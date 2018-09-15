DHA YURT BÜLTENİ 10

TEM\'de TIR alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda dinleme tesisine giren TIR\'ın dorse kısmı ve içinde bulunan tekstil ürünleri tamamen yandı.

İstanbul\'dan Mersin\'e tekstil ürünleri taşıyan Saim Sıçramaz(45) idaresindeki 01 CLT 62 plakalı TIR, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine park etti. Sürücü aracın içinde dinlendiği sırada tesiste bulunan görevliler, TIR\'ın dorse kısmından dumanlar çıktığını görerek sürücüyü uyardı. Saim Sıçramaz, hemen TIR\'ın dorse kısmıyla kupa kısmını birbirinden ayırdı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak TIR\'ın dorse kısmı ve içinde bulunan tekstil ürünleri tamamen yandı. Sürücü Saim Sıçramaz yangının yükleme sırasında atılan bir izmarit nedeniyle çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Sürücü ile röportaj

-Detaylar

Dosya adı: blotoyoltiryangin/Süre: 01.41-Boyut: 189 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Nevşehir\'de yanan araç içinde cesetleri bulunan yaşlı çift, toprağa verildi

NEVŞEHİR\'de kaçılma ihbarından bir gün sonra yanan araçta eşi Ayfer Akkoç (73) ile birlikte cesedi bulunan galerici Mustafa Şahin Akkoç\'un (76) cenazeleri toprağa verildi.

Nevşehir yakınlarındaki bir bağ evinde oturan galerici Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç\'un Salı günü akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ancak tüm çabalara karşın sonuç alınamadı. Çarşamba günü Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünün yakınlarında, tarlalar arasındaki stabilize yolda yanmış haldeki hafif ticari aracı görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araçta 2 cesetle karşılaştı. Cesetlerin, bir gün önce kayıp kaçırıldıkları ihbarında bulunulan Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç\'a ait olduğu saptandı. Yanan aracın yakınında ise kanlı elbiselere rastlandı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan sabah saatlerinde teslim alınan talihsiz çiftin cenazeleri, Nevşehir\'deki Aşağı Bekdik Camisi\'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra cenazeler, Şehir Mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile yakınlarının talebi üzerine, cenaze namazının kılındığı camiye basın mensupları alınmadı.

Bu arada, soruşturmanın selameti açısından olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan aracın olay yerinden götürülmesi

-Cenazelerin götürülmesi

-Detay

-Cenaze namazından fotoğraflar

-Ölen çiftin opak fotoğrafları

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)

2 Dakika 26 saniye/78 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şiddetli rüzgârda çatının araçların üzerine düşmesi kamerada

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekarelik çatısının, 50 metre mesafedeki Kaymakamlık binasının bahçesinde park edilen 5 aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçede geçen Perşembe günü şiddetini artıran rüzgâr, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırat Mahallesi\'nde inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekare genişliğindeki çatısı da rüzgâr nedeniyle uçtu. 50 metre mesafedeki kaymakamlık binası bahçesine düşen çatının altında kalan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı olay anı, kaymakamlık binasındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rüzgârla birlikte kopan çatanın bahçede park halinde bulunan araçların üzerine düşmesi ve vatandaşların yaşadığı panik görülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Çatının düşmesi

- Bahçedeki araçlar

- Vatandaşların toplanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: ADIYAMAN-DHA)

117 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hayvansever çifti dövdüğü iddia edilen Yellice: Dövülen benim

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel\'i (50), kedi besledikleri gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen turizmci Mustafa Yellice (59), iddiaların doğru olmadığını söyledi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Yellice, \"Karı koca beni dövdü, gözlerim morardı, vücudumda ezikler var, beni öldüreceklerdi\" dedi.

Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi\'nde oturan Alaeddin Çetinel ve eşi Yeşim Çetinel, kedi ve köpek besledikleri için rahatsız olan komşuları turizmci Mustafa Yellice ile oğlu tarafından dövüldüğünü iddia etti. Olay sonrası yüzlerinde morluk, vücutlarında ise travmalar meydana gelen Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi\'nde tedavi olduktan sonra Mustafa Yellice ve oğlu hakkında polise gidip, şikâyetçi oldu.

ASIL DÖVÜLEN BENİM

Çetinel çiftinin iddialarını yalanlayan Mustafa Yellice, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Olayın Alaeddin Çetinel tarafından başlatıldığını, kendisini yumrukladığını iddia eden Mustafa Yellice, Yeşim Çetinel\'in de kendisine sert bir cisimle vurduğunu kaydetti. Yellice, \"Bu darbeler deniyle iki gözüm morardı. Vücudumda darbelerle birlikte ezikler ve yaralar oluştu. Alaeddin Çetinel\'le daha önce de bir kaç kez tartıştık. Bunun sonunda planlı olarak saat 01.00 sıralarında gelip beni darp ettiler\" dedi.

\'YUMRUK ATTI, KARŞILIK VERDİM\'

Bahçeli sitesi bulunduğunu, buradaki kedi ve köpekleri beslediğini belirten Mustafa Yellice, şunları kaydetti:

\"Alaeddin Çetinel, sitenin önündeki bekçi kulübesinin önüne kedi ve köpekler için yemek atığı bırakıyordu. Kedi ve köpekleri beslediğimizi belirterek, yemek atığı bırakmamasını söyledim. Bu nedenle daha önce bir kaç kez tartışmıştık. En son tartışmamızda da olay yerine polis ekipleri geldi. Alaeddin Çetinel bana parmak sallayarak gitmişti. Bunun hırsıyla dün gece planlı şekilde sitemin önüne geldi. Bahçede sulama yapıyordum. Beni dışarı çağırdı. Çıktığım anda bana yumruk atmaya başladı. Ben de kendisine karşılık verdim.\"

\'EŞİ SERT BİR CİSİMLE VURDU\' İDDİASI

Alaeddin Çetinel\'in eşi Yeşim Çetinel\'in de olay yerine geldiğini ve sert bir cisimle kendisine vurduğunu iddia eden Mustafa Yellice, \"Taş ya da başka bir şeyle her yerime vurdu. Yüzüme ve başıma darbe alınca düştüm. Yerden kalkamayınca \'imdat\' diye bağırdım. O anda komşular geldi. Bizi ayırdılar. Oğlum da geldi ve beni arkadaşının arabasıyla ilçedeki hastaneye götürdü. Oradan da Antalya\'ya sevk ettiler\" dedi.

\'ŞİKAYETÇİ OLDUM\'

Sitede 6 kedi ve 2 köpek, evinde de keklik beslediğini anlatan Mustafa Yellice, \"Olay kedi- köpek olayı değil. Saat 01.00\'de planlı bir şekilde beni dövmeye gelmişler. Eğer bağırmamış olsaydım belki beni öldüreceklerdi. Komşular geldi kurtardı, onlardan şikayetçi oldum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa Yellice yüz detayı

Moraran ve kan toplayan gözlerden detay

Yüzdeki yırtıklardan detay

Mustafa Yellice röportaj

Mustafa Yellice\'nin darp edilen kolları, omuzu ve yüzünden detaylar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

05:15 dakika ve 634 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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