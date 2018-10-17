DHA YURT BÜLTENİ 10

1)YAKALANMAMAK İÇİN ARACIN CAMINDAN KAFASINI İÇERİYE SOKAN POLİSİ 100 METRE SÜRÜKLEYİP AĞIR YARALADI

Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde aracı durdurulan cezaevi firarisi, araca bakmak için başını camdan içeriye sokan polis memurunu yaklaşık 100 metre sürükleyip ağır yaraldıktan sonra kaçtı. O anlar bir araç kamerasına yansıdı. Olay kentin en işlek caddelerinden Bağlar Caddesi\'nde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Kafeler bölgesinde \"şok uygulaması\" yapan polis ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen Ş.K, kullandığı araçla yavaşladı. Bu sırada şoför bölümüne gelerek Ş.K\'ye evraklarıyla birlikte aşağıya inmesini söyleyen polis memuru Günay Doğdu, 3 kişinin bulunduğu araca bakmak için kafasını camdan içeriye soktu. Cezaevi firarisi Ş.K bu sırada gaza yüklenerek kaçmaya başladı. Kolu aracın içinde sıkışan polis memuru da yaklaşık yaklaşık 100 metre araçla birlikte sürüklendi. Otomobil viraja girdiği sırada yola savrulan polis memuru Doğdu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan polis 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boynunda ve vücudunun bir çok yerindea kırıklar olduğu öğrenilen polis yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, polisi sürükleyen aracı Zirai Aletler Sanayi Sitesi\'nde terk edilmiş halde buldu. Polis gece 20\'den fazla adrese girerek arama yaparak gece boyunca da çok sayıda aracı çevirdi. Polis, araçtaki 2 kişiyi yakalarken olayın faili Ş.K hala bulunamadı.

Öte yandan kaza anı, bu sırada yolcu alan bir dolmuşun kamerasına yansıdı. Görüntülerde kolu aracın içinde olan polisin otomobille birlikte sürüklendiği görüldü. Talihsiz polisin bu anlarda yere düşmemek için koşmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)-

======================================

2)POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ARAÇTAKİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

EDİRNE\'de polis ekiplerinin \'dur ihtarı\'na uymadığı öne sürülen otomobil kaçtığı sırada hafif ticari araca çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, şüpheli otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus ekibi, iddiaya göre 22 NA 348 plakalı otomobile \'dur ihtarı\'nda bulundu. Araç sürücüsü durmayıp olay yerinden kaçtı. Polis ekibiyle şüpheli araç arasında bir süre kovalamaca yaşanırken, araç İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi 1\'nci sokak üzerine seyreden 41 N 3337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Şüpheli araçtaki B.A., İ.T. ve G.K. ise gözaltına alındı. Şüpheli araç içerisinde arama yapılırken, araçtan atıldığı öne sürülen 2 adet tabanca polis ekiplerince incelemeye alındı. Kazada yaranan hafif ticari aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kaza yapan araçlar

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polis aracına bindirilmesi

-Polisten kaçan araç

-Ambulanstaki yaralı sürücü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

========================================================

3)ŞIRNAK\'TA KADINLAR ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan \"Kadın Eli İle Gelişen Şırnak\" projesi sayesinde kadınlar nevresim, çarşaf, öğretmen önlükleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

\"Kadın Eli İle Gelişen Şırnak\" projesi kapsamında 1\'i engelli 20 kadın, kurulan tekstil atölyesinde hem kurs alıyor, hem de ürettikleri tekstil ürünlerini satarak ailelerine gelir sağlıyor. Şırnak\'taki öğretmenler için önlük diken kadınlar, öğretmenevleri ve pansiyonlar için de nevresim ve çarşaf dikiyor. Şırnak Öğretmenevi\'nde kurulan atölyeyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şırnaklı kadınların da artık eşleri gibi gündelik yaşama dahil olduğunu belirterek, \"Proje kapsamında atölyemizi kurduk. Bayan arkadaşlarımız atölyede almış oldukları eğitim sayesinde bu mesleği icra edebilecek düzeye geldiler. Bugün bu arkadaşlarımız üretime geçmişler. Buradaki temel gayemiz kadın eli ile gelişen bir Şırnak oluşturmak. Çünkü bir toplumun olmazsa olmazı kadınlarımızdır. Bizde bu anlamda Şırnak\'ımızın gelişimi açısından çok önemli buluyoruz. Tekstilin ilimize uygun bir meslek olduğu kanaatindeyiz. Zaten özel tekstil atölyelerimizde mevcut ilimizde. Bu özel sektördeki arkadaşlarımız nitelikli kalifiye eleman bulamıyorlar. 100-200 kişilik tekstil atölyeleri kurulmuş ama nitelikle personel konusunda sıkıntı çekiyorlar. İlimizde tekstil günden güne artmaktadır. Bu proje ile böyle bir atölye kurduk. Ve şuanda burada 20 kadın arkadaşımız bu işin en üst düzeyde eğitimini alıyorlar. 1 kasımda projemiz sona eriyor. İnşallah 1 Kasım itibari ile buradaki öğrencilerimiz mezun olacak. Buradan mezun olan arkadaşlarımız aklınıza gelebilecek her türlü kıyafeti dikebilecek duruma geleceklerdir. Burada eğitim alan bayan arkadaşlarımız aynı zamanda üretim de yapıyorlar. Yaptıkları üretimde parça başına belli bir ücret alıyorlar. Bu da onların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydir. Ürettim artıkça onların geliride artacaktır\" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaçlarının da artık bu atölyeden karşılanacağını anlatan Yılmaz, \"Bu atölyemizde öncelikli olarak çarşaftır, nevresimdir, önlük gibi ürünlerin üretimi yapılıyor. Biz Milli Eğitim olarak büyük bir camiayız. 8 bin 600 öğretmenimiz var. 30\'a yakın pansiyonumuz var. 7 tane öğretmenevimiz var. Buradaki ihtiyacımız olan çarşaftır, nevresimdir, öğretmen önlüğünü inşallah bu genç bayan arkadaşlarımızın atölyede ürettiklerden karşılayacağız. Yıldan yıla binlerce çarşaf, nevresim gibi ihtiyaçlarımız oluyor ve biz bunları iç piyasadan temin ediyorduk. Buradaki eğitimin sona ermesi ile birlikte ihtiyaçlarımızın tümünü bu atölyemizden karşılayacağız\" diye konuştu.

İş bulamadığı için kursa gelen üniversite mezunu kursiyerlerden Neslihan Balık, \"Üniversite mezunuyum. Birkaç yere iş başvurusu yaptım ama iş bulamadım. Böyle bir yer açıldığını duydum geldim. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Dikiş, nakış üzerine önlük, nevresim yapıyoruz. Hem eğitim alıyoruz. Bunu alırken de para kazanıyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Milli Eğitim Müdürü\'nün kurs ziyareti

-Kursiyerlerin çalışması

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay ngörüntüler.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

======================================

4)İNŞAATIN 6\'NCI KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Kütahya\'da, işçi olarak çalıştığı inşaatın 6\'ncı katından havalandırma boşluğuna düşerek, ağır yaralanan Sedat Başyiğit (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Uygun Sokak\'taki 8 katlı inşaatın 6\'ncı katında malzeme taşıyan, evli ve 2 çocuk babası Sedat Başyiğit, bir anda dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Başyiğit, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sedat Başyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Sedat Başyiğit\'in asansör boşluğunda yerde yatarken çekilen görüntüsü,

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve Başyiğit\'in ambulansa taşınmasından,

-İnşaatın dışından,

-Ölen Sedat Başyiğit\'in fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

======================================