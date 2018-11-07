DHA YURT BÜLTENİ 10

Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu, Edirne\'de teslim oldu

Engin ÖZMEN / EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL eski valisi Hüseyin Avni Mutlu, hakkındaki FETÖ davasından verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından Edirne\'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yargılandığı İstanbul 30\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ \'mülkiye\' yapılanmasına yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezayı onadı. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezasının kesinleşmesinin ardından avukatıyla Edirne Adliyesi\'ne gelerek teslim oldu. İnfaz Savcılığı\'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mutlu\'nun ARŞİV görüntüsü

DGS\'DE

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12’inci kattan düşen minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde oturdukları sitenin 12\'nci katında bulunan evlerinden aşağı düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Elif Defne Çevik, Elazığ’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İskenderun Adliyesi\'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu Çevik ve Belen İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Gökhan Çevik\'in ikiz çocuklarından 2 yaşındaki Elif Defne Çevik, dün oturdukları sitenin 12\'nci katındaki evlerindeki balkondan düşerek ağır yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Elif\'in cenazesi memleketi Elazığ’a getirildi. Merkez Hasan Tahsin Paşa Camisine getirilen cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, baba Gökhan Çevik, askeri erkan, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaza namazından görüntüler

-Cenazenin götürülüşü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

DGS\'DE



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Karaburun açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.38\'de, merkez üssü Karaburun\'a yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre altında meydana gelen deprem, Karaburun ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Aynı bölgede bugün saat 11.45\'te de 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

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Kemer\'de organ bağışı etkinliği

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar organ bağışı etkinliğinde buluştu. Etkinlikte Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ve eşi Fatma Yaşar da tüm organlarını bağışladı. İlçe Müftüsü Recep Müftüsü Balaban, organ bağışının caiz olduğunu söyledi.

Kemer\'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, eşi Fatma Yaşar, İlçe Müftüsü Recep Balaban, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'na gelen araçta yapılan bağış işlemlerinde Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ve eşi Fatma Yaşar tüm organlarını bağışladı.

Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, \"Organ bağışı ülkemizin şu anda hakikatten ciddi problemlerinden birisi. Bugün 10 binlerce hasta, hastanelerde organ beklemekte. Biz meseleye şöyle bakıyoruz; öldükten sonra hiçbir işimize yaramayacak olan organlarımızla yeni insanlara, genç insanlara bir hayat verebilmemiz mümkünken bağışlamamamızın hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde son yıllarda tıp konusunda inanılmaz bir gelişme var. Tıp alanında hakikatten bir çığır açtık. Organ nakli konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Hal böyleyken bizler de bu farkındalığı yaratmak adına bütün birimlerimizle beraber başta söylediğim gibi halkımıza bir farkındalık yaratmak adına burada bulunduk. Ben de bugün bütün organlarımı bağışladım. Arkadaşlarımızın çoğu da organ bağışında bulundu. Umarım bu kampanyaya destek büyür. Ülkemizde bu konuda büyük bir farkındalık oluşur\" dedi.

Organ bağışının caiz olduğunu kaydeden İlçe Müftüsü Recep Balaban, \"Vatandaşlarımızda kan bağışı konusunda bir problem yok. O konuda halkımız bilinçli. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) de o zaman içerisinde yani 1400 yıl önce hacamat dediğimiz şekilde kan vermiş, bunun öncülüğünü yapmış. Yüce Rabbimiz de Kuran-ı Kerim\'de organ bağışıyla ilgili maide suresinde \'Kim bir cana hayat verirse, bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur. Kim de bir canı haksız yere öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur\' buyurarak bu konuda organ bağışının caizliği, cevazlığı konusunda cevaz veriyor. Yani gerekli şartlar yerine getirildiğinde, beyin ölümü gerçekleştiğinde din açısından da Diyanetimizin de açıklaması bu yönde, organ bağışı yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Bizler daire amirleri olarak halkımıza bugün burada örnek olmaya çalıştık. Kaymakam Beyimizin başkanlığında. Tabii ki bu bilinci arttırmamız gerekiyor. Allahu Teala bizlere şifasız dert vermemiştir. Her derdin bir şifası vardır. Ama burada o tıbbi şifayı bizlerin doktorlarımızda aramamız, bulmamız, ondan sonra da Rabbimize dua etmemiz ve o hastalığın şifası için Rabbimize dua ederek yalvarmamız dini açıdan gerekli\" diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce de şöyle dedi:

\"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası. Biz de ilçemizde güzel bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız, birim amirlerimiz, Sayın Müftümüz bizden desteklerini esirgemedi. Vatandaşlarımızdan organ bağışları kayıtlarını alacağız. Yarın da her organ bağışımız için Kemer Orman İşletme Şefliğimizin desteğiyle Tekirova\'da geçen sene hortum felaketinden etkilenen bölgede fidan dikimi yapacağız. Şimdi durum çok yüz güldürücü. Kemer olarak tek yürek olduk buna çok mutluyuz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. İnşallah bugün burada yanan yüreklere su serpeceğiz. Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilincini arttıracağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçtan detay

- Sağlık Bakanlığı logosu detay

- Bağış yapanlardan detay

- Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar açıklama

- Doldurulan evraktan yakın detay

- Bağış yapan vatandaşlar detay

- İlçe Müftüsü Recep Balaban röportaj

- Araç önünde bağış yapan vatandaşlar detay

- İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce açıklama

- Bağış yapan vatandaşlar detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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DGS\'DE

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Belediye çalışanları lösemiye dikkat çekti

MANİSA\'nın Alaşehir Belediyesi çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası\'nda farkındalık yaratmak için kurum önünde bir araya gelip, maske taktı.

Belediye çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Alaşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Belediye çalışanlarına, Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak da destek verdi. Mayıs ayı başında göreve başlayan Başkan Uçak, bir süre önce yaptığı açıklamada, 11 ay boyunca alacağı maaşını Mehmetçik Vakfı ile LÖSEV\'e bağışlayacağını söylemişti.

Topluluk adına konuşan Başkan Uçak, \"Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgiyle kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Son yıllarda maalesef lösemi vakalarında artış olmakta, özellikle bebeklerde ve 3 yaşın altındaki çocuklarda yoğunlaşmaktadır. Lösemi hakkında tek tesellimiz tedavi edilebilir olmasıdır. Dileğimiz sadece bir gün değil, tüm yıl lösemili çocuklarımıza sahip çıkılmasıdır. Bizler hem şahsım hem de Alaşehir Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya söz veriyoruz. Lösemiyle savaşta en küçüğünden, en büyüğüne kadar minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olacağına inanıyorum\" dedi.

Topluluk daha sonra, farkındalık yaratmak amacıyla maske taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak açıklama

- Topluluk maske takarken görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Gemiden sızan sintine ve fuel oil İzmit Körfezi\'nde kirliliğe neden oldu

DARICA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 2 gün önce bir gemiden sızdığı tahmin edilen sintine ve fuel oil sahil kıyısında kirliliğe neden olurken, temizlik çalışmaları başlatıldı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, \"Bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alınması lazım. Gemicilerin de bilinçli olması lazım. Bunlar çok hoş hadiseler değil.\" dedi.

Olay, İzmit Körfezi\'nde Darıca Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yaklaşık 2 gün önce denizde görülen kıyı kirliliği nedeniyle vatandaşların ihbarını değerlendiren Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından deniz yüzeyinde kirliliğe neden olan maddenin sintine ve fuel oil olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından başlattıkları çalışmalarda kirlenen deniz yüzeyine sıvı emici ve yayılmayı engelleyici bariyerler çekildi. Denizden alınan numuneler laboratuvara gönderilerek, atığın hangi gemiden sızdığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Denizde yaşanan kirlenme ile ilgili açıklama yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, \"Burası 3-4 gün önce çok temiz bir yerdi. Sahil tamamen ikinci bir boğaz dediğimiz Darıca\'nın sahili burası. Gemiler çok yaygın ve körfezdeki bu trafikten dolayı da hangi geminin ne zaman atık bırakacağını bilemiyoruz. Böyle bazı günler bunlar oluyor. Çevre Müdürlüğümüzle beraber atıkları emici malzemelerle bir mücadele içerisindeyiz. Şu ana kadar da iyi bir sonuç alındı. Tabi bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alınması, tamamen sahada ve körfezde olması lazım. Gemicilerin de bilinçli olması lazım. Bunlar çok hoş hadiseler değil. Vatandaşın 1 hafta önce denize girdiği yerin şu anda temizlenmesiyle ilgili büyük bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Onu da belli bir ölçüde sağlamaya çalışıyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kirlenen deniz yüzeyi drone görüntüleri

-Kirlenen deniz yüzeyi aktüel görüntüler

-İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi

-Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’la ropörtaj

-Kirlenen bölgede temizleme çalışmaları

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli),(DHA)

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Öğretmen, \'hain\' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiası

ANTALYA\'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı da olan, fıkıh dersi öğretmeni Harun K., Atatürk\'e hakaretten gözaltına alındı. Öğrencilerin oluşturduğu köşedeki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K.\'nin, \"İndirin bunu, hain hain bana bakıyor\" dediği iddia edildi. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce de soruşturma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencileri, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, sınıfta Ulu Önder\'in fotoğrafının da olduğu bir köşe oluşturdu. 6 Kasım Salı günü ilk iki dersi fıkıh olan 10\'uncu sınıfa, Müdür Yardımcısı Harun K. ders için geldi. Öğrencilerin astığı panodaki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K., iddiaya göre, \"İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum\" diyerek, öğrencilere fotoğrafı indirtti. Durumdan haberdar olan bir öğrencinin velisinin şikayetçi olması üzerine Harun K. gözaltına alındı. Harun K.\'nin polisteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili kendilerine bilgi notu geldiği, Atatürk fotoğrafının yırtılması gibi bir durum olmadığı, yer değiştirilmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıktığı ve bu konuda idari soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ise okul idaresinden gelen bilgi notu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, \"İndirtme değil, oradaki Müdür Yardımcısı arkadaş, \'Her şeyi değerli olduğu yere asalım\' gibi bir cümle, ifade kullanmış. Oradan bir tartışma çıkmış, bize de öyle bilgi geldi. Biz de hemen idari soruşturma başlattık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gönderdik ve hemen müfettiş gönderildi. Bildiğimiz şu an bu kadar\" dedi.

\'Hain\' sözüyle ilgili bir şey duymadığını, kendilerine gelen notta da böyle bir ifade olmadığını belirten Solak, bilgi notunda Müdür Yardımcısı\'nın bu fotoğrafı daha iyi bir yere asmak gerektiği şeklinde ifadesi olduğu, müfettişlerin idari soruşturma neticesinde gereğini yapacağını açıkladı.

\'ATA\'MA SAYGISIZLIK YAPAN YERDE BENİM İŞİM YOK\'

Olayla ilgili şikayetçi olan öğrenci velisi Mine Öcek ise \"Derse girmişler ve panoda Atatürk\'ün fotoğrafı varmış. Öğretmen, \'İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum\' demiş. Çocuklar indirmiş, hangi çocuk indirdi bilmiyorum, yere koymuşlar. Benim oğlum da almış sırasına koymuş. Öyle kapanmış. Teneffüste oğlum yine aynı yere asmış Atatürk\'ün fotoğrafını. Öğretmen giriyor gene aynı şey, çocuk alıyor sıraya koyuyor. Çocuk Atatürk\'e bakıyor. Çocuğa \'Bırak ona bakmayı, bana bak\' demiş. Çocuk da \'Ata\'ma saygısızlık yapan yerde benim işim yok, isterseniz beni okuldan atın, sıfır verin, ben burada durmayacağım\' deyip eve gelmiş. Ondan sonra okul idaresi bizi aradı, çocuğun okulu terk ettiğini söylediler. Ben de \'Biliyorum, çocuğum evde, ben de zaten biraz sonra geleceğim\' dedim ve gittik. Okul polisi çağrılmış, tutanak tutulmuş, öğretmen inkar ediyormuş, \'Çocuk beni yanlış anladı, ben öyle demek istemedim\' falan demiş. Okul polisi, biz şikayetçi olacağız deyince, Çocuk Şube ifade alıyormuş. Çocuk Şube\'den geldiler ve çocuğu götürdüler ve orada ifade verdi\" diye konuştu.

Çocuğunu okula eğitim-öğretime gönderdiklerini kaydeden veli Mine Öcek, \"Okul siyaset yeri değil. Sever veya sevmez bizi ilgilendirmiyor. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sınıfta bunu ifade edemez, benim çocuğumun psikolojisini bozuyor veya beynini yıkıyor. Benim çocuğumun beynini yıkayamaz. Fıkıh dersiyse fıkıhını anlatsın\" diye tepki gösterdi.

\'KENDİMİ HAİN GİBİ HİSSETTİM\'

Harun K., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Harun K., verdiği ifadede, \"Atatürk için hain ifadesini kullanmadım. Öğrencilere kızdım. Sınıflarda, okullarda, resmi dairelerde Atatürk fotoğrafının nereye asılacağı, kanunla belirlenmiştir. Atatürk fotoğrafının yeri pano değil. Buradan indirilip nereye asılması gerekiyorsa oraya asılmasını söyledim. Hatta bunları söylerken de kendimi hain gibi hissettim\" dedi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmediğini de belirten Harun K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul tabelasından görüntü

Okul dış plan görüntü

Okulun bahçesinden görüntü

Bahçede öğrencilerin görüntüsü

RÖP: Mine Öcek ( Anne )

Adı geçen öğretmenin bir sohbette çekilen görüntüsü

396 MB --- 03.34 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR- Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)