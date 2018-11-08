DHA YURT BÜLTENİ 10

Adana\'da Furkan Vakfı davası başladı

ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticilerinin yargılanmasına başlandı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik 30 Ocak\'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Kuytul\'un da bulunduğu 9\'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek\' suçlarından iddianame hazırladı. Kuytul\'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41\'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21\'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

KISMEN KABUL EDİLDİ

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul edilen iddianame kapsamında, Kuytul hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçlarından 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. hakkında ise \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 5\'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, G.Y. ve M.Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'na iade etti. Dosya daha sonra incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

\'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası istenen Alparslan Kuytul ile tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç.\'nin bugün Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. Kuytul, Bolu\'daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yapmaya başladı.

Polis duruşma öncesi Bölge Adliye Mahkemesi binası önündeki caddede yol boyunca 1 toma ve 1 akrep aracıyla güvenlik önlemi aldı. Adliye binasına yaklaşık 300 kadın ve erkek ayrı ayrı gelip, binanın dışında beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Ellerinde pankart taşıyanlar

- Kalabalıktan görüntüler

- Pankartlardan detaylar

- Pankart tutan küçük çocuk

- Bir vatandaşın konuşması

SÜRE: 37\" BOYUT: 70MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)



===================

LÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandı

BURSA\'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bağış toplamak için iş yerlerine konulan 4 kumbaranın çalınması olayıyla ilgili Ş.K. (27 gözaltına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesindeki 4 ayrı iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan 4\'ü son 1,5 ay içerisinde çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi\'nde unlu mamuller satan bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarından birinde, iş yerine giren 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğerinin ise kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, elde edilen 60 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerden birinin uyuşturucu ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ş.K. (27) olduğu belirlendi. İşsiz olan Ş.K., Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.K., adliyeye sevk edildi.

Polis, diğer kumbaraları çalan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Zanlının Emniyetten cıkışı

-Detaylar

Haber - Kamera :Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

======================================

BAKAN SOYLU, ADANA\'DA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki son ziyaretini 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü\'ne gerçekleştirdi. Bakan Soylu, yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan ve şu an sadece jandarma çağrı merkezi olarak hizmet veren çağrı merkezi binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

112 acil çağrı hatlarına yapılan ihbarların yüzde 60\'ının asılsız olduğunu belirten Bakan Soylu, \"Bundan istifade edebilecek vatandaşa yapılabilecek en büyük kötülüktür bu, ihanet. Özellikle telefoncular telefonu denemek için yapıyor, öyle mi?\" diye konuştu.

Bakan Soylu, ABD\'deki Silikon Vadisi\'nde yapılan bir yarışmada, Türkiye\'deki 112 Acil Çağrı sisteminin en iyi entegrasyon ve bulut projesi seçildiğine dikkat çekerek, önümüzdeki yılın sonu itibarıyla 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin hayata geçirileceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretinin ardından uçakla Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

Ana sınıfı çocukların bakana çiçek vermesi

- Bakan Soylu\'nun konuşması

- 112 çağrı merkezini gezip bilgi alması

- 112 çağrı merkezi dış görüntüsü

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

Süre:03\'24\" Boyut:381 mb



======================================

Öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmene velilerden destek

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören kızının, öğretmeni Latif Y.\'den (Yatağan) dayak yediğini öne süren veli, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Latif Y.\'nin eski ve mevcut öğrencilerinin velileri ise bir araya gelerek, iddiayı gerçekçi bulmadıklarını ifade edip, öğretmene destek verdi.

Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki H.N.A. (Hatice Nur Aytekin), annesi Arzu A.\'ya, geçen çarşamba günü sınıf öğretmeni Latif Y.\'nin kendisini boynundan tutarak kaldırdığını ve tokat attığını söyledi. Bunun üzerine hemşire Arzu A., kızıyla birlikte önce görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne giderek, H.N.A.\'ya darp raporu aldı. Anne Arzu A. daha sonra, polis merkezine giderek Latif Y.\'den şikayetçi oldu.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Okul yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Okulumuz öğretmeni Latif Y. ile öğrencisi H.N.A. arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili öğrenci velimizden idaremize yönelik, herhangi başvuru ve görüşme talebi olmamıştır. Olayın basında yer almasından sonra bahsi geçen öğretmenimiz Latif Y. ile görüşülmüş ve durum kendisine sorulmuştur. Öğretmenimizin ifadesine göre, öğrencinin ders esnasında arkadaşlarıyla konuşma içinde olduğu, öğrencisini birkaç defa uyarmasına rağmen eylemini sürdürdüğü, ders düzenini bozduğunu, bunun üzerine öğrencinin yerini değiştirmek için uyardığını, ancak öğrencinin duymazdan gelerek kafasını sıraya koyduğunu söylemiştir. Yine ısrarla kalkmasını söylediği halde kalkmamakta ısrar eden öğrencinin kolundan tutarak kaldırdığını ve başını kaldırıp konuşması için eliyle çenesini kaldırdığını ve bu davranışıyla arkadaşlarına olumsuz bir örnek teşkil ettiğini söylediğini ifade etmiştir. Bunun haricinde bir tokatlama veya şiddet uygulamadığını belirtmiştir\" denildi.

BAZI VELİLERDEN ÖĞREMENE DESTEK

Olayı duyan eski ve yeni öğrencilerinin velileri ise Latif Y.\'ye destek verdi. İddiaların doğru olduğuna inanmadıklarını belirten veliler, Latif Y.\'nin yanında olduklarını dile getirdi. Orta Park\'taki saat kulesi önünde toplanan veliler, Latif Y.\'ye destek açıklaması yaptı. Veliler adına konuşan Semra Yiğitcan, \"Bizler Latif öğretmenin eski ve yeni velileri olarak, bu olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Sosyal medyaya yansıyan bu haberin çok saptırıldığını düşündüğümüz için burada toplandık. Yıllarını bu mesleğe adamış Latif öğretmenimiz sadece çocuğa alfabeyi öğreten bir eğitici değildir. Çocukların ruhsal, kişisel gelişimi ile aileleri ve arkadaşlarıyla olan sorunlarını da, sosyal ilişkileriyle yakından ilgilenen, \'bananeci\' bir tutum sergilemeyen bir öğretmendir. Söz konusu öğrenci, olay sonrası başka bir veli tarafından evinde misafir edilmiştir. Ev sahibi velinin ifadesine göre, çocuğun herhangi bir yerinde herhangi biz iz olmadığı gibi psikolojik olarak da gayet normal tavırlar sergilemektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini rica ediyoruz. Latif öğretmen gibi bir öğretmeni mesleğe küstürmek, Turgutlu eğitimine en büyük kötülüktür. Bizler veliler olarak yalnız bırakmayacağımızı ve gerçeğin ortaya çıkacağı zamana kadar da arkasında olduğumuzu belirtiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrenci velilerinin sınıf öğretmeni Latif Y.\'ye destek açıklaması

Haber- Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

======================================

Çay\'da 1200 kişi ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu



AFYONKARAHİSAR\'ın Çay ilçesinde son iki haftada 1200 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşlar rahatsızlıklarının nedeni olarak içme suyunu gösterirken, belediyeden yapılan açıklamada \"Suyumuz temiz\" denildi.

Çay ilçesinde son iki haftada bin 200 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Çay Devlet Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşlar ishalin şebeke suyundan kaynaklandığını iddia etti. Şebeke borularının zaman zaman patladığını belirten vatandaşlar, kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını tahmin ettiklerini belirterek, akan suyun pis koktuğunu öne sürdü.

BELEDİYE: SUYUMUZ TEMİZ

Çay Belediye Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada ise, \"Suyumuz temizdir. Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı\'nda tahlil yaptırdık. İçme suyu analiz raporları temiz çıktı. Sonuçları yayımladık. Biz de salgının nedenini araştırıyoruz\" denildi.

\'AMİP KİSTİ NEDEN OLDU\'

Çay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Evren Yeşildağer de hastanelerine son 13 günde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle bin 100 kişinin başvurduğunu kaydetti. Gelenlerin tamamına yakınına ayakta müdahale edildiğini belirten Dr. Yeşildağer, \"İlçe ve il sağlık müdürlüklerine durum bildirildi. Derhal analizler yapıldı. İlçenin içme suyu analizleri temiz çıktı. Hastalardan alınan örnekler, Afyonkarahisar ve Ankara mikrobiyoloji laboratuvarlarında incelendi. Hastalarda amip kisti bulundu\" dedi.

Rahatsızlığa \'entamoeba histolytica\' adı verilen bir tür parazitin yol açtığını kaydeden Dr. Evren Yeşildağer, \"Genelde yiyecek ve içeceklerden bulaşır. Halk bu konuda uyarıldı ve hijyenin önemi anlatıldı. Suların kaynatılarak içilmesi istendi. Uyarılara uyan halkımızın dikkatli olması hastalığın azalmasını sağlamıştır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Hastane dış plan detay

- Başhekim Dr. Evren Yeşildağer\'in açıklaması

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)

=======================

Üsküplü saksafon sanatçısı, Antalya\'da sağlığına kavuştu

YAKLAŞIK 2 yıldır yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Makedonya Üsküplü saksafon sanatçısı Alii İljber (31), Antalya\'da annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu.

Makedonya\'nın Üsküp kentinde yaşayan Alii İljber, 2 yıl önce tansiyon yüksekliği nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığını ve kronik böbrek yetmezliği başladığını belirtti. 1 yıl önce diyalize girmeye başladığını anlatan İljber, 2 yıl boyunca sağlığına kavuşmak için mücadele ettiğini kaydetti. Türkiye\'nin sağlık konusunda Makedonya\'dan çok ilerde olduğunu ifade eden İljber, \"Türkiye\'de ameliyat olmaya karar verince internette araştırma yaptım. Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ın önemli bir hoca olduğunu öğrendim ve onun için Antalya\'ya gelmeye karar verdim\" dedi.

\'DİYALİZE GİRDİĞİM GÜN SAHNEDEN UZAK KALDIM\'

Ülkesinde tanınan bir saksafon sanatçısı olan Alii İljber, 15 yaşından bu yana müzikle ilgilendiğini belirterek, “Hastalığım tabii ki işime de engel oluyordu. Diyalize girdiğim gün sahneye çıkamıyordum. Annemin verdiği böbrekle sağlığıma kavuştum, çok şükür\" dedi. Hayata yeniden merhaba dediği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten İljber, \"Prof.Dr. Alper Demirbaş\'a çok teşekkür ediyorum. Beni sağlığıma kavuşturdu\" diye konuştu. Kendisine böbrek veren annesi Umran İljber\'e (56) nasıl teşekkür edeceğini bilmediğini sözlerine ekleyen İljber, \"Annemden Allah razı olsun\" dedi.

\'BÖBREĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN OĞLUMA VERDİM\'

Eşi Kenan İljber ile birlikte oğullarını sağlığına kavuşturmak için 2 yıldır mücadele ettiklerini anlatan Umran İljber ise kendisinin verici olmak için daha uygun olduğunu öğrendiğinde hiç tereddüt etmeden oğluna böbreğini verdiğini söyledi. Kendisini hiç düşünmediğini söyleyen anne, “Oğlum iyi olsun yeter. Çok mutluyum. Duygularımı anlatamıyorum\" dedi.

NORMAL HAYATINA DÖNEBİLECEK

MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş ise müzisyen gencin Makedonya\'da diyalize giren bir hasta olduğunu belirterek, \"Bize böbrek nakli olmak için başvurdular. Anne ve babası verici adayıydı ama annesi daha uygun çıktı. 1 hafta önce annesinden böbrek naklettik. Şu anda böbrek fonksiyonları tamamen normal. Hiçbir sorun yok. Normal hayatına devam edecek\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi\'nden detay görüntüler

- Hasta Alii İljber ile röportaj

- Prof.Dr.Alper Demirbaş ile röportaj

- Prof.Dr. Alper Demirbaş ve hasta Alii İljber\'in birlikte görüntüsü

-Prof.Dr.Alper Demirbaş, hasta Alii İljber ve böbreği veren anne Umran İljber\'in birlikte görüntüsü

-Anne Umran İljber ile röportaj

-Hasta Alii İljber ve annesi Umran İljber\'in hastane içinde birlikte yürürken görüntüleri

-Hasta Alii İljber\'in annesini öperken görüntüsü

--Hasta Alii İljber\'in saksafon çalarken görüntüsü

555 mb -

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

================

5 koyunu sünnette yemek için çaldılar, \'Ette yemiyelim\' dediler

ANTALYA\'da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşıyan 5 hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlar, \"Yol kenarında duruyorlardı, sünnet düğünü yapmak için aldık. Et de mi yemeyelim\" dedi.

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak\'ta meydana geldi. Antalya polisi, içinde 3\'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araç kaçmayı sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araç, Doğuyaka Mahallesi\'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durduruldu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, araçta başka plakalar olduğu görüldü.

Aracı kullanan Zeki Şeviğ ve beraberindeki Tarık Şeviğ, Nurhayat Yiğit, Gülseren Şefik, Gülden Yiğit gözaltına alındı. İlk ifadeleri olay yerinde alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İki erkek şüpheli, koyunları yol kenarında bulduklarını, sünnet düğünü yapmak için aldıklarını belirterek, \"Et de mi yemeyelim\" dedi.

Polis koyunların sahiplerini bulmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Gözaltına alınan kadınların görüntüsü

Aracın içinde ve bagajındaki çalınan koyunların görüntüsü

Aracın görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Gözaltına alınan şahısların polis aracı içinde görüntüsü

Gözaltına alınan kadının basın mensuplarına bağırması

Şüphelilerin polis merkezine götürülmesi

Aracın çekici ile otoparka çekilmesi

350 MB -- 03.09 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)