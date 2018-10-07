DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KÜTAHYA\'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİ KESİLDİ

KÜTAHYA\'da park halinde duran 2 aracın lastikleri, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bıçakla kesildi. Olay, apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Meydan Mahallesi Ömer Bedrettin Sokak\'ta meydana geldi. Üzerlerinde şapka ve mont bulunan iki kişi park halindeki iki otomobilin lastiklerini bıçakla kestikten sonra araçların kaporta kısımlarını da çizerek olay yerinden kaçtı. Olay anı bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah olayı fark eden araç sahipleri \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak durumu bildirdi. Araçlardan parmak izi alan ve kamera görüntülerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların lastiklerini kesen şüphelilerin güvenlik kamerasına yakalandığı görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: KÜTAHYA,(DHA)

Boyut:507 MB

Süre: 1 dakika 09 saniye

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-

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2)POLİS, HDP ÖNÜNDE AÇIKLAMAYA İZİN VERMEDİ VE MÜDAHALE ETTİ

BATMAN\'da, HDP il eş başkanı ve kapatılan DEP eski Milletvekili Nizamettin Toğuç\'un gözaltına alınmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak isteyen HDP\'lilere polis izin vermedi. Yaşanan gerginlik üzerine polis, biber gazı ve jop ile müdahale etti. Müdahale sırasında HDP\'nin diğer il eşbakanı da gözaltına alındı.

Batman\'da, yürütülen soruşturmla kapsamında kapatılan DEP eski Milletvekili ve Batman HDP il eş başkanı Nizamettin Toğuç\'un dün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Batman İl teşkilatı, parti binası ününde basın açıklaması yapmak istedi. Polis yetkilileri, bina önünde açıklamaya izin verilmeyeceğini belirtirken, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, basın açıklaması için polislerle müzakere ederken, tartışmalar yaşandı. HDP\'lilerin basın açıklamasını yapmakta ısrar edip açıklama yapmaya başlaması üzerine polis, HDP\'lilere jop ve biber gazı ile müdahale ederek, partilileri il binasının içine sokmaya çalıştı. Polise direnen HDP il Eş Başkanı Berivan Helin Işık gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü güvenlik görevlileri uzun süre HDP il binasını giriş-çıkışlara kapattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik önlemlerinden görüntüler

-Milletvekili ile polislerin sözlü tartışması

-Basın açıklaması ile polis müdahale etmesinden görüntüler

-HDP il eş başkanının gözaltına alınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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3)KADINI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYE ÖLDÜRESİYE DAYAK

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde telefonla aradığı kadını taciz ettiği iddia edilen İ.E. (30), kadının yakınları tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

Olay dün gece, Erenler Sakarya Baba Caddesi\'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen İ.E., bir grup tarafından durdurularak tekme tokat dövüldü. Yere yatırılarak dakikalarca yumruklanan İ.E., kanlar içinde kaldı. Sesler üzerine dışarıya çıkan çevredekiler, İ.E.\'yi yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen bekçiler tarafından 112 Acil ambulansına konulan genç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.\'yi döven kişileri yakalayarak emniyete götürdü. Saldırganlar polis merkezinde İ.E.\'yi yakınları olan bir kadını arayıp taciz ettiği için dövdüklerini öne sürdü. Taciz edildiği iddia edilen kadın ve kavgaya karışan yakınları İ.E.\'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ERENLER (Sakarya), (DHA) -