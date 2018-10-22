DHA YURT BÜLTENİ 10

Yaralı köpek için seferber oldular

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de otomobilin çarpmasıyla yaralanan köpeğin yardımına çevredekiler koştu.

Cumhuriyet Meydanı\'nda köpeğe otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü durmadan yoluna devam ederken, köpek acı içinde kıvrandı. Bir grup genç ve çevre esnafı köpek için seferber olurken, esnaf ise yaralı köpeğe yiyecek verdi. Acı çeken köpek ise önüne koyulan yemeğe dokunmadı. Köpeğin etrafını saranlar, çaresiz köpeğin durumu karşısındaki üzüntülerini dile getirirken bazı vatandaşlar köpeği okşayarak, sevgilerini gösterdi. Bir süre sonra olay yerindekilerden birinin haber vermesiyle üzerine otomobiliyle olay yerine gelen genç kız ve arkadaşları, köpeği kucakladı ve otomobile taşıdı.

Köpekte çarpmanın etkisiyle doku zedelenmesi olduğu ve tedavi edildikten sonra da sahiplendirileceği ifade edildi. Eğitimli olduğu fark edilen köpeğin, sahibi tarafından sokağa bırakıldığı sanılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin çarptığı köpekten görüntüler

-Kalabalığın köpek için seferber olması

-Köpeğe müdahale eden ve ardından veterinere götüren gençler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Kaldırımda yürürken ciple çarpıp kaçtılar



Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un merkez Palandöken ilçesinde, kaldırımda yürüyen Selim Özçelik\'e, cip çarpıp uzaklaştı. Ayakları kırılan ve hastanede tedaviye alınan Özçelik, kendisine aralarında husumet bulunan kişilerin çarptığını söyledi. Araç ise yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu.

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Ulaş Caddesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Selim Özçelik\'e hızla gelen bir cip çarptı. Araç ardından hemen yan taraftaki mağazanın camlarını çarpıp kırdı. Cip uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yerde acı içinde kıvranan Özçelik\'e ilk müdahaleyi yaptı, 112 Acil ve polise de haber verildi. Ayakları kırılan Selim Özçelik, gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, Özçelik\'e çarpan 49 plakalı araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta lastikleri patlak ve terk edilmiş halde bulundu.

Polise ifade veren Selim Özçelik, kendisine aralarında husumet bulunan kişilerin çarptığını söyledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu ile çekilen görüntü

-Selim Özçelik\'in yerde bağırması

-Vatandaşların Selim Özçelik ile konuşması

-112 Acil Ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Terkedilmiş otomobil

-Mobilya mağazasından detay

-Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi tabelası

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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TIR devrildi, sürücü yaralandı

GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen H.K. yönetimindeki 06 DNU 63 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü H.K., ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Devrilerek trafiği aksatan TIR ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve devrilen TIR

- TIR\'ın çekiciyle kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP (DHA)



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Afyonkarahisar\'da jandarma denetimlerini arttırdı

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler il genelinde trafik denetimlerini arttırdı. Başta emniyet kemeri olmak üzere kurallara uymayan sürücülere ceza uygulanırken, gerekli uyarılar da yapıldı.

Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 105\'inci kilometresinde İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler sürücülerin daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında denetimlerini arttırdı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden durumlarını inceleyen jandarma ekipleri göz açtırmadı. Ekipler, başta emniyet kemeri olmak üzere kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, gerekli uyarıları da yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerini gün içerisinde belirledikleri noktalarda sürdürdü. Bazı sürücüler ise cep telefonlarıyla uygulamayı kaydetti.

\'UYGULAMAYI DOĞRU BULUYORUM\'

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını belirten sürücüler, bu tür uygulamaların artarak devam etmesinden yana olduklarını söyledi. Sürücü Mehmet Ali Çelik, emniyet kemerinin kuralın yanı sıra insanı hayata bağlayan en önemli unsurların başında yer aldığını kaydetti. Çelik, \"Uygulamayı gayet doğru buluyorum. Olması gereken bu. Emniyet kemeri kontrol için değil. Can güvenliğimiz içindir\" dedi.

Diğer sürücüler de bu uygulamanın sıklıkla yapılmasından yana olduklarını iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma aracından detay

- Ekipler sürücüleri durdururken

- Sürücülerin ehliyetlerini bilgisayarda araştırırken detay

- Sürücü uygulamayı cep telefonuna çekerken

- Sürücü Mehmet Ali Çelik ile röp

- Durdurulan araçlardan genel detay

- Trafik ekibinden detay

- Sürücüler röp

- Genel detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı: 5 yaralı

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te cadde üzerinde hatalı dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Kartepe istikametine giden Müsamettin Altın(74) yönetimindeki 41 N 8869 plakalı otomobil cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyince arkadan gelen Hakan Öztürk idaresindeki 34 ZD 3318 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilinin içerisinde sıkışan Müsamettin Altın\'ı araçtan çıkartırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan Müsamettin Altın, Hakan Öztürk, Behiye Öztürk, Şeymanur Tortumlu ve İrem Kaya Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçta sıkışan yaralının çıkarılması

-İtfaiyenin çalışmaları

-Diğer yaralılardan görüntü

-Olay yerinin genel görüntüsü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Proje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyede (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüsündeki kongre merkezi inşaatıyla ilgili sözleşmesi iptal edildiği için tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu\'nu tabancayla öldüren taşeron firmanın sahibi Abdullah Dip, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Pişman olduğunu söyleyen Dip, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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