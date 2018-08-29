DHA YURT BÜLTENİ 10

1)ŞEHİT PİYADE ER OSMAN KARAĞLI, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Er Osman Karağlı\'nın cenazesi, memleketi Konya\'nın Beyşehir ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı\'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı\'nın Konya\'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi\'ndeki baba ocağına ateş düştü. Gece askeri uçakla Konya\'ya getirilen şehit Osman Karağlı\'nın cenazesi, Beyşehir\'in Karaali Mahallesi\'ne getirildi. Şehit Osman Karağlı\'nın cenazesi helallik için baba evinin yanındaki camiye getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi.

Şehit Osman Karağlı\'nın cenazesi, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Mahalle Meydanı\'nda bulunan Merkez Cami\'ye getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Garnizon Komutanı ve aynı zamanda 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Ak Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Bekar olan şehit Osman Karağlı\'nın tabutunun başına, askere uğurlanırken omzuna asılan \'Maşallah\' yazılı şal bırakıldı. Oğluyla aynı adı taşıyan şehidin babası Osman Karağlı\'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Osman Karağlı\'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karali Mahallesi Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Şehit Osman Karağlı\'nın tabutunun baba evine getirilişi

-Yakınlarının sinirkrizi geçirmesi

-cenaze namazının kılınması

-Detaylar

(Haber-Kamera:Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)

============================================================

2)ÇAYA DEVRİLEN KİMYASAL YÜKLÜ TANKERİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDI

KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak çaya uçan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü öldü. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda balık ölümleri yaşandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında, Karabük - Çankırı Karayolu Çerkeş Çayı\'nın geçtiği Musaefendi Köprüsü\'nde meydana geldi. Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı (47) idaresindeki 77 DD 659 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden çaya devrildi. Tankerde bulunan kimyasal maddenin çaya akması nedeniyle olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı. Tankerin altında vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalı\'nın öldüğü belirlendi. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Yapılan incelemelerin ardından Özcan Tunalı\'nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaştığı firma yetkilisinden kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan \'Demir 3 Klorür\' olduğunu öğrendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kaza yeri

-Devrilen tanker

-Ekiplerin incelemeleri

-Çayda ölen balıklar

Dosya adı:krbkimysal

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE, KARABÜK (DHA)

========================================================

3)GÜVENLİK BARİYERİ FACİAYI ÖNLEDİ

ARDAHAN\'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bir tarafı uçurum olan yolun kenarındaki güvenlik bariyeri, olası faciayı önledi.

Kaza, bugün saat 09.30’da Ardahan-Artvin karayolunun Bülbülan yaylası yakınlarında meydana geldi. Ahmet Katırcı’nın kullandığı 61 FN 503 plakalı kamyonet ile Muhammet Beşli idaresindeki 75 AG 434 plakalı kamyonet, virajı alamayınca kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ahmet Katırcı ve Muhammet Beşli ile araçlarda bulunan Cüneyt Şenel ve Şahin Cantürk çeşitli yerlerinden yaralandı. Yolun kenarındaki bariyerlere çarparak duran kamyonetler uçurumdan yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza bölgesinde incelemede bulunarak, yolun trafiğe kapattı. 2 saatlik çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza yerinden genel detay

-Kaza yapan araçlardan

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

========================================================

4)ÜÇ KARDEŞ YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI

ÇORUM\'da sokakta oyun oynayan üç kardeş tarafından bulunan yaralı şahin, Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.Çorum kent merkezi Bahçalevler Mahallesi Dumlupınar Sokak\'ta oyun oynayan Toprak (10), Ekin (8) ve Su Bolat (8) isimli üç kardeş boş arazide bir sokak köpeğinin yaralı şahini kovaladığını gördü. Köpeği uzaklaştırdıktan sonra babaları Cesur Bolat\'a (38) haber verdi. Cesur Bolat da zabıtayı arayıp yardım istedi. Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri gelerek uçmakta zorlanan yaralı şahini tedavi için götürdü. Cesur Bolat, \"Çocuklarım evimizin önündeki boş arsada oyun oynarken uçmakta zorlanan şahini görmüşler hatta köpek saldırıyormuş ve çocuklar köpeği kovalamışlar. Sonra koşarak bana geldiler ben de durumu zabıtaya bildirdim ve görevliler onu bulunduğu yerden alıp tedavi için götürdüler\" dedi

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Görevlilerin şahini yakalamaları

-Mahalle sakinleri ve çocuklarla ropörtaj

-Detaylar

(SÜRE:3. 30 Dk) (BOYUT: 400 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

======================================

5)YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİ GÖKYÜZÜNDE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇTI

ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamak amacıyla Olympos Teleferik, Escape Yamaç Paraşüt Okulu ve Rixos Premium Tekirova işbirliğiyle çekilen video klip ilklere sahne oldu. Yerden kilometrelerce yükseklikte iki yamaç paraşüt pilotu tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Aynı zamanda basejump sporcusu Cengiz Koç, iki yamaç paraşütçüsünün arasından geçerek Türk bayrağını selamladı.

Antalya\'nın turistik bölgesi Tekirova\'da faaliyet gösteren üç işletme, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 1 dakika 30 saniyelik video hazırladı. Tekirova açıklarındaki 30 metre derinlikteki C-130 askeri uçak batığında başlayan video, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde son buldu. Uçak batığı içinde bir çantanın bulunmasıyla başlayan hikaye, bölgede yapılan ekstrem sportif faaliyetleri temsilen elden ele dolaşarak Tahtalı Dağı zirvesine ulaştırıldı. Çanta açıldığında ise içinden Türk bayrağı çıktı ve bayrak direğine bağlanarak göndere çekildi.

Ardından Tahtalı Dağı\'nın zirvesinden yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştiren Escape Yamaç Paraşüt Okulu pilotları, klibe dahil oldu. Zirveden atlayış yapan paraşütçüler, 6x4 metre büyüklüğünde Türk bayrağı açtı. Türkiye\'nin başarılı basejump sporcusu Cengiz Koç, Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Ne Mutlu Türküm Diyene\' sözü eşliğinde üzerinden bayrağın üzerinden geçerek selamladı. Koç, aynı zamanda iki yamaç paraşütçüsünün arasından saatte 200 kilometre hızla geçti.

Amaçlarının bölgeyi tanıtmak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamak olduğunu belirten Espace Yamaç Paraşüt Okulu ortağı Mehmet Dursun, \"Videomuz denizde başlayıp karada devam ediyor. Ardından dağ yollarında sürüyor. Tahtalı\'nın zirvesine ulaşılıyor. Ardından gökyüzüne uzanıyoruz. Sıfır noktasına tekrar geri dönerek, Türk bayrağı seremonisiyle son buldu. Yamaç paraşütü pilotlarımızın gökyüzünde açtığı bayrak ebat ve büyüklük olarak bir ilk. Aynı zamanda basejump sporcusu Cengiz Koç\'un geçişi de ilklerden. İki paraşüt arasından geçen ilk basejump sporcusu diyebiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Havadan Kemer manzarası

- Sualtından bayrağın bulunduğu çantanın çıkarılması

- Bir motosikletlinin çantayı bir bisikletliye teslim etmesi

- Bisikletlinin çantayı bir kişiye vermesi

- Bayrağın açılması

- Basejump sporcusunun Türk bayrağı açmış iki paraşüt arasından geçmesi

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

=====================================

6)YILDIZ TİLBE, SAHNEDE UŞAK HALISINA YATARAK POZ VERDİ

UŞAK Belediyesi, Utaş Uşakspor\'un 2018-2019 sezonu açılış gecesi için düzenlenen konserde sahneye çıkan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi. Yıldız Tilbe konser sonunda, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın hediye ettiği yıldız motifli Uşak halısının üstüne yatarak poz verdi.

Utaş Uşakspor taraftarları, 2017-2018 sezonunda şampiyon olunması halinde şarkıcı Yıldız Tilbe\'nin kentte konser vermesi isteklerini sosyal medya üzerinden Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan\'a iletti. Başkan Cahan da şampiyon olunması halinde bunun sözünü verdi. Geçen sezon şampiyon olan Utaş Uşakspor 3\'ncü ligten 2\'nci lige yükselirken, yoğun talebe kayıtsız kalmayan Başkan Cahan, Yıldız Tilbe\'yi Uşakspor\'un sezon açılışında Uşaklarla buluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda düzenlenen konsere; AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda Uşaklı katıldı. Konserde Utaş Uşakspor futbolcuları ve teknik ekip de tam kadro yer aldı. Yıldız Tilbe konserde sevilen şarkılarını söyledi.

Konser sonunda Yıldız Tilbe, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın hediye ettiği Uşak halısının üzerine yatarak poz verdi. Tilbe\'ye Uşakspor forması da hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Vatandaşlardan Detay

- Yıldız Tilbe Konseri Detay

- Başkan Cahan\'ın konuşması

- Yıldız Tilbe\'nin konuşması

- Yıldız Tilbe\'nin halı üzerinde poz vermesi

- Yıldız Tilbe\'ye forma hediyesi

Haber Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

======================================



