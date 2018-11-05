DHA YURT BÜLTENİ 10

ÇOBANBEY SINIR KAPISI, GEÇİŞLERE KAPATILDI

KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'nün Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı\'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurmasından sonra, TIR ve kamyon sürücülerinin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Sınır hattında bekleyişlerini sürdüren ve mağdur olduklarını anlatan sürücüler, biran önce teknik arızanın giderilerek sınır kapısının açılmasını istedi. Çobanbey Sınır Kapısı\'nın ne zaman açılacağına ilişkin ise yetkililer arızanın en kısa sürede giderilerek geçişlerin sağlanacağını belirti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınır kapısı

- Beklyeyen tırlar

- Tır sürücülerinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

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VALİ DEMİRTAŞ: DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN KİMSEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, düğünlerde silahla havaya ateş açanların silahlarına el konulup, gereken cezanın verileceğini belirterek, “Bundan sonra böyle bir şey olursa çok kararlı bir şekilde üzerine gideceğiz ve kesinlikle kimseye müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Can güvenliği için düğünlerde havaya ateş açılmaması konusunda kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirdiklerini belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Tüm muhtarlıklara yazı yazdık. Hem basın yoluyla hem kaymakamlıklarımız hem de güvenlik kuvvetlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Kesinlikle düğünlerde böyle bir şeyin yapılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızdan insanlarımızın sağlığını düşünerek böyle bir şeye tevessül etmemelerini önemle rica ediyoruz. Bundan sonra böyle bir şey olursa çok kararlı bir şekilde üzerine gideceğiz ve kesinlikle kimseye müsaade etmeyeceğiz. Gereken ceza neyse vereceğiz. Silahlarına da el koyacağız.”

Görüntü Dökümü

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- Adana valisi mahmut demirtaş ile röp

SÜRE:00\'36\" BOYUT:68,0 MB

Haber:-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)



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YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

ADANA\'nın Yüreğir ilçesinde 4 dönüm alan üzerine kurulu 7 bin metrekare kapalı alana sahip Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi\'nde hasta kabulüne başlayan Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde incelemelerde bulundu.

4 dönüm alan üzerine kurulu 7 bin metrekare alana sahip hastanenin son derece modern alet ve cihazlar barındırdığına dikkat çeken Demirtaş, “Merkezde 52 ünit var. 30\'u uzman diş hekimi 60 personelimiz bulunuyor. Sağlık konusunda hükümetimizin, Bakanlığımız çok ciddi yatırımları oldu. Bu en son yapılan yatırımlardan bir tanesi. Bundan sonra Yüreğir\'deki vatandaşlarımızın daha uzaklara gitmeden hemen evlerinin yakınındaki bu hastaneden randevularını alarak bu hizmetlerden yaralanacağını düşünüyoruz. İnşallah Adana\'nın bir sağlık üssü olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin dış görünümü

- Adana valisi mahmut demirtaş röp

- Adana valisi mahmut demirtaşın hastaneyi dolaşması

SÜRE: 01\'39\" BOYUT: 183 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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SİNOP\'TA DENİZ KEYFİ

SİNOP\'ta sonbahar mevsiminde güneşli havayı görenler denize girdi.

Karadeniz\'in Bodrum\'u olarak adlandırılan Sinop’ta hava sıcaklığı 18 derece civarında seyrederken vatandaşlar denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin, vatandaşların denize girip yazdan kalma bir gün geçirdiğini belirterek “Kasım aynın başlarındayız. 5 Kasım, Sinop’ta plaj, deniz sezonu halen devam etmekte. Sinop’un Karadeniz sahilinden en büyük farklılığı, güneye bakan bir sahili olması. Dolayısıyla da bol bol güneş alabiliyoruz. Sahile indiğinizde ister istemez canınız denize girmek istiyor ve denize baktığınızda nasıl kıyılar sıcaksa deniz suyunun da sıcaklığı gayet iyi ve tam sağlıklı, temiz bir ortamda denize girebiliyorsunuz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Cemalettin Kaya’nın denize girmesi

- Cemalettin Kaya’nın yüzmesi

- Cemalettin Kaya’nın güneşlenmesi

-Cemalettin Kaya açıklamaları

-Deniz Sahili

-Detaylar

(SÜRE:2:31 Dk) (BOYUT: 279 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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OKULDAKİ DEPODA BORU KURDU ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR

MERSİN\'in Erdemli ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görevli Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri, okulun malzeme deposunda olta balıkçılığında yem olarak kullanılan boru kurdu üretmeye çalışıyor.

Daha önce okulda istiridye mantarı ürettiklerini söyleyen Şerafettin Özaydın, öğrencileriyle birlikte boru kurdu üretmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. Özaydın, \"Daha önce okulumuzda istiridye mantarı üretimi denedik ve başarılı olduk. Şimdi ise olta balıkçılığını yakından ilgilendiren boru kurdu üretimi çalışması yapıyoruz. Sadece İzmir sahillerinde bulunan ve Türkiye geneline gönderilerek satışı yapılan boru kurdunu üretimini gerçekleştirmek için çalışıyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE İLK OLACAK\'

Çalışmalar için okuldaki malzeme deposunu kullandıklarını belirten Özaydın, \"Deniz suyu ve kumunu kullanarak boru kurdunu yaşatmak ve akvaryumda üretimini sağlamak için deneme çalışması yapıyoruz. 1 aya yaklaştığımız çalışmamızda kurtların hala yaşadığını görüyoruz. Eğer boru kurtları akvaryumda çoğalmaya başlarsa bu Türkiye\'de bir ilk olacak. Akvaryumda üretimi gerçekleşirse, proje genişletilip ve daha büyük bir alanda yapıldığı zaman Mersin\'de olta balıkçılığında büyük bir ekonomik gelir elde edilecek. Şuanda olta balıkçılığında kullanılan boru kurdunun 5 tanesi 5 liradan satılıyor. Üretim gerçekleşirse boru kurdu başka illerden gelmeyecek ve Mersin\'de üretilecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Boru kurdu görüntüsü

-Akvaryumda Boru kurdu hareket ederken

-Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın akvaryumu incelerken

-Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ile röportaj

-Öğrenciler ve öğretmen toplu görüntüsü

(Boyut:200 MB) (Süre:2.37 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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YAŞLILARI YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'te, para çekmek isteyen yaşlıları yardım etme bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde banka ATM\'leri önünde maaş çekmek isteyen yaşlı ve emeklilerin yardım etme bahanesiyle dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polislerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, 2 şüphelinin yardım bahanesiyle kartlarını alıp, parasını çektikleri kişilere maaşlarının yatmadığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada şüphelilerin H.K. ve M.H. olduğu anlaşıldı. Aynı yöntemde 4 kişinin 4 bin 680 lirasını çaldıkları belirlenen şüpheliler, polislerin evlerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ATM\'deki dolandırıcılık (Güvenlik Kamerası)

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA)

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KITALARI AŞARAK AŞKLARINI BİRLEŞTİRDİLER

ZONGULDAK’ta sağır ve dilsiz olan inşaat işçisi Erdoğan Özen (34), sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi sağır ve dilsiz Endonezyalı Desy Meilyana (48) ile dünya evine girdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Basat Köyü’nde mevsimlik inşaat işçisi olarak çalışan sağır ve dilsiz Erdoğan özen, sosyal medya üzerinden kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Desy Meilyana ile tanıştı. Bir süre görüştükten sonra birbirine aşık olan çift, aralarında evlenme kararı aldı. Desy Meilyana, yakınlarının Endonezya’da meydana gelen tusunamide hayatını kaybettiğini söyledi. Çift sosyal medya üzerinden evlenme kararı aldı. Erdoğan Özen, işaret diliyle durumu ailesine anlattı. Aşık olduğunu belirten Özen, Endonezya’ya gitmek ve aşkına kavuşmak istediğini söyledi. Aile buna karşı çıkarak Desy Meilyana’nın Türkiye’ye gelmesini ve çiftin burada evlenmesini istedi.

Erdoğan Özen’in yeğeni Mustafa Bayraklı, Desy Meilyana’nın Türkiye’ye gelmesi için girişimlere başladığını belirterek, “Kendisiyle görüştük. Sağır ve dilsizdi. Yazışarak iletişim kullandık. Tabi biz onların dilini bilmediğimizden telefondan çeviri programı kullandık. Yol masrafları için 20 bin TL para istedi bizden. Parayı kendisine gönderdik. Ertesi gün bizimle tekrar iletişime geçti. Tabi biz dolandırıldık mı diye de tereddüt ettik. Günümüzde böyle şeyler çok oluyor bunları da biliyoruz. Anacak Erdoğan vazgeçmeyince mecburen bu parayı gönderdik. Hatta intihar etmek bile istedi. Yoksa o Endonezya’ya gidecekti. Sağır ve dilsiz başına ne geleceğini de bilemeyiz. Daha sonra uçak bileti aldı ve fotoğraflarını da bize gönderince rahatladık. Daha sonra İstanbul’a gittik. Bir gün sonra da uçak Atatürk Hava Limanı’na iniş yaptı. O anları görmenizi isterdim. Gerçekten duygulu bir andı.

KÖYLÜLÜLERİN YARDIMIYLA EVLENDİLER

Maddi durumu iyi olmayan Erdoğan Özen’in düğünün gerçekleştirilmesi için köylüler ile birlikte düğün yaptıklarını belirten Bayraklı, “Düğünü organize ettik. Tabi Erdoğan’ın maddi durumunu herkes biliyordu. İnşaatlarda çalışan birisi. Düğünü yapalım dedik, takı parasıyla da masraflarını çıkartırız diye düşündük. Sağolsun köylüler de ellerinden gelen desteği verdiler. Şimdi ikisi de mutlu\" diye konuştu.

YARDIM BEKLİYORLAR

Çiftin sağır ve dilsiz olduğunu belirten Mustafa Bayraklı, “Tabi çalışacak durumları yok. Bu noktada bizler kendilerine elimizden geldiğince destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ancak biz çifte yardım eli uzatılmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli kurumlara başvurumuzu yapacağız. Çift kıtaları aşarak aşklarını birleştirdi. Devletimizin de bunlara sahip çıkmasını istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Engelli çift görüntüsü

-Engelli çiftin yeğeni ile röp

-Düğünden köyden detaylar

-Çiftin birbirleriyle işaret diliyle anlaşması

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak)(DHA)-

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