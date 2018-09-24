DHA YURT BÜLTENİ 10

1)SİİRT\'TE 3 PKK\'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİİRT\'in Baykan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün İl jandarma Komutanlığınca Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyonda, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 2\'si kadın, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayının 5\'e çıktığı belirtilerek, \"24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyonlar kapsamında, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 Eylül 2018 tarihi itibariyle Baykan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda toplamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir\" denildi.

SİİRT,(DHA)-

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(ÖZEL)

2)AYDER YAYLASI\'NA TÜRKİYE\'NİN EN UZUN TELEFERİK HATTI KURULACAK

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları\'nda kurulacak 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en uzun teleferik projesinin ve kayak tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Ayder Yaylası merkezli projedeki teleferikle Hazindak, Samistal, Amlakit ve Palovit yaylalarına ulaşılacak. Teleferik yaz aylarında da hizmet verecek. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kaçkar Dağları\'nda kış turizmine yönelik bir kayak tesisi projesinin hayata geçirileceğini belirterek, \"Türkiye\'nin en büyük, en çeşitli, en farklı ve en özellikli kayak tesisi bu proje ile ortaya çıktı. Teleferik hattı ulaştığı nokta itibarıyla en önemli yaylalarımızı kapsadığı için yazın da işlevliğini koruyacak\" dedi.Çamlıhemşin ilçesinde yerli-yabancı binlerce turisti ağırlayan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası\'nın da yer aldığı Kaçkar Dağları Milli Parkı\'na, 37 kilometrelik teleferik hattı ile kayak tesisi kurulacak. Teleferik ve kayak tesisi projesinin başlangıç istasyonu, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası olacak. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü\'nce altyapı çalışmaları yürütülen ve belediye meclisi gündemine getirilen Ayder Kış Sporları Merkezi\'nin yapımına imkân sağlanması için \'Yapım ile kira karşılığı 49 yıllığına işletme işinin ihale edilmesine\' ait yetki belgesi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Projenin, 9 yılda bitirilmesi planlanıyor. Ayder Yaylası merkezli projede, teleferikle Palovit ve Kavron vadilerine ulaşılacak. \'Yap-işlet-devret\' modeli ile ihaleye çıkarılacak projeyle teleferik için 37 kilometre boyunca mekanik tesis kurulacak. Mekanik tesisin 10-12 kilometresini transfer hatları oluşturacak. Diğer kısımlar ise pistlere ulaşım ve kayak hatlarından oluşacak. Rize Valiliği\'nin öncülüğünde hazırlanan projenin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi alan şirketin bölgede çalışmalara başlayacağı belirtildi.

VALİ: TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK KAYAK TESİSİ OLACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Kış Sporları Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaçkar Dağları\'nda kış turizmine yönelik kayak tesisi projesinin uzun yıllardır hayalinin kurulduğunu hatırlatan Vali Bektaş, çalışmalar neticesinde herkesin kabul edebileceği yüksek nitelikli bir projenin ortaya konulduğunu söyledi. Vali Bektaş, \"Türkiye\'nin en büyük, en çeşitli, en farklı ve en özellikli projesi ortaya çıktı. Şartnamelerimizi hazırladık. İhaleye çıktığımız zaman henüz döviz gündemde değildi. İhale ilan süreçleri olduğu için çok kısa vadede hareket edemiyoruz. Bu işi yapabileceğine inandığımız ve Türkiye\'de benzeri şekilde bu tarz projeleri gerçekleştirmiş olan 5 firmaya davetiye gönderdik. Bu 5 firmadan 4\'ü döviz hareketliliği nedeniyle ihaleye katılamayacaklarını bildirdiler. Geriye kalan tek firma ihaleye teminatlarını yatırarak girdi. Nihayetinde bizimde ihaleyi yaptırmak için uzlaşacağımız tek bir firma olacaktı. Pazarlık süreçleri sonunda firmanın teklifini almış olduk. İlk evrak üzerinden yaptığımız değerlendirmelerde firma adına bir sıkıntı görünmüyor\" dedi.

\'3 ETAPTAN OLUŞACAK\'

Şirketin teklifinin uygun bulunduğunu ifade eden Vali Bektaş, \"Yapılan ilk değerlendirmelerde firmanın verdiği teklif uygun bulundu. Yıllık 1 milyon lira kira ve hasılattan yüzde 6 pay ile elimizde mevcut olan bir teklif var. İlk değerlendirmemizde bir sorun gözükmemesine rağmen henüz son kararımızı vermedik. İnceleme süreci devam ediyor. Nihai karar verildiği zaman proje start almış olacak\" diye konuştu. İhalenin \'yap-işlet-devret\' usulüyle yapıldığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi:

\"Esas itibarıyla proje 3 etaptan oluşmasına rağmen biz ilk 2 etabı gündemimizde tutuyoruz. 3\'üncü etap ilk 2 etap tamamlandıktan sonra idarenin ve girişimcinin anlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkacak. 1\'inci etap \'3+2\' yıl, 2\'nci etap \'3+1\' yıl olmak üzere 9 yıllık bir süreç var. Projenin çıkış noktası Ayder Yaylası olduğu için kapalı bir otoparka ihtiyacımız vardı. Bu projenin bir parçasıydı. Ayder\'e de kapalı otopark lazım. Ayder dönüşüm projesini hazırlayan TOKİ ile anlaşmalı olarak Ayder\'e yapılacak olan kapalı otoparkın ihalesini de bu projeye dahil ettik. Böylece hem kış turizm projesinin hem de Ayder dönüşüm projesini yüzde 30\'unu ihale etmiş olduk. Elimizde güzel bir teklif ve iyi bir girişimci var.\"

\'YAZIN DA KULLANILACAK\'

Ayder Yaylası çıkışlı projenin ilk varış noktasının Hazindak Yaylası olduğunu ifade eden Vali Bektaş, şunları dedi:

\"Orada Ayder\'i gören günübirlik bir tesis var. Daha yukarıda 3 bin rakımlı hem Kaçkarlar\'ı hem de denizi gören günübirlik bir tesis var. 2\'nci etapta Ayder çanağı, Hazindak toplama istasyonundan bir aktarma hattıyla Samistal Yaylası\'nın karşına geçilecek. Taş evleri ile meşhur Samistal Yaylası\'nın hemen karşısında bir alt istasyon toplama bölgesi var. O bölgede yine 3 bin rakıma ulaşan iki ayrı pistimiz var. Daha sonra yukarı kottan Amlakit ve Palovit arasına inen, kayakçıların bayıldığı ve helikopterle kayak yapanların halen daha kullandığı 3 tane müthiş bir pist var. Amlakit üzerinden Samistal\'a toplanarak tekrar geri Ayder tarafına dönülüyor. Gerek turizm gerekse de kayak tesisi açısından çok güzel bir proje ortaya çıktı. Ulaştığı nokta itibarıyla en önemli yaylalarımızı kapsadığı için yazında işlevliği olacak bir projeye imza attık. Ayder Yaylası\'nda yazın oluşan turizm potansiyelini kış ayını da kapsayarak 12 aya ulaştıracak bir proje ortaya çıkacak. Ayder\'i karıştıran, yoğunluğunu artıran bir proje değil; dönüşümünü hızlandıran ve turizm potansiyelini tüm yıla yayan bir proje olacak.\"

Görüntü Dökümü

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Proje detayları

Vali açıklaması

Kaçkar dağı detayları

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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3)51 YILLIK OKUL KAPATILDI, ÖĞRENCİLER GÖZYAŞINA BOĞULDU

NİĞDE\'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40\'ın altında olduğu için kapatılma kararı alındı. Halen 38 öğrencisi olan okulun velileri karara tepki gösterdi.

Mimarisiyle Türkiye\'de örnek teşkil eden Niğde\'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik Köyü Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından kapatılma kararı aldı. ODTÜ Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40\'ın altına düştüğü için kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Karar velilerin tepkisine neden olurken, öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu. Köylülerin çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladığını belirten veliler, okulun temizliğini bile yapmaya razı olduklarını ve okulun kapanmamasını istediklerini söylediler.

Eminlik Köyü muhtarı Ali Mehmet Ünaldı, 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle Niğde Valiliği tarafından öğrenci azlığı nedeniyle okullarının kapatılma kararı alındığını belirterek, \"Köyümüzde okulun kapanmasını istemiyoruz. Öğrenci velilerimizin genelde bütün istekleri bu yönde. 1967 yılında ne zorluklarla yapılan bir okul. Gelecek, umut vadeden bir okul. Kapanmasını istemiyoruz. Taşımalı olarak 6 köy buraya geliyor. 38 olan öğrenci sayısı az olsa da tarihi bina 37 dönüm arazi üzerine kurulu. Yerleşkesi çok büyük. Ayrıca şehidimizin ismini yaşatıyoruz\" dedi.

KÖY OKULLARI YAŞATILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de velilere destek verdi. Gürer, \"1967 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerinin köy halkıyla imece usulü yaptıkları okulumuz öğrenci azlığı nedeniyle kapanıyor. Köy halkı bu okulun kapanmasını istemiyor. Çevredeki köylerle birlikte ortaokul olarak açık olan bu okulun kapanması demek velilerin öğrencileri takibi öğrencilerin daha başarılı olarak eğitim almasının önünün kapanması demek. Burada yapısal olarak da özelliği olan okulun kapanması hem köy çocuklarının mağduriyetini hem de dünden bu yana bölgedeki bir ortaokulun yok olmasına neden olacak. Şu an okulda 38 öğrenci var. Yönetmenlikte 40 öğrenci üzeri olması gerektiği ifade ediliyor. Bu tür okulların kapanması için acilen ilkokul ve ortaokullarla ilgili yönetmeliğin değişmesi gerekir. Yönetmelikte bu sayının 20\'ye indirilmesi şart. Çünkü köylerde çocuk sayısı giderek azaldı. Neredeyse köyler boşalıyor. Tarım ve hayvancılık olacaksa köyde yaşam olacaksa köy okullarını yeniden yaşatmamız gerekiyor\"dedi.

Görüntü-dökümü

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-Okul önünde toplanan veli ve öğrenciler

-Öğrencilerden yakın görüntü

-Sıralara oturan veliler

-Ağlayan öğrenciden görüntü

-CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in açıklaması

-Eminlik Köyü Muhtarı Ali Mehmet Ünaldı’nın açıklaması

-Kadın velilerin konuşması

-Öğrencilerin konuşması

-Okuldan detay görüntüler

Süre:6\'33\" Boyut: 433 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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4)3 KİLO 500 GRAM ESRAR ÇIKTI

MERSİN\'de polisin durdurduğu bir araçta 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde şüphe çeken bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, 7 paket halinde toplam 3 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Sürücü ve beraberindeki bir kişi, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın polis köpeği tarafından taranması

-Köpeğin araca tepki vermesi

-Arka kapının açılması ve araçtaki esrarın bulunması

-Paketler içindeki esrarın genel ve detay görüntüleri

-Ele geçirilen esrarın genel ve detay görüntüleri

(BOYUT: 123 MB) (SÜRE: 01.09 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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5)ŞIRNAK\'TA İLK GEBE OKULU AÇILDI

ŞIRNAK\'ta, Sağlık müdürlüğü bünyesinde doğurganlık sıralamasında Türkiye\'de ikincisi olan kentte ilk gebe okulu açıldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesi\'nde açılan ilk gebe okulunda, hamile kadınlara ilk günden doğuma kadar ki süreçle ilgili bilgilerin verileceği ve anne adayları doğuma hazırlanacağı belirtildi. Şırnak Devlet Hastanesi\'nde bulunan gebe okulunun açılışını Sağlık Müdürü Dr. Esra Şahin ve Başhekim Yakup Uslu gerçekleştirdi. Gebe okulunda şu anda 50 gebenin eğitim gördüğünü belirtenl Sağlık Müdürü Şahin, anne adaylarının gebelik öncesi ve gebelik sonrasındaki eğitimlerini en iyi şekilde verileceğini söyledi. Okul sorumlusu hemşire Günce Köksal Karaoğlu ise, \"Doğum, beslenme süreci, bebek bakımı, korunma yöntemleri akıllarına takılan her türlü konuda yardımcı olmak istiyoruz. Gebelerimizi mutlaka eşleri ile birlikte gebe okulumuza bekliyoruz. Eğitimlerimizi her gün düzenli olarak veriyoruz. Haftada bir gün olmak üzere 3 seans hastalarımız gelmek zorunda. 3 hafta boyunca eğitimleri devam ediyor\" diye konuştu. Başhekim Dr. Yakup Uslu da, ilk gebelik sürecini yaşayan annelerin bu süreç hakkında çok fazla detaylı bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, \"Gebelik okulunun amacı bu. Bu süreç hakkında onları bilgilendirmek, psiko-sosyal ve fiziksel açıdan onları bu sürece hazırlamak adına biz bu okulu açtık. Şırnak\'ta ilk defa uygulanan bir proje. Biz gebelerimizi ve eşlerini gebe okulumuza bekliyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun açılışı

-Okul içerisinden görüntüler

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)



