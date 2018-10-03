DHA YURT BÜLTENİ-10

1)FACİA UCUZ ATLATILDI, BEBEK ARABASIYLA KALDIRIMDA YÜRÜYEN AİLEYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASI MOBESE\'YE YANSIDI

DİYARBAKIR\'da, kaldırımda bebek arabasındaki çocukları ile yürüyen baba ve anneye karşı yönden hızla gelen ve sağa dönmek isteyen otomobilin çarpıp anneyi metrelerce havaya fırlatması MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada büyük bir facia ucuz atlatılırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde 27 Haziran günü meydana gelen ve MOBESE kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın görüntüleri, büyük bir facianın ucuz atlatıldığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, karşı yönden hızla gelen ve sağa dönmek isteyen otomobil, o anda başka bir otomobilin de sağa dönmek istediğini görünce araca çarpmamak için kaldırImda yürüyen anne,baba ve bebek arabasına hızla çarptı. Kazada, aracın çarpması sonucu anne metrelerce havaya fırlayıp yere düşerken, baba ve bebek arabasındaki çocuğun ise yere düştükleri görüldü. Kaza sonrası ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi edildikten sonra taburcu oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobil hızla ilerlemesi

-Karşı yönden gelen otomobil sokağa doğru dönmeye çalışması

-Hızla gelen otomobil karşıdan gelen otomobile çarpamamak için direksiyonu kırması

-Baba ve arabadaki bebeğin yere düşmesi, annenin havaya fırlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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(YENİDEN)

2)YANGINDA NEFESSİZ KALAN KEDİ, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



ÇORUM\'da bir apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), kedisini kurtarmak için girdiği dairede bayıldı. Duran, itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, nefes alamayan kedisi de kalp masajı yapılarak yaşama döndürüldü.

Olay, bu sabah Çorum kent merkezi Ulukavak Mahallesi Atalay 1’inci Cadde\'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran’ın yaşadığı 3\'üncü kattaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Duran, daireden çıktı, ancak daha sonra kedisinin içerde olduğunu hatırlayınca tekrara içeri girdi. Duran, kedisini bulunduğu yerden aldı, ancak bu sırada dumandan etkilenip, daire kapısı önünde bayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran\'ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, vücudunda yanıklar da bulunan Duran\'a hemen ilk müdahaleyi yaptı.

Bir itfaiye eri ise kedinin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine kalp masajı yapılan kedi, hayata döndürüldü.

Duran ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma ile yangın söndürüldü.

Kedi ise apartmanda yaşayanlara teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan daireden iç ve dış görüntü

-Polis , itfaiye ve sağlık görevlileri

-Apartman yöneticisi Ahmet Eski Açıklama

-İtfaiye ekiplerinin kucağında kedi

-Hastane acil

-Detaylar

(SÜRE: 2.30 Dk ) (BOYUT: 260 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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3)\'BAŞIM DÖNÜYOR\' DEDİKTEN SONRA 3\'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

ÇORUM\'da 18 yaşındaki Irak uyruklu Sundus İdris Alyas 3\'üncü kattaki evinin balkonunda \'Başım dönüyor\' dedikten hemen sonra aşağı düşerek ağır yaralandı.

Olay dün akşam kent merkezi Yavruturna Mahallesi 1\'inci Sokak\'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu Sundus İdris Alyas, yaptıkları mangalın küllerini temizlemek için akrabası olan Zeynep Saleh Yunus ile birlikte çatı katına çıktı. İşleri bittikten sonra iki genç kız 3\'üncü kattake evlerinin balkonuna geçti. Burada Sundus İdris Alyas \'Başım dönüyor\' dedikten hemen sonra balkondan aşağı düştü. Ağır yaralanan Alyas, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Bina dışından detay

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT: 180 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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4)HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI TAKIM ELBİSEYLE KAPLICA HAVUZUNA GİRDİ

ANKARA\'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT KÜRDİ\'de yayınlanan Çepik programı sonrasında programın sanatçıları ile birlikte takım elbisesi ile birlikte kaplıca havuzuna girdi.

TRT KÜRDİ\'de yayınlanan \'Çepik\' isimli program dün Haymana da canlı yayın olarak gerçekleşti. Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve misafirlerden bazıları Ürofiz Termal Otel\'e geçti. Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın, \"Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz\" diyerek elbiseleri ile havuza girdi. Aydın\'ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve sanatçı Hüseyin Kağıt takip etti. Ardından havuz kenarında bulunan saz ekibinden bazıları da suya elbiseleri ile atladı. Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip şarkı söyleyip çiğköfte yemeyi de ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Program sonunda belediye başkanı ve diğer konukların havuza takım elbiselerle girmesi

-Havuz içerisinde çiğköfte yemeleri

-Detaylar

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA,(Ankara),(DHA)-

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5)TAKSİCİ KARDEŞLERİ ÖLDÜREN ZANLI SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

ADAPAZARI\'nda taksici kardeşler Furkan ve Erman Yıldırım\'ın öldürülmesi olayında silahı ateşlediği öne sürülen Ç.Ç, İstanbul\'da sahte kimlikle yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ç.Ç. adliyeye sevk edildi.

Geçen yıl 1 Eylülde Adapazarı\'nda taksici Furkan (27) ve Erman Yıldırım\'ın durakta öldürüldüğü olayla ilgili polis operasyon düzenledi. İki kardeşin çalıştığı durakta tabancayla vurularak öldürüldüğü olaydan sonra faillerin izini süren polis, cinayetle bağlantılı olduğunu belirlediği 9 kişiyi gözaltına almıştı. Olayda silahı kullanan kişi olduğu öne sürülen Ç.Ç.\'nin peşine düşen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının İstanbul\'un Hadımköy\'de olduğunu tespit etti. Bölgeyi çeviren polis, belirlenen adrese yaptığı baskında Ç.Ç.\'yi yakaladı. Ç.Ç.\'nin üzerinden H.İ.Ç. ismine düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İstanbul\'dan Sakarya\'ya getirilen Ç.Ç, sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. 15 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtilen Ç.Ç., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Taksici kardeşlerin öldürüldüğü olayla ilgili olarak Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada 2 kişi tutuklu yargılanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevki

(Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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