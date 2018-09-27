DHA YURT BÜLTENİ 10

Mezun öğrencisi şehit olan okulda dersliklere şehitlerin isimi verildi

SAMSUN Anadolu Lisesi\'nin iki öğrencisinin girişimiyle başlatılan proje kapsamında okuldaki 23 derslik, kütüphane ve konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimleri verildi. Okulun 1997 mezunu olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın da bu yıl şehit düştüğü belirtildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) 11\'inci sınıf öğrencileri ikisi de 16 yaşında olan Berat Gök ve Berat Üslü tarafından \'SAL değerlerine sahip çıkıyor\' projesi hazırlandı. Proje kapsamında bu ay yapılan çalışma ile okuldaki 23 derslik, kütüphane ve konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimleri verildi. Dersliklerin girişine sınıf ve şube isimlerinin yanı sıra şehitlerin fotoğrafları ve isimlerini içeren tabelalar yerleştirildi. Proje kısa sürede takdir topladı. Proje kapsamında sınıfların içerisine isimleri verilen şehitlerin özgeçmişlerinin yazılı olduğu tabelalar da asılacağı, ayrıca şehit ailelerine ziyaretlerde bulunulacağı belirtildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL\'ÜN OKULUNA Z KÜTÜPHANE YAPILDI

Ayrıca okulda öğrenciler tarafından toplanan parayla geçen yıl 11 Ağustos\'ta Trabzon\'un Maçka ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen Eren Bülbül\'ün (15) okuduğu ve ismi verilen Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ne de Z kütüphane yaptırıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 kişi geçen Mayıs ayında okulu ve Eren Bülbül\'ün mezarını ziyaret etti.

MEZUNLAR ARASINDA ŞEHİT DE VAR

Öte yandan Samsun Anadolu Lisesi 1997 yılı mezunu olan ve geçen Ocak ayında Isparta\'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın cenaze töreni Ordu\'da düzenlendi. Mezun olduğu okulun öğrencileri ve öğretmenleri Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın cenaze törenine katıldı. Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın okulda kayıtlı fotoğrafı okulun bir köşesine asıldı.

Okulu ziyaret ederek proje hakkında bilgi veren İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İbrahim Akmeşe, \"Bu projeyi anlamlı önemli kılan önemli meselelerden birisi tamamen fikrin öğrencilerimizden çıkması ve onlar vesilesi ile okul geneline yayılmasıdır. Şehitlerimizle ilgili okullarımızda bir hassasiyetimiz var. Bu topraklar için canlarını vermiş olan şehitlerimizi yaşatmak, unutulmadıklarını hatırlatmak amacıyla tüm sınıflarımıza şehitlerimiz ismi verildi. Bir nevi onların isimlerini ölümsüzleştirme çabasıdır bu. Şehitlerimizin özgeçmişleri de sınıfların içerisinde yer alacak. Öğrencilerimiz yakınları aileleri okulumuza davet edilecek\" dedi.

Samsun Anadolu Lisesi Müdürü Ender Aygün, \"Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak adına böyle bir çalışma başlattık. Şehit ailelerimizi onore etmek, onları mutlu etmek için planladığımız çalışmalar var. Ben bu hassasiyeti göstererek projeyi hazırlayan ve iki öğrencimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Öğrenci Berat Gök, ise şunları söyledi:

\"Geçen eğitim döneminde bu çalışmayı yapmayı düşündük. Okul mezunlarımız, idaremiz ve arkadaşlarımız bize çok destek oldular. Şehitlerimizin unutulmaması sağlamak ve farkındalık oluşturmak istedik. Şehit ailelerini okula davet etmek ve burada onları ağırlamak istiyoruz. Şehit ailelerinden bize ulaşanlar oldu. Onlarla konuştuğumuzda tüylerimiz diken diken oldu ve çok büyük gurur duyduk. Bu gurur bize yeter.\"

Bu projeyi gerçekleştirdikleri için çok gururlu olduklarını belirten öğrenci Berat Üslü, \"Onlar bizim ağabeylerimiz ve vatan için bizler için şehit düştüler. Bizde onların isimlerini hatıralarını yaşatmak istedik. Onların haklarını ödeyemeyiz. Okuldaki bütün arkadaşlarımız bize destek oldu. Çok gururluyuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından ve içinden detay

-Öğrencilerden detay

-Sınıflardan detay

-Şehit isimlerinin yazı olduğu tabelalarden detay ve fotoğraf

-Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın fotoğrafının asılı olduğu duvarden detay ve şehidin fotoğrafı

-Şehit Eren Bülbül\'ün okulunda yapılan kütüphane ve mezarının ziyaretinden fotoğraflar

-Röportaj

-Detaylar

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Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Yüksekova\'da, yeni yapılan ortaokula bu yıl da öğretmen atanmadı (2)

VALİ TOPRAK: OKULU EN KISA ZAMANDA EĞİTİME AÇACAĞIZ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyüne yapılan ve geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen, ancak eğitime başlanamayan okulun eğitim- öğretime açılmasıyla ilgili Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, müjdeyi verdi.

Vali Toprak, geçen yıl bölgede yaşanan bir takım terör olayları nedeniyle okulda eğitim-öğretime başlanamadığını, burada teröristlerin sivil işçilere yönelik eylemlerinin olduğunu, ancak bu yıl bölgede güvenlik sorununun kalmadığını söyledi. Vali Toprak, \"Mezranın çevresinde bulunan hakim tepelere üs bölgeleri kurduk. Bu nedenle de herhangi bir güvenlik sorunu kalmadı. Okulu en yakın zamanda hizmete açacağız\" dedi.

Vali Toprak, gerekli olan talimatları verdiğini, 8-10 öğretmenin bu okulda görev yapacağını ve o bölgede yaşayan çocukların modern bir okulda bundan sonra eğitimlerini alacaklarını kaydetti.



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Kalbi duran sürücü kalp masajıyla hayata döndü

PAMUKOVA(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, TIR\'a çarparak şeftali bahçesine devrilen kamyonda kalbi duran sürücü, sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajından sonra yeniden hayata döndürüldü.

Kaza saat 10.30 sıralarında, Pamukova-Adapazarı Karayolu Pamukova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova\'da bulunan bir taş ocağından yüklediği çakılı Adapazarı\'na götüren Halim Özcan idaresindeki 54 FJ 936 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan 34 HJ 7453 plakalı TIR\'a çarparak yol kenarındaki şeftali bahçesine devrildi. Kamyonda sıkışan Halim Özcan, itfaiye ve 112 Acil ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen sürücüye kalp masajı yapan sağlık ekibi, Halim Özcan\'ı dakikalarca uğraştıktan sonra hayata döndürdü. Pamukova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Halim Özcan daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen kamyondan görüntü

-Çevredekilerin yardımı

-Sürücünün araçtan çıkarılması

-Kalp masajı yapılması

-Hastaneye sevki

-Araçlardan görüntüler

-Yoldan görüntüler

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)



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FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Sinan B. adliyeye sevk edildi.

Geçen cuma günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentteki askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Sinan B., Elazığ\'da gözaltına alındı. Adıyaman\'a getirilen şüpheli, sorgulamasının ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Adliyesi

- Şüpheli otomobil ile getirilmesi

- Şüpheli adliyeye götürülmesi

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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