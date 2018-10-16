DHA YURT BÜLTENİ 10

Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı

KONYA\'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni Fatma Ö.\'yü, oğlunu kendisine getirmemesi halinde kendisi ve okul müdürünü öldüreceği tehdidinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi\'nde bulunan 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu\'nda 3\'üncü sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Ö., öğrencisi B.S.\'nin babası kamyon şoförü Adıgüzel S. tarafından geçen pazar günü telefonla aranarak tehdit edildi. Boşanma aşamasında olduğu eşi ile oğluna yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., öğretmenden çocuğu kendisinin bildireceği yere getirmesini yoksa müdürü ve kendisini öldüreceğini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından öğretmen Fatma Ö. ve okul yönetimi, ses kayıtları ile birlikte gidip, Adıgüzel S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Adıgüzel S.\'yi gözaltına aldı.

\'OKULDA ÇOK KAN AKITACAĞIM\'

Adıgüzel S.\'nin öğretmeni tehdit ettiği telefon konuşmasında şu ifadaleri kullandığı ortaya çıktı:

\"Şimdi ben sizin müdürü pazartesi günü okulun girişinde öldürsem yasa tanır mıyım? Sana uzaklaştırma kararını getiren hanımımı gebertsem polis benim elimden alabilir mi? Sizin müdür ve müdür yardımcısıyla çok kötü görüşeceğim. Müdürü okulun içinde boğacağım. Siz eşimin aklıyla hareket ettiniz. Siz bunun bedelini ödeyeceksiniz. O okulda çok kan akıtacağım. Ben okulun yarın açılmasını bekliyorum. Bütün okul korksun benden. Ya İstiklal Marşı okunurken geleceğim ya da öğleden sonra geleceğim. O okula dalacağım. Ben bu saatten sonra çocuğumun ölülerini görmek istiyorum. Bu saatten sonra senin bile ölünü görmek istiyorum. Bunu bana yapmayacaktınız. Sizin okula gelirsem sizin müdürü filan öldürürüm ben. Hepiniz bir olup benim üzerime geliyorsunuz. Yarın sizi arayacağım ve çocuğu benim istediğim yere getireceksin.\"

\'KORUYUCU TEDBİRLER ALINMALI\'

Polisin gözaltına aldığı Adıgüzel S.\'nin sorgusu sürerken, Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve öğrenci velileri, okul bahçesinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Varlıer, \"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir an önce koruyucu tedbirler almalıyız. Hiç kimse eğitim yuvalarına gelerek bıçağı, pompalı tüfeği getireceğim, buralarda kan akıtacağım diye tehditlerde bulunamaz. Yetkililere sesleniyorum; bu tür olayları önlemeleyiz, birlik olmalıyız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nazif Varlıer\'in açıklaması

- Okuldan detaylar

- Velilerin slogan atması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Nuri Alço: Sosyal medya büyük tuzak (2)

BANU NOYAN: SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI YOK SAYMAK İMKANSIZ

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencilerinin düzenlediği “İletişim Ekimiö isimli programa katılan girişimci Banu Noyan, son dönemde oldukça yaygın olan sosyal medya platformlarını yok saymanın imkansız olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “İletişim Ekimiö isimli programa katılan ünlü iletişimci Banu Noyan, yaşadıklarını ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Noyan, özellikle son dönemde her bireyin hayatına giren sosyal medya platformlarının yok sayılamayacağını ifade ederek \"25 yıllık bir iletişimcilik sonunda 18 yıldır da kendi şirketimde bu işi yapıyorum Türkiye\'de bir çok sayılı organizasyona imza atıyorum ama bu işi aşkla yapılacak bir iş bende çok aşkla yapıyorum. Arkadan gelen bütün gençlere de sevmedikleri işi yapmamalarını öneriyorum, onlar sevdikleri işi yapsınlar özellikle iletişim iyi insan ilişkisi demek değildir iletişim başka bir şey daha teknik bir şey insanlarla iyi ilişki kuranlar değildir iletişimciler tekniği bilen belli protokolleri bilenlerdir dolayısıyla da arkamızdan çok cevher gençler geliyor görüyorum bende onlara elimden geldiği kadar destek verdim vereceğim de.\" dedi.

\'İNSANLAR KLAVYE BAŞINA OTURUNCA COŞUYORLAR\'

Bazı insanların klavye başında coştuklarını söyleyen Noyan, \" İnsanlar her istediğini yapma özgürlüğüne sahip olabilirler ama hangi şartla başkalarını üzmemek ve zarar vermemek kaydıyla, dolayısıyla da evet o klavyeye oturunca biraz coşuyor olabilirler. Tatbikîde doğru bir şey değil insan kendini bilmeli. 2018-2019 yaşarken nerdeyse kendimizi yenilememiz lazım, yenilememiz lazım aslında bana göre çok önemli sosyal medya bunu yok saymak imkansız bunu yok sayanların kendisini kandırdıklarını düşünüyorum, evet dolayısıyla da sosyal medyanın gücüne inanıyorum daha çok paylaşıyoruz daha çok birbirimizden haberdar oluyoruz, evet belki telefonla konuşamıyoruz yazışmalarımız azaldı gibi gözükse de buluşmalarımız azaldı gözükse de sosyal medyanın önemini kimse küçümsememeli diye düşünüyorum\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Banu Noyan ile röp

Banu Noyan’ın öğrenciler ile sohbeti detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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\'Çılgın Dadaş\' hayalini \'kaçak atlayış\' ile gerçekleştirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - \'ÇILGIN Dadaş\' lakaplı base jump sporcusu Cengiz Koçak, memleketi Erzurum\'da kayakla atlama kulelerinden kaçak atlayış gerçekleştirdi.

Emekli astsubay olan ve \'Çılgın Dadaş\' lakabıyla tanınan Koçak, yamaç ya da yüksek binaların tepesinden özel bir kıyafetle atlama sporu olan base jump atlayışı yapabilmek için Türkiye Kayak Federasyonu\'ndan izin istedi. İzin çıkmaması üzerine kaçak bir şekilde atlayış gerçekleştiren Koçak atlayışının ardından \"İki yıldır \'Atlayacağım\' diyorum, bana \'Atlayamazsın\' diyorlardı. Atladım işte ne oldu?\" dedi.

Bugüne kadar 6 bin kez uçaktan, 600\'den fazla da uçurumdan atlayışı bulunan Koçak, atlayış yapabileceği her uçurum, cami minaresi, köprü ve benzeri yerlerden atladığını belirterek, base jump sporunu yaşam felsefesi haline getirdiğini söyledi.

\'BURADAN ATLAMAK UZUN SÜREDİR AKLIMDAYDI\'

2 yıldır memleketi Erzurum\'da bulunan kayakla atlama kulelerinden atlamak için izin almaya çalışan 45 yaşındaki Koçak, bir türlü izin alamaması üzerine önceki gün merkez Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kulelerine çıktı. Paraşütünü açıp kendini boşluğa bırakan Koçak, daha sonra duygularını şu sözlerle ifade etti:

\"Paraşütçüyüm. Uçurumlar, antenler, binalar, köprüler ve bunun gibi karşıma çıkan ve atlanabilecek her yerden atlıyorum. Erzurum\'daki atlama kuleleri uzun süredir aklımdaydı. Buradan atlamak üzere dilekçe verdim İl Spor Müdürlüğü\'ne fakat dilekçem güvenlik gerekçesiyle reddedildi. Şahsıma resmi olarak bir yazı gelmedi ama kabul edilmediğini biliyorum. Daha önce buradan Edi ve Jovanni isimli İtalyan ve Avusturyalı iki arkadaşım atlayış yapmışlardı. Ben de izin alamayınca kuleye çıktım ve kendimi boşluğa bıraktım. Buradan 2 yıldır, \'Atlayacağım\' diyordum, \'Atlayamazsın\' diyorlardı. Atladım oldu. İşte bu kadar. Öleceksin, bir şey olacak, tehlikeli gibi şeyler söylediler. Atladım bir şey olmadı işte\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ARŞİV

-Cengiz Koçak\'ın bina eve uçurumlardan atlama görüntüleri

-Uzundere ilçesindeki dağdan atlama görüntüleri

-Atlama kulelerinden detay

-Cengiz Koçak İle röp.

-Atlama kulesinden paraşütle atlaması (yeni)

Haber: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)



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Defalarca bıçaklayıp yol kenarına attılar

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya) (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir erkek cesedi ile yanında bıçaklanmış ve baygın bir şekilde yatan ağır yaralı bir kadın bulundu.

Olay sabah saatlerinde Sakarya-İznik Karayolunda Osmaneli Ericek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir ağacın altında çalılıkların içinde kanlar içinde yerde yatan biri erkek biri kadın iki kişiyi gören vatandaşlar durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine İlçe Jandarma ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile defalarca bıçaklanan 30 yaşlarındaki erkeğin öldüğünü belirlerken, yanında yine bıçak darbeleri ile kanlar içersinde yatan kadının ağır yaralı olduğunu tespit ederek olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadın B.D önce Pamukova Devlet Hastanesi ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Jandarma yaptığı detaylı incelemede bıçaklanarak öldürülen şahsın Ozan Rüzgar (30) ait olduğunu tespit ederken ağır yaralanan kadının da B.D(28) olduğunu belirledi.

Jandarma olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinde inceleme yapan jandarma

-Ağaç altındaki ceset

-Jandarmadan detaylar



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Sakarya\'daki köpek vahşetinde şüpheli serbest kaldı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde komşusunun köpeğini iple ağaca asarak öldüren R.B., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sakarya\'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi\'nde yaşanan olayda R.B., komşusu M.Ö.\'nün köpeğini tavuklarını yediği gerekçesiyle iple ağaca asıp öldürdü. Hakkında gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunamayan R.B., bir süre sonra savcılığa teslim oldu. R.B.\'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarını yediğini, bu durumu sahibine iletmesine rağmen netice alamadığını ve daha sonra sinirlerine hakim olamayıp köpeği iple ağaca astığını söylediği öğrenildi.

Geceyi Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı nezaretinde geçiren R.B, bugün işlemleri tamamlandıktan sonra Kocaali Savcılığı\'na sevk edildi.

Burada da ifade veren vahşetin şüphelisi R.B., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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Kuyumcuya gasp girişimi

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan bıçaklı gasp girişimi güvenlik kameralarına yansırken, polis oluşturduğu özel ekiple kaçan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. 11 Ekim\'de akşam saatlerinde, başında motosiklet kaskı ve elinde bıçak bulanan 1 kişi kuyumcuya girdi. İşyerine giren kimliği belirsiz kişi, bir süre konuştuktan sonra üzerinde taşıdığı bıçağı kuyumcunun boğazına dayadı. Kuyumcu, bunun üzerine gasp için işyerine giren zanlıyı, diğer esnafın görebilmesi için kapıya doğru çekmeye başladı. Bu sırada şüpheli, kuyumcunun boynundan sarılarak yere düşürdü. Yerdeyken şüpheliye birkaç tekme savuran kuyumcu, onu uzaklaştırmayı başardı. Çevredeki esnaf ise durumu fark ederek gaspçıyı kovaladı. Şüpheli, olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçıp izini kayıp ettirdi.

Olaydan sonra harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, yaşanan olay sonrası onlarca kamera kaydını izleyerek, şüpheli olabilecek kişiler üzerinde çalışma yaptı. Yapılan değerlendirme sonunda özel ekip olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini 25 yaşındaki R.Ö. olarak belirledi. R.Ö.’nün izini süren ekipler, kullandığı motosiklet kaskı, üzerindeki montu ve bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuyumcuda gasp anı

-Kuyumcu ile gaspçı arasındaki arbede

-Gaspçı motosiklet ile kaçarken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

(Boyut:35 MB) (Süre: 27 saniye)

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Mersin’de denizi kirleten gemilere 7 milyon 386 bin lira ceza

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan özel ekip ve alınan yeni araçlarla deniz kirliliğine karşı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Akdeniz’e atık bırakan gemilere 7 milyon 386 bin lira ceza kesti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, \'Daha temiz bir Mersin’ için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Abanoz isimli deniz temizleme teknesi (deniz süpürgesi) ile 1 fiber tekne aracılığıyla Mersin’in denizini temizlemek için haftanın 7 günü görev alan ekipler, Gözne isimli deniz denetim teknesi ve Namrun isimli yüksek hızlı acil müdahale botu ile denetim çalışmaları ile de deniz kirliliğine karşı mücadele ediyor. Şube Müdürlüğü’nde görevli personeller ayrıca günde 5 kere kıyıya yakın bölgelerde denize atılan ve dalgalar aracılığıyla kıyıya vuran katı atık ve çöpleri toplayarak deniz temizliğinde aktif bir rol üstleniyor. Ekipler deniz kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılından bugüne kadar yapılan 954 denetimde denizi kirlettiği belirlenen 152 gemiye toplamda tam 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası kesildi.

Deniz temizleme faaliyetlerine 2014 yılının son 6 ayında başlayan ekipler, bu güne kadar toplam tam 2 bin 700 ton katı atık ve çöpü temizleyerek denizleri temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Limandan ve çevreden görüntü

-Teknedeki denetim ekibinin görüntüsü

-Gemi görüntüsü

-Ekipler numune alırken

-Gemiden bakanların görüntüsü

-Gemiden denize dökülenler

-Ekipler aldıkları numunelerin görüntüsü

-Genel ve detay

(BOYUT:541 mb) (SÜRE:4,29 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)