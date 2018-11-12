DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT KAYMAKÇI\'NIN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi\'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı\'nın (20) cenazesi, memleketi Gaziantep\'e getirildi. Yakınları şehidin cenazesini gözyaşlarıyla karşıladı. Şehit Topçu Er Samet Kaymakçı\'nın cenazesi, sabah saatlerinde Van Filo Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından Van Ferit Melen Havalimanı\'ndan uçakla Gaziantep Havalimanı\'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri törenle karşılandı. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve şehidin yakınları katıldı. Uçağın havalimanına inmesiyle beraber Şehit Kaymakçı\'nın yakınları gözyaşı döktü. Karşılama töreninden sonra Şehit Samet Kaymakçı\'nın cenazesi, toprağa verileceği asri mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

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2)ÖĞRENCİLERİ FUARA GÖTÜREN OTOBÜSLER ÇARPIŞTI: 11 YARALI

BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencileri bir alışveriş merkezindeki bilim fuarına götüren 3 otobüsün çarpışması sonucu 11 öğrenci hafif yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında, Bolu-Mudurnu Yolu Piroğlu mevkiinde meydana geldi. Mudurnu Dumlupınar İlkokulu\'nda eğitim gören 117 öğrenciyi Bolu kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki bilim fuarına götüren 3 otobüsten, Ayhan Ö. idaresindeki 14 LC 308 plakalı otobüs önüne çıkan iş makinesi nedeniyle ani fren yaptı. Arkadan gelen Remzi Ç. idaresindeki 14 BV 403 plakalı otobüs ve Metin Ş. idaresindeki 14 LF 307 plakalı otobüs ardı ardına çarpıştı. Kazada, 3 otobüste bulunan toplam 117 öğrenciden 11\'i hafif yaralandı. 112 Acil ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, yol ortasında kalan bir otobüs vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi. Otobüslerde bulunan öğrenciler gelen başka otobüslere bindirilerek Mudurnu\'ya götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Hasar gören araçlardan detay

Jandarma ekiplerinden görüntü

Vatandaşların aracı itmesi

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)ÇANAKKALE\'DE KAÇAK AVLANAN TONLARCA DENİZ ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

ÇANAKKALE\'de yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanılan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak ürünleri taşıyan 4 aracın bağlı olduğu şirkete, toplam 10 bin 560 TL idari para cezası kesildi. Ekipler, gece yarısı jandarma ile birlikte Kilitbahir köyünde yaptığı kontrollerde, durdurdukları 4 araç içinde avcılığı yasak olan, buna rağmen kaçak olarak avlanan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirdi.

Kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, \"Bu gece su ürünleri kontrol ve denetim işlemleri sırasında ilgili arkadaşlarımız, jandarmamız ile birlikte kaçak 4 araçta kaçak yollarla elde edilmiş su ürünlerini ele geçirdi. Yakalanan deniz patlıcanlarının bir kısmı canlı ürünlerdi. Canlı olanların anında denize dökümü gerçekleştirildi. Donmuş olarak yakalananların ise bugün imhasını gerçekleştireceğiz\" dedi.

Milli Emlak Müdürlüğü\'ne teslim edilecek olan sazanların ise, balık hâlinde satışı gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen kaçak midye, deniz patlıcanı ve sazan balıklarından genel ve detay görüntü.

-İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

2 dakika 24 saniye. 267 MB.

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4)\'SAKLI CENNET\'TE SOHBAHAR GÜZELLİĞİ

SAMSUN\'un doğal güzelliğiyle \'saklı cennet\' olarak adlandırılan ilçesi Ayvacık\'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Samsun\'un özellikle son yılarda doğal güzelliğiyle Arap turistlerin ilgisini çeken ve \'saklı cennet\' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde sonbahar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. İlçeyi çevreleyen ormanlar ve fındık bahçeleri yer yer turuncu, kızıl ve kahverengi renklere büründü. Suat Uğurlu Baraj Gölü etrafında konumlanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Birçok fotoğraf sanatçısının sonbahar mevsiminde ilçenin doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekmek için buraya geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-İlçeden detay

-Drone görüntüsü

-Turuncu ve kızıl renkteki ormanlar ve baraj gölünden detay

-Detaylar

(SÜRE:4.00 Dk) (BOYUT:448 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER,Hüseyin KALAY/AYVACIK(Samsun), (DHA)



