DHA YURT BÜLTENİ 10

1)ÇANAKKALE\'DEKİ TERMİK SANTRALDE PATLAMA VE YANGIN (1)

ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali\'nde kazan patlaması meydana geldi, ardından da yangın çıktı. ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

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2)CEZAEVİNDEKİ YAKININI ZİYARET EDENLERİN OTOMOBİLİ AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

MUĞLA\'da, cezaevindeki yakınını ziyaretten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Düğerek Mahallesi\'nde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki yakınını ziyaret eden, içinde 3 kişinin bulunduğu, Gazi Akkaya\'nın (28) kullandığı 34 HA 505 plakalı otomobil, il merkezi yönüne giderken kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Akkaya ile yanındaki Ali Aydınalp (22) ve Nazmi Çoban (20) araçta sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk dildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılardan Aydınalp\'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Akkaya ve Çoban ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Görgü tanıkları, aracın çok hızlı olduğunu ve hatalı sollama yaptığını öne sürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan aracın görüntüsü

- AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarmaları

- Yaralıların sedyeye alınması

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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3)112\'YE SIĞINAN YARALI KÖPEK, SAHİBİNE KAVUŞTU

AMASYA’da çalındıktan sonra terk edildiği sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan ve 112 Acil Sağlık İstasyonu\'na sığınan \'Şila\' isimli Alman kurdu cinsi köpek, sahibine kavuştu. Serdar Keskindir, teslim aldığı köpeğin tedavisini yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Amasya\'da yeni sanayi bölgesinde Serdar Keskindir\'e ait Alman kurdu cinsi \'Şila\' isimli köpek, 4 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Keskindir, sosyal medya hesabından çalınan köpeğini bulana ödül vereceği duyurdu. Önceki gün terk edilen şila, sokakta köpeklerin saldırısına uğradı, ayağından yaralandı. Şila, yakındaki 112 Acil Sağlık İstasyonu\'na sığındı. Sağlık çalışanları tarafından tedavisi yapılan köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansımıştı.

\'SAĞLIK EKİPLERİ SAĞOLSUN\'

Kayıp köpeğinin 112 Acil Sağlık İstasyonu\'nda olduğunu öğrenen Serdar Keskindir, köpeğini teslim aldı. Otopark işletmecisi Serdar Keskindir, 9 aydır kendisinin baktığı köpeği dışarı bırakmadığını beliirterek \"Hırsızlar geliyor köpeği çalıyorlar, 2-3 gün onlarda kalıyor. Ondan sonra köpeği geri bıraktıklarında sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor. Ayağı yaralanınca 112 Acil Sağlık İstasyonu\'na sığınıyor. Sağlık ekipleri de sağolsun müdahale ediyor. Ondan sonra haberim oluyor ve köpeğimi geri aldımö dedi. Keskindir, yaralı köpeğine müdahale eden sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin 112\'ye sığınması güvenlik kamerası görüntüleri

Köpeğin görüntüsü

Sahibi ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI AMASYA-DHA

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4)ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İŞÇİLERİNE DİSK\'TEN DESTEK

İSTANBUL\'da yapımı devam eden Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi\'ndeki işçilerin kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek yaptığı eyleme, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciği destek verdi.

Konak eski Sümerbank binası önünde bir araya gelen DİSK Ege Bölge Temsilciği üyeleri, İstanbul\'da yapımı devam eden Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi\'ndeki işçilerin geçen günlerde kötü çalışma koşullarını öne sürerek yaptığı iş bırakma eylemine destek verdi. Grup adına açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, \"İstanbul\'da inşaatı süren 3. Havalimanı şantiyesi işçileri yaşanan servis kazasının ardından direnişe başladılar. Bitmek bilmeyen iş cinayetlerine, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, giderek ağırlaşan insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin talepleri, talebimiz, mücadeleleri mücadelemizdir. 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, üretim zorlaması, örgütsüzlük, taşeron düzeni ve piyasalaşan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı işçilerin yaşamını tehdit etmeye devam etmektedir. Kriz ortamında işverenlerin maliyetleri düşürmek adına ilk olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinden tasarruf yaptıkları gözlenmektedir. Sermayenin yaşamı tehdit eden bu tasarrufları, yılın ilk 8 ayındaki insani felaket tablosunun daha da ağırlaşmasına neden olacaktır. DİSK olarak Uluslararası Çalışma Örgütü\'nü, Çalışma Bakanlığı\'nı ve Ulusal İY Sağlığı ve Güvenliği Konseyi\'ni hızla sorunların çözümüne dönük etkin görev almaya davet ediyoruz\" dedi.Açıklamanın ardından eylem olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Eyleme katılanlar

- Memiş Sarı\'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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5)HAMİLELİK OKULU\'NDA 300 KADINA EĞİTİM

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Ailemi Seviyorum\' projesi kapsamında 2 yıl önce başlatılan Hamilelik Okulunda, 11. dönem eğitimleri başladı. Hamilelik Okulu\'nda şimdiye kadar 300 kadına, hamilelik süreciyle ilgili kurs verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında hayata geçirdiği Hamilelik Okulu, 11. dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi\'nde düzenlenen eğitimin açılış programına; Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Ceren Tunçel ve kursiyerler katıldı.

Kent Konseyi\'nin haftanın 7 günü gece- gündüz çalıştığını belirten Ali Değirmenci, \"Ailemi Seviyorum Projesi. Evlilik Okulu ile başladı. Özellikle anne adaylarımızdan Hamilelik Okulu talebi geldi. 2 yıldır devam ediyor. Hamilelik Okulunda ise 11. dönem eğitimlerini başlatıyoruz. 300\'e yakın hemşehrimize bu kursu verdik. Kent Konseyi, belediyemizin sosyal yüzü. Klasik belediyecilik dediğimiz, içme suyu, temiz hava, ulaşım gibi hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın sosyal hayatına da temas etmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, eğitim, kültür, sağlık, spor alanlarında Denizli\'de yaşayan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıralım, yaşam kalitesini arttıralım\" dedi.

Başkan Ali Değirmenci\'nin konuşmasının ardından Op. Dr. Ayşe Ceren Tunçel, hamilelik süreciyle ilgili kursiyerlere eğitime başladı.



Görüntü Dökümü

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- Kursa katılan kadınlardan görüntü

- Ali Değirmenci\'nin konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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6)YÜREĞİR\'İN İLK KINA KONAĞI, \'HAYME ANA\' AÇILDI

ADANA\'nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından Hayme Ana Kına Konağı törenle açıldı.

Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile inşa edilen kına konağınını açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, eski Çevre Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, \"Kına geleneği insanların birbirini sevmesi ve bu sevginin ömür boyu devam etmesi için yapılan anlamlı bir gelenektir.Kurbanları kınalarız, askere gidecekleri kınalarız ve evlenecek çiftleri kınalarız. Özellikle kızlarımızın son günlerinde yakınları arkadaşlarıyla sevinci ve hüznü yaşadığı anlamlı bir gün. İnşallah bizler bu eserlerle milletimize sevgi veririz. Hizmete açtığımız kına konakları ile vatandaşlarımız artık kınalarını sokaklarda değil nezih ortamlarda, kına konaklarımızda yapacaklardır. Ne yapıyorsak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru Adana\'da Ak belediyeciliğin en güzel örneklerinin Yüreğir\'de gerçekleştiğini belirtti.Fatma Gül Demet Sarı ise hizmete açılan 11 adet kültürevlerinden en fazla kadınların faydalandığına şahit olduğunu, birlikte çok güzel etkinlikler gerçekleştirildiğini söyleyerek Yüreğir\'de kadınlara pozitif ayrımcılık sağlandığını bundan da bir kadın olarak mutlu olduğunu söyledi.

SARIEROĞLU; HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise Yüreğir\'in çehresinin olumlu yönde değiştiğinin şahidi olduklarını belirtti. Sarıeroğlu, \"Hayme Ana Kına Konağı\'nın ismi nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Konağın içerisinde her şey düşünülmüş. Hazırlanma odalarından mescitine kadar. Fotoğraf çektirilecek alandan çocuklarımıza kadar. Adana\'daki genç kardeşlerimize yakışacak bir kına konağı olmuş\" dedi. Sarıeroğlu, kına konağı ve kendisiyle alakalı söyleyeceği bir şey olduğu ancak basından çekindiğini ifade ederek esprili bir şekilde, “Hanımlar beni anlamıştır diye düşünüyorum. Mesajı burada ifade etmeyim. \'İnşallah\' diyelim hep birlikte\" dedi.

Adana\'nın dünyada şehrin içinden nehrin geçtiği nadir kentlerden biri olduğunun altını çizen Jülide Sarıeroğlu, “Bugüne kadar Seyhan Nehri\'nin güzelliğinden yeteri kadar faydalanamadık. Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi ile inşallah Seyhan Nehri\'nin de hakkını vererek güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Seyir terasında, şezlonglarda çayımızı kahvemizi içerek Seyhan Nehri\'nin güzelliklerini göreceğiz İçersine kır kahveleri, bisiklet yolları, kıraathane, çocuk oyun alanları olan çok güzel bir millet bahçesinin açılışını Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Adana\'da sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan\'ı tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum\" şeklinde konuştu.

Kına konağının açılışından sonra protokole geleneksel kına yakma etkinliği gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Protokolün görüntüsü

- Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan\'ın konuşması

- Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu\'nun konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Kınıa konağının içinden görüntü

- Kına yakılmasından görüntü

- Detay görüntüler

SÜRE: 05\'32\" BOYUT:613 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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7)ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI KUTLU: ASLIMIZA DÖNDÜĞÜMÜZDE İŞLERİMİZ DAHA İYİ OLACAK

ADIYAMAN Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, faiz oranlarının yükselmesine değinirken, \"İnşallah aslımıza döndüğümüz zaman da işlerimiz de daha iyi olacak ve esnafımız da daha güçlü olacak\" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında açıklama yaptı. Ahiliğin önemine değinen Kutlu, yükselen faiz oranlarına dikkat çekti. Günümüz esnafının ahilik geleneğine dönmesi gerektiğini ve bu sayede esnafın aslına dönüp, güçleneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

\"Benim bugün için ahilikte anladığım; birbirine faizsiz para verebilmektir. Babam esnaftı. 12 yaşında iken senedimizin günü geldiği zaman babam beni 3 esnafa gönderirdi, ne kadar para lazımsa alır gelirdim. Ama günümüzde devlet veriyor düşük faizle ve biz düşük faiz olunca çok seviniyoruz. Hele hele çok sıkışan esnaf tefeci denilen adi, hain, şerefsiz insanların eline düşerse, büyük küçük demeden adamın kanının son damlasına kadar emiyorlar. Büyük esnaf da, küçük esnaf da batıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız faiz belası üzerinde duruyor. Ama faiz devleri de ekonomiyi bozup, faizi yükseltmeye çalışıyor. Şuanda 1-0 galip gibiler, tarih boyunca çok galip olmuşlar. Ama biz ne zaman bir arkadaşımıza, bir dostumuza faiz almadan para verebilirsek, o zaman ahilik genelenini başlatmış oluruz. Bu sadece parada değil, \'Ben siftah ettim, sen siftah etmedin\' anlayışı olması lazım. Git gide aslımıza döneceğiz. Bizim aslımızda bunlar vardır. İnşallah aslımıza döndüğümüz zaman da işlerimiz de daha iyi olacak ve esnafımız da daha güçlü olacak. Ben bütün esnaf arkadaşlarıma faiz almadan işini döndürebilmeyi, Vergi Dairesi\'nin denetlemelerinden kurtulmayı, belediye zabıtasının cezasından ve uyarısından muaf olmayı diliyorum\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB