisi eniştesi Ömer Ünal A.\'ya (48) \'Rambo bıçağı\' denilen bıçakla saldırdı. Baş ve boyun bölgesinden ağır yaralanan Ömer Ünal A., hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde tesadüfen bulunan polisler, Muhammet Ö.\'yü gözaltına aldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmada Ömer Ünal A., iddiaya göre, inşaat işçisi olan kayınbiraderi Muhammet Ö.\'ye \'Pislik\' dedi. Bu nedenle ikili arasında husumet oluştu.

Muhammet Ö., bugün eniştesi Ömer Ünal A.\'nın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Muhammet Ö., üzerinde taşıdığı \'Rambo bıçağı\' olarak adlandırılan bıçakla eniştesine sadırdı. Baş ve boyun bölgesinden 4 bıçak darbesi alan Ömer Ünal A., ağır yaralandı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Denizevleri Polis Merkezi ekibi, olaya hemen müdahale etti. Muhammet Ö., ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi tarafından Ömer Ünal A.\'ya, ilk müdahale yapıldı. Kafatasında kırıklar oluşan Ömer Ünal A., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Ünal A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheliden detay

-Polis Merkezi dışından detay

(SÜRE:33 Sn) (BOYUT:62.04 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)



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Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen motosiklet sürücüsü, cezayı iptal ettirdi

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-ADAPAZARI\'nda, esnaf olan motosiklet sevdalı 32 yaşındaki Okan Çelikel, fahri trafik müfettişinin \'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak\' gerekçesiyle kestiği cezayı iptal ettirdi. Okan Çelikel fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezalara isyan ederek, \"Motosiklette emniyet kemeri bulundurulması zorunluymuş, biz takmamışız. Böyle bir şey varsa bana bir kişi bunu açıklasın, bu motosikleti de ona hediye edeceğim\" dedi.

Adapazarı şehir merkezinde zücaciyecilik yapan Okan Çelikel\'e, birkaç ay içinde evinin ve iş yerinin önünde çeşitli sebeplerden cezalar kesildi. Çelikel, hata yapmadığını savunsa da kesilen tüm cezaları ödedi. Çelikel\'e son olarak 28 Ekim tarihinde iş yerinin önünde motosiklet kullandığı sırada fahri trafik müfettişi tarafından, \'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak\' gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi. Çelikel, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe yazıp 15 gün içinde cezayı iptal ettirdi.

Çelikel son kesilen cezayı iptal ettirdiğini belirterek, \"En son kesilen cezamız şu ki, motosiklette emniyet kemeri takmamak. Buna istinaden biz de yasal yollardan hakkımızı aramak için sadece bir dilekçe yazıp itirazda bulunduk. 2. Sulh o gün nöbetçiydi. Zaten cezayı gördüklerinde güldüler \'Bu nasıl bir ceza?\' diye. Sonra işlemler başladı ve cezanın iptali geldi. Herkesin fahri trafik müfettişlerinden gelen cezayı ödemek değil de önce haklı mı haksız mı kesildiğine bakarak bence ilk önce itiraz etmeleri gerekiyor. Zaten artık mobese kamerası kayıtlarını inceleyip cezaya karar verip iptal edebiliyorlar.\" dedi.

Ceza ile ilgili mantıklı açıklama yapabilecek olan kişiye motosiklet hediye edeceğini söyleyen Çelikel şöyle dedi:

\"Daha önce çok kez başıma geldi, 7-8 defa geldi hiç bir şey yapmadık, ödedik biz bu cezaları. Belki bizi tanıyor belki müşterimizdir, belki önceden bizimle bir problemi olan biriydi. Artık dedim ödemeyeceğiz direk itiraz edeceğiz. Motosiklette emniyet kemeri bulundurulması zorunluymuş, biz takmamışız. Böyle bir şey varsa bana bir kişi bunu açıklasın, bu motosikleti de ona hediye edeceğim. Bunda emniyet kemeri yok, takılacak bir şey yok. Açıklasın biri motosikleti hediye edeyim, üstüne bir tane daha hediye edeyim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşın motosiklette binişi

-Motosiklet sürüşü

-Röportaj

-Ceza makbuzu detay

-Mahkeme kağıdı detay

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Hastane işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda yangın

SİVAS\'ta Numune Hastanesinin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kent merkezinde, yapımlı süren Numune Hastanesi ek binasının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte yangın çıktı. Öğlen saatlerinde binanın ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesiyle itfaiyeye haber verildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, itfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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ANESTEZİ ATIKLARI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

TÜRK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği\'nce düzenlenen yarışmayla anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan tıbbi atıklar, sağlık çalışanları tarafından sanat eserlerine ve kullanılabilir eşyalara dönüştürüldü.

Antalya\'nın Belek turizm bölgesinde gerçekleştirilen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği\'nin 52\'nci Ulusal Kongresi\'nde, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan her türlü tıbbi atığın doğaya bırakılması yerine geri dönüşümünün sağlanması yönünde farkındalık oluşturulması için \'sürdürülebilirlik\' ana tema olarak belirlendi. Bu kapsamda dernek tarafından atıkların geri dönüşümüyle ilgili yarışma düzenlendi. Yarışmacılara ilham olması açısından da derneğin desteğiyle Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde Endüstriyel Tasarımcılar Hande Işık Tosun ve Mert Tosun, atıklardan Arbor Esthesia (Duygu Ağacı) oluşturdu. Yarışma kapsamında sağlık çalışanları, anestezi ve yoğun bakım ünitelerindeki atıkları Atatürk silüetli Türk bayrağı, çamaşır sepeti, sehpa, tabure, heykel, tablolar, kedi evi, süs objeleri gibi çeşitli eserlere dönüştürdü.

Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Özköse Şatırlar, kongrede bu yıl daha yaşanabilir dünya için sürdürülebilirlik konusunu ele aldıklarını, sloganın da \'Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir anestezi\' olarak belirlendiğini söyledi. Anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde katı ve gaz olmak üzere iki atık türü olduğunu belirten Prof. Dr. Şatırlar, bu atıklarla ilgili veri olmadığını, kongrede bu atıkların geri dönüşümüne ve miktarının belirlenmesine yönelik tavsiye kararı alındığını, farkındalık oluşturulmak istendiğini dile getirdi.

\'AMACIMIZ, ATIK MALZEMELER ÇÖPE GİTMESİN\'

Dünyadaki kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliğinde anestezik atıkların payını olabildiğince en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Şatırlar, \"Bunun için neler yapabilirsek kullanacağımız ilaçlar, seçeceğimiz yöntemler açısından bu kongrede 3 tam gün boyunca bunlar tartışıldı. Bu amaç çerçevesinde katılımcıları motive etmek, üretici yanlarını açığa çıkarmak adına neler yapabiliriz, diyerek birlikte üretelim yarışması düzenledik. Amacımız, ameliyathanede kullanılan ama hastayla bulaşı olmayan atık malzemeler çöpe gitmesin, onları kendi hayallerine göre değerlendirsinler. Sadece amacı belirledik; atık malzeme olacak, kirli olmayacak, enfekte olmayacak sonsuz yapabilirsiniz, diye\" dedi.

Örnek olması için ağaç yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Şatırlar, \"Zaten bizim kongremizin görselinde de ortada bir ağaç var. Yarısı kuru, küresel ısınma ve kirliliği gösteriyor. Diğer yarısı ise anestezi ışığıyla aydınlanmış yeşermiş bir çınar ağacı. Profesyonel destek aldık. Tasarım mühendisi iki arkadaşımız fikirlerimizi birleştirerek çok zor bir işi başardı. Üstündekilerin hepsi şişe, dezenfeksiyon için kullanılan şişeler. Altında malzemelerin konduğu kutular var, gövde onunla kaplandı. Plaster altlarını sarkıttılar, açtığımız ilaç kapaklarını renkli renkli ağaçtan sarkan çiçekler olarak yaptılar ve etkileşimli bir ağaç oldu. Altından geçerken de ağacın ışıkları yanıyor ve çok sükse yaptı ağacımız\" diye konuştu.

Yarışmada enteresan ürünlerin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Şatırlar, \"Mesela; çamaşır sepeti, tamamen kapaklardan. Afitap adı verilen ilaçların içinden çıkan bilgilendirme yazı kağıtlarından oluşan heykel var. Uzay lambası denilen ameliyathanede kullanılan bir takım malzemelerden lamba. Atatürk posteri, Atatürk silüetinin olduğu Türk bayrağı, kongremizin mottosu sürdürülebilirlikle paralel karbon ayak izini çiçekli bir ayak izine çevirmek istemişler. Tablolar, yaka iğneleri yapıldı, şişe kapaklarından ve kongreye katılan tüm katılımcıların çantasına birer tane konuldu. Çöp olarak attığımız şeyleri nasıl yeniden kazanabiliriz, mesajını vermek istedik. Zaten sürdürülebilirliğin temeli de bu, bir malzemeyi başka bir malzemeye dönüştürerek kullanmak, çöpe atmamak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ameliyat atıklarından yapılan eserlerin görüntüsü

RÖP: Prof. Dr. Zerrin Özköse

Atıklardan yapılan ağaç ve diğer eserlerin görüntüsü

289 MB -- 02.37 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



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Besni’de ev yangını

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde bin evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay Besni Korupınar mahallesinde meydana geldi. Ömer Erdin’e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye buldurdu. Kısa sürede olay yerine gelin itfaiye ekipleri evde bulunanları tahliye ettikten sonra, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yanan evden çıkan alevler

-Yangını izleyen mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN (DHA)

522 MB

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