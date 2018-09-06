DHA YURT BÜLTENİ-10

DİYARBAKIR\'DA ÇOCUK GELİN EVLENDİRİLMEK ÜZEREYKEN KURTARILDI (2)

1)KORUMA ALTINA ALINDI

Diyarbakır\'da, dün gece evlendirilmek istenirken yapılan ihbar ile düğün salonundan kurtarılan 14 yaşındaki gelin B.S., işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Polise ihbarın kına gecesi öncesi yapıldığı, polisin kına gecesinin yapıldığı yere giderek aileyi uyardığı ve gelini ağabeyine teslim ettiği, ancak çocuk gelin için düğün yapılması üzerine olayı takip eden polisin bu kez küçük gelini, düğüne operasyon düzenleyerek kurtardığı ortaya çıktı.

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR/DHA

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2)KÜTAHYA\'DA ORMANLIK ALANDA 8 KİLO ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kilo esrar maddesi ile 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çalılar arasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi. Ekipler bitkileri sulamaya gelen Mehmet Olur\'u (42) yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Olur\'un oranlık alanda sakladığı 8 kilo esrar maddesi ile ektiği 150 kök Hint kenevirine el konuldu.Gözaltına alınan Mehmet Olur, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Olur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Polisler tarafından çekilen görüntüde şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladığı yerleri göstermesi.

-Ele geçirilen esrar maddesini görüntüsü,

-Şüphelinin adliyeden çıkartılırken çekilen görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/ DHA

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3)ZABITADAN ESNAFA KARANFİL

ZABITA Teşkilatı\'nın kuruluşunun 192\'nci yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Afyonkarahisar Zabıta Müdürü Murat Gürsan ve beraberindeki zabıta personeli teşkilatın kuruluşunun 192\'nci yılı dolayısıyla esnafa sürpriz yaptı. Afyonkarahisar\'ın en işlek cadde ve sokaklarındaki esnafı ziyaret eden Gürsan ve zabıta müdürlüğü ekipleri, esnafa karanfil dağıtarak, hayırlı işler diledi. Ellerindeki karanfille zabıtaları gören esnaf ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.Zabıta Müdürü Murat Gürsan, farkındalık yaratmak ve zabıtanın en köklü kuruluşlardan birisi olduğunu esnafa ve halka anlatmak için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Zabıtaların sadece yasalar çerçevesince ceza kesen bir kuruluş olmadığını vurgulayan Gürsan, şöyle konuştu: \"Eylül ayı Zabıta Haftası olarak ilan edilmiş. Biz de bunu esnafımızla birlik ve beraberliğimiz olsun maksadıyla kendilerine hayırlı işler dileyelim diyerek ziyaretler yapıyoruz. Bu sene farkındalık yaratmak istedik. Protokol ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Farklı yerlerde zabıta arkadaşlarımız esnafımızı ziyaret ederek karanfil takdim ediyor. Biz de burada esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel yaşayalım istiyoruz.\"

Esnafın kendilerini ellerinde karanfille gördüğünde şaşırdığını aktaran Gürsan, \"Haliyle şaşırıyorlar. Biraz zabıtaları ruhsat, kontrol, ceza olarak görüyorlar. Aslında öyle değil. Zaten kurallara ve yasalara riayet eden esnafımız bizi biliyor. Riayet etmeyenler ise bizi kötü olarak görüyor. \'Niye ruhsat ve ceza yazıyorsunuz\' diyorlar. Bizim de bir takım görevlerimiz var. Kanunlar bize görev vermiş. Biz de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunda da esnaf ve vatandaşımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize yardımcı olurlarsa biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zabıtalar esnaf ziyareti ederken

- Esnaflara zabıta Müdürü karanfil takdim ederken

- Zabıtalardan detay

- Zabıta Müdürü Gürsan röp

- Genel detay

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)1 SAAT İÇİNDE 7 EVİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, 1 saat içerisinde 7 eve girerek para ve ziynet eşyaları çalan hırsız yakalandı. Hırsızların eve girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.19 Ağustos tarihinde, Kartepe\'de 7 eve giren 3 hırsız, yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalarak kayıplara karıştı. Polis, çevrede bulunan güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızların daha önceden çeşitli suçlardan sabıkası bulunan A.K.(21) ve başka bir hırsızlık olayından dolayı şu anda cezaevinde bulunan 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 2 arkadaşının gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, A.K.\'nin İstanbul Maltepe\'de bulunduğunu belirledi. A.K., Maltepe\'de yakalanarak İzmit\'e getirildi. A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların evin balkonuna tırmanma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-A.K.\'nin adliyeye sevk edilmesi

-A.K. ve arkadaşının balkona tırmanırken güvenlik kamerası görüntüleri

(Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT