DHA YURT BÜLTENİ 10

ÖZEL - Reyhanlı saldırının faili Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne getirildi

Muhammet BAYRAM, Gökhan CEYLAN, ANKARA (DHA) - MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye\'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganın zırhlı polis aracından indirilmesi

Emniyet binasına götürülmesi



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Şalvarı giyen Neslihan öğretmen, okulun çitlerini boyadı

ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde Ana Okul müdür yardımcılığı yapan öğretmen Neslihan Topçu, okulun eğitim ve öğretime yetiştirilmesi için şalvarı giyip, yazmayı takarak, okulun demir çitlerini boyamaya başladı.

Karakoçan Ana Okulu müdür yardımcılığı görevini yapan öğretmen Neslihan Topçu, Okulunu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına hazırlanması kapsamında, okulun çevresindeki çitleri boyama görevini gönüllü olarak yapıyor. Pazartesi açılacak olan okulun hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen öğretmen Topçu, \"Ana okulumuzu biraz renklendirelim, tazeleyelim dedim. Bu işin bayanı erkeği olmaz. İdari işlere ara verdim. Sonra baktım eldivenle, bluzla olmuyor. Giydim şalvarı, taktım yazmayı başladım boyamaya, rengarenk oldu, okul balkonumuz ve çitlerimiz. Bekleyecek zaman yok, Anaokulumuz hazır öğrencilerinin bekliyor\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Neslihan öğretmenin konuşması

-Öğretmenin çitleri boyaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN, (Elazığ),(DHA)-

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Başkan, BMW\'yi bırakıp Egea\'ya geçti

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Belediye Başkanı Nevzat Doğan lüks makam aracını değiştirerek yerine Türkiye\'de üretilen Fiat Egea model otomobili kullanmaya başladı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan makam aracında değişikliğe gitti. Kamuda araçların sınıflarının düşürülmesi ve araç sayılarının azaltılması kararı alınmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, makam aracı olarak kullandığı kiralanan lüks BMW yerine, kiralanan 2017 model Fiat Egea model aracı kullanmaya başladı. Başkan Doğan, makam aracı için Türkiye\'de üretilen otomobili tercih etti. İzmit\'te bir etkinliğe katılmak için yeni makam aracıyla gelen Başkan Doğan, araç değişikliği ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Görüntü Dökümü

-Başkanın Fiat Egea otomobilden inişi

-Önceki makam aracı BMW ile görüntüsü

-Başkanın etkinlikte konuşma detayları

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT-DHA



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CHP\'li Öztunç: Yerel seçim stratejisi cuma günü belirlenecek

CHP Pati Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, cuma günü yapılacak parti meclisi toplantısında partisinin yerel seçim stratejisinin belirleneceğini söyledi. CHP Milletvekili Ali Öztunç, Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Ertan Kılıç ile Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kahramanmaraş\'ta parti binasında basın toplantısı düzenledi. 2 gündür kentte olduklarını belirten milletvekilleri, dolardaki yükseliş ve Türkiye ekonomisiyle ilgili CHP olarak hazırladıkları çözüm önerilerini sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştıklarını ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan milletvekillerinden Ali Öztunç, 9 Eylül\'de yapılan il başkanları toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"İYİ Parti var, HDP var, SP var. Bir araya gelinebilir, tek aday çıkarılabilir\" şeklinde bir beyanda bulunduğuna daire haberlerin olduğu hatırlatılarak, ittifak konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine şunları söyledi: \"Geçtiğimiz hafta yerel seçim stratejilerine ilişkin ilk toplantımızı yaptık. MYK da yapıldı. Cuma günü de yerel seçim stratejimiz belli olacak parti meclisimizde. Biz Ak Parti gibi değiliz, bizde demokrasi var, bizim partimizde yetkili kurullar çalışırlar. Yani parti meclisi laf ola beri gele diye değildir. Parti meclisinde konuşulur, tartışılır, oylanır, ona göre karar alınır ve bunu bu Cuma günü sağlayacağız. İttifak konusunda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz, partimizin yönetimi var, parti meclisimiz var. Orada konuşulup tartışılır, ona göre bir karar alınır.\"

ŞENGÜL: GENEL BAŞKANIMIZ BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Aynı soruya CHP İl Başkanı Esat Şengül ise şöyle yanıt verdi: \"İl başkanları toplantısında genel başkanımız böyle bir şey söylemedi. Hangi basın mensubu dışarıya nasıl yansıttı, bilmiyorum, aksine ittifak yok arkadaşlar. Parti meclisi, meclis üyelerimiz ne karar alır onu bilemeyiz ama onların aldığı karara tabi oluruz. Ama genel başkanımızın il başkanlarına hitaben konuşması da net, ittifak yok. Ancak herkes kendi yerelinde bu ittifakları gayri resmi yapabilir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Milletvekillerinin gelişi

- Toplantıdan detay

- Öztunç\'un konuşması

- Şengül\'ün konuşması

- Toplantıdan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

203 MB



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Otomobil ile zırhlı araç çarpıştı: 2\'si polis, 3 yaralı

KİLİS\'te sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, ana yola çıkan Suriye uyruklu kişinin kullandığı 79 MB 219 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Devrilen zırhlı araç

- Otomobil

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

154 MB