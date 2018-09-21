DHA YURT BÜLTENİ 10

1)GAZİANTEP\'TE FISTIK MÜZESİ AÇILDI

GAZİANTEP\'te, Antep fıstığının yetiştirilmesi süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı, fıstıktan elde edilen ürünlerin sergilendiği, dünyanın ilk Fıstık Müzesi\'nin açılışı yapıldı.

Gaziantep Fıstık Park içerisindeki Fıstık Müzesi\'nin açılışına; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Derya Bakbak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Yaş, kuru, kabuklu, kabuksuz fıstıklarla fıstıktan elde edilen ürünlerin sergileneceği müzede fıstık hakkında bilgiler de yer alıyor. Müzede ayrıcı, balmumundan yapılan hareketli heykellerle doğal fıstık toplama ortamı oluşturuldu.

Doğada daha fazla yeşil ve daha fazla ağaçlandırma yapılması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Gül, \"Bugün burada çok güzel bir açılışa tanıklık ediyoruz. AB Büyükelçisi iki gündür Gaziantepli oldu. Gaziantep, gezilip görülmesi gereken bir şehir. Türkiye\'ye gelen turistleri Gaziantep\'e davet ediyorum. Şimdi Gaziantep\'e gelme zamanı diyoruz. Bugün burada da fıstık parkımız hemşehrilerimize sunulan güzel bir mekan. Eskiden koca koca duvarlar vardı. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorduk. Daha fazla yeşil, daha fazla doğayla iç içe olacağımız etkinlikleri, faaliyetleri ortaya koymak bizim en büyük amaçlarımızdan birisi. O yüzden daha fazla orman, daha fazla ağaçlandırma diyoruz. Gaziantep\'e Fıstık Müzemiz hayırlı olsun\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kente Fıstık Müzesi\'ni kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Gaziantep\'te bulunmaktan mutlu olduğunu kaydederek, kent kültürünün örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Fıstık Müze\'sinin açılışı gerçekleştirerek müzeyi gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Fıstık Müzesi

- Açılışa katılanlar

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 359 MB

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2)TİYATRO VE SESLENDİRME SANATÇISI OYTUN ŞANAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DALLAS dizisinin baş karakteri J.R Ewing\'i seslendirmesiyle tanınan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 81 yaşındaki Oytun Şanal, 35 yıldır yaşamını sürdürdüğü çok sevdiği Çandarlı\'da son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro sanatçısı arkadaşlarının son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Oytun Şanal\'ın cenazesi, iki yıl önce hayatını kaybeden kızıyla aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan ve Dallas dizininin baş karakteri J.R.\'yi seslendiren 81 yaşındaki Oytun Şanal, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Eylül ayı başında durumu ağırlaşan sanatçı İzmir\'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi\'ndeki yazlığından İstanbul Moda\'daki evine getirildi. Şanal\'ın kalbi 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi tekrar çalıştırıldı. Şanal, Kadıköy\'de tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi.



KIZININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Oytun Şanal\'ın cenazesi 35 yıldır hayatını sürdürdüğü ve çok sevdiği Çandarlı\'ya getirildi. İki yıl önce hayatını kaybeden kızı Elif Şanal\'ın da Çandarlı\'da toprağa verildiği için burada gömülmeyi istediği öğrenildi. Oytun Şanal\'ın cenazesi, Çandarlı Rahmi Tokat Camii\'ne getirildi. Burada taziyeleri Oytun Şanal gibi dublaj sanatçısı olan ve \'Dallas\' dizisindeki Suel Ellen\'ı seslendiren eşi Elçin Şanal ile oğlu Cenk Şanal cami avlusunda kabul eti. Acılı aileyi arkadaşlarının yanı sıra uzun yıllar aynı tiyatro sahnelerini paylaştıkları Nurtekin Odabaşı, eşi Oya Odabaşı da yalnız bırakmadı. Oldukça üzgün olan Nurtekin Odabaşı, \"Aynı gün iki tiyatrocu dostumu kaybettim. Ferdi Merter ve Oytun Şanal\'ın acısını yaşıyorum. Ben Oytun\'la aynı sahneleri çok paylaştım. Tiyatro dünyasının başı sağ olsun\" dedi. Oya Odabaşı ise \"Çok sevdiğimiz bir dostumuz tiyatrocu arkadaşımızı kaybettik. Artık bu jenerasyonunun son isimleriyiz. Tek tek gidiyorlar\" dedi. Tiyatrocu İlker Bafralı da, \"Çocuk tiyatrosunda birlikteydik. Büyük bir değer büyük biri sanatçıydı. Üzüntümüz çok büyük\" dedi. Nurtekin Odabaşı rahatsızlığına rağmen bir süre yakın arkadaşı Oytun Şanal\'ın tabutunun başında da durdu. Oytun Şanal\'ın cenazesi, öğle namazından sonra iki yıl önce hayatını kaybeden kızıyla aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeye katılan tiyatrocularla röportaj.

- Cenaze namazından görüntü.

- Tabutun taşınmasından görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (ek)

3)\'ADAM MI ÖLDÜRDÜM\'

Ordu\'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.\'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), Altınordu Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin \'Oğlunuzu neden dövdünüz?\' sorusu üzerine Ali Ç., \"Adam mı öldürdüm, ne dövmesi ne vurması ya, kim diyor onu\" dedi.

Görüntü Dökükmü

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Babanın adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA